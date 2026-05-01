Sarah Pidgeon, Anne Hathaway e Hilary Duff e tutte le Best Dressed della settimana
Dai red carpet più esclusivi agli appuntamenti televisivi, le star continuano a farci sognare con look che raccontano molto più di un semplice outfit. Questa settimana in particolare, Sarah Pidgeon e Hilary Duff ci hanno svelato abiti interessanti che hanno catturato la nostra attenzione. Altre celeb invece, hanno sorpreso cambiando direzione stilistica, altre ancora, come Anne Hathaway, hanno consolidato la propria cifra estetica con scelte mirate e riconoscibili.
Sarah Pidgeon in Givenchy
Amata da tutti nella serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Sarah Pidgeon ha segnato un momento interessante nel suo percorso stilistico, scegliendo un abito nero dal carattere deciso firmato Givenchy. L'attrice ha indossato un abito in maglia e sandali Boudoir Bow della collezione Autunno 2026 di Givenchy by Sarah Burton. A bilanciare la rigidità, una serie di fiocchi in cascata lungo la silhouette che aggiunge sicuramente un elemento più morbido e romantico.
Hilary Duff in Anna October
Per il TIME100 Gala, Hilary Duff ha puntato su un abito che non passa inosservato firmato Anna October Spring 2026. Le linee sono pulite e il design elegante mentre le maniche sono particolarmente strutturate. A completare l’insieme, accessori essenziali che mantengono l’attenzione sull’abito, rafforzando un’immagine davvero sofisticata.
Infine, Anne Hathaway in Michael Kors, dimostra ancora una volta la forza di un tailoring impeccabile, scegliendo un completo raffinato e senza tempo che reinterpreta il classico con sicurezza e modernità.
Ma le best dressed non sono solamente loro: ecco la nostra selezione dei look più belli della settimana.
Sarah Pidgeon, Hilary Duff e le best dressed della settimana
Sarah Pidgeon in GIVENCHY
Credits: Getty Images
Hilary Duff in ANNA OCTOBER SPRING 2026
Credits: Getty Images
Anne Hathaway in MICHAEL KORS
Credits: Courtesy of Press Office
Ana De Armas in LOUIS VUITTON
Credits: Courtesy of Press Office
Jisoo in MISS SOHEE SPRING 2026 COUTURE
Credits: Courtesy of Press Office
Chase Infiniti in CONG TRI
Credits: Getty Images
Valentina Ferragni in LES FILLES D'EVA
Credits: Courtesy of Press Office
Alicia Vikander in LOUIS VUITTON
Credits: Courtesy of Press Office
Lily James in MAX MARA
Credits: Getty Images
Greta Lee in ISSEY MIYAKE FALL 2026
Credits: Getty Images
Olivia Wilde in LESET
Credits: Getty Images
Emily Blunt in MICHAEL KORS e occhiali ETNIA BARCELONA
Credits: Courtesy of Press Office
Kerry Washington in ERDEM FALL/WINTER 2026
Credits: Getty Images
Phoebe Dynevor in LOUIS VUITTON
Credits: Courtesy of Press Office
© Riproduzione riservata