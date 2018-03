Il regista Craig Gillespie racconta la vera storia di Tonya Harding, anti-eroina dello sport americano, interpretata da Margot Robbie: vi raccontiamo perché dovreste vederlo

Tratto da interviste assolutamente vere, totalmente contraddittorie e prive di qualsiasi ironia di Tonya Harding e Jeff Gillooly.

Così inizia Tonya, il nuovo film di Craig Gillespie (al cinema dal 29 marzo) che racconta la rapida ascesa e l’ancor più rapido tracollo della pattinatrice olimpica su ghiaccio Tonya Harding (Margot Robbie), la prima atleta nella sua disciplina - e ancora una delle poche esistenti - ad aver eseguito un triplo axel durante una competizione.

Nonostante lo straordinario talento, però, Tonya Harding è passata alla storia più che altro per lo scandalo sportivo che l’ha vista coinvolta insieme al marito Jeff (Sebastian Stan).

Era il 1994 quando Tonya fu accusata di essere stata a conoscenza del piano che l’uomo, insieme al compagno di merende Shawn Eckhardt (Paul W. Hauser), aveva architettato ai danni della sua temuta avversaria Nancy Kerrigan (Caitlin Carver), gambizzata fuori dagli spogliatoi con l’intento di non permetterle di partecipare ai Giochi olimpici invernali.

Tonya non si sofferma a lungo sui campi narrativi del puro biopic con protagonista un’atleta - anche se le parentesi di allenamento e gara sono tra le più d’intrattenimento - per spostarsi sull’esplorazione di una figura femminile complessa, con una situazione famigliare complicata - il rapporto burrascoso con la madre e quello violento con il marito - e molte difficoltà a inserirsi in un ambiente, quello sportivo, che non l’accetta perché non rispecchia i canoni del sogno americano.



Tonya è grezza, avventata, non abbiente, senza una preparazione culturale e una famiglia perfetta a sostenerla. Tonya cerca nello sport un riscatto, spingendosi dove le altre non provano nemmeno ad arrivare. Ma questo non basta.

Il regista Craig Gillespie con il suo film non vuole scagionare Tonya Harding dalle sue colpe ma, raccontandoci la versione più nota dei fatti, umanizzare una figura femminile screditata e distrutta dai media.

Ecco perché vi piacerà.

Perché è una storia che merita di essere conosciuta

Tonya racconta la vera storia della pattinatrice Tonya Harding (Margot Robbie): dai primi passi sul ghiaccio a soli quattro anni spinta dalla sua temutissima madre (Allison Janney), fino al successo mondiale e infine al triste epilogo in tribunale con l’accusa di aver organizzato, insieme al marito Jeff, l’incidente ai danni della rivale Nancy Kerrigan.

Temperamento focoso e bravura eccezionale, Tonya è stata protagonista di una memorabile carriera sul ghiaccio e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale.

Il film, un mockumentary che alterna interviste ricostruite a fiction, delinea il ritratto tragicomico di un’atleta cresciuta con un sogno per cui ha impegnato tutta se stessa, sostenuto e poi fatto a pezzi da una società che da sempre ha bisogno di creare i suoi miti per poi distruggerli.

Perché Margot Robbie è bravissima

Per chi non abbia fatto subito il collegamento: Margot Robbie è la biondissima Naomi di The Wolf of Wall Street e la folle Harley Quinn di Suicide Squad.

Un’attrice versatile e bravissima in ogni parte che interpreta. In Tonya la troviamo nei panni dell’increspata e psicolabile protagonista: una ragazza non abituata alla felicità, che vive lo sport come unica strada per poter diventare qualcuno, per qualcuno.

Ironia e impietosa realtà caratterizzano sia il linguaggio del film sia l’anima dei suoi personaggi.

Uno su tutti quello di LaVona, madre di Tonya interpretata da Allison Janney, che per questo ruolo si è aggiudicata l’Oscar come Miglior attrice non protagonista agli ultimi Academy.

Il suo cinismo, la sua totale assenza di affetto e di pietà verso la figlia, sono come una fragorosa risata seguita da un pugno nello stomaco.

I personaggi maschili, invece, ovvero il violento marito Jeff e l’assurdo amico Shawn, sono i caratteristi pasticcioni di una commedia tradizionale. Riescono a trasformare quello che doveva essere uno scherzo innocuo, in un caso giudiziario, senza nemmeno guadagnarci nulla. Anzi, facendo perdere tutto quello che ha alla persona che volevano aiutare.

Perché Tonya è una nuova antieroina sportiva

Il film si muove su una serie di binari paralleli: commedia-tragedia, biopic-mockumentary, colpa-discolpa, sogno-incubo.

Graig Gillespie racconta in modo nuovo, esente da qualsiasi forma di spettacolarizzazione pop se non che nelle performance, la storia di un’atleta di fama internazionale.

In un mondo di palazzetti, lustrini e folle adoranti, Tonya ci mostra la solitudine di una sportiva: nell’applicazione costante all’esercizio, nella rivalità, nell’ansia da aspettativa, nella vita privata.

Per Gillespie lo sport è solo una parte della storia, non la storia stessa, aspetto non così scontato nei film sulle atlete (da Sognando Beckham a Whip it).

Così come non lo è il fatto che Tonya racconti una vicenda al femminile senza la benché minima traccia di romance, né tantomeno di sorellanza.

Non solo: le performance di Tonya sono memorabili per la sua bravura tecnica, ma i suoi look non c’entrano nulla.

Anzi: Tonya si pettina male e, non potendoselo permettere, talvolta si veste pure peggio.

Anche per quanto riguarda lo stile dunque, porto franco in cui ogni film sullo sport con protagonista donne si è sempre rifugiato fino a oggi, Tonya rompe le regole offrendo un nuovo punto di vista cinematografico sulla femminilità.

Per la colonna sonora

Devil Woman di Cliff Richard, Gloria di Laura Branigan, Free your mind delle En Vogue, Goodbay Stranger dei Supertramp, Barracuda delle Heart: una playlist - disponibile su Spotify se cercate la sountrack del film - a prevalenza ’70/’80 che consumerete quasi come quella di San Junipero (Black Mirror, Netflix).