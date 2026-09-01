Apre ufficialmente i battenti l'edizione 2026 della Mostra del Cinema di Venezia. A dare il via, con il tradizionale bagno al tramonto, la conduttrice Greta Scarano, che per l'occasione sceglie il grande nome della moda italiana



L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è ufficialmente iniziata. Non con le prime proiezioni o il red carpet di apertura, che avverrà solo nella giornata di mercoledì 2 settembre, ma con il tradizionale bagno sulla spiaggia del Lido. Quest'anno, a mettere i piedi in acqua in favore di flash, è Greta Scarano, conduttrice insieme a Nicolas Maupas di questa edizione 2026.

Sceglie un look elegante ma disinvolto, firmato Giorgio Armani. A quasi un anno dalla scomparsa dello stilista che ha fatto la storia della moda italiana, sulla spiaggia dell'Excelsior sfila un completo formato da un top con spalline sottili e ricami di perline, abbinato a un pantalone fluido blu elettrico, perfettamente in linea con il DNA Armani. I gioielli Cartier, con l'iconica pantera, completano la mise ricca di punti luce, alla quale Scarano ha aggiunto un maxi ventaglio dall'aspetto inconfondibile.

Greta Scarano, in Giorgio Armani, posa sulla spiaggia dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

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Greta Scarano con gioielli Cartier.

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Greta Scarano con gioielli Cartier.

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Colorato, stampato riprendendo le fattezze di una fetta di anguria, è un richiamo chiaro e forte al sostegno della Palestina, una causa sulla quale l'attrice e regista si è pronunciata anche nel primo giorno di interviste al Lido pregando che l'attenzione sulla guerra che da quasi tre anni interessa quei territori non passi in secondo piano.



Greta Scarano, in Giorgio Armani, posa sulla spiaggia dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

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Niente bagno invece per Nicolas Maupas, compagno di conduzione per questa edizione. L'apprezzatissimo attore di Mare fuori e L'amore in teoria ha sfoggiato due diversi look dall'arrivo al momento serale, entrambi composti da blazer nero e pantaloni dalla silhouette baggy, beige i primi, in denim grigio i secondi.

Nicolas Maupas all'arrivo al Lido.

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Nicolas Maupas, ritratto nella serata del 1° settembre.

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