Eleganza, styling impeccabile e dettagli da copiare subito: i look più riusciti avvistati questa settimana sul e fuori il red carpet

Da red carpet impeccabili a look effortless (secondo noi) dal gusto ultra chic, questa settimana le vere protagoniste sono state Naomi Watts e Zoe Saldana. Tra silhouette sofisticate, palette luminose e dettagli couture, il nostro fashion radar si accende su look che detteranno le tendenze della stagione.

Naomi Watts in Valentino

Avvistata per le strade di New York, Naomi Watts ci è sembrata assolutamente impeccabile in questo total look firmato Valentino. Si tratta di un look della collezione Pre-Fall 2026 completato con le nuove décolleté Valentino Garavani Rockstud, reimmaginate dal Direttore Creativo Alessandro Michele. Elegante e sofisticata, l'attrice è risultata semplicemente perfetta.

Zoe Saldana in Magda Butrym

Per il lancio della nuova linea skincare Absolue Longevity MD di Lancôme, Zoe Saldaña ha conquistato la scena al One World Observatory di New York con un abito rosso firmato Magda Butrym, abbinato a gioielli Cartier. Un look essenziale ma d’impatto, dalle linee pulite e una silhouette scolpita che valorizza alla perfezione una delle tonalità che più le dona. È la dimostrazione che, a volte, basta un colore forte e il taglio giusto per lasciare il segno.

Ecco le best dressed della settimana: da Naomi Watts a Zoe Saldana, i look che ci hanno fatto fermare lo scroll.

Naomi Watts, Zoe Saldana e tutte le best dressed of the Week!

Naomi Watts in VALENTINO

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Zoe Saldana in MAGDA BUTRYM e gioielli CARTIER

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Alexandra Leclerc in SAINT LAURENT

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Sarah Pidgeon in LOEWE

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Billie Eilish in PRADA

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Margot Robbie in CHANEL

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Isla Johnston in LOEWE

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Suki Waterhouse in ANN DEMEULEMEESTER SPRING 2026

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Cara Delevingne in SAINT LAURENT

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Matilde Gioli in SEZANE

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Simone Ashley in un top colorato, pantaloni di pelle e Caragol Bag ANTONIO MARRAS

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Zoe Kravitz in SAINT LAURENT

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Karlie Kloss in ERDEM RESORT 2026

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Daisy Edgar Jones in pantaloni bianchi, maglioncino rosso e la borsa Amazona 180 della collezione Primavera/Estate 2026 LOEWE

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Sarah Pidgeon in GIVENCHY

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