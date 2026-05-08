Controllato sempre di aver chiuso la porta di casa prima di uscire? Secondo la psicologia, dietro questo gesto quotidiano ci sono ansia e bisogno di controllo

Chiavi in mano, porta chiusa, scendete le scale. Dopo tre gradini, il dubbio: «Ho chiuso bene la porta di casa?». Tornate indietro, toccate la maniglia, la girate più volte. E magari, preparandovi per scendere di nuovo le scale, vi viene voglia di ricontrollare ancora un ultima volta... “per sicurezza”.

Secondo la psicologia questo piccolo rituale dice molto di come funziona la vostra mente.

A volte è solo il segno di una giornata piena di pensieri e di una memoria che ogni tanto fa cilecca. Altre volte è collegato all’ansia, alla paura di perdere il controllo, perfino al disturbo ossessivo‑compulsivo. Capire in quale caso vi ritrovate è il punto.

Perché quasi tutti controllano la porta almeno due volte prima di uscire

Quando chiudete la porta, spesso siete in modalità pilota automatico: pensate alla riunione, al messaggio non ancora letto, alla lista delle cose da fare. Il gesto della chiave è rapidissimo, routinario, e il cervello non sempre lo “registra” in modo nitido.

Gli psicologi parlano di un piccolo inganno della memoria: ricordate l’intenzione (“devo chiudere la porta”), ma non il momento preciso in cui l’avete fatto. Ecco che, qualche secondo dopo, riemerge il dubbio. Un controllo, a volte due, in questa situazione sono del tutto normali, soprattutto nei periodi di stress o stanchezza. È una forma di vigilanza, non un sintomo patologico.

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Quando il controllo diventa un segnale di ansia

Le cose cambiano quando il bisogno di controllare nasce dall’intolleranza all’incertezza. Per alcune persone il semplice “probabilmente è chiusa” non basta: serve la certezza assoluta. Scatta così un circolo vizioso molto tipico dei disturbi d’ansia: pensiero (“e se la porta fosse aperta?”), ansia, controllo, sollievo, nuovo dubbio. Ogni giro della chiave abbassa l’ansia per qualche minuto, ma rafforza anche l’idea di non potersi fidare della propria memoria.

Diversi studi sulla memoria mostrano che, paradossalmente, più si ripete lo stesso controllo, meno ci si sente sicuri del ricordo. I vari controlli si confondono, diventano tutti uguali nella mente. Il risultato è il contrario di quello desiderato: invece di sentirvi più tranquille, vi sentite sempre sul filo.

Uno studio condotto dai ricercatori di psicologia Adam Radomsky e Jean‑Philippe Gagné alla Concordia University di Montreal, pubblicato su una rivista scientifica internazionale, ha aggiunto un tassello importante. Hanno convinto alcune persone di essere “a rischio di perdere il controllo” sui propri gesti, altre del contrario. Chi pensava di poter perdere il controllo ha iniziato a controllare molto di più rispetto agli altri, pur non avendo un disturbo ossessivo‑compulsivo diagnosticato. Il messaggio è chiaro: la paura di perdere il controllo può alimentare i comportamenti di checking in molte forme di ansia.

Su questo terreno giocano anche alcuni tratti psicologici: coscienziosità e perfezionismo (“se sbaglio è gravissimo”), senso di responsabilità esagerato (“se entra qualcuno è colpa mia”), tendenza a rimuginare e a immaginare scenari catastrofici. La mente mette in scena il “film” della casa svaligiata o dell’incendio, il corpo reagisce come se fosse reale, e il controllo della porta diventa una specie di amuleto contro il peggio.

Abitudine, ansia o disturbo ossessivo‑compulsivo? I tre livelli

Primo livello: il controllo normale. Vi capita di tornare indietro una volta, magari nelle settimane in cui dormite poco o avete mille pensieri. Ci perdete pochi secondi, non vi sentite davvero in crisi se non potete controllare, e il resto della giornata scorre. Qui siamo nel territorio dell’abitudine diffusa.

Secondo livello: l’abitudine ansiosa. Il controllo diventa più frequente, specie quando siete sotto pressione. A volte arrivate all’ascensore e risalite, vi arrabbiate con voi stesse perché sapete che è eccessivo, ma “solo così” riuscite a uscire tranquille. Inizia a darvi fastidio, vi fa arrivare tardi, ma non blocca completamente la vostra vita.

Terzo livello: il possibile disturbo ossessivo‑compulsivo da controllo. In questo caso i controlli possono diventare decine, occupare molto tempo, farvi anche arrivare in ritardo cronico a lavoro o agli appuntamenti. Se provate a resistere al rituale, l’ansia sale in modo quasi insopportabile. Secondo gli esperti di salute mentale, si parla di DOC quando queste compulsioni sono presenti quasi ogni giorno, per almeno un’ora complessiva, e interferiscono seriamente con lavoro, studio, relazioni o sonno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che il DOC può compromettere in modo importante la qualità della vita, ma è un disturbo trattabile: la diagnosi, però, spetta solo a psicologi e psichiatri.

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Cosa potete fare se vi riconoscete in questi comportamenti

Per chi si ritrova nei primi due livelli, qualche piccolo esperimento può già fare la differenza. Un trucco semplice è trasformare la chiusura della porta in un gesto consapevole unico: vi fermate un secondo, guardate la serratura, girate la chiave con attenzione e vi dite mentalmente (o a bassa voce) “adesso sto chiudendo la porta”. Così create un ricordo più netto, che aiuta il cervello a non andare nel panico dopo cinque minuti.

Potete anche fissare una regola: massimo un solo ricontrollo. Se il dubbio torna, vi allenate a tollerarlo, ricordandovi che il desiderio di essere sicure al cento per cento è lui stesso parte del problema. All’inizio l’ansia sale, poi cala da sola: è così che si “educa” il sistema nervoso a non cercare sempre la rassicurazione immediata.

Un’altra idea utile è tenere per qualche giorno un mini‑diario dei controlli: quante volte, quanto tempo, quanta ansia sentite da 0 a 10. Vedere i numeri nero su bianco rende tutto meno vago e vi aiuta a capire se la situazione è in realtà più gestibile o più seria di quanto pensavate.

Quando, invece, i controlli occupano molto spazio nella vostra vita, durano da mesi e vi fanno soffrire, il passo successivo è parlarne con uno psicologo o uno psichiatra. Numerosi studi indicano che la terapia cognitivo‑comportamentale, in particolare con tecniche di esposizione e prevenzione della risposta, è molto efficace nel DOC da controllo: si lavora proprio sul lasciare la porta senza ricontrollare, tollerando gradualmente l’ansia e modificando le credenze catastrofiche sul “perdere il controllo”.

In ogni caso, questo gesto non parla di follia, ma di un grande bisogno di sentirvi al sicuro e padrone del vostro spazio. Prenderlo sul serio, senza giudicarvi, è già il primo modo per tornare voi a controllare la porta, e non il contrario.