Tutta la croccantezza delle melanzane fritte, ma senza olio: al forno diventano leggere, filanti e perfette per una dieta mediterranea più equilibrata.

In Italia le melanzane fritte sono un culto, ma anche una piccola bomba calorica. Eppure la voglia di croccantezza non va in vacanza neanche quando vi promettete “questa settimana mangiamo leggero”.

Qui entrano in gioco le melanzane croccanti senza olio al forno, ripiene di mozzarella e pomodoro: stesse vibrazioni comfort delle fritte, ma con una lista di sensi di colpa molto più corta. Le linee guida per una sana alimentazione dell’Istituto Superiore di Sanità ricordano che è meglio limitare fritture e grassi aggiunti: in questa ricetta ci pensa il forno, niente olio, solo panatura e calore.

Perché queste melanzane croccanti senza olio vi conquisteranno

Fuori una crosticina dorata che “scrocchia” al morso, dentro un cuore filante di mozzarella e pomodoro profumato al basilico. Il tutto senza una goccia di olio in cottura.

La panatura con pangrattato, parmigiano e albumi vi regala la stessa soddisfazione delle melanzane impanate tradizionali, ma molto più leggere. È una ricetta vegetariana, economica, perfetta come antipasto, secondo piatto veloce o piatto unico se aggiungete un’insalata e un po’ di pane. E si prepara senza grandi competenze: il trucco è solo seguire bene i passaggi di forno.

Ingredienti per melanzane croccanti senza olio ripiene (4 persone)

- 2 melanzane sode, meglio non troppo grandi

- 2 albumi

- 100 g di pangrattato

- 50 g di parmigiano grattugiato

- 200 g di mozzarella (ben scolata) o provola

- 150 g circa di passata di pomodoro densa o polpa a cubetti

- sale e pepe q.b.

- basilico fresco

Per una versione ancora più leggera potete usare mozzarella light o ricotta compatta. Se qualcuno è celiaco, scegliete pangrattato senza glutine.

Come preparare le melanzane croccanti al forno passo dopo passo

Per prima cosa lavate le melanzane, eliminate il picciolo e tagliatele a fette rotonde di circa 4-5 mm. Devono essere tutte più o meno uguali, così cuociono in modo uniforme. Se vi capita una melanzana leggermente amara, cospargete le fette con poco sale, lasciatele riposare 20-30 minuti e poi tamponatele bene con carta da cucina.

In una ciotola sbattete leggermente gli albumi con un pizzico di sale e di pepe. In un piatto mescolate pangrattato e parmigiano. Ora prendete ogni fetta di melanzana, spennellatela con l’albume su entrambi i lati e passatela nel mix di pangrattato, premendo bene perché la panatura aderisca.

Disponete le fette su una teglia coperta con carta forno, in un solo strato, senza sovrapporle. Forno statico già caldo a 200°C e via, per circa 15 minuti, girandole a metà cottura. Questo primo passaggio serve a fissare la crosta e a far perdere l’acqua di vegetazione.

Preparate intanto il ripieno: tagliate la mozzarella a pezzetti piccoli e lasciatela scolare qualche minuto, così non rilascia troppa acqua in forno. Condite la passata di pomodoro con un pizzico di sale e, se vi piace, un filo di origano.

Tirate fuori la teglia, distribuite su metà delle fette un cucchiaino di pomodoro e qualche cubetto di mozzarella. Coprite con un’altra fetta o, se le fette sono grandi, ripiegatele a mezzaluna premendo delicatamente sui bordi. Rimettete in forno a 200°C per altri 5-10 minuti, finché il formaggio è filante e la superficie resta dorata e croccante. Negli ultimi 2 minuti potete attivare il grill per un extra crunch.

Trucchi ed errori da evitare per una croccantezza assicurata

Non tagliate le fette troppo spesse: all’esterno si colorano, ma dentro restano spugnose. Meglio stare intorno ai 4 mm.

Occhio anche agli albumi: devono velare la superficie, non inzupparla, altrimenti il pangrattato diventa una pappetta umida. Importante poi non sovrapporre le fette in teglia e preriscaldare bene il forno: se entra tiepido, la panatura non “sigilla” e le melanzane cuociono a vapore.

Se le riscaldate il giorno dopo, evitate il microonde: qualche minuto in forno caldo restituisce molta più croccantezza.

Varianti, servizio e conservazione

Per una versione non vegetariana potete aggiungere una strisciolina di prosciutto cotto nel ripieno, insieme a mozzarella e pomodoro. Per una versione super light riducete il parmigiano nella panatura e scegliete una mozzarella a ridotto contenuto di grassi.

Le melanzane croccanti senza olio sono perfette tiepide, con qualche foglia di basilico fresco, come antipasto da condividere o come secondo con un contorno di insalata.

Si conservano in frigorifero per 1-2 giorni, in un contenitore ermetico. Prima di servirle di nuovo, passatele in forno a 180°C per pochi minuti, giusto il tempo di farle tornare fragranti.

FAQ sulle melanzane croccanti senza olio

Posso usare l’uovo intero invece degli albumi?

Sì, funziona comunque, ma il piatto sarà leggermente più calorico e la panatura un po’ più ricca.

Si possono cuocere in friggitrice ad aria?

Sì: disponete le fette impanate nel cestello a 180°C per circa 15 minuti, girandole a metà. Per il passaggio con mozzarella e pomodoro bastano altri 3-5 minuti.

Come evito che vengano molli?

Taglio regolare, niente fette spesse, forno ben caldo, nessuna sovrapposizione in teglia e mozzarella ben scolata. Se volete, potete aggiungere un minuto di grill finale.

Posso prepararle in anticipo?

Potete impanare e fare la prima cottura qualche ora prima, conservando le fette in frigo. Farcite e fate la seconda cottura poco prima di servirle, così restano davvero croccanti.