Vi dimenticate un sacco di cose quotidianamente? La bella notizia è che la memoria si può allenare con alcune buone abitudini

Vi capita di arrivare in cucina e chiedervi perché ci siete andati, mentre il nome della collega nuova svanisce dopo tre secondi netti. Succede a tutte, anche alle più organizzate con planner e app di promemoria. Dimenticare dettagli è normale: la memoria non è un hard disk infinito che salva tutto per sempre.

I neuroscienziati ricordano che il cervello deve anche dimenticare per non saturarsi. Charan Ranganath, dell’Università della California, lo riassume così: "Non possiamo riempire il cervello di confusione", spiegando come la memoria di lavoro faccia una continua selezione. La buona notizia è che potete allenarla. Non con magie, ma con 8 strategie semplici, da inserire nella vostra giornata senza stravolgerla.

Perché fate così fatica a ricordare

Ogni giorno bombardate il cervello con centinaia di notifiche, mail, chat, password. La memoria di lavoro, quella che vi serve per tenere a mente la lista della spesa o cosa dire in riunione, si intasa facilmente. Se è piena di pensieri intrusivi e stress, resta meno spazio per i nuovi ricordi.

Gli esperti distinguono tra memoria a breve termine (informazioni per pochi secondi o minuti), memoria di lavoro (gestisce ciò che usate subito) e memoria a lungo termine (volti, lingue, esperienze). Se dimenticate ogni tanto le chiavi o una parola, è fisiologico. Se invece iniziate a perdere l’orientamento in luoghi noti o a ripetere le stesse domande senza ricordarlo, il consiglio è parlare con il medico.

Per tutto il resto, cioè la normale sensazione di “testa affollata”, intervenire sullo stile di vita aiuta davvero. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea il ruolo di sonno, movimento e stimolazione mentale nel proteggere le funzioni cognitive.

8 strategie efficaci per allenare la memoria

1. Allenate l’attenzione con la mindfulness

Pratiche semplici di consapevolezza aiutano a tenere la mente sul presente. Sedetevi cinque minuti, concentratevi sul respiro o sulle sensazioni del corpo. Ogni volta che i pensieri scappano, riportateli lì. È una palestra perfetta per l’attenzione selettiva, che è la base di una buona memoria.

2. Svuotate la mente con un diario

Scrivere a ruota libera per 10-15 minuti, meglio la sera, riduce il “rumore” mentale. Diversi studi mostrano che mettere nero su bianco pensieri e preoccupazioni libera memoria di lavoro e migliora la chiarezza. Potete farlo su un quaderno, senza rileggere: l’effetto è già nello scrivere.

3. Usate la musica come alleata

La musica non è solo sottofondo romantico. Secondo varie ricerche citate da MyPersonalTrainer, ascoltarla regolarmente migliora umore, concentrazione e neuroplasticità. Per compiti ripetitivi, una playlist che conoscete bene può aiutarvi a restare focalizzate; per studiare testi, meglio brani senza parole.

4. Difendete il sonno (7-9 ore vere)

Durante la notte il cervello consolida i ricordi, spostandoli nella memoria a lungo termine. L’OMS raccomanda 7-9 ore di sonno per gli adulti: andare a letto a orari simili, spegnere gli schermi almeno mezz’ora prima, evitare caffè tardi. Se dormite poco, dimenticare è quasi garantito.

5. Muovete il corpo per ossigenare il cervello

Una camminata veloce di 20-30 minuti, magari in pausa pranzo, migliora subito attenzione e tempo di reazione. Nel lungo periodo l’attività fisica regolare sostiene la neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di creare nuove connessioni. Scale al posto dell’ascensore, brevi giri a piedi al telefono: tutto conta.

6. Fate ordine nello spazio (e sullo schermo)

Scrivania caotica, desktop pieno di icone, notifiche continue: il cervello deve filtrare un mare di stimoli inutili. Riordinare l’area di lavoro, archiviare le mail, silenziare le app non essenziali riduce il carico cognitivo e rende più facile concentrarsi e ricordare ciò che conta davvero.

7. Concedetevi tempi morti

La mente non è fatta per essere focalizzata 12 ore di fila. L’“unfocus” - passeggiata senza podcast, cinque minuti a guardare fuori dalla finestra, una breve pennichella - permette al cervello di rielaborare le informazioni e rafforzare i ricordi. Non è pigrizia: è manutenzione mentale.

8. Parlate, raccontate, condividete

Dire ad alta voce ciò che vi pesa alleggerisce le emozioni e libera spazio mentale. Ma il parlare è anche una potentissima tecnica di memoria: spiegare a un’amica quello che avete studiato o ciò che è successo in giornata è una forma di pratica di recupero, che i neuroscienziati considerano fondamentale per fissare le informazioni.

*** Cosa mangiare a colazione per aumentare la memoria ***

Come trasformarle in una nuova abitudine

Il trucco non è fare tutto subito, ma scegliere due o tre strategie e renderle routine. Per esempio: camminata veloce tre volte a settimana, diario serale e cinque minuti di mindfulness al mattino. Segnatevi per una settimana quanto riuscite a rispettare questi micro-impegni.

Col tempo costruirete quella che gli specialisti chiamano “riserva cognitiva”: una sorta di patrimonio di connessioni neurali che rende il cervello più flessibile e resistente. Continuare a imparare, muoversi, dormire bene e prendersi cura dei propri pensieri non vi trasformerà in geni, ma può rendere la memoria decisamente più affidabile. E magari, la prossima volta, il nome della collega nuova resterà lì, a portata di aperitivo.