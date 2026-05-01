Tra look minimal sofisticati, scelte audaci e tailoring impeccabile, ecco chi ha dominato la scena moda questa settimana.

Dai red carpet più esclusivi agli appuntamenti televisivi, le star continuano a farci sognare con look che raccontano molto più di un semplice outfit. Questa settimana in particolare, Sarah Pidgeon e Hilary Duff ci hanno svelato abiti interessanti che hanno catturato la nostra attenzione. Altre celeb invece, hanno sorpreso cambiando direzione stilistica, altre ancora, come Anne Hathaway, hanno consolidato la propria cifra estetica con scelte mirate e riconoscibili.

Sarah Pidgeon in Givenchy

Amata da tutti nella serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Sarah Pidgeon ha segnato un momento interessante nel suo percorso stilistico, scegliendo un abito nero dal carattere deciso firmato Givenchy. L'attrice ha indossato un abito in maglia e sandali Boudoir Bow della collezione Autunno 2026 di Givenchy by Sarah Burton. A bilanciare la rigidità, una serie di fiocchi in cascata lungo la silhouette che aggiunge sicuramente un elemento più morbido e romantico.

Hilary Duff in Anna October

Per il TIME100 Gala, Hilary Duff ha puntato su un abito che non passa inosservato firmato Anna October Spring 2026. Le linee sono pulite e il design elegante mentre le maniche sono particolarmente strutturate. A completare l’insieme, accessori essenziali che mantengono l’attenzione sull’abito, rafforzando un’immagine davvero sofisticata.

Infine, Anne Hathaway in Michael Kors, dimostra ancora una volta la forza di un tailoring impeccabile, scegliendo un completo raffinato e senza tempo che reinterpreta il classico con sicurezza e modernità.

Ma le best dressed non sono solamente loro: ecco la nostra selezione dei look più belli della settimana.

Sarah Pidgeon, Hilary Duff e le best dressed della settimana

Sarah Pidgeon in GIVENCHY

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Hilary Duff in ANNA OCTOBER SPRING 2026

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Anne Hathaway in MICHAEL KORS

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Ana De Armas in LOUIS VUITTON

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Jisoo in MISS SOHEE SPRING 2026 COUTURE

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Chase Infiniti in CONG TRI

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Valentina Ferragni in LES FILLES D'EVA

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Alicia Vikander in LOUIS VUITTON

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Lily James in MAX MARA

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Greta Lee in ISSEY MIYAKE FALL 2026

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Olivia Wilde in LESET

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Emily Blunt in MICHAEL KORS e occhiali ETNIA BARCELONA

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Kerry Washington in ERDEM FALL/WINTER 2026

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Phoebe Dynevor in LOUIS VUITTON

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