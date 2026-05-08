Comode, fresche, leggere, raffinate: le espadrillas in cotone con inserti in pizzo Sangallo di H&m saranno il nostro “mai più senza” dell’estate.

Sono le calzature estive per eccellenza e tra qualche settimana torneremo ad averle ai piedi h24: esiste forse qualcosa di meglio delle espadrillas per cominciare a entrare nel mood dell’estate?

Che siano per i primi weekend in spiaggia o per le prossime ferie in riva al mare, le iconiche calzature con la tomaia in cotone e la suola in corda si confermano la scelta ideale per dare il benvenuto alla stagione calda.

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E c’è un modello in particolare che ha già catturato la nostra attenzione e a cui siamo pronte a far spazio nell’armadio. Parliamo delle espadrillas di H&m con dettagli in pizzo Sangallo, l’accessorio perfetto per dare un tocco estivo a ogni look.

5 buoni motivi per aggiungerle nel carrello?

Espadrillas di H&m con inserti in pizzo Sangallo: ecco perchè vale la pena farci un pensierino

1. Il tessuto - A differenza delle scarpe in pelle che abbiamo sfoggiato fino ad ora, le espadrillas di H&m sono realizzate in cotone e questo significa che si riveleranno una scelta azzeccata anche nelle giornate più calde.

2. La suola bassa - Pratiche, fresche, leggere e comode da indossare, consentono di coniugare comfort e stile in qualsiasi momento della giornata, e possono essere quindi una valida alternativa a sneakers, mocassini e ballerine.

3. I dettagli in pizzo Sangallo - I decori in pizzo Sangallo sulla tomaia le rendono più femminili e raffinate rispetto alle classiche espadrillas. Molto più che semplici calzature da spiaggia, diventano delle ottime alleate anche con i look più ricercati.

4. I colori - Queste espadrillas di H&m sono proposte dal brand per la nuova stagione in tre diverse varianti di colore: bianco, marrone scuro e verde kaki. Tutte nuance neutre e facili da abbinare.

5. Il prezzo - Costano 29,99€ e sono quindi un’ottima opzione per chi vuole avere nella scarpiera uno dei grandi must-have dell’estate senza bisogno di spendere un capitale.

Foto in copertina: GettyImage