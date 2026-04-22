Volete prepararvi alla prova costume? Ecco 5 esercizi mirati, da fare a casa in 10 minuti, che vi aiuteranno ad avere la pancia piatta

Tra 6-8 settimane saremo tutte alle prese con costumi, shorts e crop top. La buona notizia è che avete ancora il tempo di lavorare sulla pancia piatta. La meno buona: 200 crunch al giorno non sono la scorciatoia magica.

Alcune stime ricordano che 100 addominali tradizionali bruciano circa 15-30 calorie. Praticamente niente. E i fisioterapisti sottolineano che il crunch classico può sovraccaricare la zona lombare e lavorare solo una piccola parte degli addominali. Serve un piano più intelligente: allenare il core, non solo “gli addominali”.

Perché fare solo addominali non basta per la pancia piatta

La pancia si appiattisce grazie a due cose che lavorano insieme: meno grasso addominale e muscoli del core più tonici. Il grasso lo gestite con alimentazione equilibrata e attività aerobica; il tono arriva da esercizi mirati.

Il core è l’insieme di tutti i muscoli che avvolgono il tronco: addominali, obliqui, lombari, pavimento pelvico e diaframma. Funziona come un “corsetto naturale” che sostiene colonna, bacino e organi interni. Quando il core è debole, la postura cede, la schiena si inarca e la pancia sporge anche se non avete molto grasso.

Gli esercizi di core profondo, spesso isometrici (come il plank o il ponte glutei), insegnano al corpo a stabilizzare il busto. Risultato: pancia più piatta, postura più elegante, meno rischio di mal di schiena.

Il mini‑programma da seguire da oggi all’estate

L’obiettivo è realistico: 10-15 minuti di esercizi per la pancia piatta, 3-4 volte a settimana, più un po’ di cardio.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, servono almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica moderata per stare in salute. Tradotto: tre camminate veloci da 30-40 minuti sono già un buon inizio.

Schema base:

- Settimane 1-2: circuito dei 5 esercizi, 30 secondi di lavoro e 20 di pausa per ciascuno, da ripetere 2 volte. Totale circa 10 minuti, 3 volte a settimana.

- Dalla settimana 3 in poi: passate a 40 secondi di lavoro, 20 di pausa e fate 3 giri. Arriverete a 15 minuti, 3-4 volte a settimana.

Aggiungete nei giorni liberi una camminata sostenuta, un giro in bici o una corsa leggera. Pancia più piatta, fiato migliore, umore pure.

I 5 esercizi “non solo addominali” per la pancia piatta

1. Plank

Che cosa allena: core profondo, spalle, glutei. È la base di tutto.

Come farlo: in appoggio su avambracci e punte dei piedi, corpo in linea retta. Spalle sopra i gomiti, sguardo al pavimento. Ombelico leggermente verso la colonna, glutei attivi, respiro lento e diaframmatico.

Versione facile: ginocchia a terra, stessa postura.

Versione avanzata: plank alto sulle mani con piccoli tocchi di spalla alternati, senza muovere il bacino.

2. Mountain climbers

Che cosa allena: addominali, obliqui, spalle e anche il fiato. Perfetto per unire core e brucia-calorie.

Come farli: posizione di plank alto, mani sotto le spalle. Portate un ginocchio al petto, poi cambiate gamba alternando, come se corresse sul posto. Il bacino resta basso, l’addome sempre in tenuta.

Versione facile: ritmo lento, quasi “marcia”.

Versione avanzata: velocizzate il movimento, ma senza perdere la linea del corpo.

3. Ponte glutei (pelvic bridge)

Che cosa allena: glutei, femorali e core, proteggendo la schiena. È uno degli esercizi più consigliati dai fisioterapisti al posto dei crunch.

Come farlo: sdraiatevi supine, piedi a terra e ginocchia piegate. Espirando, spingete i talloni e sollevate il bacino fino ad allinearlo con ginocchia e spalle. Addome attivo, glutei stretti, lombare neutro. Tenete qualche secondo, poi scendete lentamente.

Versione facile: ponte statico, 20-30 secondi.

Versione avanzata: ponte a una gamba, con l’altra gamba tesa in avanti, alternando i lati.

4. Russian twist controllato

Che cosa allena: obliqui e cintura addominale, quella zona “maniglie dell’amore” che tutte vorremmo ridurre.

Come farlo: sedute, ginocchia piegate, schiena leggermente inclinata all’indietro ma dritta. Mani unite davanti al petto. Ruotate il busto a destra e a sinistra, accompagnando con lo sguardo. Il movimento parte dal torace, non solo dalle braccia.

Versione facile: piedi a terra, senza carico.

Versione avanzata: piedi sollevati e un piccolo peso tra le mani (bottiglia d’acqua va benissimo).

5. Bird dog

Che cosa allena: muscoli profondi della schiena, addome, glutei. È un esercizio chiave per la postura.

Come farlo: in quadrupedia, mani sotto le spalle e ginocchia sotto il bacino. Attivate il core e, espirando, stendete in avanti un braccio e indietro la gamba opposta. Mantenete il bacino fermo, niente dondolii. Tenete 3-5 secondi, poi cambiate lato.

Versione facile: muovete solo le gambe o solo le braccia.

Versione avanzata: tenuta più lunga o piccoli “micromovimenti” con gli arti tesi.

Due gesti quotidiani che fanno squadra con l’allenamento

Durante la giornata, provate a sedervi senza “sprofondare”: piedi a terra, schiena dritta, addome leggermente attivo. Bastano pochi secondi ogni volta che ci pensate, ma il core ringrazia.

Quando camminate, immaginate di allungarvi verso l’alto e di chiudere leggermente le ultime costole verso il bacino. Non è rigidità, è consapevolezza. Allenamento, cardio, postura: messi insieme sono il vostro vero alleato per una pancia più piatta quest’estate.