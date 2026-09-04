Ecco le migliori nuove serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Max, Paramount+ e Disney+ in arrivo a Settembre 2026

Cosa guardare stasera? Quante volte vi è capitato di domandarvelo, per poi passare minuti e minuti a fare scrolling indecisi? Le nuove serie tv da vedere a Settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, HBO Max, Paramount+, Rai Play e Apple TV sono tantissime e ogni mese orientarsi nella ricchissima offerta dalle piattaforme streaming è davvero difficile.

Per questo abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta con una selezione di titoli che, secondo noi, non potete perdere. Ecco allora le 5 nuove serie tv da vedere a Settembre.

Da non farsi sfuggire ci sono anche The Gentlemen 2 (su Netflix dal 3 settembre), Chad Powers 2 (su Disney+ dal 3 settembre), Nightsleeper - Fuori controllo (su Sky e NOW dal 4 settembre), Last Seen (su Apple TV dal 9 settembre), Crew Girl (su Netflix dal 10 settembre), Neagley (su Prime Video dal 16 settembre), Slow Horses 6 (su Apple TV dal 16 settembre), MobLand (su Paramount+ dal 18 settembre), Minerva - La scuola (su Netflix dal 22 settembre), 4 Blocks Zero (su HBO Max dal 25 settembre), Adults 2 (su Disney+ dal 30 settembre).

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Nuove serie tv da vedere a Settembre

(Continua sotto la foto)

City Of Blood su Disney+ dal 16 settembre

Berlino è diventata una città-Stato divisa in due parti. Sotto la cupola, con l'aria condizionata, ci sono i pochi che se la possono permettere. Fuori, al caldo soffocante, gli altri. Qui corruzione e crimine hanno la meglio. Due sorelle, divise dall'infanzia, si ritrovano mentre la città si avvicina al voto e scoprono un'economia corrotta, dove l’integerrimità si paga solo con il sangue.

Monster: La storia di Lizzie Borden su Netflix dal 17 settembre

Non è proprio una serie nuova, ma il quarto capitolo - con una storia indipendente, dopo quelle di Dahmer, Ed Gein, Lyle ed Erik Menendez - della serie antologica Monster creata da Ryan Murphy. Questa volta protagonista sanguinaria - realmente esistita come i suoi predecessori - è la giovane Lizzie Borden che, intrappolata in una crudele famiglia durante l’età vittoriana, uccise i genitori a colpi d’ascia. La serie ne ripercorre la cruenta vicenda.

Youth su HBO Max dal 21 settembre

Una nuova brillante storia per Sharon Horgan, dopo l’acclamata Bad Sisters (trovate la serie tv su Apple TV). Protagonista questa volta è una cinquantenne che, uscita da un divorzio, cerca sesso e affetto negli spazi lasciati liberi tra i genitori da accudire e un figlio adulto solo sulla carta. Commedia dell’imperfezione, tratta senza pietismi e con l'ironia ruvida che caratterizza la showrunner, i problemi che ci sono spesso nelle famiglie per la generazione di mezzo.

Brothers su Apple TV dal 23 settembre

Nuova serie comedy interpretata e prodotta esecutivamente dal premio Oscar Matthew McConaughey e da Woody Harrelson, Brothers segue i due attori in una versione romanzata di sé stessi. Dopo che il matrimonio della figlia di Woody va in pezzi, l’attore decide di caricare tutta la famiglia e trasferirsi temporaneamente ad Austin, per trascorrere un lungo periodo nel ranch di Matthew. Quella che inizia come una pausa rigenerante si trasforma in una parentesi di vita sbalorditiva, quando la madre di Matthew fa trapelare che i due potrebbero essere realmente fratelli.

The Other Bennet Sister su Sky e NOW dal 26 settembre

Serie tv in costume adattamento del romanzo di Janice Hadlow, The Other Bennet Sister segue la storia della terza figlia di casa Bennet, Mary, tradizionalmente considerata la più goffa e invisibile di famiglia. Non volendosi piegare alle pressioni matrimoniali della madre, Mary decide di prendere in mano la sua vita e, dopo la scomparsa del padre, si trasferisce a Londra dagli zii. Il cambio di vita funzionerà per la giovane come occasione di emancipazione e di crescita: imparerà ad accettare la sua natura introversa e uscirà dall’ombra rimanendo coinvolta in una bellissima storia romantica.