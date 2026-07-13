Con il caldo di luglio il caffè freddo fatto in casa diventa l’alleato perfetto: pochi minuti, solo moka e ghiaccio. Ma volendo c'è anche una variante super golosa!

Trenta gradi fuori, espresso bollente dentro. Gli italiani non rinunciano al caffè nemmeno con l’afa, ma il caffè freddo del bar è spesso una delusione: troppo dolce, troppo annacquato, mai come lo vorreste.

La buona notizia è che il caffè freddo fatto in casa, con la moka che avete già sul fornello, viene meglio, costa meno e richiede pochissimi minuti. Qui trovate la ricetta base facilissima, i trucchi anti-annacquamento e una versione super golosa che sfiora il dessert.

Le regole base per un caffè freddo perfetto (senza annacquarlo)

Prima delle dosi, qualche regola che fa davvero la differenza:

- Scegliete un buon caffè. Miscela fresca, non troppo bruciata. Usate lo stesso che vi piace da caldo, non quello dimenticato in dispensa da mesi.

- Preferite moka o macchina espresso domestica. Il caffè solubile va bene per le emergenze, ma per il gusto “da bar” meglio l’estrazione tradizionale.

- Zuccherate da caldo. Lo zucchero si scioglie solo quando il caffè è ancora fumante. A freddo rimane sul fondo. In alternativa preparate uno sciroppo di zucchero (stessa quantità di acqua e zucchero, fatti bollire e poi raffreddati).

- Fate raffreddare il caffè prima. Portatelo a temperatura ambiente o mettetelo qualche minuto in frigo. Versare il caffè bollente sul ghiaccio lo scioglie subito e il gusto si diluisce.

- Usate tanto ghiaccio e cubetti grandi. Più ghiaccio c’è, più lentamente si scioglie. Ancora meglio: fate i cubetti con il caffè avanzato, così il gusto resta intenso anche quando si sciolgono.

- Scolate l’acqua del ghiaccio. Se i cubetti hanno già iniziato a sciogliersi nel bicchiere, buttate via quell’acqua e tenete solo il ghiaccio “vivo”.

Ricetta base del caffè freddo fatto in casa con la moka

Ingredienti per 1 bicchiere grande:

- 2-3 tazzine di caffè moka ben carico (circa 150 ml)

- 6-8 cubetti di ghiaccio

- 1-2 cucchiaini di zucchero oppure 1 cucchiaio di sciroppo di zucchero di canna

- Facoltativo: 30-50 ml di latte freddo, vaccino o vegetale

Procedimento:

1. Preparate il caffè con la moka, riempiendo il filtro senza pressare troppo.

2. Versatelo in una caraffa o tazza resistente al calore e zuccherate subito, mescolando finché lo zucchero è sciolto.

3. Lasciate raffreddare 10-15 minuti a temperatura ambiente, oppure 5 minuti in frigo.

4. Riempite un bicchiere capiente di ghiaccio. Se nel frattempo si è formata dell’acqua sul fondo, scolatela.

5. Versate il caffè freddo sul ghiaccio, mescolando dolcemente.

6. Se vi piace più morbido, aggiungete un dito di latte freddo e mescolate di nuovo.

Per una variante alla salentina, sostituite il latte con latte di mandorla: ghiaccio nel bicchiere, caffè freddo e un “dito” di latte di mandorla. Avete un caffè leccese fatto in casa in meno di un minuto.

Se volete organizzarvi, potete preparare più caffè in una volta. Versatelo zuccherato ancora tiepido in una bottiglia di vetro, chiudetela e conservate in frigorifero. In generale il caffè freddo si mantiene 2-3 giorni se ben coperto. Ghiaccio, latte e aromi si aggiungono solo al momento di servire.

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Il trucco per i più golosi: trasformarlo in dessert cremoso

Qui arriva la parte interessante per chi ama i dolci e vuole dare quel tocco in più. Partite dal vostro caffè freddo base e, in un attimo, diventa una coppa cremosa da fine pasto.

Vi servono:

- 100 ml circa di caffè freddo già zuccherato

- 1 pallina di gelato alla vaniglia oppure 2 cucchiai di panna montata ben fredda

- 2-3 cubetti di ghiaccio

- A piacere: un goccio di estratto di vaniglia o un velo di cacao amaro

Mettete nel bicchiere del frullatore a immersione (o in un barattolo da agitare) il caffè freddo, il gelato o la panna e il ghiaccio. Frullate o agitate per 10 secondi, giusto il tempo di ottenere una consistenza spumosa. Versate in una coppa, completate con cacao o granella di nocciole e servite subito.

Risultato: caffè freddo cremoso, senza dover preparare vere creme o dessert strutturati. Perfetto quando avete ospiti ma zero voglia di accendere il forno.

Varianti rapide, errori da evitare e mini FAQ

- Versione light: usate il caffè freddo senza zucchero, dolcificato con un dolcificante che usate di solito, e completate con latte vegetale leggero, per esempio avena o soia, ben freddo.

- Caffè shakerato “stile bar”: mettete in uno shaker o barattolo con coperchio un espresso caldo, ghiaccio e zucchero. Agitate energicamente per 15-20 secondi e filtrate in un bicchiere freddo. Avrete una schiumetta fitta degna del bancone.

- Crema caffè all’acqua: un’idea furba per chi vuole qualcosa di cremoso ma leggero. Caffè solubile, acqua fredda e zucchero montati con le fruste fino a ottenere una mousse, da aggiungere poi a latte o ghiaccio.

Errori classici da evitare: usare un caffè vecchio e già aperto da settimane, lasciare il caffè freddo scoperto in frigo a prendere odori, mettere poco ghiaccio “per paura” e ritrovarsi con un bicchiere tiepido. Meglio tanto ghiaccio e caffè ben raffreddato.

Piccolo chiarimento finale. Caffè freddo è il caffè preparato caldo, poi raffreddato e servito su ghiaccio. Caffè con ghiaccio spesso è l’espresso appena fatto, versato direttamente sui cubetti. Il cold brew, invece, è tutta un’altra storia: il caffè si estrae in acqua fredda per molte ore, ha gusto più delicato e poca acidità. Per l’uso quotidiano in casa, però, moka, ghiaccio e questi trucchi sono più che sufficienti per un caffè freddo che vi farà dimenticare il bar.