Una giornata tra aspirapolvere, pavimenti e bagno può valere più di un allenamento leggero. Ma quanto incidono davvero le "faccende domestiche" sulle calorie e sul dimagrimento?

Una settimana piena di "faccende domestiche" può arrivare a valere circa 2000 calorie bruciate, secondo diverse stime utilizzate in ambito nutrizionale. Non è solo una sensazione: quando finite di passare l’aspirapolvere con il fiatone, il vostro corpo ha davvero lavorato. Ogni movimento per pulire casa ha un costo energetico, che si somma al resto della giornata e contribuisce al dispendio calorico totale.

Il punto è capire quanto conti davvero. Pulire casa fa bruciare calorie, questo sì. Ma pulire casa fa dimagrire in modo significativo? E quante calorie si bruciano pulendo casa, attività per attività? Mettiamo ordine tra i numeri, così potrete guardare il mocio con occhi leggermente più indulgenti.





Pulire casa è davvero attività fisica?

Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutto ciò che fa aumentare un po’ il battito cardiaco rientra nell’attività fisica a intensità leggera o moderata, non solo lo sport in senso stretto. Le faccende domestiche ci stanno perfettamente dentro. Passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il bagno richiedono l’uso di braccia, tronco, gambe e un minimo di resistenza.

Gli esperti chiamano questo tipo di movimento NEAT, sigla che indica la termogenesi da attività non legata all’esercizio. Tradotto: tutte le calorie che bruciate muovendovi nella vita di tutti i giorni, dalla scrivania alla cucina, comprese le pulizie. Questo “micro-movimento” continuo può fare una grande differenza nel lungo periodo, soprattutto se lavorate molte ore sedute.

Mezz’ora di camminata a passo svelto vale in media circa 150 calorie. Mezz’ora di pulizie fatte con energia si colloca più o meno su quella fascia. Non sostituisce una corsa né un allenamento di forza, ma è un aiuto concreto per rendere la giornata meno sedentaria.

Quante calorie si bruciano pulendo casa: i numeri

I valori precisi dipendono molto dal peso, dalla massa muscolare e dall’intensità con cui vi muovete. Le cifre che seguono si riferiscono indicativamente a una donna di 70 chili e a un ritmo “normale”, senza sprint agonistici.

Aspirapolvere: in 30 minuti si consumano circa 100-120 calorie, quindi intorno alle 200-245 calorie in un’ora. È un’attività di intensità moderata, che coinvolge braccia, spalle e gambe, perché si cammina mentre si spinge il macchinario e si cambiano spesso direzione e posizione.

Lavare i pavimenti con mocio o spazzolone è più impegnativo. Mezz’ora può valere 130-150 calorie, oltre 300 in un’ora se lo fate con decisione. Qui lavorano molto di più tronco e addominali, che devono stabilizzare il busto mentre esercitate pressione e fate movimenti rotatori.

Spolverare e riordinare sono apparentemente “light”, ma se lo fate senza pause il consumo sale intorno alle 180 calorie in un’ora. Ogni volta che vi allungate per una mensola alta o vi abbassate per svuotare un cassetto, state lavorando su mobilità articolare e equilibrio.

Stirare consuma meno ma non è a impatto zero: circa 160 calorie all’ora per 70 chili, che aumentano a circa 185 per 80 chili. Il movimento è più statico, però implica comunque stare in piedi, cambiare posizione, sollevare e girare i capi.

Le faccende più impegnative, come pulire a fondo il bagno, strofinare la doccia, lavare i vetri grandi o spostare mobili leggeri, possono arrivare a circa 200-250 calorie per un’ora intensa. Se concentrate queste attività in un’unica sessione sentirete davvero il lavoro di braccia, spalle e muscoli del tronco.

Sommandole, una giornata dedicata alle pulizie generali può tranquillamente superare le 400-500 calorie consumate. Ripetuta più volte durante la settimana, questa quota diventa tutt’altro che marginale nel bilancio energetico.





Pulire casa fa dimagrire?

Per perdere peso serve un deficit calorico costante, cioè consumare più di quanto si introduce con il cibo. In media, un chilo di grasso corporeo corrisponde a circa 7000 calorie. Se in una settimana particolarmente attiva tra aspirapolvere, pavimenti e bagno arrivate a bruciare 2000 calorie solo con le faccende, avete creato un piccolo “bonus” di movimento.

Quel bonus, però, funziona solo se non viene compensato mangiando di più o restando completamente ferme nel resto del tempo. Da sole, le pulizie difficilmente portano a un dimagrimento spettacolare, ma aiutano a mantenere il peso, a evitare accumuli graduali e, soprattutto, a tenere acceso il metabolismo durante la giornata.

In questo senso, pulire casa fa dimagrire indirettamente: riduce la sedentarietà, migliora la sensibilità muscolare all’insulina, sostiene il sistema cardiovascolare. E ha un vantaggio psicologico importante: vedere la casa in ordine è spesso un antistress potente, e gestire meglio lo stress aiuta anche a non “consolarsi” continuamente con il cibo.





Come trasformare le pulizie in un mini-allenamento sicuro

Per sfruttare davvero le calorie che si bruciano pulendo casa, la chiave è il ritmo. Meglio blocchi da 20-30 minuti in cui vi muovete in modo continuativo, senza sedervi tra un compito e l’altro. Una playlist con musica sostenuta aiuta a mantenere il passo e a trasformare le faccende in un gesto un po’ più simile a un allenamento.

Curate anche la postura: piegate le ginocchia invece di incurvare la schiena, tenete gli addominali leggermente attivi e alternate braccio destro e sinistro per aspirapolvere e mocio.