Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Piccoli dettagli, grandi storie. Le fashion news della settimana si intrecciano come il crochet, simbolo leggero e sofisticato della nostra estate. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e la storia d'amore tra Sarah Pidgeon e Net-A-Porter





(Credits: courtesy of press office)

Net-a-Porter, con il suo magazine Porter, ha ritratto la stella del momento, Sarah Pidgeon, in un editoriale che la racconta tra rigore teatrale e sensibilità trattenuta nel suo ingresso in Love Story. Dentro c’è quell’eleganza anni ’90 che oggi ritorna, ma senza nostalgia, più come tensione emotiva e aspirazione. I capi scelti da Sara parlano di una bellezza elegante e senza tempo, che sarebbe piaciuta moltissimo anche a Carolyn, a cui inevitabilmente resta legata #LoveStory





Fashion Pills: martedì e i Grey Days di New Balance





(Credits: courtesy of press office)

Un colore può diventare il simbolo di un racconto che attraversa tempo e cultura? Secondo New Balance sì, che riporta in scena i Grey Days per celebrare il grigio, una tonalità che non invade ma si integra tra cemento e asfalto fino a diventare identità, very urban e unconventional. Un codice estetico preciso, lontano dalle mode urlate, come è sempre stata New Balance negli anni, dal risultato assicurato: una collezione tra nuovi modelli e icone rivisitate, dove si legge una versatilità che non chiede attenzione, l’attrae naturalmente. #GreyDays





Fashion Pills: mercoledì e l'estate di Zimmermann sul lago di Como





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Zimmermann prende il suo primo pop-up con Tessabit a Villa Serbelloni sul Lago di Como, uno spazio luminoso e spontaneo dove moda e atmosfera si incontrano, evocando una dolce vita tutta italiana. All’interno, un dialogo naturale tra Italia e Australia, il paese d’origine del brand, tra arte e dettagli curati. Le silhouette fluide di Zimmermann, tra le più amate ogni estate, tornano leggere e riconoscibili, rese esposte in uno spazio retail offerto da Tessabit che le valorizza. Un guardaroba pensato per chi vive il lago e per un’estate fatta di eleganza e spensieratezza. #ZimmermannXTessabit





Fashion Pills: giovedì e la collab tra Ugg e PinkPantheress





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UGG non ha paura di trasformarsi e celebra un racconto generazionale con una campagna social-first insieme a PinkPantheress. L’estetica è intima, quasi sospesa nel tempo, tra bedroom pop e richiami anni duemila, proprio il vibe che l’artista in grande ascesa ha portato al Coachella. I modelli si muovono tra nuove proporzioni e stili inaspettati, molto girly e Y2K, senza perdere l’identità e il forte DNA che UGG ha da sempre. Grazia.it approved! #GoldenGlowing





Fashion Pills: venerdì e la reinterpretazione poetica della Birkenstock 1774





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Le silhouette iconiche di Birkenstock 1774 si ammorbidiscono con Romanticismo, una collezione ispirata al XIX secolo italiano, all’insegna della ricerca della bellezza. Materiali espressivi e dettagli curati con precisione, vera signature del brand. Una capsule realizzata tra Italia e Germania, che unisce funzione, comodità e tradizione.

Un dialogo tra heritage e immaginazione, pensato per essere indossato con naturalezza. E per costruire un look urban chic, senza sforzo. #Birkenstock1774





Fashion Pills: sabato e il nuovo accessorio del desiderio by Paciotti





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Paciotti riesce ancora una volta a creare un accessorio pratico e chic allo stesso tempo: la cintura Double Dagger. Il nuovo oggetto del desiderio arriva in edizione limitata e con un carattere puro, senza compromessi. Il dettaglio che fa la differenza è il morsetto con l’iconico doppio pugnale, firma sensuale e decisa del brand. Un elemento che non passa inosservato e trasforma la cintura in un vero pezzo statement. Perfetta per dare carattere anche al look più essenziale.

#DoubleDaggerEnergy





Fashion Pills: domenica e il crochet secondo Sandro





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Sandro reinterpreta l’uncinetto per raccontare un guardaroba baciato dal sole. Una linea di accessori pensata per silhouette estive libere e sicure, dove artigianato e modernità si intrecciano come fili crochet. Le borse, tra tote e modelli a mano, strizzano l’occhio agli anni ’70, tra trame ricche, motivi grafici e dettagli giocosi. Un mix leggero ma deciso, che aggiunge carattere senza appesantire.

#SoftSummer