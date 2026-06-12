La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Aria condizionata accesa, un caffè freddo tra le mani e una pazza pazza voglia di partire per le vacanze, cosa che però, per moltissimi di noi, è ancora un lontano miraggio. Con queste temperature da sopportare in città ce lo meritiamo almeno un po' di shopping, dai!

La "missione fashion" del weekend? Trovare dei pezzi freschi che non ci facciano rinunciare all'eleganza. Via libera quindi a tessuti leggeri, linee pulite e quell'allure effortless-chic che ci piace sempre un sacco.

Ecco i capi e gli accessori da colpo di fulmine che ci hanno fatto innamorare a prima vista questa settimana e che vorremmo assolutamente avere nel nostro armadio...asap!

1) La maxi gonna in lino del brand LA LITORANEA

Arriva direttamente dal cuore del Salento ed è la quintessenza della lentezza mediterranea. Questa maxi gonna in 100% lino certificato European Flax fa parte della collezione spring summer del brand di resortwear fondato nel 2024 da Alexa Minerva. Ci piace perché è un capo etico, realizzato a mano a Matino da artigiane locali, e declinato in una palette che fa subito estate. Inoltre è proprio il pezzo perfetto da mettere in valigia: di giorno si indossa con un crop top in maglia o una camicia oversize e dei sandali flat, mentre di sera si mixa alla perfezione con un bel top in seta, un tacco e qualche bijoux.

Courtesy of Press Office

2) Le sneaker M89 Icon Signature di SAYE

Cercate un tocco sporty-chic per i vostri weekend in città? Questa special edition di SAYE si ispira all'eleganza rétro dei campi da tennis con un'estetica semplice e raffinata, ma che conquista soprattutto per la sua anima 100% green: è realizzata infatti in corn napa (derivata dal mais) con interni in cotone bio e PET riciclato. In più, per ogni paio venduto, il brand pianterà due alberi in Kenya. Così versatili e chic che potete davvero sbizzarrirvi con gli abbinamenti, dal maxi dress leggero romantico ai bermuda preppy, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

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3) Il bracciale della collezione Nodo di BLUESPIRIT

Il nodo, archetipo di unione e legami indissolubili, si rifà il look e diventa il vero gioiello statement della stagione. Questo bracciale della collezione Nodo di Bluespirit è realizzato in oro 18 carati e unisce un significato profondo a un'estetica decisamente d'avanguardia, resa unica dalla texture geometrica Clous de Paris. Questa lavorazione a micro-prismi cattura i riflessi del sole regalando una luminosità vibrante e pazzesca sulla pelle nuda. È quel classico accessorio che "fa" il look da solo: perfetto di giorno per illuminare gli outfit da ufficio, diventa irresistibile la sera, stratificato con altri bracciali sottili, per l'ora dell'aperitivo.

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4) Gli occhiali da sole della capsule Ibiza Vol. 6 di ETNIA BARCELONA

Niente evoca l'energia dell'estate come un nuovo paio di occhiali da sole, specialmente se rendono omaggio all'isola degli spiriti liberi per eccellenza. Questa nuova capsule in edizione limitata di ETNIA BARCELONA reinterpreta il motivo senza tempo delle linee in chiave contemporanea, traendo ispirazione dai contrasti cromatici di Ibiza, tra il turchese del mare e i colori caldi del tramonto. Se cercate un accessorio dal carattere deciso per l'estate, queste montature audaci e cool sono la risposta.

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5) La borsa tech di ZANCLEA

Presentato in anteprima assoluta a 10 Corso Como, Zanclea è il nuovo brand che sta ridefinendo il concetto di business bag per la nuova generazione di imprenditrici. Leggerissime e super capienti, queste borse nascono per ospitare laptop, cavi e beauty essentials durante le giornate in perenne movimento tra treni e aeroporti. Realizzate con materiali riciclati ad altissima innovazione (in collaborazione con ACBC), riducono l'impatto di CO2 dell’88% rispetto alla pelle. Noi ci siamo innamorate di questa variante burgundy super chic. Il colpo di genio? Le spalline removibili che la trasformano in un pratico zaino in un secondo.

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6) L'orologio 1975 Quartz 33 mm di MAURICE LACROIX



Se cercate l'accessorio definitivo che interpreti alla perfezione il fascino discreto del quiet luxury, questo modello di Maurice Lacroix sarà un vero colpo di fulmine anche per voi. Con le sue proporzioni armoniose, il bracciale in acciaio a cinque file e il quadrante prezioso in madreperla impreziosito da diamanti naturali certificati, racchiude un irresistibile gusto vintage. È un gioiello squisitamente versatile, un camaleonte di stile pensato per accompagnare con leggerezza ogni occasione estiva, dal mattino alla sera.

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7) Il minidress a palloncino di EMÉ

Il celebre brand sartoriale Made in Italy evolve nel mondo dell'occasionwear e ci regala una proposta estiva ricca di volumi ariosi e dal bon ton contemporaneo. Questo minidress a palloncino è un vero e proprio sogno a occhi aperti, capace di ridefinire la silhouette grazie a lavorazioni tridimensionali e romantici motivi di petali in georgette. La sfumatura Soft Yellow è anche perfetta per valorizzare la prima tintarella. Per un look da giorno iper-femminile potete abbinarlo con le ballerine crochet della collezione, mentre per un cocktail party basta puntare sulla mini pouch floreale 3D e delle mules dal tacco sottile per essere impeccabili.

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