Venti minuti, un tappetino e zero salti: ecco il workout da fare a casa pensato per lavorare sul core e per ottenere la pancia piatta

Venti minuti. È il tempo di un episodio di serie oppure di un allenamento intelligente dedicato alla pancia. E se l’obiettivo è sentirvi più leggere nei jeans, vale la pena investire bene questo tempo.

Qui parliamo di un allenamento pancia piatta 20 minuti, da fare a casa, facilissimo e a basso impatto: niente salti, niente squat, niente affondi. Serve solo un tappetino e un po’ di concentrazione sul core, i muscoli che “contengono” la pancia e sostengono la schiena.

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Perché 20 minuti possono davvero aiutare la pancia a diventare più piatta

La pancia che “sporge” non è solo questione di grasso. C’è il gonfiore, c’è la postura, c’è il tono del core. Il muscolo chiave è il trasverso dell’addome: una sorta di corsetto naturale che, quando è allenato, tiene dentro il ventre e sostiene la colonna.

Gli esperti di fitness ricordano che sessioni di 20-30 minuti, eseguite con costanza 3-5 volte a settimana, sono sufficienti per migliorare tono muscolare e postura. Non fanno miracoli sul girovita in pochi giorni, ma nel medio periodo cambiano come vi muovete, come respirate e come “si appoggia” la pancia.

Attenzione però al mito del dimagrimento localizzato: lavorare sul core rende la zona più compatta e “contenuta”, ma il grasso in eccesso si riduce su tutto il corpo, non solo sull’addome. Se abbinate questo workout a un’alimentazione equilibrata e a un po’ di camminata, i risultati arrivano prima.

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Allenamento pancia piatta 20 minuti: ecco il workout completo da fare a casa

Quante volte fare questo allenamento per vedrete i primi risultati

Se siete sedentarie, partite con 3 volte a settimana, a giorni alterni. Se siete già abituate a muovervi, potete arrivare a 4-5 sessioni, alternando questo allenamento ad altro cardio leggero.

Dopo 3-4 settimane di costanza molte persone notano già una pancia visivamente più “contenuta” e una postura meno crollata in avanti.

Il girovita dipenderà anche da cosa mettete nel piatto, da quanto dormite e da come gestite lo stress, ma questo protocollo di 20 minuti è una base concreta.

Non promette magie, vi dà però un metodo chiaro, gentile con le articolazioni e abbastanza breve da entrare davvero nella vostra routine. E la costanza, lo sapete bene, è l’unico vero filtro pancia piatta.

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