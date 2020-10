Avete voglia di un po' di sana adrenalina? Vi portiamo a fare un giro terrificante: ecco serie e film horror più belli da vedere su Netflix

Non serve che sia Halloween per gustarsi un film horror, ma se siete pronti vi facciamo fare un giro del mondo terrificante direttamente dal divano di casa.

Gli amanti del genere non vedranno l'ora: la paura d'altra parte è adrenalinica - e a quanto sostengono alcune ricerche fa anche dimagrire.

Abbiamo selezionato serie tv e film horror più belli del mondo, dall’Italia alla Korea, passando per Norvegia e Spagna, tutti da vedere su Netflix, solo da avviare per iniziare a tremare.

Pronti a saltare sul divano?

The Babysitter: Killer Queen (Stati Uniti)

Due anni dopo aver sconfitto una setta satanica guidata dalla sua babysitter Bee, Cole cerca di dimenticare il passato e di concentrarsi sulla dura vita del liceo.

Ma quando vecchi nemici si ripresentano inaspettatamente, dovrà di nuovo battere le forze del male con l'astuzia.

Film, già disponibile

Oktoberfest: Beer & Blood (Germania)

Per celebrare il folklore e la tradizione di questa storica festa, questa serie ripercorre gli albori della manifestazione.

Siamo nel 1900, un nuovo arrivato ricco e con un losco passato arriva a Monaco di Baviera, deciso a far crollare l'Oktoberfest locale con la sua fabbrica di birra.

Ma quando la figlia si innamora dell'erede di un birrificio rivale, si scatena una violenta catena di eventi che minaccia il futuro di entrambe le famiglie.

Serie tv, già disponibile

The Paramedic (Spagna)

Dopo un tragico incidente, la vita di Angel comincia ad andare a rotoli e lui diventa sempre più sospettoso nei confronti della sua partner, Vane.

La situazione precipita quando Angel prepara una bella cenetta romantica per Vane e le chiede di indossare il vestito che le ha regalato.

Vane accetta ma si risveglia imbavagliata e legata a letto.

Inizia così un vero e proprio calvario per la donna, che è prigioniera di Angel che ormai ha completamente perso il contatto con la realtà.

Film, già disponibile

To the Lake (Russia)

Un virus misterioso colpisce Mosca, rendendola una città fantasma. I pochi sopravvissuti lottano disperatamente per trovare cibo e risorse di prima necissità, senza elettricità e senza speranza.

Sergej decide di recarsi a Mosca per trarre in salvo suo figlio e l’ex moglie. Sergej e Irina, che avevano preso strade separate, si ritroveranno così a condividere nuovamente lo stesso cammino: restare uniti in un momento così tragico è l’unica possibilità di sopravvivenza.

Serie tv, già disponibile

Il Legame (Italia)

Francesco torna a casa a trovare l'anziana mamma Teresa, insieme alla sua compagna Emma e la figlioletta di lei, Sofia, che gli si è attaccata come a un padre.

Nella notte, Sofia viene morsa da una tarantola e comincia a stare male, anche più di quanto dovrebbe in conseguenza del morso.

Teresa sostiene che la piccola è vittima del malocchio. Emma vorrebbe solo andarsene in tutta fretta con la bambina, ma la cosa non si rivela per niente facile.

Film, già disponibile

#Alive (Korea)

Joon-woo, un giovane appassionato di videogiochi, scopre che la città intera è vittima di un'epidemia che colpisce la maggior parte degli individui, rendendolI dei veri e propri zombie.

Solo in casa e impossibilitato a mettersi in contatto con i suoi familiari, quando ormai ha perso ogni speranza, il ragazzo viene a conoscenza di non essere l'unico sopravvissuto del quartiere e inizia un rapporto a distanza con una coetanea del palazzo antistante, con la quale cercherà un modo per sopravvivere.

Film, già disponibile

Cadaver (Norvegia)

Leonora, Jacob e la loro bambina Alice vengono invitati in un Hotel per assistere ad una rappresentazione teatrale insieme ad altri invitati. La giornata inizia però a prendere una piega diversa, quasi inaspettata, nel momento in cui alcuni spettatori cominciano a scomparire. Inizia così ad esserci molta incertezza e non si riescono a distinguere realtà e finzione, finché anche uno dei protagonisti non scompare di fronte agli occhi degli altri due.

Film, disponibile dal 22 Ottobre 2020

Nobody Sleeps in the Woods Tonight (Polonia)

Un gruppo di teenager dipendenti dalla tecnologia va a un campeggio "off-line" dove non avranno accesso ai telefoni e ai internet. Tuttavia mentre stanno camminando nei boschi si ritroveranno ad affrontare un pericolo che non avrebbero mai immaginato e lottando per sopravvivere scopriranno il vero valore dell'amicizia e del sacrificio.

Film, disponibile dal 28 Ottobre 2020

The Day of the Lord (Messico) (Disponibile dal 30 Ottobre)

Un sacerdote in pensione si nasconde lontano dal mondo per affrontare i propri demoni interiori e i propri dubbi sulla fede. Quando viene tirato fuori dalla pensione da un vecchio amico che lo supplica di aiutare sua figlia, considera l'esorcismo un potenziale di redenzione - se è anche solo posseduta.

Film, disponibile dal 30 Ottobre 2020