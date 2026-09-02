Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Settembre 2026
Cosa guardare su Netflix a Settembre? Film e serie tv sono perfetti per farci compagnia con tantissime novità e farci godere al massimo queste serate di ritorno dalle vacanze e ripresa della quotidianità lavorativa e scolastica.
Considerata la vastità dei titoli disponibili e in costante aumento, per non farvi perdere tempo nella scelta, ogni mese aggiorniamo l'elenco di serie tv e film che vale la pena vedere su Netflix scegliendo tra le numerosissime novità in catalogo, i film storici da (ri)vedere e le nuove stagioni in arrivo delle serie tv più belle.
Cosa guardare su Netflix a Settembre
Ecco quali sono le nuove uscite cinematografiche, le produzioni originali Netflix da non perdere e i vecchi film cult in arrivo sulla piattaforma; ma anche le nuove serie da non perdere e quelle che hanno fatto storia da recuperare in binge.
I primi titoli sono quelli caricati nel mese in corso, man mano che si prosegue a sfogliare ci sono quelli già disponibili.
Non vi resta che scegliere cosa guardare su Netflix stasera!
**Qui tutti i nostri consigli su film e serie tv**
(Continua sotto la foto)
Film da vedere su Netflix
Se avete voglia di qualcosa da iniziare e finire nel corso di una sera, tra i film da vedere su Netflix non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Tra le nuove uscite di agosto da non perdere Chiami il mio agente! Il film tratto dalla fortunata serie e la commedia a tema matrimoniale Why Did I Get Married Again?
Non solo: con Russell Crowe e Shailene Woodley è in arrivo a fine mese UNABOMBER, ispirato a reali fatti di cronaca.
Da recuperare:
L’uomo dei sussurri Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott sono i protagonisti di questo thrillerone tratto dal bestseller di Alex North. Quando il figlio di otto anni scompare, un uomo chiede al padre, un ex detective ormai in pensione, di riaprire un vecchio caso che sembrava archiviato per sempre.
The Last House Una famiglia si ritrova improvvisamente chiusa in casa, senza nessuna via di fuga. Madre, padre e i due figli dovranno unire le forze per riuscire a sopravvivere. Con Greta Lee e Wagner Moura.
La donna senza passato Una donna vive una vita tranquilla su un’isola con il proprio compagno. La sua esistenza viene sconvolta il giorno in cui uno sconosciuto si presenta da lei dicendole che in verità si chiama Helene Söderberg, scomparsa anni prima senza lasciare traccia.
Film da vedere su Netflix
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UNABOMBER Ispirato a fatti di cronaca reali, il film segue la trasformazione di Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) da sedicenne prodigio di Harvard a famigerato criminale. Dopo i controversi esperimenti psicologici del professor Henry Murray (Russell Crowe), il passato del ragazzo riaffiora quando la caccia all'uomo condotta dall'agente dell'FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) porta alla luce le conseguenze di ambizione e isolamento. In streaming dal 5 settembre.
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Why Did I Get Married Again? Alcune coppie di vecchia data si ritrovano per festeggiare le nozze dei figli di una di loro, scoprendo presto che le loro dinamiche matrimoniali non sono cambiate nel tempo. E quando alcune di esse vengono riproposte anche dai propri figli, sono costretti a riflettere e porsi la fatidica domanda: perché si sono sposati? Dal 9 settembre.
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Chiami il mio agente! Il film Come nella serie, anche il film è ambientato nell’agenzia di spettacolo in cui un gruppo di agenti fa di tutto per accontentare capricci, manie e richieste dei propri clienti: star del cinema e della televisione che vanno mantenute sulla cresta dell’onda. In streaming dal 10 settembre.
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The Last House Diretto da Louis Leterrier (Fast & Furious 10, Now You See Me - I maghi del crimine) il film con Greta Lee e Wagner Moura ha come protagonista una famiglia che si ritrova improvvisamente chiusa in casa, senza nessuna via di fuga. Madre, padre e i due figli dovranno unire le forze per riuscire a sopravvivere, con scorte di cibo sempre più esigue e una misteriosa minaccia che li tiene sotto scacco.
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J. Edgar Diretto da Clint Eastwood, il film ripercorre la vita J. Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio) direttore dell’FBI per quasi cinquant’anni. Un bel filmone da pomeriggio sul divano che mostra come da piccola agenzia negli anni Venti, Hoover riuscì a trasformare l'FBI in una brillante macchina investigativa, introducendo impronte digitali e laboratori scientifici.
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L’uomo dei sussurri Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott sono i protagonisti di questo thrillerone tratto dal bestseller di Alex North con la regia di James Ashcroft. Dopo la scomparsa del figlio di otto anni, un uomo chiede aiuto al padre, un ex detective ormai in pensione, quando capisce che il fatto è collegato al caso di un noto serial killer che pensavano risolto anni prima, archiviato con il nome di “L’uomo dei sussurri”.
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Enola Holmes 3 In questo terzo capitolo della saga, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) sbarca a Malta, dove i suoi sogni personali e professionali si scontrano con il caso più complicato che ha affrontato fino a oggi.
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Office Romance Jennifer Lopez e Brett Goldstein sono gli interpreti di questa commedia romantica con protagonisti due stakanovisti da ufficio che s'innamorano. Come cambierà la loro vita - professionale e non - quando inizieranno a pensare col cuore?
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La mano di Dante Due linee temporali si rispecchiano. Nel presente, un autore newyorkese (Nick Tosches) accetta l’incarico di un boss: recuperare una presunta copia autografa della Divina Commedia, precipitando in un viaggio criminale e visionario. Nel Trecento, Dante cerca la scintilla per comporre il suo poema, inseguendo amore, bellezza e trascendenza. Tra violenza e rivelazioni, le due storie si intrecciano a distanza di secoli, unite dalla stessa ossessione per l’assoluto.
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Creature luminose Con Sally Field e Lewis Pullman, il film basato sul celebre romanzo di Shelby Van Pelt ha come protagonisti l’anziana addetta alle pulizie di un acquario, Tova, e un giovane, Marcellus, che la aiuterà a risolvere un mistero legato alla scomparsa di suo figlio. Si piangerà tantissimo.
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Ladies First Con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, Ladies First è una commedia con protagonista un uomo d’affari donnaiolo e arrogante che improvvisamente si risveglia in un mondo parallelo dominato da donne dove i ruoli sono completamente invertiti e dove sarà costretto a confrontarsi con lo stile di vita e gli atteggiamenti avuti fino a qual momento.
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Non abbiamo bisogno di parole Eletta, figlia udente di una coppia di sordomuti, scopre di avere un talento straordinario per il canto. Spinta dalla sua insegnante a partecipare all’audizione per una prestigiosa scuola, si trova davanti a un sogno possibile, che però potrebbe allontanarla dalla famiglia di cui lei è l’unica portavoce.
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APEX Una donna, segnata dal dolore, cerca rifugio nella natura selvaggia australiana, ma finisce intrappolata in una lotta per la sopravvivenza contro un predatore implacabile. Con Charlize Teron, Taron Egerton ed Eric Bana.
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Peaky Blinders - The Immortal Man Diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight l’atteso film sequel vede il premio Oscar Cillian Murphy tornare nei panni di Tommy Shelby. 1940, Birmingham. Mentre è in corso la Seconda Guerra Mondiale, Tommy Shelby è costretto a ripresentarsi sulla scena inglese da un ritiro autoimposto per affrontare una spietata resa dei conti. Nel cast del film ci sono anche Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Barry Keoghan, Sophie Rundle e molti altri.
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It Ends With Us - Siamo noi a dire basta Lily (Blake Lively) si trasferisce a Boston con l’obiettivo di lasciarsi un’infanzia traumatica alle spalle e aprire il suo negozio di fiori. Qui incontra Ryle (Justin Baldoni), un neurochirurgo con cui comincia una storia romantica, ma di cui dopo poco intravede i lati oscuri. L’arrivo del suo ex, Atlas (Brandon Sklenar), scompiglia ulteriormente le carte. Tratto dal bestseller di Colleen Hoover.
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In viaggio con Joe Nel tentativo di insegnargli qualcosa sul mondo reale, Joe accompagna B.J. in un viaggio in macchina attraverso gli Stati Uniti verso il college. Lungo la strada la tensione cresce, ma non mancano lezioni che cambiano la vita.
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The Swedish Connection Racconta la storia vera di Gösta Engzell, un burocrate del Ministero degli Esteri svedese che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha salvato migliaia di vite spesso agendo controcorrente all'interno della burocrazia.
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The Rip - Non ti fidare Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto è messo in discussione, incluso di chi potersi fidare. Con Matt Damon e Ben Affleck.
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Jay Kelly Dopo il passaggio al Festival del Cinema di Venezia, arriva anche in streaming l’ultimo film di Noah Baumbach con George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig e molti altri. Il film segue la storia del celebre attore Jay Kelly (Clooney), mentre affronta un viaggio di auto-scoperta alla ricerca di chi è veramente al di là della sua fama e dei suoi personaggi, accompagnato dal manager Ron (Sandler). Commovente e ironico, Jay Kelly è anche un omaggio al cinema e alla vita, tra gioie e rimpianti.
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Wake Up Dead Man - Knives Out Benoit Blanc (Daniel Craig) torna per risolvere un altro caso, forse il più pericoloso della sua carriera, nel terzo film della saga ideata da Rian Johnson. Quando il giovane prete Jud Duplenticy (Josh O’Connor) viene mandato ad assistere il carismatico Monsignor Wicks (Josh Brolin), percepisce subito tensioni nella parrocchia. Un omicidio improvviso e inspiegabile gli dà ragione e sconvolge la comunità. La capa della polizia Geraldine Scott (Mila Kunis) unisce le forze con il detective Benoit Blanc per scoprire la verità dietro un mistero che sembra impossibile.
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Dune: Parte 2 Prosegue l’avventura di Paul Atreides (Timothée Chalamet) tra il popolo dei Fremen mentre cerca vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Insieme a Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Paul si integra nel popolo del deserto, sviluppando un legame profondo con Chani (Zendaya) e imparando a guidare la resistenza contro gli Harkonnen. Seconda parte dell’adattamento del romanzo di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve
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Frankenstein Il regista Guillermo del Toro porta al cinema il famoso personaggio di Mary Shelley, Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma narcisista e smanioso di potere che dà vita a una creatura mostruosa in seguito a un esperimento che diventerà anche la sua più grossa sciagura. La trama è nota, ma quello del regista di La forma dell’acqua e Il labirinto del fauno è un adattamento che non vediamo l’ora di vedere con protagonisti Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz e molti altri.
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Troppo cattivi: pronti all’azione Prequel del famoso film d’animazione, Troppo cattivi: pronti all’azione racconta chi erano i protagonisti della famosa banda prima di unire le forze. Il film si concentra sulle loro storie singole e sui primi tentativi di ciascuno di sfondare.
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In Your Dreams In Your Dreams – Continua a sognare è una commedia brillante e surreale che segue le avventure dei piccoli Stevie ed Elliot in un viaggio straordinario attraverso l’assurdo mondo dei loro sogni. Tra una giraffa di peluche dal sarcasmo tagliente, cibi trasformati in zombi e l’inquietante regina degli incubi, i due fratelli dovranno imparare a collaborare per sopravvivere. Solo così Sandman potrà concedere loro ciò che desiderano più di ogni altra cosa: una famiglia perfetta.
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Train Dreams Tratto dal racconto di Denis Johnson, Train Dreams racconta la vita di Robert Grainier (Joel Edgerton), boscaiolo e operaio delle ferrovie nell’America dei primi del ’900. Tra paesaggi maestosi e duro lavoro, Robert costruisce una famiglia con Gladys (Felicity Jones), riscoprendo contemporaneamente la bellezza e la solitudine della natura selvaggia. Il film è un’intensa ode a un mondo scomparso e alla grandezza nascosta nelle cose semplici.
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Steve Tratto dal romanzo Shy di Max Porter, il film ha come protagonista Cillian Murphy, nel panni del preside di un istituto per giovani studenti disturbati in lotta ogni giorno per la sua sopravvivenza psichica. La sua storia si intreccia con quella di Shy, un ragazzo molto fragile con impulsi autodistruttivi. Il regista è Tim Mielants, che aveva già diretto Murphy in Patrick (2019) e Piccole cose come queste (2024).
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A House Of Dynamite Presentato all’82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo film di Kathryn Bigelow ha inizio quando un missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. Inizia così una corsa contro il tempo per decidere cosa fare e capire come reagire di fronte a un pericolo potenzialmente devastante per la nazione.
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The Wrong Paris Commedia romantica, ha come protagonista una ragazza americana che, dopo essere stata accettata in una scuola d’arte a Parigi, non avendo le possibilità economiche per raggiungere la città decide di partecipare a un dating show credendo che la meta del programma sia Paris in Francia, mentre si ritroverà a Paris, Texas.
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Il mio anno a Oxford Film romantico con Sofia Carson e Corey Mylchreest racconta il rapporto tra un’alunna della prestigiosa università e un affascinante ragazzo britannico che potrebbe sconvolgere i piani super studiati della vita della giovane.
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La notte arriva sempre Con Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh e Julia Fox, La notte arriva sempre è un thriller tratto dall’omonimo bestseller di Willy Vlautin. Protagonista è Lynette, una donna che, nel corso di una sola notte, rischia il tutto per tutto per aggiudicarsi la casa che per la sua famiglia rappresenta il miglior futuro possibile.
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Priscilla L’ultimo film di Sofia Coppola con Jacob Elordi e Cailee Spaeny arriva, attesissimo, su Netflix. Adattamento del libro Elvis and Me, ovvero l’autobiografia di Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley, racconta la storia romantica tra lei e il Re del Rock. Sofia Coppola mette in scena il lato in ombra del successo: quello di una donna alle prese con la fama del marito, la solitudine, la gelosia, la rinuncia di sé stessa. Un film bellissimo e inquietante.
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Ogni maledetto fantacalcio Con Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, il film ci racconta fino a cosa può spingere il fantacalcio. Un giudice molto sarcastico (Caterina Guzzanti) si trova a interrogare Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne e improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa dell’amico Gianni (Enrico Borello), campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia”.
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Il club dei delitti del giovedì Cast stellare per il nuovo film di Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter e la pietra filosofale, Mrs. Doubtfire) per Netflix: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie. Tratto dal famoso romanzo di Richard Osman, il film segue quattro scaltri pensionati che hanno come hobby quello di indagare su omicidi irrisolti.
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The Old Guard 2 Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri highlander sono tornati per difendere un’altra volta il mondo. Nel mega cast ci sono anche Matthias Schoenaerts, Veronica Ngô, Kiki Layne, Luca Marinelli, Uma Thurman e molti altri. Sequel emozionante e adrenalinico.
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La città proibita Tra i migliori film - secondo noi - usciti in sala quest’anno, l’ultimo film di Gabriele Mainetti è una storia di kung-fu e amore ambientata a Roma, nel quartiere Esquilino. Ha inizio nel 1979, in Cina, dove due genitori sfuggono all’obbligo del figlio unico mettendo al mondo due bambine, Yun e Mei. Salto temporale: siamo negli anni ’90 in Italia e incontriamo Mei ormai cresciuta alla ricerca della sorella scomparsa. Qui la sua storia si incrocia con quella di Marcello, un giovane cuoco che, in un mondo sempre più multietnico, prova a far sopravvivere il ristorante di cucina tradizionale romana della sua famiglia.
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Io sono la fine del mondo Angelo lavora come autista notturno per locali romani, trasportando adolescenti ubriachi. La sua routine cambia quando la sorella lo richiama a Palermo per occuparsi dei genitori anziani, che da giovane percepiva come oppressivi. Inizialmente riluttante, accetta per evitare rimorsi e forse anche per vendicarsi. Ma quel ritorno a casa si trasforma presto in un viaggio tragicomico tra rancori, sensi di colpa e redenzione, dove scoprirà che diventare “una persona migliore” può essere il gesto più rivoluzionario.
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Dirty Dancing 2 Cuba, 1958. La diciottenne americana Katey Miller si trasferisce con la famiglia a L’Avana, dove incontra Javier, un giovane cameriere cubano appassionato di danza. Tra balli travolgenti, locali nascosti e una passione che cresce a ritmo di musica, i due decidono di partecipare a una gara di ballo. Mentre si allenano in segreto, Katey scopre l’amore, la libertà e il potere espressivo della danza. Ma intorno a loro la rivoluzione cubana è pronta a cambiare ogni cosa.
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Nonnas Con Vince Vaughn e Susan Sarandon, il film racconta le vicende di un uomo che, dopo la morte della madre, decide di onorarla aprendo un ristorante e assumendo per aiutarlo in cucina e nella gestione alcune donne del posto.
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Little Siberia Una notte, un meteorite caduto dal cielo sfonda il tetto di un'auto sconvolgendo la vita quotidiana della cittadina di Hurmevaara. Per il sindaco il reperto è molto utile per il futuro del paese che si sta lentamente spopolando. Il sacerdote e veterano Joel finisce per custodire il meteorite in un vecchio museo prima che sia inviato a Londra per una valutazione più dettagliata. Ma un oggetto così prezioso attira molta attenzione... Mentre Joel lo protegge da criminali dilettanti e professionisti, cerca anche di svelare un mistero ancora più inspiegabile che lo riguarda da vicino: di recente sua moglie gli ha rivelato di essere finalmente incinta. Una notizia fantastica, se non fosse che Joel non può avere figli per via di una ferita riportata in guerra di cui non le aveva mai parlato.
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La lista dei miei desideri Quando la madre la spinge a completare la lista dei desideri che aveva scritto da bambina, Alex Rose intraprende un percorso che susciterà il riso e il pianto del pubblico mentre la giovane scopre segreti di famiglia e trova l'amore, oltre che se stessa.
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Squad 36 Parigi, giorni nostri. L'agente della prestigiosa brigata di ricerca e intervento Antoine Cerda è trasferito alla squadra anticrimine dopo essere stato sanzionato dall'ispettorato generale della polizia nazionale francese. Dopo l'evento, volta le spalle agli ex colleghi e all'unità, guidata dal carismatico Sami Belkaïm. Tredici mesi più tardi, due poliziotti dell'ex brigata sono uccisi in meno di 24 ore. Quando un terzo scompare in circostanze misteriose, Antoine Cerda decide di condurre le proprie indagini, che riveleranno un'intensa rivalità all'interno del corpo di polizia e lo trascineranno in una terribile spirale discendente.
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Amore a Copenhagen Mia è una scrittrice di successo che trova l'amore della sua vita quando incontra l'affascinante Emil, un padre single. Ma la loro felicità viene presto messa alla prova quando scoprono di non poter concepire naturalmente e devono ricorrere a una cura per la fertilità. L'amore può durare quando gli ormoni artificiali e il sesso programmato spingono la loro relazione e la loro sanità mentale al limite?
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Back in action Jamie Foxx e Cameron Diaz tornano insieme per la terza volta in questa commedia d'azione adrenalinica. Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per mettere su famiglia, Emily e Matt si ritrovano nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.
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Ad Vitam Dopo essere scampato a un tentato omicidio, Franck Lazarev deve trovare sua moglie Léo, che è stata rapita da un misterioso gruppo di uomini armati. Il suo passato come ex membro dell'unità d'elite della Gendarmeria nazionale francese (GIGN) riemerge ed è trascinato in un affare di stato che non riesce a controllare.
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The Six Triple Eight Il film si ispira all'unico battaglione femminile afroamericano in servizio in Europa durante la Seconda guerra mondiale. Nonostante il razzismo, il sessismo ed estenuanti condizioni di lavoro, queste donne erano impegnate a servire il proprio paese con onore e distinzione. Spinte da una missione straordinaria e unite nella loro determinazione, queste eroine rimaste nell'ombra hanno portato speranza e infranto barriere.
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Carry-On Un giovane agente della TSA cerca di battere in astuzia un misterioso passeggero che l'ha ricattato per introdurre un pericoloso pacchetto su un volo la vigilia di Natale.
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Joy Joy racconta la singolare storia vera della nascita avvenuta nel 1978 di Louise Joy Brown, la prima "bambina in provetta" al mondo, e il lungo viaggio durato dieci anni per renderla possibile. La vicenda è narrata attraverso il punto di vista di Jean Purdy, giovane infermiera ed embriologa, che ha unito le forze con lo scienziato Robert Edwards e il chirurgo Patrick Steptoe per risolvere l'enigma dell'infertilità con la pionieristica fecondazione in vitro (IVF). Il film celebra il potere della perseveranza e le meraviglie della scienza seguendo questo trio di visionari anticonformisti che hanno superato enormi difficoltà e opposizioni per realizzare il loro sogno, permettendo così a milioni di persone di sognare con loro.
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Let Go Un dramma sulla scoperta di ciò che importa veramente. La storia è incentrata su Stella (Josephine Bornebusch), una donna che sembra avere tutto sotto controllo… anche se il figlio in età prescolare ha un continuo bisogno di attenzione, l'umore della figlia adolescente è scostante e il marito è emotivamente inaccessibile. La situazione si avvicina al tracollo quando Stella riceve un messaggio che le sconvolge l'esistenza. Decide così di partire con i suoi cari per un ultimo disperato tentativo di tenere unita la famiglia.
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The piano lesson In casa Charles infuria una battaglia con al centro un prezioso esemplare di pianoforte che sta dividendo due fratelli. Da una parte, il fratello (John David Washington) intende accumulare la fortuna di famiglia vendendolo. Dall'altra, la sorella (Danielle Deadwyler) fa di tutto per tenersi stretto l'unico ricordo del patrimonio familiare. Lo zio (Samuel L. Jackson) cerca di mediare, ma nemmeno lui riesce a controllare i fantasmi del passato.
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Due vite parallele Cile, 1955. Quando la famosa scrittrice María Carolina Geel uccide il suo amante, il caso affascina Mercedes, la timida segretaria del giudice incaricato del caso. Dopo aver visitato l'appartamento della scrittrice, Mercedes inizia a mettere in discussione la propria vita, la propria identità e il ruolo delle donne nella società, trovando in quella casa un'oasi di libertà. Questo dramma avvincente tratto da una storia vera è diretto dalla candidata all'Oscar Maite Alberdi.
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It's what's inside Una festa prematrimoniale si trasforma in un incubo esistenziale quando un amico che nessuno vedeva da tempo si presenta con una valigia contenente un misterioso dispositivo in grado di indurre lo scambio di corpi. Il gruppo cade nella tentazione di partecipare a un gioco perverso e scopre verità nascoste, desideri repressi e rancori profondi. Il lungometraggio d'esordio di Greg Jardin fonde thriller, commedia dark e fantascienza in una narrazione provocatoria ed elegante, sfidando gli spettatori a chiedersi quanto conoscano veramente se stessi.
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Lonely Planet Una romanziera solitaria arriva a un prestigioso ritiro per scrittori in Marocco, sperando che l'ambiente isolato possa risolvere il suo blocco dello scrittore. Qui incontra un giovane (Liam Hemsworth) e quella che inizia come una semplice amicizia si trasforma in un'inebriante storia d'amore che le cambierà la vita.
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Napad - La rapina Nei primi anni '90 un poliziotto in congedo ha l'occasione di riprendersi la sua vita in cambio della cattura di un gruppo responsabile di una rapina in banca. Insieme a una giovane poliziotta assegnata al caso, il detective deve agire in fretta perché l'attenzione mediatica sulla rapina non è gradita dalle nuove autorità.
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I fratelli Menendez Nel 1996 Lyle ed Erik Menendez sono condannati per l'omicidio dei genitori in quello che diventerà uno dei più celebri procedimenti giudiziari di fine '900. Per la prima volta dopo trent'anni anni e con le loro stesse parole, i due fratelli ripercorrono il processo che ha sconvolto la nazione. Attraverso approfondite interviste telefoniche a Lyle ed Erik, agli avvocati coinvolti nel processo e ai giornalisti che se ne occuparono, ai giurati, ai familiari e ad altri osservatori informati, l'acclamato regista argentino Alejandro Hartmann regala una nuova visione e una nuova prospettiva su un caso che il pubblico crede a torto di conoscere.
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Trouble Conny è divorziato, lavora come commesso in una grande catena di prodotti elettronici e ogni due settimane non vede l'ora di passare un po' di tempo con la figlia Julia. Ma improvvisamente la sua vita è sconvolta. Si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, viene accusato ingiustamente di omicidio e finisce in prigione. Qui incontra i criminali Norinder e Musse che scambiano Conny per un pilota, che è la professione di Tomas, l'affermato nuovo fidanzato della sua ex moglie. Conny partecipa al piano di fuga dei criminali, ma deve anche procurarsi un cavallo per il compleanno della figlia.
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His Three Daughters Una rappresentazione intensa, toccante e divertente che segue la storia di tre sorelle che si ritrovano dopo molto tempo nell'appartamento newyorchese del padre malato per accudirlo. Durante questo periodo, cercano anche di ricucire i loro rapporti ormai incrinati.
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Rebel Ridge Terry Richmond (Aaron Pierre) arriva nella cittadina di Shelby Springs con una missione semplice ma urgente: pagare la cauzione per il cugino e salvarlo da un pericolo imminente. Ma quando i suoi risparmi di una vita vengono ingiustamente sequestrati dalle forze dell'ordine, Terry è costretto a scontrarsi con il capo della polizia locale Sandy Burnne (Don Johnson) e i suoi agenti pronti all'azione. Terry trova un'improbabile alleata nell'impiegata di tribunale Summer McBride (AnnaSophia Robb) e i due rimangono invischiati in un complotto che coinvolge le autorità della remota cittadina. Quando la posta in gioco diventa mortale, Terry deve fare appello al suo misterioso passato per spezzare il controllo che il dipartimento esercita sulla comunità, fare giustizia per la sua famiglia e al contempo proteggere Summer.
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Uglies In un mondo futuristico che impone la chirurgia estetica a 16 anni, Tally attende impaziente il suo turno per unirsi al resto della società. Ma quando una sua amica scappa, per salvarla intraprende un viaggio che stravolge tutto ciò che credeva di desiderare.
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Nice Girls L'impavida Léo (Alice Taglioni) pensa di essere la migliore poliziotta della riviera francese. Quando scopre che il collega Ludo, quasi un fratello per lei, è stato ucciso ad Amburgo vuole a tutti i costi scoprire la verità, ma la sua capa (Noémie Lvovsky) ha altre idee e vuole che il caso sia assegnato a una superpoliziotta tedesca. Léo non accetta di lasciare l'indagine nelle mani di una "perdente in uniforme", ancora meno quando scopre che si tratta dell'attraente e super-qualificata Mélanie (Stéfi Celma). Obbligate a collaborare, queste due personalità forti e conflittuali non sanno ancora che la città di Nizza corre un grosso rischio... e scoprono di essere più vicine di quanto potessero immaginare.
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The Union Un operaio edile del Jersey di nome Mike (Mark Wahlberg) si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo Roxanne (Halle Berry) lo coinvolge in una missione ad alto rischio per conto dei servizi segreti statunitensi.
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Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l'attempata rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell'idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un'antica passione che si riaccende.
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Skywalkers: una storia d'amore A metà tra una storia d'amore e un thriller, questo film segue due temerari arrampicatori impegnati a portare il loro rapporto di coppia verso nuove e terrificanti vette, mentre escogitano un piano folle per scalare in free solo il secondo grattacielo più alto al mondo ed eseguire un'acrobazia mortale sul pinnacolo.
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Black Barbie Black Barbie celebra l'impatto epocale che tre donne nere impiegate di Mattel hanno avuto sull'evoluzione del marchio Barbie come lo conosciamo oggi. Attraverso le storie di queste carismatiche addette ai lavori, il documentario racconta come è nata la prima Barbie nera nel 1980, esaminando l'importanza della rappresentazione e come le bambole possano essere essenziali per la formazione dell'identità e dell'immaginazione.
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A family affair Una sorprendente relazione scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre (Nicole Kidman) e il suo capo, nonché star del cinema (Zac Efron) mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.
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Ricchi a tutti i costi Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.
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Trigger warning L'agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in missione all'estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l'ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall). Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale. Con l'aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider (Tone Bell) e le conoscenze dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso), Parker tenta di capire cos'è andato storto nella contea di Swann.
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Unfrosted: storia di uno snack americano Michigan, 1963: Kellogg's e Post, acerrimi nemici nel campo dei cereali, fanno a gara per creare un tipo di biscotto che cambierà per sempre il volto della colazione. Il film scritto, diretto e interpretato da Jerry Seinfeld, è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti. Nel nutrito cast, in ruoli più o meno rilevanti, Hugh Grant, Melissa McCarthy, Amy Schumer, Christian Slater.
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Sei nell’anima Il film tratto dalla storia di Gianna Nannini, interpretata da Letizia Toni, mostra un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica: trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. “Sei nell’anima” accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. Fanno parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.
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Scoop Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista entrata nella storia: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis (Gillian Anderson) sfida il principe, il film ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.
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City Hunter Adattamento live action del leggendario manga, narra le divertenti avventure cariche d'azione di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione.
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Shirley: in corsa per la Casa Bianca Basato sulla vera storia di Shirley Chisholm (Regina King), il nuovo film diretto da John Ridley racconta la rivoluzionaria campagna per diventare la candidata democratica alle presidenziali USA del 1972 della prima donna nera al Congresso. Shirley infatti, che nel 1968 riuscì a ottenere un seggio alla Camera dei Rappresentanti, nel 1972 si candidò alla presidenza degli Stati Uniti sopravvivendo a ben tre tentativi di omicidio.
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Irish Wish - Solo un desiderio Quando l'uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lindsay Lohan) mette da parte i sentimenti per farle da damigella d'onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, però, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.
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Mea Culpa L'avvocata di difesa Mea Harper (Kelly Rowland) si occupa del caso di un artista accusato di aver ucciso la fidanzata, ma la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l'innocenza o la colpevolezza di Zyair Malloy (Trevante Rhodes), suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa. "Mea Culpa" di Tyler Perry esplora ciò che accade quando le fiamme del desiderio prendono piede e la situazione si fa bollente... e pericolosa.
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Players Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.
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Bitconned: la truffa di una criptovaluta Fin da giovane, Ray Trapani aveva sempre desiderato essere un criminale. Nel 2017 il mondo dell'economia era in fermento per il boom dei bitcoin e per i truffatori non esisteva nulla di meglio delle criptovalute. Così, quando un amico gli ha proposto di creare un'apposita carta di debito, Ray ha colto l'occasione al volo. C'era solo un problema: non aveva idea di come fare. Ma grazie a falsi profili LinkedIn, al sostegno di diverse celebrità e all'insaziabile desiderio della comunità online di "arricchirsi in fretta", Centra Tech ha presto iniziato a incassare milioni di dollari al giorno. Era tutto vero? No. Ma ha funzionato? Forse. In questo documentario trasgressivo e dal ritmo incalzante del regista Bryan Storkel, Ray stesso guida gli spettatori attraverso gli alti e bassi del suo drammatico percorso insieme alla sua famiglia, agli ex amici e al giornalista che ha denunciato Centra Tech come la prima frode di vasta portata dell'era della criptovaluta.
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Maestro Diretto e interpretato da Bradley Cooper, Maestro è incentrato sul matrimonio del direttore d'orchestra e compositore Leonard Bernstein con l'attrice Felicia Montealegre (Carey Mulligan). Un'imponente e impavida storia d'amore, non solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.
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Il mondo dietro di te Un thriller apocalittico in cui Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie e Rose. La vacanza è subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. e la figlia Ruth, che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.
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Galline in fuga: L'alba dei nugget Tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con i maggiori incassi di sempre, Galline in fuga. Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!
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NYAD Incredibile storia vera dell'atleta Diana Nyad (interpretata dalla quattro volte candidata agli Oscar Annette Bening) che, 30 anni dopo essersi ritirata dal nuoto di maratona per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni decide di realizzare il sogno di una vita con l'aiuto della sua migliore amica e allenatrice (la due volte premio Oscar Jodie Foster): attraversare a nuoto i 170 chilometri di mare aperto tra Cuba e la Florida, noti nel settore come "l'Everest del nuoto". Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un'elettrizzante avventura che durerà quattro anni.
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The killer Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.
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Leo Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante...
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Rustin L'organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l'autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui. Interpretato dal premio Emmy Colman Domingo, Rustin offre una prospettiva sullo straordinario individuo che, insieme a giganti come il reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ed Ella Baker, ha osato immaginare un mondo diverso dando vita a un movimento iniziato con una marcia verso la libertà.
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Pain Hustlers Dopo aver perso il lavoro, Liza Drake (Emily Blunt), madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze accetta un lavoro in una start-up farmaceutica sull'orlo del fallimento per mantenere la figlia, ma si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall'azienda per cui lavora, Liza è obbligata a valutare le proprie scelte. Pain hustlers - il business del dolore offre uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. Diretto dal premio BAFTA David Yates e prodotto da Lawrence Grey.
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Fair Play Una promozione inaspettata in uno spietato fondo d'investimento sconvolge il rapporto di una giovane coppia e mette a rischio il loro fidanzamento. I messaggi una volta incoraggianti tra gli innamorati Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich) si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell'ambizione. Al suo debutto cinematografico, la sceneggiatrice-regista Chloe Domont crea un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l'uno contro l'altra in un mondo che si trasforma più velocemente delle norme che lo regolano.
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Crypto Boy Ad Amsterdam-Oost il giovane fattorino Amir (Shahine El-Hamus) sogna un futuro migliore, ma il suo presente è fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, il datato ristorante messicano del padre Omar (Sabri Saad El-Hamus). Nel frattempo il quartiere si fa sempre più gentrificato. Al posto dei negozi di alimentari sorgono bar di tendenza, ristoranti di sushi e palestre di fitness. Amir è frustrato perché suo padre si ostina a ignorare tutte le sue idee per modernizzare Burrito. Del resto, Omar considera il figlio un fannullone irresponsabile incapace di gestire il ristorante. Quando una grossa società immobiliare acquista l'isolato e raddoppia l'affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante. Ma quando Amir incontra un giovane imprenditore carismatico di criptovalute, intuisce come risolvere tutti i loro problemi. Per dimostrare al padre di cosa è capace, Amir si butta a capofitto nella start-up di criptovalute in rapida crescita, mentre Omar osserva con sospetto il figlio che si allontana sempre di più.
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La meravigliosa storia di Henry Sugar Benedict Cumberbatch è Henry Sugar in un'amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l'arte per imbrogliare nel gioco d'azzardo.
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La probabilità statistica dell'amore a prima vista Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita...
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El Conde El Conde è un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film presenta Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All'età di duecentocinquant'anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.
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The Out-Laws - Suoceri fuorilegge Owen Browning (Adam Devine) è un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker (Nina Dobrev), l'amore della sua vita. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen crede che i futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), appena arrivati in città, siano i famosi fuorilegge.
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Hanno clonato Tyrone In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.
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iNumber Number: l'oro di Johannesburg Nel mondo della criminalità sudafricana di Johannesburg, un cinico poliziotto in incognito è incaricato di sventare la più grande rapina d'oro della storia africana. Seguirà la legge e proteggerà il patrimonio di un ricco dittatore, oppure contribuirà al successo dell'audace banda di rapinatori?
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The Mother Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Con Jennifer Lopez.
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L'appuntamento più lungo di sempre Scocca la scintilla quanto Matt e Khani si incontrano su Hinge. La connessione è così intensa che volano in Costa Rica per il loro terzo appuntamento, ma restano bloccati quando il mondo si ferma nel marzo 2020. Una permanenza prolungata in paradiso mette alla prova la loro compatibilità.
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Luther: Verso l'inferno Epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema: un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.
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Da me o da te Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.
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Glass Onion Nel sequel di Cena con delitto - Knives Out si riunisce nuovamente un cast stellare (tra gli altri ci sono Daniel Craig, Edward Norton e Kate Hudson) e troviamo il detective Benoît Blanc in Grecia alle prese con un nuovo mistero da risolvere. Blanc incontra infatti un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l'ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l'innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l'influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.
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Enola Holmes 2 Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. E l'agenzia si rimette in moto!
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Rapiniamo il Duce Alla fine della Seconda guerra mondiale una banda sconclusionata escogita un colpo impossibile: rubare il tesoro di Mussolini dal quartier generale fascista di Milano. Un ambizioso film con rapine, pieno d'azione e umorismo diretto da Renato de Maria e interpretato da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari.
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Niente di nuovo sul fronte occidentale Il film (candidato agli Oscar 2023) racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l'euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger è tratto dall'omonimo famoso bestseller di Erich Maria Remarque.
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La ragazza più fortunata del mondo È la storia di Ani FaNelli, una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all'ultima moda e nozze da sogno all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.
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Blonde Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa la vita di Marilyn Monroe, esplorando la differenza tra la sua immagine pubblica e quella privata. Dalla sua infanzia come Norma Jeane, attraverso l'ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la gigantesca differenza tra l'immagine pubblica e quella privata dell'attrice.
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Lou Infuria una tempesta e una ragazzina viene rapita. La madre (Jurnee Smollett) supplica la misteriosa donna della porta accanto (Allison Janney) di aiutarla a salvare la figlia inseguendo il rapitore e rischiando la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendole a scioccanti e terribili segreti del loro passato.
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The Gray Man Ryan Gosling interpreta l'Uomo grigio, detto anche Sierra Six. Ex sicario a pagamento è stato preso da un penitenziario federale e assoldato dall'ex supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) a far parte dell'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...
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Cena con delitto Il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria stanza durante le celebrazioni del suo ottantacinquesimo compleanno. Tutto lascia pensare che si tratti di un suicidio, ma secondo l’investigatore privato Benoit Blanc ci sono troppe domande senza risposta, prima fra tutte: perché quella mattina una busta anonima, piena di denaro, è stata recapitata alla sua porta del detective con la richiesta di investigare?
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Hustle Adam Sandler veste i panni di un talent scout del basket che, dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, lo convince a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione della squadra di destinazione. I due dovranno dimostrare di essere all'altezza dell’NBA.
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Spiderhead Tratto dal racconto di George Saunders "Escape From Spiderhead”, pubblicato sul New Yorker, il film è ambientato in un penitenziario all’avanguardia. Diretto dal visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth), è un carcere dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni. Ai detenuti viene impiantato un dispositivo che somministra farmaci che agiscono sulla mente portando a un cambiamento e a una sentenza ridotta. Tuttavia quando Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un forte legame tra loro, gli esperimenti di Abnesti iniziano a mostrare i primi problemi, varcando il confine del libero arbitrio.
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Interceptor JJ Collins (Elsa Pataky) è una donna ufficiale tosta, che si ritrova al comando di una remota base missilistica per la difesa da attacchi nucleari nel mezzo del Pacifico, dopo essere stata cacciata ingiustamente dal Pentagono. Quando un attacco coordinato minaccia la sua base, si trova ad avere a che fare con il carismatico e corrotto Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex agente dei servizi segreti americani che vuole realizzare un piano inimmaginabile.
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Cheerleader per sempre Con Rebel Wilson (Pitch Perfect), il film è una commedia che racconta il risveglio, dopo vent’anni di coma a causa di un’acrobazia finita male, di una cheerleader. Ex ragazza hype della scuola, l’ormai trentasettenne non vuole rinunciare al suo sogno: diventare la regina del ballo.
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Ti giro intorno Nell'estate prima dell’inizio del college, Auden si reca a Colby Beach, dove incontra Eli, un ragazzo con i suoi stessi problemi d’insonnia. Durante le loro avventure notturne Eli sfida Auden a realizzare tutti i sogni d’infanzia, spingendo entrambi a chiedersi perché non vivere fino in fondo e con spensieratezza la loro vita di adolescenti.
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Apollo 10 e mezzo Ispirato alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater (Boyhood, Prima dell’alba, Before Midnight), il film d’animazione ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna secondo due prospettive: quella degli astronauti protagonisti della missione e quella di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e sogna di viaggiare nello Spazio.
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Il filo invisibile Filippo Timi, Francesco Scianna e Francesco Gheghi sono gli interpreti di questa storia dolceamara che ha come protagonista Leone, un adolescente che si trova ad affrontare la separazione - non proprio semplice - tra i suoi due padri.
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The Adam Project Con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Walker Scobell, Catherine Keener e altri ancora, il film diretto da Shawn Levy (Free Guy - Eroe per gioco) racconta la storia di un pilota che, dopo aver viaggiato per sbaglio nel tempo, unisce le forze con il suo se stesso ragazzino e il padre defunto in una missione che lo porterà a fare i conti col passato e a salvare il futuro.
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Windfall Diretto da Charlie McDowell (La scoperta), il film con protagonisti Jesse Plemons, Lily Collins e Jason Segel è un thriller originale che racconta la storia di un ladro che, dopo aver fatto irruzione nella lussuosa casa vacanze di un miliardario, ne rimane intrappolato ed è costretto a cambiare tutti i suoi piani, quando l’uomo si presenta in compagnia della moglie per una fuga all’ultimo minuto.
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Against the Ice Nel 1909 la spedizione artica guidata dal capitano danese Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) tenta di confutare la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nordorientale, basata sulla presupposizione che la Groenlandia fosse divisa in due territori separati. Insieme al compagno Iver Iversen (Joe Cole), con cui intraprese un lungo ed estenuante viaggio tra i ghiacci, Ejnar Mikkelsen riuscì nella sua impresa. Il film ripercorre l’incredibile missione e il forte legame tra i due.
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Black Crab Thriller d’azione svedese con Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne), Black Crab o Granchio nero, nella sua versione italianizzata, è ambientato in un mondo post apocalittico dilaniato dalla guerra. Nel corso di un rigido inverno, sei soldati iniziano una missione segreta per trasportare un misterioso pacco che potrebbe mettere fine al conflitto. Per la soldatessa, ex pattinatrice di velocità, Caroline Edh la missione però è completamente diversa.
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Non aprite quella porta Dopo essere stato nascosto per più di mezzo secolo, Leatherface - Faccia di cuoio torna a terrorizzare un gruppo di giovani amici appena arrivati ad Harlow, uno sperduto paese nel Texas, per dar vita a una nuova iniziativa imprenditoriale. Tra gli abitanti della zona, terrorizzati dalla ricomparsa del serial killer, c’è anche Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al massacro del 1973.
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Monaco: sull’orlo della guerra Autunno 1938. L'Europa è sull'orlo della guerra: Hitler si prepara a invadere la Cecoslovacchia mentre il governo di Neville Chamberlain è alla ricerca di una soluzione pacifica. ll funzionario pubblico britannico Hugh Legat (George Mackay) e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) si recano a Monaco per una conferenza convocata d’urgenza, tra negoziazioni, sotterfugi e tanti pericoli da schivare. Il film è tratto dal bestseller di Robert Harris.
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La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra Parodia di un classico thriller psicologico ad alta tensione, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra ha come protagonista Anna (Kristen Bell), una donna che vive senza estro le sue giornate ad alto tasso alcolico, fino a quando un aitante vicino (Tom Riley) si trasferisce nella casa di fronte alla sua con la figlia (Samsara Yett). Nonostante la ventata d’ottimismo che la invade, Anna deve fare i conti con ciò che ha visto, o perlomeno le sembra di aver visto: un terribile omicidio.
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Doctor Sleep Sequel di Shining, basato sul celebre romanzo di Stephen King, Doctor Sleep ha come protagonista il piccolo Danny Torrance, ormai divenuto adulto e qui interpretato da Ewan McGregor, sopravvissuto alla famosa notte degli orrori all’Overlook Hotel. Un nuovo, spaventoso, film firmato da Mike Flanagan, che a quasi quarant’anni dal cult di Kubrick, eredita il difficile compito di riportare la storia della famiglia Torrance sullo schermo.
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Don’t Look Up - Con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Tyler Perry e tanti altri, il film del premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa) racconta la storia di due umili astronomi che partono per un lungo tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra.
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È stata la mano di Dio - Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Il divo) torna nella sua Napoli per raccontare la storia di un diciassettenne negli anni Ottanta. Fabietto Schisa (Filippo Scotti) cerca un suo posto nel mondo, affiancato da una famiglia amorevole e straordinaria. Fino a quando due eventi cambiano tutto: l’arrivo di Maradona al Napoli e un drammatico incidente che prima gli farà toccare il fondo e poi gli indicherà il futuro.
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Il potere del cane - Diretto dalla gigantesca Jane Campion (Lezioni di piano), il film segue le vicende del carismatico allevatore Phil Burbank, interpretato da Benedict Cumberbatch. Quando il fratello George (Jesse Plemons) porta la moglie (Kirsten Dunst) e il figlio (Kodi Smit-McPhee) a vivere nel ranch di famiglia, Phil inizia a tormentarli finché non si trova intrappolato in inaspettati sentimenti amorosi.
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tick, tick… Boom! Debutto alla regia del pluripremiato Lin-Manuel Miranda, il film è un adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, ideatore di Rent e mente rivoluzionaria nel mondo del teatro. New York, 1990: Jon (Andrew Garfield) è un giovane compositore che fa il cameriere in un diner mentre scrive quello che spera diventerà un musical americano di grande successo. Sotto pressione su più fronti e nel momento storico in cui la comunità di artisti in cui vive è piegata dalla diffusione dell’AIDS, Jon inizia a riflettere su cosa possiamo davvero fare col tempo che ci rimane.
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Red Notice Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot sono i protagonisti di questa action comedy diretta da Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper). John Hartley (Johnson), FBI, è alle prese con un nuovo red notice: il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con uno dei più grandi responsabili di furti d'arte al mondo: Nolan Booth (Reynolds), per riuscire a catturare la ricercatissima ladra soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot).
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Due donne - Passing Debutto alla regia di Rebecca Hall, Due donne - Passing è un adattamento dell’omonimo romanzo del 1929 di Nella Larsen. Racconta la storia di Irene (Tessa Thompson) e Clare (Ruth Negga), due donne nere amiche d’infanzia, che optano per scelte radicalmente diverse in pieno clima Harlem Renaissance nella New York di fine anni Venti.
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Yara Il regista Marco Tullio Giordana (Romanzo di una strage, Pasolini - Un delitto italiano) firma il film ispirato alla vicenda di cronaca di Yara Gambirasio, scomparsa a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata tre mesi dopo. Yara segue gli accadimenti, introducendo la storia della 13enne ma focalizzandosi perlopiù sulle lunghe e complesse indagini, piene di continui colpi di scena, che seguirono la sua sparizione.
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The guilty Il film racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l'operatore Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l'unica via d'uscita è affrontare la realtà.
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Army of Thieves In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un'avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall'Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell'impossibile in giro per l'Europa.
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Il nido dello storno Dopo che Lilly (Melissa McCarthy) subisce una perdita personale, la "lotta" con un uccellino territoriale (lo storno del titolo) per il controllo del proprio giardino le fornisce un modo insolito di superare il dolore, incoraggiandola a curare le sue relazioni e a riscoprire la capacità di amare.
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Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali Un docu-film che racconta la storia straordinaria che si cela dietro l'amicizia e l'irrecuperabile distacco tra Muhammad Ali e Malcolm X, una fratellanza che non solo li trasformerà, ma cambierà il mondo. Attraverso interviste con persone vicine alle due leggende, come la figlia di Malcolm X, Ilyasah Shabazz, il fratello di Ali, Rahman, e le sue due figlie Maryum e Hana, nonché personalità della cultura e persone informate sui fatti, il film getta nuova luce sull'incontro, sul legame e sul definitivo allontanamento tra i due a causa del loro disaccordo sulla leadership della Nation of Islam. Ispirato al libro "Blood Brothers" di Randy Roberts e Johnny Smith
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Afterlife of the Party Una giovane amante della mondanità (Victoria Justice) finisce per essere protagonista del fiasco più clamoroso della sua vita: morire proprio nella settimana del suo compleanno. Con grande sorpresa, scopre di avere un'altra possibilità per rimediare agli errori commessi sulla Terra, riavvicinarsi ai propri cari, ma soprattutto dimostrare di meritare un posto nella grande... "sala VIP" dei cieli.
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Piccole donne Piccole donne di Greta Gerwig è stato uno dei migliori film del 2020. La regista di Lady Bird ha reinterpretato il romanzo di Louisa May Alcott con una sua personalissima versione, fedele all’opera letteraria, ma più moderna e innovativa. Il Piccole Donne di Greta Gerwig inizia infatti con le protagoniste già adulte, (il racconto delle sorelle bambine viene proposto attraverso una serie di flashback) ognuna alle prese con la propria vita: Jo è occupata con la scrittura, Meg con il matrimonio, Amy è in Francia con Zia March a studiare pittura, Beth è gravemente malata. Ognuna di loro sta scegliendo che donna essere e non a caso - d’altronde siamo alla fine del 1800 - il fantasma del matrimonio visto come unica condizione di sopravvivenza aleggia su di loro. Qui tutto quello che vi avevamo raccontato del perché questo film ci era piaciuto tantissimo.
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Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante La storia vera che ha ispirato la serie Come vendere droga online (in fretta) - di cui un frame qui sopra. Nel febbraio 2015 Maximilian Schmidt, noto online con il nome di Shiny Flakes, è stato arrestato per aver venduto circa 4,1 milioni di euro in droga dalla sua stanza. Usando il suo sito web shinyflakes.com e il servizio postale tedesco, il diciannovenne ha gestito da solo un impero internazionale della droga e venduto una tonnellata di sostanze stupefacenti in 14 mesi. Si tratta di uno dei più gravi crimini informatici mai commessi in Germania e la polizia non sa ancora dove si trovi la maggior parte del denaro. In questo documentario, Maximilian racconta la sua storia.
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Beckett Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all'uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l'ambasciata americana dall'altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta.
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Sweet Girl Il devoto padre di famiglia Ray Cooper giura vendetta contro la società farmaceutica responsabile di aver ritirato dal mercato un potenziale farmaco salvavita poco prima che la moglie (Adria Arjona) morisse di cancro. Ma quando la ricerca della verità lo porta a un incontro letale che mette sia lui sia la figlia Rachel (Isabela Merced) in grave pericolo, la missione di Ray diventa una ricerca di vendetta per proteggere quel che resta della sua famiglia.
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Audible Audible è un coinvolgente film/documentario di formazione che vede Amaree McKenstry, un atleta sordo della Maryland School for the Deaf e i suoi migliori amici alle prese con le difficoltà dell'ultimo anno di liceo e con la futura realtà del mondo esterno degli udenti. Amaree e i suoi compagni di squadra sfogano la loro frustrazione sul campo da football nel tentativo di continuare un'insolita serie di vittorie e di superare la perdita di un caro amico. Questa è una storia di giovani che combattono le avversità. Di fronte a situazioni di conflitto sfidano il futuro pieni di speranza ricordando al mondo intero di esistere e di essere importanti.
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Dancing Queens Dylan Pettersson (Molly Nutley) è una ragazza di 23 anni proveniente da una piccola isola dell'arcipelago Bohuslän con il sogno di sfondare nel mondo della danza. Quando si fa convincere a fare le pulizie al Queens, un club drag in difficoltà, il ballerino e coreografo residente (Fredrik Quinones) scopre per caso il suo talento. Lei vorrebbe disperatamente far parte dello spettacolo, ma è una ragazza e non una drag queen. Forse però a cercare bene, un modo si trova...
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La donna alla finestra Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile costretta in casa dall'agorafobia, che si ritrova a spiare dalla finestra della sua casa di New York la nuova famiglia apparentemente perfetta che vive nell'edificio di fronte. Perfetta, finché non assiste a un crimine brutale, che la porta a scoprire che niente e nessuno è come sembra. Tratto dall'avvincente romanzo bestseller adattato da Tracy Letts, La donna alla finestra è un thriller psicologico carico di suspense.
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Monster Monster narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell'intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d'élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.
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Blue Miracle - A pesca per un sogno L'incredibile storia vera di Casa Hogar e della sua partecipazione alla più grande gara di pesca del mondo per salvare il proprio orfanotrofio maschile in Messico.
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Concrete Cowboy Durante le vacanze estive nella zona nord di Filadelfia, un adolescente difficile si ritrova diviso tra il crimine e la vivace sottocultura da cowboy urbano del padre con cui aveva interrotto i rapporti.
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Madame Claude Nella Parigi degli anni '60 l'influenza di Madame Claude si estende oltre il mondo della prostituzione, fino a quando una giovane donna ricca minaccia di cambiare tutto.
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Lady Bird Lady Bird è il nome d’arte di Christine (Saoirse Ronan), una teenager che vive a Sacramento con la sua famiglia e si sente prigioniera della sua vita. Frequenta una scuola cattolica e ha amicizie poco eccitanti. Per questo, arrivata all’età in cui l’insoddisfazione e il bisogno di fuggire da se stessi regnano sovrani, vuole spostarsi a New York per frequentare il college. Un film adorabile, miscuglio di controsensi, in cui sarà difficile non trovare qualche riferimento alla propria esperienza. Assolutamente da non perdere.
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Girl power - La rivoluzione comincia a scuola Vivian (Hadley Robinson) è una sedicenne all'apparenza timida che preferisce rigare dritto e passare inosservata. Ma quando l'arrivo di una nuova studentessa (Alycia Pascual-Peña) la obbliga a esaminare il comportamento fuori controllo dei suoi compagni di classe che imperversa a scuola, si rende conto di averne avuto abbastanza. Prendendo ispirazione dal passato ribelle della madre (Amy Poehler), Vivian pubblica anonimamente Moxie, una fanzine clandestina che denuncia i pregiudizi e i torti subiti al liceo dando vita inaspettatamente a un vero e proprio movimento.
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Malcolm & Marie Un regista cinematografico (John David Washington) torna a casa insieme alla sua fidanzata (Zendaya) dopo il trionfo dell'anteprima di un suo film, sicuro dell'imminente successo finanziario e di critica. La serata però subisce una svolta imprevista quando iniziano a emergere alcune rivelazioni sulle relazioni della coppia, che ne mettono a dura prova la solidità. Un dramma romantico che farà parlare.
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A star is born Primo film da regista di Bradley Cooper, che lo ha anche interpretato insieme a Lady Gaga, racconta la relazione tra Jackson Maine (Bradley Cooper), famoso musicista rock la cui carriera, a causa dei gravi problemi d’alcolismo e d’udito che lo affliggono, si avvia verso il tramonto, e Ally (Lady Gaga), una giovane con una voce incredibile. Lei si sta esibendo in una vertiginosa interpretazione di La Vie En Rose e lui non può fare a meno di esserne rapito e attratto. È così che decide di trascinarla con sé in tour presentandola come nastro nascente della musica country, mentre se ne innamora.
La relazione tra i due vive di alti e bassi, soprattutto per i problemi di lui, che peggiorano man mano che la carriera di lei avanza, portandola a diventare in una pop star di fama internazionale.
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La Tigre Bianca Da ragazzo povero a imprenditore, Balram Halwai (Adarsh Gourav) racconta la storia epica e ricca di umorismo nero della sua scalata al successo nell’India moderna. Astuto e ambizioso, il giovane eroe si guadagna il posto di autista per Ashok (Rajkummar Rao) e Pinky (Priyanka Chopra Jonas), appena tornati dall'America. La società gli ha insegnato solo a essere un servitore e lui cerca di diventare indispensabile agli occhi dei suoi ricchi padroni, ma dopo una notte di tradimenti, capisce che sono disposti a incastrarlo pur di salvare se stessi. Quando è sul punto di perdere tutto, Balram si ribella a un sistema truccato e ingiusto trasformandosi in un altro tipo di padrone. Tratto dall'omonimo bestseller del New York Times, vincitore del Booker Prize 2008.
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Pieces of a Woman Martha e Sean sono una coppia di Boston e stanno per diventare genitori, ma la scelta di partorire in casa ha un risvolto tragico che cambia per sempre le loro vite. Per Martha ha inizio un'odissea lunga un anno, in cui convive con il dolore e il rapporto conflittuale con Sean e la madre dispotica (Ellen Burstyn), oltre all'ostetrica diffamata dall'opinione pubblica, che affronta in tribunale. Una storia profondamente intima, travolgente ed eccezionale di una donna che deve imparare a convivere con una perdita, con Martin Scorsese nei panni di produttore esecutivo.
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Perfetti sconosciuti Imperdibile, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese gioca sulla dipendenza da cellulare e sui segreti che essi possono nascondere, per sottolineare i motivi per cui oggi le coppie entrano in crisi. Durante una cena organizzata da Eva e Rocco, a un certo punto i partecipanti decidono di mettere il proprio cellulare sul tavolo e di rendere pubblici i messaggi che arrivano. Nel cast Kasia Smutniak, Alba Rohrwacher, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Il successo è stato internazionale, tanto che in alcuni paesi sono stati realizzati persino dei remake.
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The Prom Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono due stelle del teatro newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un enorme flop. Nel frattempo, in una cittadina dell'Indiana, la liceale Emma Nolan affronta tutt'altra delusione: rinunciare al ballo della scuola con la sua ragazza Alyssa nonostante il sostegno del preside, per via del divieto imposto dalla presidente dell'associazione genitori. Nel tentativo di risollevare la loro immagine pubblica ormai sbiadita, Dee Dee e Barry decidono di sposare la causa di Emma e partire in compagnia di Angie (Nicole Kidman) e Trent, altra coppia di attori disillusi in cerca di una svolta. Ma l'attivismo da celebrità egocentriche si ritorce contro tutti loro e finisce per sconvolgere la vita del quartetto, che farà di tutto per regalare a Emma una serata in cui poter essere davvero se stessa.
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L'incredibile storia dell'Isola delle rose Fine anni Sessanta, Giorgio è un ingegnere di talento incompreso e la sua vita è appena andata a rotoli: è stato licenziato, arrestato, lasciato dall'amore della sua vita e rinnegato dai genitori. Stufo delle regole soffocanti a cui è sottoposta la sua vita decide di costruirsi un'isola in mezzo al mare e fonda la Repubblica dell'Isola delle Rose, un territorio indipendente di cui diviene presidente. Diretto da Sydney Sibilia (la trilogia di Smetto quando voglio) e prodotto da Grøenlandia (Il primo re), è un film sorprendentemente basato su fatti reali.
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Ma Rainey's Black Bottom Chicago, anni '20. Mentre un gruppo di musicisti attende nello studio di registrazione Ma Rainey (Viola Davis), la rivoluzionaria artista e leggendaria "Madre del blues", in ritardo all'appuntamento, scatena uno scontro di opinioni con il manager e produttore bianco riguardo alla propria musica. Nel frattempo, in sala prove, l'ambizioso trombettista Levee (Chadwick Boseman), che è determinato a lasciare la sua impronta nell'industria musicale, sprona i suoi compagni musicisti a condividere storie e verità nascoste che cambieranno per sempre il corso delle loro vite. Adattamento dello spettacolo teatrale di August Wilson premiato con due Pulitzer, celebra il potere trasformativo del blues e gli artisti che non permettono ai pregiudizi della società di determinare il loro valore.
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Mank Film originale Netflix del 2020 diretto da David Fincher. Il film racconta la storia dello sceneggiatore (alcolista) Herman J. Mankiewicz, mentre si affanna a finire il copione di Quarto potere per Orson Welles sullo sfondo della Hollywood degli anni '30. Assistito da una giovane stenografa, Herman passa tre mesi a letto con una gamba rotta e un armadietto pieno di whisky. Quello che si vede nel film (in bianco e nero) è tutto vero. O quasi.
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The midnight sky Augustine (George Clooney) è uno scienziato solitario nell'Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. Clooney dirige l'adattamento dell'acclamato romanzo postapocalittico di Lily Brooks-Dalton La distanza tra le stelle.
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Gone Girl, L'amore bugiardo Lo scrittore Nick Dunne (Ben Affleck) e la sua bellissima moglie Amy (Rosamund Pike) sembrano una coppia perfetta. Ma quando lei scompare il giorno del loro quinto anniversario di nozze lui diventa il sospettato principale dalla polizia a causa di unaserie di indizi di crisi tra i due celati in modo grossolano. Un film di David Fincher tratto dall'omonimo romanzo di Gillian Flynn (che ha curato anche la sceneggiatura del film) che vale assolutamente la pena di essere (ri)visto.
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Elegia americana Un ex marine dell'Ohio attualmente studente di legge a Yale sta per ottenere il lavoro che ha sempre sognato quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha cercato di dimenticare. Lì dovrà districarsi tra le complesse dinamiche culturali della sua famiglia, tipiche delle comunità montane degli Appalachi, e la precaria relazione con la madre Bev (Amy Adams), afflitta da problemi di dipendenza. Ispirato dai ricordi della nonna Mamaw (Glenn Close), imparerà ad accettare l'influenza della famiglia sul suo percorso personale. Il film è tratto dal bestseller del New York Times di J.D. Vance, diretto dal premio Oscar Ron Howard.
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Il processo ai Chicago 7 Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana.
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Rebecca Dopo aver sposato il bel vedovo Maxim de Winter (Armie Hammer), una giovane donna (Lily James) arriva a Manderley, l'imponente tenuta di famiglia del nuovo marito sulla costa inglese. Ingenua e inesperta, si ritrova a combattere l'ombra della prima moglie di Maxim, l'elegante e cortese Rebecca, la cui ossessionante eredità è tenuta in vita dalla sinistra governante di Manderley, la signora Danvers. Il risultato è un thriller psicologico ipnotizzante basato sul romanzo gotico di Daphne du Maurier del 1938.
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Hubie Halloween Hubie Dubois (Adam Sandler) si assume ogni anno l’ingrato compito di garantire che gli abitanti della sua cittadina (Salem) festeggino Halloween in tutta sicurezza e seguendo le regole. Quest'anno, però, è molto preoccupato a causa di un criminale in fuga e un nuovo vicino misterioso. Quando la gente comincia a sparire, sarà Hubie a dover convincere la polizia e i suoi concittadini che i mostri sono veri e che solo lui è in grado di fermarli. Hubie Halloween è uno spassoso film per le famiglie su un eroe improbabile e con un cast stellare.
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Love Actually Le storie di nove personaggi si intrecciano per le strade di Londra per raccontare la complessità dei rapporti umani e dell'amore. Nove storie molto diverse tra loro, che mostrano come l'amore sia ovunque e sotto ogni forma, non sempre quella che ci aspettiamo. Nel cast Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.
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Enola Holmes Inghilterra, 1884. Enola Holmes (Millie Bobby Brown), sorella del più noto Sherlock (Henry Cavill) si sveglia nel giorno del suo sedicesimo compleanno e scopre che la madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciando un'accozzaglia di regali ma nessun indizio di dove sia andata né un perché del suo allontanamento. Enola finisce quindi sotto la tutela dei fratelli Sherlock e Mycroft (Sam Claflin), intenzionati a mandarla in una scuola per signorine "come si deve". Enola decide di ribellarsi e scappa di casa per andare a Londra in cerca della madre. Un giallo adorabile in cui il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il suo più temibile rivale: la sorella adolescente.
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Sto pensando di finirla qui Nonostante nutra grossi dubbi sulla loro relazione, una donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il nuovo ragazzo Jake (Jesse Plemons) per raggiungere la fattoria di famiglia di lui. Mentre una bufera di neve la blocca in casa in compagnia della madre (Toni Collette) e del padre (David Thewlis) del partner, la giovane incomincia a mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere o di aver capito a proposito del fidanzato, di se stessa e del mondo in generale. Il film è scritto e diretto dal premio Oscar Charlie Kaufman (Se mi lasci ti cancello) e si ispira all'omonimo romanzo bestseller di Iain Reid.
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Django Unchained Django è uno schiavo nero di proprietà dei fratelli Speck. Il dottor Schultz è un cacciatore di taglie tedesco che fino a pochi anni prima lavorava come dentista. Siamo in Texas, nel 1858. I due, sulle tracce di alcuni criminali in fuga, stringono un sodalizio che sfocia in amicizia quando Schultz scopre che Django, una volta libero, vuole ritrovare la moglie cui è stato separato alla piantagione dove lavoravano.
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The terminal Viktor Navorski atterra all'aeroporto di New York dalla Krakozhia, un piccolo stato sorto dalla frantumazione dell'Urss. Peccato che durante il volo nella sua patria ci sia stato un colpo di stato e... quando arriva allo sportello dei visti, viene bloccato. Talmente a lungo che inizierà un vero e proprio soggiorno all'interno di un terminal del JFK. Un film di Steven Spielberg interpretato da Tom Hanks.
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Project Power Per le strade di New Orleans comincia a diffondersi la voce di una misteriosa nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell'invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori.
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Hoops Sitcom animata su un allenatore di basket del liceo impulsivo e sboccato (Jake Johnson) che crede di poter conquistare le divisioni superiori rimettendo in sesto la sua squadra sgangherata, per dare così una svolta alla sua misera vita.
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Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) diventa un film (interattivo!) e parte per la sua più grande avventura che la porta in tre stati diversi, con tanto di esplosioni e un hamburger ballerino. E... sarai tu a decidere come finisce. Sconfiggerai il Reverendo (Jon Hamm) e farai arrivare Kimmy in tempo al suo matrimonio? Oppure farai involontariamente scoppiare una guerra contro i robot? Prendi il telecomando e un vassoio di delizioso merluzzo e preparati allo speciale interattivo Netflix di Kimmy.
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Lo chiamavano Jeeg Robot Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria) è un ladruncolo della periferia di Roma, che inseguito dalla Polizia si tuffa nel Tevere ed entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli conferisce dei super poteri che lui decide di utilizzare per combattere il crimine. A dare il nome al film è Alessia, una ragazza che Enzo incontra e che pensa che lui sia l'eroe del cartone animato giapponese.
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Sotto il sole di Riccione Marco, Vincenzo, Camilla e Ciro sono ragazzi molto diversi tra loro, ma tutti in cerca di amore, amicizia e divertimento. Sulla colonna sonora dei Thegiornalisti, dal cui singolo "Riccione" prende il titolo il film, si susseguono le loro vicende estive. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l'amore in tarda età: Lucio, Irene e Gualtiero.
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Ritorno al futuro L'intera trilogia di Ritorno al futuro arriva su Netflix per una full immersion di tutto rispetto. Saga di grandissimo successo degli anni 80 racconta le peripezie di Marty McFly (Michael J. Fox) e del suo stravagante amico scienziato Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd), attraverso quattro epoche (il 1955, il 1985, il 2015 e il 1885) grazie a una macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean DMC-12, costruita da Doc per evitare catastrofici paradossi temporali.
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Schindler's List - La lista di Schindler Non ha bisogno di presentazioni il capolavoro del 1993 diretto da Steven Spielberg dedicato alla shoah. Ispirato alla vera storia di Oscar Schindler, un industriale tedesco che, mettendo a rischio la propria vita e la propria carriera, è riuscito a salvare la vita di migliaia di ebrei da un tragico destino, il film ha avuto 12 nomination agli Oscar e ha visto 7 statuette.
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Il codice da Vinci Il curatore del Louvre viene ucciso da un monaco albino dell'Opus Dei. Lo studioso di simbologia Robert Langdon viene chiamato in Francia e interrogato, ritenuto colpevole del crimine. Insieme alla nipote del curatore si ritroverà a risolvere una serie di enigmi e misteri nascosti nelle opere di Leonardo per trovare il vero colpevole e... il Sacro Graal.
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Big Fish - Le storie di una vita incredibile Imperdibile film del 2003 diretto da Tim Burton e tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Wallace. Racconta di Will Bloom e di suo padre Edward, che fin da quando Will è piccolo racconta storie di vita a dir poco inverosimili. È solo al suo capezzale, dopo una lunga lontananza, che Will cercherà di capire chi è davvero suo padre, partendo da quelle storie incredibili.
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Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re Tratto dall'omonima terza e ultima parte del romanzo di J. R. R. Tolkien conclude la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. Il film si apre con il passato di Gollum, quando due piccoli hobbit a pesca trovano e si litigano (fino alla morte) quello che sul fondo del fiume si rivela essere l'Unico Anello. Tornando al presente, la storia riprende da dopo la fine della seconda parte.
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Gremlins Arriva su Netflix un pezzo di storia del cinema degli anni Ottanta. Il piccolo Gizmo è una bestiola canterina dal cuore tenero, che però se mangia dopo mezzanotte o viene messa a contatto con l'acqua genera mostri brutti e sanguinari. Se non vi ricordaste la visione del 1984 dovreste davvero riguardarlo.
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Dunkirk Seconda guerra mondiale: 400 mila unità alleate, di cui la maggior parte inglese, rimane bloccata a Dunkerque, al confine tra Francia e Belgio. Senza nessuna possibilità di salvarsi via terra, l’unica speranza per i soldati ammassati sulle spiagge della Manica è che qualcuno li venga a prendere e a salvare dall’Inghilterra. Conosciuta anche come Operazione Dynamo, quella raccontata dal regista della trilogia di Batman, è sia un’intensa pagina patriottica della storia inglese sia un’esperienza immersiva nella follia della guerra.
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The Lovebirds Commedia romantica con protagonista una coppia destinata a separarsi che finisce coinvolta accidentalmente in un omicidio e inizia una corsa contro il tempo per trovare l'assassino e dimostrare la propria innocenza.
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L'altra metà Commedia romantica con taglio teen. Ellie Chu per tirare su qualche soldo scrive (a pagamento) per conto dei suoi compagni di scuola e tutto prosegue liscio finché l'atleta della scuola, Paul Munsky, non le chiede di scrivere messaggi d'amore per Aster, una ragazza molto popolare e gentile che... Piace anche a Ellie.
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Going Clear - Scientology e la prigione della fede Un'inchiesta su Scientology realizzata attraverso le testimonianze di otto (ex) fedeli, tra cui il regista Paul Haggis. Quando è uscito al cinema, nel 2015, ha suscitato molte clamore.
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Manchester by the Sea Lee Chandler (Casey Affleck, fratello di Ben) vive a Boston, ma in seguito alla morte del fratello maggiore, è costretto a tornare nel paese in cui è nato, Manchester by the Sea, per curare il nipote di 16 anni (di cui scopre di essere stato nominato tutore) e fare i conti con un passato (che ci viene raccontato attraverso una serie di flashback) che lo ha separato dalla famiglia e dalla comunità dove è nato.
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The Breakfast Club Film del 1985 che racconta di cinque adolescenti molto diversi tra loro che si trovano a dover trascorrere un pomeriggio insieme in punizione. Dopo un primo momento di diffidenza reciproca le lunghe ore di punizione consentono loro di conoscersi e di confrontare i reciproci problemi di vita.
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Lo squalo (la saga) Arriva l'intera saga de Lo squalo, a partire dal primo film, diretto da Steven Spielberg nel 1975, fino al quarto, del 1987. La saga è incentrata sull'arrivo di un gigantesco e pericoloso squalo bianco che uccide i bagnanti sull'isola di Amity, un immaginario luogo di villeggiatura. I film sono basati sul romanzo Lo squalo di Peter Benchley, a sua volta ispirato alla vera storia degli attacchi di squalo del Jersey Shore del 1916.
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La storia infinita Capolavoro entrato nella storia del cinema che racconta la straordinaria avventura di Bastian, ragazzino riservato e bullizzato che si ritrova all'interno di un libro, La storia infinita appunto, in cui si narra del regno di Fantàsia minacciato dal Nulla mentre l'Infanta Imperatrice,sovrana del regno, è terribilmente malata e solo un eroe può salvarla da morte certa. A farsi avanti è il giovane Atreyu.
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The Truman Show Truman Burbank vive la sua ordinatissima quotidianità finché non scopre che i primi trent'anni della propria vita non sono stati altro che una messinscena. È il protagonista di un reality che lo segue giorno e notte dalla nascita. Inizia così a desiderare di fuggire.
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Un giorno di ordinaria follia William Foster è a Los Angeles incastrato in un ingorgo gigantesco e fa caldo, troppo caldo. Lascia l'auto e scende per andare a telefonare alla ex moglie. Peccato che uno screzio con il proprietario di un dragstore lo fa uscire di senno. Da quel momento picchia e uccide chiunque gli capiti a tiro. Finché...
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Spenser Confidential Quando due poliziotti di Boston vengono uccisi, Spenser, ex poliziotto appena uscito di prigione, decide di indagare su un'inquietante cospirazione insieme all'aspirante pugile Hawk.
Thriller d'azione.
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Sex and the City 1 e 2 L'amicizia che lega Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha è andata oltre alla serie tv e si è trasformata in due film, in cui ora che hanno (apparentemente) raggiunto tutto quello che desideravano, si ritrovano a scontrarsi con i problemi che la realtà continua comunque a proporre loro. La soluzione? Una vacanza tra amiche ad Abu Dhabi.
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The Founder La storia (vera) di Ray Kroc (Michael Keaton), un venditore di frullati dell'Illinois, che negli anni '50 va in cerca di maggiori guadagni in California, dove conosce i fratelli Dick e Mark McDonald, proprietari di un fast food a bordo strada. Vedendo del potenziale in quel modello di business fa in modo di acquisirne un pezzo dopo l'altro, fino a prenderne il controllo per crearne un impero.
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Porco rosso Marco Pagot è un asso dell'aviazione militare italiana che, in seguito a un misterioso incidente durante la Prima Guerra Mondiale, si trasforma in un maiale antropomorfo. Con nome di battaglia Porco Rosso decide di ritirarsi dal campo di guerra e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di taglie.
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American Hustle - L'apparenza inganna Un thriller (con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence) che racconta la storia di Abscam, una (vera) operazione dell'FBI che che negli anni '70 incastrò alcuni membri del congresso con l'aiuto di una coppia di noti truffatori. Il film ha ottenuto 10 candidature agli Oscar.
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Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) Il Willy Wonka originale è un cult del cinema: grazie a un biglietto dorato Charlie e suo nonno vincono la possibilità di entrare a visitare la meravigliosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. In cui succede davvero di tutto.
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Chiamami col tuo nome Pluricandidato agli ultimi Oscar, il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome (Call me by your name) racconta dell'incontro tra Elio, un adolescente sensibile, e Oliver, un affascinante ventiquattrenne arrivato in Italia per preparare una tesi di dottorato con il padre di Elio, professore di archeologia. Il risultato? Un racconto dolcissimo del primo amore.
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Romanzo criminale Diretto da Michele Placido e tratto dall'omonimo romanzo, Romanzo criminale ha bisogno di poche presentazioni. La storia è ispirata alle vicende della banda della Magliana, nome attribuito dal giornalismo italiano a quella che viene considerata la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma.
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Scarface Miami, anni Ottanta: Tony Montana arriva negli Stati Uniti da Cuba e cerca di spacciarsi per prigioniero politico. Non riuscendoci, si vota a un'inarrestabile carriera nel mondo della droga e della malavita. Con Al Pacino e Michelle Pfeiffer.
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The Irishman Film del 2019 diretto da Martin Scorsese (il primo che il regista realizza per Netflix) con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Frank Sheeran è un sicario della mafia e veterano della seconda guerra mondiale che, una volta vecchio, ripercorre la sua storia.
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Klaus Arriva Natale e con lui una nuova produzione Netflix a tema. La trama: Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, viene spedito su un'isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico, dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere. Jesper sta per arrendersi quando trova un'alleata in Alva, un'insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l'allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.
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Colazione da Tiffany In un condominio di Manhattan, Holly (Audrey Hepburn) e Paul si conoscono e diventano (più che) amici. Lui è uno scrittore squattrinato, lei una provinciale, ma molto sofisticata, donna alla ricerca continua di un uomo facoltoso da sposare. Un grande classico da (ri)vedere di nuovo.
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Downsizing Uno scienziato norvegese trova una formula che permette di rimpicciolire la massa dei corpi viventi. L'idea è rivoluzionaria: rimpicciolendo uomini e società, il loro impatto sull'ambiente verrebbe drasticamente ridotto, salvando così il Pianeta dall'inevitabile collasso dovuto alla sovrappopolazione. Paul Safranek (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) decidono di sottoporsi alla trasformazione. Peccato che lei all'ultimo si tiri indietro - e che lui lo scopra solo a procedura (irreversibile) avvenuta, ritrovandosi solo, in un mondo in miniatura, alto meno di una lattina.
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Quei bravi ragazzi Goodfellas è un film del 1990 diretto da Martin Scorsese che segue le gesta di un americano di origini italo irlandesi che fa carriera nella mafia newyorchese degli anni '50. Imperdibile. Con Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci.
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El Camino: il film di Breaking Bad Atteso sequel della serie televisiva Breaking Bad, racconta la vita di Jesse Pinkman dopo il termine della quinta e ultima stagione.
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Whiplash Andrew Neiman è un batterista jazz che sogna di diventare il migliore musicista del conservatorio, aiutato da un insegnante che ne scopre il talento. Nel cercare di perseguire l'obiettivo però la ricerca della perfezione si trasforma in un'ossessione che può rovinargli la vita.
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L'avvocato del Diavolo Film capolavoro che nonostante abbia più di 20 anni rimane senza eguali. Kevin Lomax è un giovane e brillante avvocato che non ha mai perso una causa. Tutto sembra andare nel migliore dei modi, finché non viene reclutato da John Miller, uomo spietato e affascinante a capo dello studio legale più importante di New York e la sua vita inizia a crollare. Con Al Pacino, Charlize Theron e Keanu Reeves.
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Mio fratello è figlio unico Accio (Elio Germano) entra in seminario quando ha 12 anni e ne esce dopo essersi masturbato guardando una foto di Marisa Allasio. Tornato a Latina si trasforma in un ragazzino ribelle e si iscrive al Movimento Sociale Italiano. Manrico (Riccardo Scamarcio) è suo fratello maggiore, lavora in fabbrica, fa parte della sezione comunista e organizza scioperi, occupazioni e manifestazioni, spesso scontrandosi con Accio e i suoi amici di partito.
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Magic Mike XXL Seguito di Magic Mike, in cui ritroviamo Mike (Channing Tatum) dopo che ha deciso di abbandonare la vita da spogliarellista. Anche gli altri del gruppo sono pronti a gettare la spugna, ma vogliono farlo a modo loro, con un ultimo incandescente spettacolo a Myrtle Beach.
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Operazione U.N.C.L.E Anni Sessanta, piena Guerra Fredda, CIA e KGB decidono di lavorare insieme per fermare un'organizzazione criminale in possesso di un'arma di distruzione di massa. I protagonisti, Henry Cavill e Armie Hammer, hanno una sola traccia da cui partire: il contatto con la figlia di uno scienziato tedesco scomparso.
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2001: Odissea nello Spazio Ritenuto a ragione il capolavoro assoluto di Stanley Kubrick, racconta quanto accade quando il dottor Bowman viene inviato nello spazio con altri astronauti per studiare un monolite nero. Durante il viaggio, HAL, il computer di bordo dell'astronave, comincia a disobbedire agli ordini dando il via alla resa dei conti tra uomo e macchina.
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Pulp fiction Tre storie improbabili si intrecciano nel capolavoro di Quentin Tarantino in cui troviamo, tra gli altri, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis: un killer che si innamora della moglie del capo, un pugile che rinnega la sua promessa e una coppia che perde il controllo su una rapina che mette in atto.
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Le ali della libertà Film drammatico tratto da un racconto di Stephen King con protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. Chiuso in carcere con la condanna di due ergastoli per aver ucciso la moglie e il suo amante (nonostante lui si proclami innocente), un vice-direttore di banca riesce a guadagnarsi il rispetto delle violente guardie della prigione sfruttando le sue competenze in ambito finanziario.
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Collateral Tom Cruise (con i capelli eccezionalmente bianchi) è un tassista di Los Angeles che viene ingaggiato, a sua insaputa, da un sicario che lo sfrutta per raggiungere le sue vittime.
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50 volte il primo bacio Henry è un veterinario delle Hawaii, e si innamora a prima vista di Lucy, giovane insegnante. Il giorno dopo la incontra di nuovo, ma lei non si ricorda di lui, perché ha la memoria a breve termine danneggiata e durante il sonno dimentica tutto quanto avvenuto durante la giornata. Ogni volta, dunque, lui si ritrova a doverla conquistare da zero.
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Murder Mystery Produzione Netflix con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston racconta la storia di un poliziotto newyorkese e della moglie parrucchiera che durante una vacanza in Europa cercano di risolvere un crimine sconcertante a bordo dello yacht di un miliardario.
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Via col vento La trama è nota: Rossella O'Hara, ragazza del Sud figlia di un proprietario terriero in Georgia, sopravvive alla guerra di Secessione e a due mariti, ma perde il solo uomo di cui era innamorata. Proiettato in anteprima nel 1939, l'anno successivo vinse 10 premi Oscar e per oltre un quarto di secolo è riasto il film col maggiore incasso della storia.
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The last summer Nuovo film di produzione originale Netflix dedicato al mondo teen. Protagonisti sono Griffin e Phoebe, coinvolti in una storia d'amore travolgente nell'ultima estate prima del college. I due ragazzi e il loro gruppo di amici vivranno sogni, relazioni e crisi di identità tipici della loro età prima di partire per i college e prendere tutti strade diverse e di entrare definitivamente nell'età adulta.
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Voglio una vita a forma di me Per dimostrare qualcosa a se stessa e al mondo intero, la giovane texana Willowdean Dickson si iscrive a un concorso di bellezza locale gestito da sua madre, ex reginetta di bellezza, interpretata da Jennifer Aniston.
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Wine Country In un'esilarante quanto toccante commedia diretta da Amy Poehler, un gruppo di vecchie amiche si ritrova per una breve vacanza a base di vino a Napa Valley, ma a ogni minuto che passa il loro weekend perfetto peggiora sempre di più.
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The perfect date Nuova produzione Netflix con protagonista l'amatissimo Noah Centineo. Questa volta nei panni del giovane studente Brooks Rattigan, che nel fingersi fidanzato di una donna per guadagnare soldi, scopre di avere un vero e proprio talento come accompagnatore. Decide così di lanciare di un'app con cui si offre come +1 a pagamento per tutte le occasioni.
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Le pagine della nostra vita In una casa di riposo un uomo racconta a una donna la storia di un grande amore tra due giovani nella North Carolina degli anni quaranta. La storia d'amore tra Allie e Noah è una delle storie d'amore più intense e inevitabili che siano mai andate al cinema, il loro bacio sotto la pioggia è il miglior bacio nella storia dei baci da film. Con Ryan Gosling e Rachel McAdams. Imperdibile.
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Il curioso caso di Benjamin Button Brad Pitt è protagonista di un film bellissimo e straziante, sulla vita di un uomo che a causa di una strana malattia nasce anziano e invece di invecchiare ringiovanisce, obbligandolo ad abbandonare la donna di cui si innamora. Preparate i fazzoletti.
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Triple frontier Un cast stellare (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal), una missione da portare a termine: una rapina in una zona scarsamente popolata del Sud America nei panni di un gruppo di forze speciali.
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Highwaymen, l'ultima imboscata Storia vera e mai raccontata dei detective leggendari che fermarono Bonnie e Clyde. Nei panni dei due investigatori Kevin Costner e Woody Harrelson.
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The social network Film del 2010 diretto da David Fincher, che racconta la storia di Mark Zuckerberg e della nascita di Facebook, in bilico tra scarsa etica e intuizioni straordinarie.
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Prova a prendermi Film del 2002 diretto da Steven Spielberg tratto dal romanzo autobiografico Catch Me if You Can. Un agente dell'FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è riuscito a rubare più di sei milioni di dollari attraverso varie frodi, impersonando ogni volta un personaggio diverso.
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Mamma mia Siamo in una piccola isola della Grecia, dove Donna, mamma single, ha cresciuto da sola Sophie, prossima alle nozze. Va tutto bene finché Sophie, che sogna di farsi accompagnare all'altare dal padre che non ha mai conosciuto, invita al suo matrimonio i tre uomini del passato di Donna che potrebbero esserlo.
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The Bourne Identity Quattro film della saga The bourne identity (Identity, Legacy, Supremacy e Ultimatum) seguono la storia di Jason Bourne, un uomo che non ricorda nulla del suo passato, ma inspiegabilmente braccato dai sicari.
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Il lato positivo Pat (Bradley Cooper) soffre di sindrome bipolare e ha passato gli ultimi otto mesi in un istituto per malattie mentali. Dimesso grazie a un patteggiamento viene affidato ai suoi genitori, che devono cercare di rimetterlo in sesto e di tenerlo fuori dai guai. Ci riuscirà grazie a una ragazza (Jennifer Lawrence, che per questo film ha vinto un Oscar) e una sfida di ballo.
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Velvet Buzzsaw Thriller ambientato nel mondo dell'arte contemporanea di Los Angeles, dove gli artisti più quotati e i grandi collezionisti, disposti a pagare prezzi esorbitanti, si incontrano. Diretto da Dan Gilroy e con protagonista Jake Gyllenhaal.
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Non è romantico? Esilarante commedia interpretata da Rebel Wilson e Liam Hemsworth. Una donna che non crede più nell'amore si risveglia all'improvviso all'interno di una commedia romantica dove tutto è incredibilmente perfetto.
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American Sniper Capolavoro firmato da Clint Eastwood con protagonista Bradley Cooper e basato sulla vera storia di Chris Kyle, tiratore scelto dell'esercito che si è guadagnato il titolo di soldato più letale nella storia delle forze armate americane come cecchino, in Iraq. Una volta tornato a casa si ritrova ad affrontare una difficile sindrome post traumatica.
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The Twilight Saga BREAKING DAWN Parte 2 La nascita di Renesmee, figlia di Edward e Bella, scatena l'ira dei Volturi, che la reputano un pericolo. I Cullen dovranno radunare gli amici per difenderla.
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Close Thriller d’azione ispirato alla vita della guardia del corpo Jacquie Davis, che è riuscita a costruirsi una carriera incredibile nel mondo delle guardie del corpo professioniste dominato dagli uomini. Close racconta la storia della bodyguard ed esperta in contro-terrorismo Sam che accetta l’incarico di proteggere una giovane e ricca ereditiera - anche se nessuna delle due parti è entusiasta dell’accordo.
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Basilicata coast to coast Piccolo e tenero capolavoro del cinema italiano da recuperare che racconta l'avventura di quattro amici che condividono la passione per la musica che si incontrano dopo parecchi anni trascorsi senza vedersi. Riunitisi in Basilicata, decidono di attraversare la regione a piedi muniti solo dei propri strumenti musicali, decisi a partecipare al Festival di Scanzano Jonico.
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Il discorso del Re Colin Firth è Bertie, aka Re Giorgio VI d'Inghilterra, che si ritrova a regnare da secondogenito dopo la morte del padre e l'abdicazione di suo fratello Edoardo VIII. Peccato che soffra da tutta la vita di balbuzie e si renda necessario trovare una soluzione con l'aiuto del logopedista Lionel Logue. Il film ha ottenuto 12 candidature e vinto 4 Premi Oscar.
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Lion Lion (Dev Patel) ha quattro anni e vive in India, in una famiglia molto povera. Un giorno, per errore, si perde e sale su un treno che lo porta a Calcutta, da solo. Lì finisce in un orfanotrofio, dove viene dato in adozione a una coppia di australiani (in cui la mamma è Nicole Kidman). Anni dopo, 25enne, decide di ritrovare la sua famiglia naturale.
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Roma Film vincitore del Leone d'Oro all'ultima mostra del cinema di Venezia, Roma racconta le vicende di Cleo, una domestica che vive nel quartiere Roma a Città del Messico.
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Mowgli, il figlio della giungla In una versione più dark di quella originale, il regista e attore Andy Serkis reinventa il celebre romanzo di Rudyard Kipling coinvolgendo un cast stellare che include Christian Bale, Cate Blanchett e Benedict Cumberbatch.
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Natale a 5 stelle Primo film italiano di Natale di Netflix, dedicato alla memoria di Carlo Vanzina, Natale a 5 stelle è una commedia classica che affronta la politica con pungente ironia, scritta da Enrico Vanzina e diretta da Marco Risi, con Massimo Ghini,
Ricky Memphis e Martina Stella.
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Lei Film del 2013 di Spike Jonze con Joaquin Phoenix, Lei racconta un futuro distopico in cui, in un mondo non troppo lontano dal reale in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre giornate, un uomo che si innamora della voce di un computer.
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La ballata di Buster Scruggs Film a episodi del 2018 scritto e diretto dai fratelli Coen, con protagonisti Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan, Tyne Daly e Tom Waits. Nato come una miniserie televisiva (la prima dei Coen) è stato poi trasformato in un unico lungometraggio diviso in sei episodi. Tutte le storie raccontate si basano su racconti brevi di genere western scritti dai due registi nell'arco di 25 anni.
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12 anni schiavo Film del 2013 diretto da Steve McQueen è tratto dall'omonima autobiografia e racconta la storia di Solomon Northup, talentuoso violinista di colore, che nel 1841 vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli Margaret e Alonzo. Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove - dopo essere stato drogato - viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua libertà e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853, cambiando per tre volte padrone e lavorando principalmente nella piantagione di cotone del perfido schiavista Edwin Epps.
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22 luglio Il regista candidato all'Oscar Paul Greengrass racconta la vera storia e le conseguenze del peggior attacco terroristico mai avvenuto in territorio norvegese. Il 22 luglio 2011, 77 persone rimasero uccise quando un estremista di destra fece detonare una bomba a Oslo, per poi aprire il fuoco contro un gruppo di adolescenti in un campo estivo. Il film segue l'esperienza fisica ed emotiva di un sopravvissuto per descrivere il percorso di guarigione e riconciliazione di un intero Paese.
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Animali notturni Inquietante thriller psicologico che si snoda tra le atmosfere glamourous di Los Angeles e le ruvide strade del Texas. Scritto e diretto da Tom Ford, e vincitore di un gran premio alla Giuria al Festival di Venezia, racconta della gallerista Susan Morrow (interpretata da Amy Adams) alle prese con un marito che le offre una vita straordinariamente privilegiata ma poco appagante - e del suo ex marito Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) che dopo anni di totale silenzio le invia uno scioccante e devastante manoscritto. Vale la pena di essere visto anche solo per i vestiti da urlo.
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Sulla mia pelle Proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film originale Netflix racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi ed esce contemporaneamente su Netflix e nelle sale il 12 settembre. A interpretare Stefano Cucchi è Alessandro Borghi, affiancato da Jasmine Trinca (Ilaria Cucchi), Max Tortora e Milvia Marigliano (i genitori).
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Sierra Burgess è una sfigata La vita al liceo è dura. La vita sentimentale ancora di più. Ma nulla è più difficile di trovare te stessa. Un caso di identità sbagliata si traduce in una storia d'amore inaspettata quando la ragazza più popolare al liceo e la più grande perdente devono unirsi per vincere le loro pene. Il film è una produzione originale Netflix e viene presentato come una rivisitazione moderna di Cyrano de Bergerac.
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Pets - vita da animali Cosa fanno cani, gatti e canarini una volta che noi siamo usciti di casa e loro sono rimasti da soli? Se pensate che stiano a sonnecchiare sul divano vi sbagliate alla grande. Pets vi mostrerà il dietro le quinte della vita dei vostri animali domestici.
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Chicago Musical ambientato nella Chicago degli anni Venti, ha vinto sei Oscar, tra cui quello come Miglior Film. La protagonista è una star dei nightclub che una sera viene arrestata per aver ucciso il marito e la sorella, che aveva sorpreso a letto insieme.
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Bridget Jones's Baby Il sequel del Diario di Bridget Jones racconta cos'è successo dopo la storia di Bridget che tutti ricordiamo. Matrimoni, figli, divorzi e riconciliazioni animano le vicessitudini dei protagonisti storici, Renée Zellweger e Colin Firth, e di una new entry che prende il posto di Hugh Grant, Patrick Dempsey.
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Dal tramonto all'alba Un giovanissimo George Clooney e un ancor più giovane Quentin Tarantino interpretano due fratelli, che dopo una sanguinosa rapina in una banca del Texas prendono in ostaggio un predicatore disilluso che viaggia in camper con due figli.
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Jason Bourne Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne nel quinto film della saga di Bourne. Dopo dieci anni di latitanza l'ex sicario della CIA Jason Bourne vive in Grecia, mantenendosi partecipando a incontri clandestini di pugilato. Nel frattempo vengono hackerati dei file dell'agenzia che permetterebbero al Governo di spiare i server degli americani.
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One Direction: This is Us Un concerto pop dal vivo (sul grande schermo) della boy band britannica One Direction. Nel film parlano gli stessi ragazzi, vent'anni più o meno ciascuno, mostrati nella loro vita comune e durante le prove. Un buon dietro le quinte di uno dei fenomeni musicali maggiori degli ultimi anni.
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Drive Un autista di auto di Los Angeles di giorno lavora come stuntman per le produzioni cinematografiche, mentre di notte guida le auto nel corso delle rapine. Si innamora di Irene, la sua affascinante vicina, una giovane e indifesa madre. Dopo il ritorno del marito dal carcere, Standard, Irene si ritrova invischiata in un pericoloso giro criminale.
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Rimetti a noi i nostri debiti Un disoccupato minacciato dai creditori accetta di lavorare per una società di recupero crediti, ma presto scopre che il patto con il diavolo ha un costo imprevisto.
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Se mi lasci ti cancello Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet) si incontrano sulla spiaggia di Montauk (New York) e si innamorano. Segue una love story turbolenta, che termina dopo due anni. Clementine decide di rivolgersi alla clinica Lacuna Inc. per far cancellare dalla sua mente i ricordi legati all'ex. Quando Joel si rende conto di quanto è successo, decide di fare la stessa cosa: una scelta presa d'istinto, ma che non corrisponde al reale desiderio di dimenticarla. Film del 2004, diretto da Michel Gondry.
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First Match Una teenager di Brooklyn, provata da anni in cui è passata in affidamento da una famiglia all'altra, è intenzionata a riconquistare il padre. E capisce che l'unico modo è sfidare i ragazzi nel wrestling.
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Beniamino Carter e Frankie sono due bambini di New Orleans che diventano amici di un cane orfano di nome Beniamino. Quando i piccoli verranno rapiti da dei ladri, quest'ultimo farà di tutto per trovarli e riportarli a casa.
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Love per Square Foot Due ragazzi indiani decidono di fare un matrimonio di convenienza con l'obiettivo di acquistare insieme un appartamento a Mumbai. Però non hanno fatto i conti con gli imprevisti di Cupido.
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Se ci conoscessimo oggi Il giovane Noah, grazie a una cabina che lo porta indietro nel tempo, fa in modo di rivivere più volte la notte in cui ha conosciuto la deliziosa Avery. Obiettivo: convincerla ad innamorarsi di lui.
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Le nostre anime di notte Film di Ritesh Batra con Jane Fonda e Robert Redford, tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf. Al centro una donna e un uomo, vicini di casa e vedovi da anni, che iniziano pian piano ad avvicinarsi.
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Amanda Knox Sono passati più di dieci anni da quella notte tra l'1 e il 2 novembre 2007, quando in una casa di Perugia è stato trovato il corpo senza vita di Meredith Kercher. Da quel momento, il nome di Amanda Knox avrebbe fatto capolino sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo - sempre divisi senza mezze misure, a seconda del momento e delle coordinate geografiche, tra innocentisti e colpevolisti. Oggi, un documentario firmato da Rod Blackhurst e Brian McGinn (due giovani registi statunitensi), arriva su Netflix e si fa portavoce se non di una soluzione perlomeno di tutta la storia guardata da più punti di vista. «Amanda Knox» non è un film, ma un documentario in cui voce narrante sono i protagonisti stessi della vicenda.
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War Machine Brad Pitt è protagonista del film «War Machine», diretto da David Michôd e tratto dal libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del giornalista Michael Hastings. Al centro la storia dell'ascesa e della caduta del generale statunitense McMahon, raccontato tra realtà e finzione.
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You Me Her Prima commedia poliromantica della tv. Al centro ci sono infatti Jack (Greg Poehler) ed Emma (Rachel Blanchard), sposati da qualche anno e in crisi sul fronte della passione. A dare una scossa alla loro relazione ci penserà Izzy (Priscilla Faia), una studentessa universitaria che lavora come escort, con la quale inizieranno una relazione a tre.
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You Get Me L'amore può diventare ossessione: ne sa qualcosa Holly, la protagonista del film «You Get Me» (diretto da Brent Bonacorso) che, dopo l'avventura di una notte con il bel Tyler, non fa altro che pensare a lui tanto da decidere di iscriversi al suo stesso liceo. Nel cast Bella Thorne, Halston Sage, Taylor John Smith, Nash Grier e Anna Akana.
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Kill Bill Vol. 1 Uno dei capolavori di Quentin Tarantino più famosi, film del 2003 con protagonista Uma Thurman nei panni de La Sposa. La donna, dopo che il suo matrimonio è stato segnato dal sangue, sarà in cerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso l'uomo della sua vita. Nel cast anche David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah e Michael Madsen.
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My Happy Family È una storia di emancipazione femminile con al centro le vicende di una donna georgiana di mezza età e madre di due figli che decide di andare a vivere da sola, sconvolgendo la sua famiglia amante della tradizione. Nel cast Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili e Giorgi Khurtsilava.
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Il gioco di Gerald Stephen King, che ha scritto il libro «Il gioco di Gerald», ha definito la versione cinematografica di Mike Flanagan spaventosa e ipnotica. Al centro una donna intrappolata nella sua camera da letto, senza alcuna possibilità di fuga. Nel cast Carla Gugino, Henry Thomas, Bruce Greenwood e Carel Struycken.
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Gaga: Five Foot Two È una Lady Gaga inedita quella raccontata nel documentario firmato da Chris Moukarbel, che ci mostra un anno della regina del pop ma puntando sul dietro le quinte e sulla sua vita di tutti i giorni, anche quella lontana dai riflettori.
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6 Days Diretto da Toa Freser, racconta il drammatico assedio di sei terroristi nell'ambasciata iraniana di Londra, nel 1980. Nel cast troviamo, tra gli altri, Jamie Bell, Abbie Cornish, Mark Strong e Martin Shaw.
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Cosa guardare su Netflix a settembre: oltre ai film, tutte le serie tv imperdibili
Serie tv da vedere su Netflix
Settembre si preannuncia un mese ricco sia di novità sia di ritorni attesissimi.
Tra le novità mettiamo sicuramente il nuovo show-competizione Physical Italia: da 100 a 1, con tanti concorrenti e vip pronti a lanciarsi in prove fisiche estreme. In arrivo anche la prima stagione di Minerva. La scuola, teen drama ambientato in un liceo di Napoli.
Ritorni attesi sono invece la seconda stagione di The Gentlemen e la nuova storia a tinte horror della serie Monster di Ryan Murphy che questa volta sarà dedicata alla storia di Lizzie Borden.
I titoli da recuperare
Un sacrificio di sangue Dopo l’assassinio di due agenti, un giovane poliziotto unisce a malincuore le forze con il padre per trovare il colpevole e fare giustizia.
Uno splendido errore Terza stagione. Sembra che gli equilibri siano stati ripristinati nelle vite di Alex, Cole e Jackie, ma quando un’amica sbuca dal passato della ragazza, tutto viene rimesso di nuovo in discussione.
Outer Banks Carolina del Nord. John B e il suo affiatato gruppo di amici affrontano misteri e avventura, mentre sono alla ricerca di un tesoro che sembrava perduto per sempre.
Serie tv da vedere su Netflix
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Minerva. La Scuola Teen drama, ambientata in un liceo militare di Napoli. Un luogo dove si viene svegliati all’alba per
l’alzabandiera, dove non sono consentiti i cellulari o gli abiti civili, dove tra le materie c’è tattica militare e lezioni di scherma, dove sono proibite le storie d’amore e ogni errore ha un prezzo
altissimo. Ma proprio lì, gli allievi, portati al limite, scoprono cose inaspettate su loro stessi. In streaming dal 2 settembre.
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The Gentleman Eddie Horniman (Theo James) eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto. Stagione 2 dal 3 settembre
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Crew Girl Dopo uno scandalo famigliare la vogatrice Teagan Tao si trasferisce in una cittadina della East Coast. Nella nuova scuola, non essendoci una squadra femminile, la ex stella nascente del canottaggio, entra nella sgangherata squadra maschile. Teen drama, adatto a chi cerca una storia romantica. In streaming dal 10 settembre.
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Physical Italia: da 100 a 1 Basata su un format originale coreano, la prima edizione di Physical Italia: da 100 a 1 porterà nell’arena del Lingotto 100 concorrenti provenienti dal mondo dello sport e dell’intrattenimento a sfidarsi in prove fisiche estreme. Tra i protagonisti: Mirco Bergamasco, Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis, Jury Chechi, Federica Pellegrini e molti altri. I primi tre episodi saranno disponibili venerdì 11 settembre, gli episodi 4 e 5 venerdì 18 settembre, gli episodi 6 e 7 venerdì 25 settembre e la finale venerdì 2 ottobre.
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Monster. La storia di Lizzie Borden Dopo quella di Dahmer, Ed Gein, Lyle ed Erik Menendez, la serie di Ryan Murphy propone la storia della sanguinaria Lizzie Borden che, intrappolata in una crudele famiglia dell’epoca vittoriana, uccise i genitori a colpi d’ascia, lasciando interdetta un’intera nazione che mai avrebbe voluto una donna come autrice di un crimine così efferato. Dal 17 settembre.
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Let’s Marry Harry Dopo anni trascorsi sul campo, Harry Jowsey decide di affidarsi agli amici e confidenti più stretti per dare una svolta alla sua vita sentimentale. Saranno proprio loro, selezionando chi va e chi resta tra una rosa di valide candidate, a guidarlo verso il vero amore e il matrimonio.
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Cent'anni di solitudine Dopo essersi sposati contro la volontà dei genitori, i cugini José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán lasciano il loro villaggio e intraprendono un lungo viaggio alla ricerca di una nuova casa. Il loro percorso in compagnia di amici e avventurieri culmina con la fondazione di una cittadina utopica sulle rive di un fiume dal letto di pietre preistoriche che battezzeranno Macondo. A segnare il futuro di questo mitico luogo saranno diverse generazioni della stirpe dei Buendía, tormentate dalla follia, da amori impossibili, da una guerra sanguinosa e assurda e dalla paura di una terribile maledizione che li condanna, senza speranza, a cent'anni di solitudine. Considerato un capolavoro della letteratura ispano-americana e universale, Cent'anni di solitudine è una delle opere emblematiche di Gabriel García Márquez, ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è stato tradotto in più di 40 lingue.
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Uno splendido errore Nella terza stagione: dopo gli ultimi accadimenti e le loro relazioni ancora in bilico, Alex si dedica alla sua nuova squadra di Rodeo mentre Cole riprende il controllo della sua vita grazie a un pilota professionista che intravede in lui del potenziale. Nel frattempo Jackie si occupa della costruzione dello spazio comunitario cittadino. Ma quando un’amica della ragazza arriva da New York, il passato torna a bussare alla sua porta con tutti i problemi annessi.
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La casa nella prateria La famiglia Ingalls torna in tv - questa volta streaming - con un nuovo adattamento degli iconici libri semi autobiografici della sua protagonista, Laura Ingalls Wilder. In parte dramma familiare carico di speranza e buoni sentimenti, in parte racconto epico di sopravvivenza nell’Ovest Americano di fine Ottocento, La casa nella prateria ha come protagonista una famiglia molto unita alle prese con la faticosa vita di tutti i giorni e il grande amore che li unisce. La serie creata per Netflix da Rebecca Sonnenshine (The Boys) è interpretata da Alice Halsey (Laura Ingalls), Luke Bracey (Charles Ingalls), Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls), Skywalker Hughes (Mary Ingalls) e molti altri.
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The Hawk Lonnie Hawkins (Will Ferrell), ex numero uno del golf, non accetta che il suo momento sia finito. Mentre il fisico gli inizia a presentare il conto e chi gli sta accanto - dall’ex moglie al figlio Lance, astro nascente del green - lo considera ormai fuori gioco, lui insegue ancora un ultimo obiettivo: vincere il torneo che gli manca per completare il Grande Slam. Una commedia sportiva sul riscatto, l’orgoglio e l’ostinazione di chi non è pronto a lasciare il campo.
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Heartstopper Forever Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) sembrano inseparabili, ma l’arrivo dell’università per uno e di una nuova autonomia per l’altro mette alla prova il loro equilibrio. La distanza, le insicurezze e i cambiamenti legati alla crescita trasformano il loro legame nella sfida più difficile affrontata finora. Intorno a loro, anche gli amici si confrontano con amori, amicizie e passaggi delicati dell’età adulta. Una storia tenera e malinconica su quanto sia complicato capire se il primo amore possa davvero resistere al tempo.
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Nuova scena Terza stagione in arrivo. I primi 4 episodi della serie cambiano la struttura del format: i giudici prima faranno le audizioni tra inediti e battaglie freestyle. Poi proseguiranno lo scouting a Bologna, Lugano e Milano con il supporto di special guest come Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro. Chi passa alle audizioni finali affronterà, negli ultimi 4 episodi, diverse sfide: cypher, una prova inedita sui sample, videoclip e, in semifinale, featuring con big della scena. Solo i migliori accederanno alla finale: un’ultima sfida che varrà il premio di 100mila euro al vincitore.
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Storia della mia famiglia Nella seconda stagione: malgrado l’amore e l’impegno, non è stato possibile mantenere la promessa fatta a Fausto. Un anno dopo la sua morte, l’equilibrio di questo sgangherato e amatissimo clan è più che mai precario. L’unico che sembra riuscire a mantenere l’equilibrio è Valerio che trova un modo per fuggire dai ricordi legati al fratello.
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Berlino e la dama con l’ermellino Siviglia. Berlino e Damián riuniscono la banda per un colpo folle: fingere di rubare la celebre “Dama con l’ermellino”. Una messa in scena per distrarre tutti dal vero obiettivo, ovvero il duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando la sua sete di vendetta.
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The Boroughs - Ribelli senza tempo Con Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman e molti altri, The Boroughs è una serie ambienta in una comunità di pensionati del New Mexico apparentemente perfetta, alle prese con uno strambo nuovo arrivato: Sam Cooper. Sam è convinto che una creatura mostruosa stia infestando, la notte, le strade del quartiere. Considerato un vecchio confuso anche dalla Polizia, Sam trova però alleanza in un manipolo di outsiders della zona, con cui fa squadra per far emergere quella cupa verità.
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Due spicci La nuova serie animata di Zerocalcare ci fa ripiombare nel mondo di Zero, che questa volta troviamo a gestire un piccolo locale con il suo amico Cinghiale, tra problemi economici e pratici, ma anche le rispettive vite personali, che li mettono sotto pressione. Il ritorno di una figura del passato di Zero e nuove responsabilità, porteranno tutti a confrontarsi con nuove scelte, spesso difficili da compiere.
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Come uccidono le brave ragazze Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l'intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità?
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The Four Seasons Con Tina Fey, Will Forte, Steve Carell, Kerri Kennedy- Silver, Colman Domingo e Marco Calvani la serie segue la storia di sei amici i cui equilibri vengono rotti in concomitanza di un weekend insieme, quando scoprono che due di loro si stanno per lasciare. La serie ripercorre le successive vacanze del gruppo, per capire come stia andando. Una commedia che è un omaggio alle amicizie di una vita, ispirata all’omonimo film del 1981 e creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield.
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La legge di Lidia Poet La terza stagione ha inizio nell’aprile del 1887: Enrico è diventato deputato ed è appena riuscirò a portare la Lidia in commissione. Mentre Lidia pazienta, continua a frequentare Fourneau con cui però non vuole impegnarsi ufficialmente o sposarsi. Lui ha avuto una promozione e ora si trova in Corte d’Assise per il processo di una donna accusata dell’assassinio del marito.
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BEEF - Lo scontro 2 Se la prima stagione aveva visto scontrarsi Ali Wong e Steven Yeun in un gioco di ripicche e scherzi sempre più pesante, la seconda stagione di BEEF ha come protagonisti Oscar Isaac e Carey Mulligan nei panni rispettivamente di Josh e Lindsay, una giovane coppia. Quando i due assistono a un’allarmante litigio tra il loro capo e la moglie, innescano una catena di ricatti, preferenze e sotterfugi nell’elitario mondo del country club che frequentano.
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Unchosen Rosie vive con il marito e la figlia in una comunità cristiana isolata. L’arrivo del galeotto evaso Sam scuote le sue certezze e rivela le crepe della vita nella setta. Mentre il matrimonio crolla, Sam sembra una via di fuga, ma il suo passato oscuro insinua un dubbio crescente: il vero pericolo è la comunità o l’uomo che chiede il suo aiuto?
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Running Point Nella seconda stagione ritroviamo Isla Gordon (Kate Hudson) determinata a dimostrare di non essere solo una sostituta temporanea di suo fratello Cam. Ma quello che non sa è che Cam sta lavorando nell’ombra, proprio per riavere la sua vecchia leadership.
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Something Very bad Is Going To Happen La serie horror con Jennifer Jason Leigh, Adam DiMarco, Ted Levine e molti altri è ambientata durante un (inquietante) matrimonio e nella settimana che lo procede, andando a svelare gli accadimenti.
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Leonesse Cinque donne si alleano per uscire da una situazione difficile rapinando una banca travestite da uomini. Una scarica di adrenalina e 36.280 euro dopo, le ladre dilettanti sono costrette a ricominciare da capo. Non passa molto tempo prima che politici, polizia e gangster si mettano sulle loro tracce, senza immaginare che dietro questa banda di mercenari si nasconda un gruppo di donne comuni... E così nascono le Leonesse.
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Motorvalley Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri. Motorvalley è la storia del loro viaggio attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT) dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita, o di morte.
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Strip Law L'inflessibile avvocato Lincoln Gumb è troppo noioso per vincere cause a Las Vegas, ma poi unisce le forze con la maga ed edonista locale Sheila Flambé per dare un tocco di brio e vivacità ai casi più stupidi che la città può offrire.
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Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) è un avvocato a Los Angeles conosciuto per la sua abitudine a lavorare mentre si sposta da un lato all'altro della città con le sue Lincoln. Nella quarta stagione affronta il caso più difficile della sua carriera e deve lavorare senza tregua con il suo team per dimostrare la propria innocenza nell'omicidio dell'ex cliente Sam Scales. Per scagionarlo, devono indagare sull'ultima truffa di Sam, finendo per scontrarsi con l'ufficio del procuratore distrettuale, l'FBI e i fantasmi del passato di Mickey.
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Da Belfast al paradiso Saoirse, brillante e caotica sceneggiatrice televisiva, Robyn, affascinante madre stressata di tre figli, e Dara, affidabile e timida badante, sono un gruppo affiatato fin dai tempi della scuola. Ora che hanno superato i trent'anni, queste tre amiche sono ancora molto unite e stanno per intraprendere l'avventura più emozionante della loro vita. Quando ricevono un'e-mail che le informa della morte della quarta componente della loro banda di amiche d'infanzia con cui avevano perso i contatti, una serie di eventi inquietanti durante la veglia funebre le catapulta in un'odissea oscura, pericolosa e divertente attraverso l'Irlanda e oltre, mentre ognuna di loro cerca di ricostruire la verità sul passato. Una serie sull'amicizia, la memoria e ciò che accade quando la vita non va proprio come previsto.
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Bridgerton Protagonista della quarta stagione di Bridgerton il secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante il fratello minore e quello maggiore siano entrambi felicemente sposati, Benedict non ha nessuna intenzione di sistemarsi, finché non incontra un'affascinante invitata vestita d'argento al ballo in maschera di sua madre. Con l'aiuto della seppur riluttante sorella Eloise (Claudia Jessie), il giovane prova a scoprirne l'identità cercandola nell'alta società. Ma la donna dei suoi sogni non appartiene ai salotti buoni: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha) al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino fa rincontrare Benedict e Sophie, il giovane è diviso tra l'affetto per questa domestica affascinante e la misteriosa fanciulla vestita d'argento, senza rendersi conto che sono la stessa persona. La sua incapacità di riconoscerle come la stessa donna rischia di spegnere la scintilla innegabile che li lega. L'amore può davvero superare tutto, persino le barriere di classe?
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Fuga Simon aveva una vita perfetta: l'amore della moglie e dei figli, un ottimo lavoro, una casa splendida. Ma tutto crolla quando la figlia maggiore Paige scappa di casa. Dopo averla trovata sotto l'effetto di droghe e vulnerabile in un parco cittadino, ha finalmente l'occasione di riportare a casa la sua bambina. Ma lei non è sola e una discussione degenera in una violenza scioccante. Dopo l'incidente Simon perde di nuovo la figlia e mentre tenta di rintracciarla finisce in un pericoloso mondo sotterraneo, svelando oscuri segreti che potrebbero distruggere per sempre la sua famiglia.
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La sua verità Nel caldo soffocante di Atlanta, Anna vive in un'ossessionante solitudine, allontanandosi dai suoi amici e dalla sua carriera di giornalista televisiva. Ma quando sente parlare di un omicidio a Dahlonega, la sonnolenta cittadina in cui è cresciuta, Anna si rianima e si butta sul caso in cerca di risposte. Il detective Jack Harper è stranamente sospettoso del suo coinvolgimento e la spinge al centro dell'indagine che lui stesso sta conducendo. Ogni storia ha due facce, il che vuol dire che qualcuno sta sempre mentendo.
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Il prisma dell'amore Nella Londra di inizio '900, una studentessa giapponese arrivata per studiare arte si ritrova nella stessa cerchia di un giovane aristocratico di talento. La nuova serie animata Il prisma dell'amore esordirà in esclusiva su Netflix il 15 gennaio 2026 e racconta una storia d'amore interculturale che si svolge all'interno di una delle accademie d'arte più rispettate della città. Sceneggiata dall'ideatrice di Boys Over Flowers Yoko Kamio, questa serie di formazione è animata da WIT Studio per la regia di Kazuto Nakazawa (B: The Beginning, sequenza animata di Kill Bill - Volume 1).
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I sette quadranti di Agatha Christie Inghilterra, 1925. In occasione di una sontuosa festa presso una casa di campagna, uno scherzo sembra avere conseguenze terribili e mortali. Toccherà alla più improbabile detective, la vivace e curiosa Lady Eileen "Bundle" Brent, svelare un agghiacciante complotto che cambierà la sua vita e risolvere il mistero della dimora.
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Stranger Things Autunno 1987. Hawkins porta ancora le cicatrici lasciate dall’apertura dei portali. Il gruppo di amici, segnati dagli accadimenti, ma più uniti che mai, condividono un unico obiettivo: trovare e distruggere Vecna. Il mostro però è svanito nel nulla. Nessuno sa dove si nasconda e quali siano gli oscuri piani che sta architettando. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, un senso di paura familiare e opprimente si insinua tra i protagonisti, mentre l’ombra della battaglia finale incombe su di loro…
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Killing Eve Con Sandra Oh nei panni dell’agente dell’MI5 Eve Polastri e Jodie Comer in quelli della spietata killer Villanelle, la serie - su Netflix trovate le quattro stagioni uscite al completo - racconta uno spietato gioco di caccia del gatto col topo che diventa un'ossessione per entrambe le parti, andando a influire sui reciproci incarichi professionali. La serie narra la trasformazione delle due protagoniste in seguito al loro incontro, in un’escalation di violenza e pathos.
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Sicilia Express Miniserie natalizia con Ficarra e Picone, Sicilia Express racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che si dividono tra il lavoro a Milano e le rispettive famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale scoprono un portale magico destinato a rivoluzionare le loro vite, anche se non per forza in meglio. Nel cast ci sono anche Katia Follesa, Max Tortora, Enrico Bertolino e Giorgio Tirabassi.
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Emily In Paris A capo dell’Agence Grateau nella sede di Roma, nella quinta stagione Emily si trova a destreggiarsi tra nuove sfide lavorative e un’immancabile dose di avventure romantiche. Quando un progetto promettente si trasforma in un clamoroso flop, i suoi castelli però iniziano crollare. E l’arrivo di un segreto capace di compromettere uno dei suoi legami più importanti, la obbliga a fare i conti con sé stessa. Emily In Paris 5 in streaming dal 18 dicembre.
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Ricky Gervais: Mortality L’ultimo spettacolo di Ricky Gervais si concentra, come suggerisce il titolo, sul concetto di morte, tema che il famoso comedian ha trattato con cinismo e ironia anche nella sua bellissima serie tv, After Life (sempre su Netflix). Il concetto di mortalità è un escamotage attraverso il quale Gervais affronta con sguardo disincantato lo stato del mondo e dell’umanità oggi. In streaming dal 30 dicembre.
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Mrs Playmen Presentata alla festa del Cinema di Roma, la serie con protagonista Carolina Crescentini è ispirata alla storia di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana. Nella Roma perbenista e conservatrice degli anni ’70, Adelina Tattilo è stata un’imprenditrice pionieristica e un’autentica anticonformista, in prima linea nella battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione. La serie diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, vede tra i protagonisti anche Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci e molti altri.
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Sesame Street Nella nuova stagione di Sesame Street, i celebri amici del quartiere più colorato della tv tornano per aiutare i più piccoli a esplorare il mondo delle emozioni. Che si tratti d'imparare ad aspettare il proprio turno, tirare su di morale un amico o affrontare un problema, i personaggi insegnano come gentilezza e comprensione come rendere ogni giornata più luminosa attraverso giochi, musica e tante risate.
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RIV4LI La nuova serie tv per ragazzi e ragazze, esplora i conflitti e le scoperte dell'adolescenza, tra amori, amicizie e costruzione di un’identità personale. Pisa, terza superiore: i protagonisti sono divisi in due gruppi contrapposti, gli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, e gli Outsiders, creato da una new entry della scuola. Insiders e Outsiders dovranno trovare il modo di condividere e stare insieme superando le barriere che li dividono.
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Monster: La storia di Ed Gein Dopo Jeffrey Dahmer e Lyle ed Erik Menendez, la serie Monster creata da Ryan Murphy e Ian Brennan si focalizza questa volta sulla terribile storia di Ed Gein. Plainfield, Wisconsin, anni ’50: la fattoria della famiglia Gein sembra una delle tante realtà agricole del luogo. Ma tra le sue mura si nascondono orrori inconcepibili, che getteranno nella paura l’intera comunità locale.
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Il mostro Composta da 4 episodi, la serie di Stefano Sollima ritorna alle origini del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste che più ha turbato la cronaca italiana. Un racconto che ha seguito tante ipotesi e piste, che qui si focalizza soprattutto sulla “pista sarda”.
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Nobody wants this Una commedia incentrata sull'improbabile relazione tra l'agnostica e schietta Joanne (Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (Adam Brody). Seconda stagione dal 23 ottobre.
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The Witcher - Tratta dall’omonima saga fantasy di romanzi scritta da Andrzej Sapkowski, The Witcher racconta il difficile equilibrio in un mondo popolato da esseri umani e diverse specie magiche come elfi e nani. Per difendere le razze civilizzate da spaventosi mostri che le minacciano, vengono creati dei guerrieri mutanti in grado di annientarli, chiamati "witcher". Uno di essi è Geralt di Rivia (Henry Cavill), che uccide per denaro. Nel suo destino ci sono una principessa da salvare, tanti personaggi da incontrare e cattivi da sconfiggere.
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Mercoledì La serie, diretta da Tim Burton, è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici dell'accademia, dove l'attende una nuova serie di nemici e di problemi.
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Black Rabbit Con un Jason Bateman sempre più spietato e Jude Law, la miniserie ha come protagonista un astro nascente della ristorazione che finisce in giri pericolosi della criminalità newyorchese a causa del fratello sregolato che arriva in città con alcuni strozzini alle calcagna.
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Il rifugio atomico La nuova serie creata da Álex Pina ed Esther Martinez Lobato (La casa di carta, Berlino, Sky Rojo) è ambientata in lussuoso bunker progettato per resistere a qualsiasi calamità. Qui, un gruppo di miliardari è costretto a convivere dopo essersi rinchiuso a causa di un conflitto globale in corso. Il luogo diventa lo sfondo claustrofobico per la storia di due famiglie, entrambe segnate da un passato doloroso.
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Haunted Hotel - L’Hotel infestato Serie d’animazione tutta da ridere, Haunted Hotel ha come protagonista una madre single che si trasferisce a vivere nell’hotel infestato dal fantasma del fratello defunto da cui lo ha ereditato e da una serie di altri, esigentissimi, ospiti.
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House of Guinness La nuova serie del creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, si focalizza sulla potente famiglia Guinness e sul loro impero nel XIX secolo, iniziando il racconto dalla morte del magnate Sir Benjamin Guinness e seguendo le storie dei suoi figli, tra Dublino e New York.
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Hostage La serie britannica è un thrillerone politico con protagoniste due donne potenti che dovranno affrontare insieme una situazione complicata. Quando il marito della prima ministra britannica viene rapito e la presidente francese in visita ricattata, entrambe le leader dovranno unire le forze e decidere cosa fare, seppur rischiando di compromettere il proprio futuro politico. Con Julie Delpy, Suranne Jones, Ashley Thomas e molti altri.
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The Sandman Nella seconda stagione: dopo un incontro fatidico con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze dei suoi errori passati. The Sandman 2 presenta l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione.
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Too Much La serie romantica creata da Lena Dunham (Girls) e Luis Felber, ha come protagonista una giovane stakanovista newyorchese alle prese con la fine di un amore che credeva fosse per sempre. Dopo aver accettato un nuovo lavoro a Londra, farà un incontro che le farà capire che è ora di rimettersi in gioco. Con Megan Stalter e Will Sharpe.
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Untamed Thriller con protagonista Eric Bana nei panni di Kyle Turner, un agente speciale del National Parks Service che lavora per far rispettare la legge all'interno della gigantesca area naturalistica. L’indagine su una morte violenta porta Turner a scontrarsi con gli oscuri segreti all’interno del parco e del suo passato.
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Leanne Quando il marito la lascia per un’altra donna, la vita di Leanne prende una piega inaspettata. Ricominciare arrivata ormai all’età in cui sperava di potersi rilassare non è semplice, ma con il supporto delle amiche e della famiglia affronterà questo nuovo capitolo della sua vita.
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Sara - La donna nell’ombra Per far luce sulla prematura morte del figlio, Sara (Teresa Saponangelo), ex agente dei servizi segreti, chiede un favore all’amica ed ex-collega Teresa (Claudia Gerini). E in un attimo si trova invischiata nella sua vita di prima, dimostrando ancora una volta di essere la migliore infiltrata sul campo.
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The Waterfront Family drama basato su fatti realmente accaduti creato per il piccolo schermo da Kevin Williamson (Dawson’s Creek, The Vampire Diaries), The Waterfront è ambientato nella Carolina del Nord, dove la potente famiglia Buckley tenta di far rimanere intaccati i propri privilegi, controllando l’industria ittica dei mercati della città. Nel cast: Holt McCallany, Jake Weary, Melissa Benoist, Maria Bello e molti altri.
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Mare Fuori Serie tv più chiacchierata del momento racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti in un carcere minorile di Napoli. La storia inizia il giorno in cui Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo) e Filippo Ferrari (interpretato da Nicolas Maupas) vengono arrestati e incarcerati. I due, seppur molto diversi, stringono una forte amicizia, tra compagni di cella violenti a carcerieri accomodanti. Insomma, Mare fuori parla di criminalità organizzata, ma anche di abbandono, solitudine, riscatto e di amore.
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Olympo Amaia è una nuotatrice che si allena al centro sportivo Pirineos con un’elite di atleti. Capitana della squadra di nuoto, pretende il massimo da sé stessa e non vuole commettere errori, ma quando la compagna di squadra e amica Nuria la supera per la prima volta, Amaia si accorge che le prestazioni di alcuni atleti stanno inspiegabilmente migliorando. Cosa sta accadendo? Fin dove si sono spinti per il successo?
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Squid Game Riprendendo dalla sconvolgente conclusione della seconda stagione, i nuovi episodi catapultano Gi-hun (Giocatore 456) - ancora tormentato dal tradimento e dalla perdita del suo alleato più caro, Jung-bae (Giocatore 390) - nuovamente al centro dei giochi, deciso a smantellarli una volta per tutte...
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Maschi veri Commedia in 8 episodi con Maurizio Lastrico, Matteo
Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, nei panni di quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione.
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Sirens Con Julianne Moore, Kevin Bacon, Meghann Fahy e Milly Alcock la serie ha come protagonista Devon, un uomo convinto che la sorella abbia instaurato un rapporto tossico con la sua capa, la mondanissima Michaela. Il suo stile di vita diventano una droga per la giovane Simone e Devon ha deciso che è arrivato il momento di intervenire. Quello che Devon non sa ancora, è che terribile e inscalfibile avversaria sia Michaela.
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Love, Death & Robots La serie antologica animata torna con il quarto volume prodotto da Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (MINDHUNTER, Mank). I nuovi episodi fondono terrore, fantasia e bellezza con temi che vanno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalisse cosmica, e generi che spaziano dal fantasy all’horror.
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Karma Serie thriller sudcoreana, Karma intreccia le vite di sei persone coinvolte in un misterioso incidente, costringendole ad affrontare oscure verità e desideri.
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Pulse Medical drama con Willa Fitzgerald e Colin Woodell, Pulse è ambientata nel centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami. Qui la dottoressa Simms (Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, viene inaspettatamente promossa, mentre il collega Phillips (Woodell) viene sospeso. Il sopraggiungere di un violento uragano con una conseguente ondata di emergenze, costringerà i due - su cui non sono poche le voci di una storia romantica - a lavorare insieme una volta che l’ospedale di ritroverà isolato.
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Asterix e Obelix: il duello dei capi La serie animata, una moderna interpretazione del mondo unico di Asterix e Obelix, è diretta da Alain Chabat e Fabrice Joubert. Roma vuole disperatamente conquistare l’ultimo villaggio indipendente della Gallia, casa di Asterix e Obelix. Quando il creatore della pozione magica, segreto della superiorità dei Galli, perde la memoria, gli abitanti dovranno vedersela da sé contro la potenza di Roma.
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L’Eternauta Buenos Aires. Dopo che una devastante nube tossica ha ucciso milioni di persone, un gruppo di sopravvissuti dovrà riuscire a resistere a una forza oscura e invisibile che viene da un altro mondo.
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Il gattopardo Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.
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Manuale per signorine Madrid, 1880. Elena Bianda è la dama di compagnia più richiesta della città. Nonostante la giovane età ha già aiutato più di venti ragazze a trovare pretendenti e fidanzati all'altezza. Il suo successo è dovuto alla severa guida morale che fornisce alle famiglie, pur rimanendo in sintonia con le preoccupazioni delle giovani donne a cui fa da mentore: un equilibrio delicato che padroneggia alla perfezione. Vedere le sue protette camminare verso l'altare è lo scopo della sua vita. Tutto cambia, però, quando arriva a casa Mencía e si ritrova responsabile di tre sorelle.
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The Residence Shonda Rhimes e Paul William Davies (produttore di Scandal) firmano The Residence è un giallo strampalato ambientato nei piani alti, in quelli bassi e nei corridoi della Casa Bianca, tra l'eclettico staff della residenza più famosa del mondo: 132 stanze, 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa.
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Segreti e scommesse Un viaggio insolito e tragicomico di due anime, la prima sperduta in questo mondo e l'altra... nell'aldilà. In passato il giornalista di pronostici sportivi Isa aveva sconvolto il mondo delle scommesse diventando una leggenda grazie al talento ereditato dal padre. Di recente però le sue previsioni hanno iniziato a rivelarsi sbagliate, facendogli perdere il lavoro e guadagnare nemici. Proprio quando sta per abbandonare ogni speranza, Isa incontra il famoso uomo d'affari Refik, l'unica persona che può salvarlo da tutti i problemi. Ma c'è un piccolo dettaglio: è morto. Mentre lo spirito del defunto offre una via d'uscita a Isa, la cui vita è stravolta, Isa si mette alla ricerca dell'assassino di Refik per scoprire la verità dietro la sua morte.
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Zero Day Zero Day pone la domanda che è nella mente di tutti: come trovare la verità in un mondo in crisi e apparentemente lacerato da forze al di fuori dal nostro controllo? E in un'epoca piena di teorie del complotto e sotterfugi, quanto di queste forze è frutto delle nostre stesse azioni, o forse persino della nostra immaginazione?
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Apple Cider Vinegar Ambientata agli albori di Instagram, segue due giovani donne gravemente malate decise a guarire seguendo un percorso di salute e benessere che condividono con diversi follower in tutto il mondo. Sarebbe tutto incredibilmente motivante... se solo fosse vero. Questa è una storia "quasi vera", basata su una bugia, che racconta l'ascesa e la caduta di un impero del benessere: la cultura che l'ha fondato e le persone che l'hanno distrutto.
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Åremorden - Gli omicidi di Åre Dopo essere stata sospesa dal suo lavoro a Stoccolma ed essere stata lasciata dal suo compagno, l'agente di polizia Hanna Ahlander si trasferisce nella casa di vacanza della sorella ad Åre. Quando una giovane donna scompare nella gelida notte di Santa Lucia, Hanna non può fare a meno di iniziare a indagare sul caso. Con una situazione familiare difficile e una stazione di polizia a corto di personale, l'agente di polizia locale Daniel Lindskog accetta con riluttanza l'aiuto di Hanna. Ma la vera domanda è: possono fidarsi l'uno dell'altra?
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Running Point Quando uno scandalo costringe il fratello a dare le dimissioni, Isla Gordon (Kate Hudson) diventa presidente dei Los Angeles Waves, uno dei più leggendari franchise del basket professionistico, nonché attività di famiglia. Ambiziosa e spesso ignorata, Isla dovrà dimostrare agli scettici fratelli, al consiglio di amministrazione e alla comunità sportiva in generale di essere la scelta giusta per il posto.
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Ilary Dopo averci raccontato con Unica la sua versione sulla separazione da Francesco Totti, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua “nuova” vita. Una serie divertente e senza filtri, che mostra il dietro le quinte della vita di uno dei volti più noti della tv italiana, in cui gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori si alternano a quelli più riservati e intimi con le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro.
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Missing you Undici anni fa il suo fidanzato Josh, nonché amore della sua vita, è scomparso e da allora la detective Kat Donovan non ha più avuto sue notizie. Ora, scorrendo i profili su un'app di incontri, vede improvvisamente il suo volto e il suo mondo è nuovamente sconvolto. La ricomparsa di Josh costringerà Kat a reimmergersi nel mistero che circonda l'omicidio di suo padre e a scoprire segreti a lungo sepolti del suo passato.
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With Love, Meghan Una serie prodotta da Meghan Markle, la duchessa di Sussex, che reinterpreta il genere televisivo del lifestyle, mescolando istruzioni pratiche a conversazioni con amici vecchi e nuovi. Meghan condivide consigli e trucchi personali preferendo la giocosità alla perfezione e sottolinea quanto sia facile creare bellezza anche in contesti inaspettati. Insieme ai suoi ospiti si rimbocca le maniche in cucina, in giardino e altrove, invitando lo spettatore a fare lo stesso. 8 episodi da 33 minuti ciascuno. (Uscita rimandata al 4 Marzo)
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La ragazza di neve "Vuoi giocare?" Questa domanda, scritta su una busta contenente una polaroid con una giovane donna legata e bendata, dà inizio al macabro "gioco dell'anima", in cui la giornalista Miren Rojo (Milena Smit) metterà a rischio la propria vita e persino la propria sanità mentale. Dopo gli eventi della prima stagione di La ragazza di neve, Miren questa volta indaga su una scuola privata esclusiva che sembra essere al centro della scomparsa e dell'omicidio di due giovani. Lo farà insieme a Jaime (Miki Esparbé), un giornalista investigativo che arriva al quotidiano Sur in fuga dal proprio passato e determinato a ristabilire la propria reputazione. Una storia fatta di misteri, segreti, bugie e personaggi pieni di ferite come la sua protagonista. Stagione 2
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The Night Agent Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai... finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale. Stagione 2
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Black Doves Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, Black Doves è una storia tagliente, commovente e piena di azione sull'amicizia e il sacrificio. La storia ruota intorno a Helen Webb (Keira Knightley), moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista. Da 10 anni trasmette i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, l'enigmatica capospia Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, arrivando a scoprire un vasto complotto che collega la torbida malavita londinese a un'incombente crisi geopolitica.
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No Good Deed Quando decidono di abbandonare il loro nido vuoto per iniziare una nuova vita, Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) mettono in vendita la loro splendida villa in stile coloniale spagnolo anni '20, situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, scatenando la frenesia immobiliare. Molte famiglie cercano di acquistare quella che credono essere la casa dei loro sogni, convinte che risolverà tutti i loro vari problemi. Ma come Lydia e Paul sanno fin troppo bene, a volte la casa dei sogni può diventare un vero incubo. Mentre lottano per nascondere gli oscuri e pericolosi segreti che si celano nella loro casa di lunga data, Paul e Lydia iniziano a capire che l'unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo.
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Siviglia 1992 Dopo la morte del marito in un'esplosione sospetta, Amparo (Marian Alvárez) inizia a cercare risposte con l'aiuto di Richi (Fernando Valdivielso), un ex poliziotto alcolizzato che lavora come guardia di sicurezza. Gli omicidi seguono tutti lo stesso schema: vicino ai cadaveri bruciati delle vittime c'è un pupazzo di Curro, l'iconica mascotte dell'Expo '92 di Siviglia.
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The Kings of Tupelo: una saga criminale Una faida di provincia, una cospirazione su Internet, un sosia di Elvis, il mercato nero degli organi e un attentato al presidente degli Stati Uniti. Benvenuti in Mississippi, dove questa storia sconvolgente si trasforma da dramma locale in scandalo nazionale. Preparatevi a una folle avventura. Questa non è finzione, è Tupelo.
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Rapina al Banco Central Barcellona, 23 maggio 1981. Esattamente tre mesi dopo il tentativo di colpo di stato al Congresso dei deputati, undici uomini incappucciati entrano nella sede della Banca centrale di Barcellona. Quella che inizia come una spettacolare rapina diventa presto un serio ostacolo alla democrazia spagnola, istituita di recente. I rapitori tengono in ostaggio nella banca più di duecento persone e minacciano di ucciderle se il governo non rilascia il colonnello Tejero e altre tre persone a capo del 23-F.
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Senna Nel corso di sei episodi, "Senna" illustrerà per la prima volta gli ostacoli, gli alti e bassi, le gioie e i dolori di Ayrton, esplorando la sua personalità e le sue relazioni. Si parte dall'inizio della carriera automobilistica del tre volte campione del mondo di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, durante il Gran premio di San Marino.
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The Helicopter Heist Una mattina di settembre del 2009 lo sguardo del mondo è rivolto a un quartiere poco appariscente della periferia di Stoccolma. Un elicottero atterra sul tetto del deposito contanti più sicuro del paese e la polizia resta a guardare mentre i rapinatori spariscono con un bottino di vari milioni di dollari senza sparare un colpo. "The Helicopter Heist" è una storia di fratellanza e paternità ricca di emozioni incentrata sui personaggi. Ma è soprattutto una storia ambiziosa e adrenalinica di come sia possibile vincere o perdere tutto.
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The Madness Muncie Daniels è un consulente politico diventato opinionista televisivo che ha forse perso la retta via. Durante un periodo sabbatico nelle Poconos per scrivere il grande romanzo americano, Muncie è l'unico testimone dell'omicidio di un noto suprematista bianco e ora viene incastrato per il crimine. Muncie è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per scagionarsi e svelare un complotto globale prima che sia troppo tardi. Lungo la strada si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà alleati improbabili e combatterà contro la disinformazione in un'epoca di post-verità. Dal 28 Novembre
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Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer La serie, che adatta i romanzi di Michael Connelly (e che abbiamo già visto anche al cinema con Matthew McConaughey) segue le giornate di Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) che dopo uno stop forzato alla pratica rientra nel mondo dell'avvocatura e dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Stagione 3
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Beauty in Black La serie segue la storia di due donne molto diverse. Mentre Kimmie cerca di sbarcare il lunario dopo essere stata cacciata di casa dalla madre, Mallory gestisce un'impresa di successo... finché un giorno i loro mondi agli antipodi finiscono per incontrarsi.
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The perfect couple Amelia Sacks sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati. Con Nicole Kidman (A Family Affair, A proposito dei Ricardo) nei panni della madre dello sposo e Liev Schreiber (Ray Donovan, Asteroid City) in quelli del padre dello sposo.
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KAOS Zeus è da tempo considerato il re degli dei. Finché non si sveglia un giorno con una ruga in fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l'inizio della sua caduta, della quale ora vede le avvisaglie ovunque. Ade, re degli inferi, che era un tempo il fratello affidabile di Zeus, comincia a perdere il controllo del suo regno di tenebra. I morti da ridistribuire fanno calca e cresce il malcontento. La regina degli dei Era (Janet McTeer) domina la Terra e Zeus a modo suo, ma il suo potere e la libertà di cui gode sono minacciati dalla paranoia crescente di Zeus, spingendola a passare all'azione, mentre Dioniso, il figlio ribelle di Zeus (Nabhaan Rizwan), ha perso tutti i freni ed è in rotta di collisione con il padre. Sulla Terra la gente vuole cambiamenti, ma Poseidone (Cliff Curtis), che regna sui mari, le tempeste e i terremoti (oltre che sui cavalli) si preoccupa più della stazza del suo megayacht e della location del prossimo party. Il bene dei comuni mortali non gli interessa. Purtroppo per gli dei, alcuni di questi mortali cominciano a rendersene conto... Sono Riddi (Aurora Perrineau), Orfeo (Killian Scott), Ceneo (Misia Butler) e Arianna (Leila Farzad): persone con vite diverse, ma legate cosmicamente nella lotta contro Zeus. Pur avendo ruoli molto diversi tra di loro, ciascuno potrebbe provocare la caduta degli dei.
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Breathless Il Joaquín Sorolla di Valencia è molto più di un ospedale pubblico dove ogni giorno si salvano vite umane. Medici e specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L'arrivo di un'illustre paziente punta i riflettori sulla situazione complicata del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti.
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The Decameron La campagna italiana è tormentata dalla peste nera quando nel 1348 alcuni nobili con servitù al seguito decidono di rifugiarsi in una maestosa villa. Ma quello che inizia come un festino scatenato si trasforma in una lotta per la sopravvivenza in questa commedia dark in stile soap. Liberamente ispirata alle novelle trecentesche del Decameron, la serie in otto episodi The Decameron analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia.
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Elite Arriva l'ottava stagione della serie da binge watching, dove si riuniscono le star de La Casa di Carta María Pedraza, Miguel Herrán & Jaime Lorente (aka Rio, Denver e la figlia dell'ambasciatore) e ci si trova in una scuola, Las Encinas, dove l'elite spagnola manda i propri figli a studiare. L'ottava stagione, ideata accoglierà nuovi volti tra cui Ane Rot (KAOSIl club dei lettori assassini) e Nuno Gallego (UPA Next), mentre Mina el Hammani tornerà nel ruolo di Nadia. Stagione 8
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Hierarchy La Jooshin High School è controllata dallo 0,01% degli studenti più ricchi, ma un nuovo arrivato, molto riservato, scalfisce questo mondo apparentemente inconquistabile. Hierarchy è una miniserie sudcoreana a metà tra il crime e il teen drama che esplora le dinamiche di potere dell'adolescenza e delle elite. Tra alleanze che si formano e si rompono, i segreti vengono svelati e mettono alla prova la lealtà e le ambizioni di tutti.
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Ashley Madison: sesso, scandali e bugie Quando Ashley Madison, un sito di incontri per adulteri, viene hackerato, milioni di dati privati dei suoi utenti vengono messi a rischio, minacciando la sopravvivenza di matrimoni e vite intere. Questa docuserie in 3 episodi mostra il dietro le quinte della nascita del sito che permette alle persone di esplorare le proprie pulsioni più nascoste e di quello che succede quando queste rischiano di diventare di dominio pubblico.
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Bodkin Un eclettico gruppo di podcaster decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un'idilliaca cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ben più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.
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Geek Girl La vita di Harriet Manners è messa sottosopra quando è catapultata nel mondo della moda. Agenti stressati, stilisti non convenzionali, tacchi vertiginosamente alti, un'adorabile topmodel con uno splendido sorriso... Harriet non ha idea di cosa l'aspetta.
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Thank You, Next Dopo essersi ripresa dal tradimento del suo primo amore con l'aiuto delle amiche e di un affascinante chef, l'avvocata di successo Leyla Taylan si occupa del caso di divorzio della famosa terza moglie Tuba Tepelioğlu, noto anche come il caso dell'anno. A vedersela con lei è Cem Murathan, un serial killer di relazioni che ha divorziato da tre donne diverse in 15 anni. Leyla difenderà con estrema dedizione la sua cliente da quest'uomo narcisista, ma a far esplodere la situazione sarà proprio il suo coinvolgimento.
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Un uomo vero Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.
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Asunta Il 21 settembre 2013 Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciano la scomparsa della figlia Asunta, che è trovata morta poche ore dopo vicino a una strada nella periferia di Santiago de Compostela. Gli indizi trovati dalla polizia sembrano subito puntare proprio nella direzione di Rosario e Alfonso. La notizia sconvolge la città e la nazione. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta? Una nuova miniserie fiction sull'omicidio di Asunta Basterra, uno dei casi più scioccanti avvenuti in Spagna nel 2013.
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Ripley Tom Ripley (Andrew Scott), un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. La miniserie drammatica è tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista. Il cast include anche Dakota Fanning, Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack.
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Dead boy detectives Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective defunti! Loro sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e... fantasmi, che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.
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Supersex Liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, la serie diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, attraverso la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia, ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo. Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo.
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One day Emma Morley e Dexter Mayhew si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d'amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls.
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Griselda Miniserie ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 la Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina". Interpretata e prodotta da Sofía Vergara, i 6 episodi di Griselda sono stati creati dallo showrunner di Narcos.
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Skam Italia La serie segue le esistenze tormentate (come solo l'adolescenza può essere) di un gruppo di ragazzi che frequentano un liceo di Roma. Pur avendo caratteri e situazioni personali differenti, ognuno di loro dovrà affrontare le problematiche tipiche dell'adolescenza. Al centro della sesta stagione le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma). Stagione 6
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Un inganno di troppo Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto... Nel frattempo, mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I casi sono collegati? Fool Me Once segue questi personaggi in un'emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Miniserie di 8 episodi
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The crown Una delle serie più seguite di Netflix, The Crown racconta la vita della Regina Elisabetta II fin dall'infanzia, e della vita che ruota intorno a Buckingham Palace. Nella sesta stagione, tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l'opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d'oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all'orizzonte e l'inizio della nuova favola reale tra William e Kate. Stagione 6
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House of Cards Robin Wright veste i panni del Presidente degli Stati Uniti nella sesta e ultima stagione di House of Cards, la serie di successo (ha ricevuto 53 nominations agli Emmy, 6 ai Golden Globes, 11 agli Screen Actors Guild e 2 ai BAFTA tra le altre cose) ambientata nell'odierna Washington in un giro di intrighi, manipolazioni e tradimenti ai vertici del potere americano. Stagione 6
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Beckham Mini docuserie di quattro episodi che mostra i retroscena di una star del calcio mondiale e icona culturale. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, tuttavia pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi. Un accesso senza precedenti a David, a sua moglie Victoria, alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra. Il risultato è il ritratto intimo di un uomo, ma anche la cronaca dello sport nel periodo tardo moderno e della cultura delle celebrità.
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Lupin Arrivano finalmente le nuove puntate di Lupin: versione pop e ironica del personaggio letterario creato da Maurice Leblanc, il Lupin di Netflix racconta la storia di un ladro professionista di nome Assane Diop (Omar Sy) alle prese con il furto di un prezioso collier appartenuto a Maria Antonietta e custodito al Louvre in previsione di un’asta milionaria. Assane architetta un piano per impossessarsene: il gioiello per lui non ha solo un valore economico, ma anche un’importanza sentimentale, legata al suo passato e al rapporto con il padre. Parte 3
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Tapie La miniserie ricostruisce il destino romantico di Bernard Tapie, personaggio straordinario e una delle figure pubbliche francesi più iconiche e controverse. Nel corso dei sette episodi Laurent Lafitte si calerà nei suoi panni, ripercorrendone l'ascesa e la caduta. Bernard Tapie è stato un imprenditore, politico e attore francese, parlamentare del Partito Radicale di Sinistra, proprietario dell'Adidas dal 1990 al 1993 e presidente dell'Olympique Marsiglia campione d’Europa nel 1993 (la prima squadra di Francia a riuscire nell’impresa), con la vittoria in finale a Monaco di Baviera per 1-0 contro il Milan di Fabio Capello.
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La mia prediletta Lena vive isolata in una casa altamente protetta con i due figli Hannah e Jonathan. Mangiano, vanno al bagno e a dormire a orari precisi. Non appena lui entra nella stanza, si mettono in fila per mostrare le mani. Fanno tutto quello che vuole lui, ma poi la donna riesce a scappare e dopo un incidente d'auto quasi letale, è ricoverata in ospedale con Hannah. Dear Child inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura di questo incubo emerge solo con l'arrivo dei genitori di Lena in ospedale la sera stessa. Insieme hanno disperatamente cercato la figlia scomparsa per quasi tredici anni… La mia prediletta è un miniserie in sei parti tratta dall'omonimo romanzo di Romy Hausman.
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Sex Education L'inesperto Otis grazie alle nozioni impartitegli dalla madre sessuologa (Gillian Anderson) sfrutta quanto appreso per fondare una clinica del sesso segreta a scuola, alleandosi con la ribelle Maeve. A distanza di 4 stagioni Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish dopo la chiusura della Moordale. Stagione 4
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Painkiller Miniserie sceneggiata che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani, la serie è tratta dal libro "Pain Killer: L'impero dell'inganno e la grande epidemia americana di oppiacei" di Barry Meier e dall'articolo "The Family That Built an Empire of Pain" (New Yorker) di Patrick Radden Keefe.
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Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa. Terza stagione
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Il colore delle magnolie Il colore delle magnolie è la storia di tre migliori amiche (Maddie, Helen e Dana Sue) nate e cresciute nel South Carolina a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l'una della dell'altra e dei propri cari che le contraddistinguono... e con tanti margarita.
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Questo mondo non mi renderà cattivo Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Zerocalcare torna con nuove storie e un nuovo personaggio: a Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.
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Barracuda Queens Siamo nel 1995, Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare "Barracuda Queens", un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze. Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Nessuno sospetterà mai di loro, vero? Liberamente ispirata a eventi reali.
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Black Mirror Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. E promette di diventare il centro delle prossime conversazioni sui social (e alla macchinetta del caffè).
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La Regina Carlotta Spin-off e prequel di Bridgerton, la serie racconta l'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta e come il matrimonio della giovane Queen Charlotte con Re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.
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Fubar Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Con Arnold Schwarzenegger, protagonista e produttore esecutivo della serie.
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Transatlantic Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.
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La diplomatica Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).
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You Una cotta che si trasforma in ossessione tramite l'uso di Internet e dei social media. Nella prima stagione abbiamo avuto modo di conoscere tutte le facce di Joe, un affascinante libraio che sviluppa un'ossessione per un'aspirante scrittrice e fa di tutto pur di poter entrare nella sua vita. Nella seconda abbiamo iniziato a scoprirne le conseguenze. Nella terza, Joe cambia di nuovo vita - non senza colpi di scena. E nella quarta? Con Penn Badgley (Gossip Girl) e Shay Mitchell (Pretty Little Liars). 4 stagioni
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La vita bugiarda degli adulti Serie tratta dall'omonimo successo letterario di Elena Ferrante, è il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.
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The recruit Owen Hendricks (Noah Centineo) è un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.
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Le indagini di Belascoarán Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo... Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70.
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Scomparsa a Lørenskog La scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen nel 2018 ha scioccato un'intera nazione. Investigatori, giornalisti e avvocati sulla scia del rapimento vengono risucchiati in un vortice di teorie, congetture e indiscrezioni. Il mistero continua a rimanere irrisolto e i personaggi scopriranno fino a dove sono disposti a spingersi per trovare la verità. Questa serie rivela quanto siamo suscettibili all'elaborazione di conclusioni affrettate in mancanza di una risposta definitiva.
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Sins of our mother Per amici e famiglia Lori Vallow era una madre dedita ai tre figli, una moglie amorevole e una persona molto religiosa, ma negli ultimi tre anni qualcosa è andato storto: Lori è in carcere in attesa del processo per cospirazione nell'occultamento di prove e omicidio premeditato per la morte del quarto marito, della moglie del quinto marito e dei due figli più piccoli. Colby, l'unico figlio sopravvissuto della donna, fornisce per la prima volta informazioni esclusive sul passato della sua famiglia e sulle tensioni attuali, proprio nel momento in cui Lori sta per essere processata. Al centro di questa serie in tre parti c'è una sola scottante domanda: come ha potuto una donna all'apparenza normale diventare la madre più tristemente nota d'America?
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Le ragazze dell'ultimo banco Cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola ogni anno, senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Quest'anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita... e certe vite cambiano per sempre con un viaggio.
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Chi scherza col fuoco Quando gli indizi sull'omicidio del fratello lo portano a una caserma dei pompieri, Poncho si arruola per indagare e trova amore, famiglia... e un serial killer.
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Mo Mo Najjar deve giostrarsi tra due culture, tre lingue e un mucchio di sciocchezze come rifugiato palestinese a un passo dall'asilo politico per ottenere la cittadinanza americana. La sua famiglia composta dalla madre tenace e spirituale, dalla sorella e dal fratello maggiore, fugge verso Houston, in Texas. Ridendo per superare il dolore, Mo impara ad adattarsi alla sua nuova realtà... anche se il percorso della vita non è privo di ostacoli.
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Uncoupled Michael Lawson (Neil Patrick Harris) sembra avere tutto dalla vita: una carriera di successo come agente immobiliare a New York, una famiglia solidale, amicizie strette e una relazione stabile da diciassette anni con il compagno Colin (Tuc Watkins). Ma quando Colin lo lascia inaspettatamente alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Michael è completamente colto di sorpresa. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere l'uomo che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni un uomo single e gay a New York.
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Peaky Blinders Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo. La quinta stagione riprende la storia a partire dalle conseguenze della crisi finanziaria del 1929. Sei stagioni
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The Umbrella Academy Tratta dalle popolari graphic novel di Gerard Way, la serie racconta la storia di sette bambini, tutti nati nello stesso giorno del 1989 in diverse parti del mondo, che vengono adottati da un miliardario. L'uomo decide di addestrare i suoi bambini nella visionaria scuola Umbrella Academy. Nel cast Ellen Page, Cameron Britton e Mary J. Blige. Tre stagioni.
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Borgen - Potere e gloria Birgitte Nyborg è stata appena nominata ministra degli esteri quando una compagnia petrolifera scopre l'oro nero in Groenlandia, portando a una lotta internazionale per il potere nell’Artico. La serie affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo, ma non solo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell'Artico e la crisi climatica.
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First Kill Quando per la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) arriva il momento di fare la sua prima vittima, sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per lei però, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio.
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La casa di carta: Corea La versione coreana delle celebre serie spagnola, ne riprende fedelmente la trama: un gruppo di ladri si barrica con alcuni ostaggi all’interno della zecca della Corea unificata. Riuscirà la polizia a fermarli? Per gli amanti di La casa di carta, una nuova versione.
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Man vs. Bee Trevor (Rowan Atkinson) è un uomo simpatico e imbranato. Quando ottiene un lavoro come housesitter in una lussuosa villa zeppa di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake, un'ape arriva a metterlo in difficoltà. 6 episodi pieni di sketch di un big della comicità.
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Summertime Serie tv tratta da Tre metri sopra il cielo, originale Netflix Italia e ambientata sulla Riviera Romagnola, Summertime racconta la storia di Summer e Ale, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi che si innamorano nel corso di un’estate, e dei loro amici. Nella terza e ultima stagione della serie, Summer sembra pronta a vivere nuove esperienze con rinnovata spensieratezza, Dario riceve un'offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa.
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Clark Diretta da Jonas Åkerlund - regista famoso per videoclip cult come Smack My Bitch Up dei Prodigy, Paparazzi e Telephone di Lady Gaga e molti altri - la serie è interpretata da Bill Skarsgård (IT) nel ruolo di Clark Olofsson, il famigerato rapinatore di banche svedese che ha dato origine alla definizione “sindrome di Stoccolma”.
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Ozark In un mix di crime e dramma, Ozark racconta il percorso della famiglia Byrde, che dalla tranquilla periferia di Chicago si trasferisce nella cittadina di Ozark, nel Missouri, con l’obiettivo di riciclare denaro per un pericoloso cartello messicano. Nel cast, tra i tanti, ci sono Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner.
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Russian Doll La serie segue le avventure di Nadia, interpretata da Natasha Lyonne, una giovane donna rimasta intrappolata nel tempo nel ruolo di ospite d'onore di una festa a New York.
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Better Call Soul I fan di «Breaking Bad» non possono fare a meno di vedere il suo spin-off, ovvero «Better Call Soul». Protagonista è Saul Goodman (Bob Odenkirk), che lavora come commesso in un centro commerciale sotto falsa identità. Da qui parte il flashback che ci porta ai tempi in cui lui faceva l'avvocato e usava ancora il suo nome legale, James McGill.
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Anatomia di uno scandalo Attraverso il racconto di una serie di scandali personali e politici, la serie si intrufola tra alcuni membri della borghesia britannica per parlare di giustizia e privilegio. James, ministro, e Sophie Whitehouse hanno una vita e una famiglia invidiabile, fino all’emergere di un segreto scandaloso che riguarda l’uomo. Kate Woodcroft è un’avvocata di successo, la cui carriera viene messa a dura prova proprio dalla coppia.
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Linee bollenti 1987, Amsterdam. I fratelli Frank e Ramon Stigter sono gli ideatori della Teledutch, la prima linea telefonica erotica d’Europa, dove lavora la studente di psicologia Marly Salomon. I due da un giorno con l’altro si trovano ricchi, e Marly con loro. Sono anni di rapida trasformazione per la città, che diviene centro di una rivoluzione culturale scandita dai ritmi della musica house e alimentata dall'uso della XTC, la "droga dell'amore". La Teledutch alimenta la trasformazione offrendo ai suoi fruitori l'opportunità di vivere il sesso anonimo in un modo diverso e cambiandone la moralità.
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Frammenti di lei Tratta dal bestseller di Karin Slaughter Pieces of Her, la serie thriller con protagonista Toni Collette (Little Miss Sunshine, Unbelievable) è ambientata in una tranquilla cittadine della Georgia dove, un atto di violenza gratuita, porta la giovane Andy Oliver (Bella Heathcote) e sua madre ad affrontare una serie di inaspettati eventi. Nel tentativo di trovare risposte, Andy intraprende un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi al lato più oscuro e celato della sua famiglia.
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Alessandro Cattelan: una semplice domanda Docuserie in 6 episodi, è scritta e interpretata da Alessandro Cattelan che, nel corso delle puntate, incontra personaggi come Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli a cui pome una semplice domanda (appunto), quella che ha fatto a lui sua figlia Nina: “Come si fa a essere felici?”. Un viaggio tra Italia ed estero alla ricerca di una risposta (impossibile) a uno dei misteri più complessi e irraggiungibili della vita umana.
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Fedeltà Michele Riondino e Lucrezia Guidone sono Carlo e Maria, i protagonisti del romanzo di Marco Missiroli ora diventato una serie tv. Conosciamo i due fidanzati trentenni all’apice della loro vita sentimentale e professionale. Ma quando Carlo racconta a Maria di essere vittima di un misunderstanding avvenuto nei bagni dell’Università in cui insegna, lei non può fare a meno di iniziare a guardarsi dentro e a voler scoprire qualcosa di nuovo.
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I diari di Andy Warhol Il produttore esecutivo Ryan Murphy e il regista Andrew Rossi offrono un ritratto (in 6 parti) incredibilmente sfaccettato di Andy Warhol, ripercorrendone la strabiliante vita dalla prospettiva intima dei suoi diari, pubblicati postumi. Partendo dall'infanzia a Pittsburgh, la serie traccia il percorso eccezionalmente diversificato di Warhol, spaziando con disinvoltura tra mezzi espressivi ed epoche diverse del suo ruolo di artista.
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Inventing Anna La nuova serie targata Shonda Rhimes, nonché la prima creata, per Netflix ha come protagonista la bravissima Julia Garner nei panni di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, celebrity su Instagram, che ha conquistato per anni i cuori dei rampolli dell’upper class newyorchese mentre rubava loro i soldi. Sulla sua storia si mette una giornalista che, seppur rimanendo affascinata da ciò che la ragazza rappresenta, fa di tutto per smascherarla.
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Space Force Serie comedy con Steve Carell e John Malkovich, Space Force racconta le storie e le strampalate avventure dei membri della prima forza spaziale della Terra. Nella seconda stagione, il generale Naird e il suo team avranno a che fare con una nuova amministrazione. Cosa accadrà?
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Vikings: Valhalla Ambientata cento anni dopo la fine di “Vikings”, questa nuova avventura racconta le gesta eroiche di alcuni dei vichinghi più famosi di sempre, unendo dramma e autenticità storica a un’azione avvincente e cruda.
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Riverdale Un teen drama che racconta la vita di Archie Andrews a Riverdale, una piccola città che dietro l'immagine perfetta nasconde come sempre molte oscurità. Finita l'estate, in cui Jason Blossom è rimasto ucciso in un incidente in barca, Archie nasconde un segreto: il giorno in cui è scomparso ha sentito un colpo di arma da fuoco. Nel cast anche il fu Luke Perry di Beverly Hills 90210.
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Incastrati È una crime comedy quella scritta, diretta e interpretata dai comici siciliani Ficarra e Picone. Sei episodi che scorrono leggerei e divertenti, raccontando in stile commedia degli equivoci, la storia di due tecnici che riparano elettrodomestici, coinvolti loro malgrado in un omicidio.
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After Life La vita del cinico Tony (Ricky Gervais) era perfetta fino a quando un male incurabile gli ha strappato l’amatissima moglie. Dopo aver valutato il suicidio, Tony si è convinto che non curarsi né di sé né degli altri sia la soluzione ottimale per sopravvivere. Spietata, tenera e divertente, After Life è arrivata alla sua terza e ultima stagione.
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Snowpiercer La serie, basata sul fumetto del 1982 Le Transperceneige, da cui era già stato tratto l'omonimo film del 2013, mostra una realtà distopica. Siamo nel 2027 e il mondo è diventato un immenso deserto di ghiaccio in seguito a un tentativo fallito di risolvere il problema del surriscaldamento globale. I sopravvissuti sono tutti a bordo dello snowpiercer, un treno a moto perpetuo in cui si vive nel lusso (in testa al treno), mentre in coda malnutrizione e povertà rendono la vita impossibile. f
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La Casa di Carta Otto persone vengono reclutate per realizzare un grande colpo, ovvero una rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (la zecca nazionale spagnola, con sede a Madrid) dal valore di 2400 milioni di euro. A muovere le fila una figura misteriosa chiamata Il Professore, che ha dato agli attori di questo piano dei nomi di città (Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki, Oslo) per proteggere la loro identità. Cinque stagioni dopo, ritroviamo il gruppo trincerato nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e la dine del più grande colpo della storia si avvicina.
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Strappare lungo i bordi Scritta e diretta da Zerocalcare e composta da sei episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno, la serie d’animazione è un racconto costellato di flashback che vanno dall' infanzia dell'artista a oggi. Strappare lungo i bordi è un viaggio nel mondo di Zerocalcare, che percorrere con gli amici di sempre, Sarah e Secco, verso un obiettivo difficile da raggiungere. La voce dell’armadillo, sua inseparabile coscienza, è di Valerio Mastandrea.
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The Unlikely Murder La serie è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme nel 1986, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia e fortuna.
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Tiger King La famosa saga candidata agli Emmy arriva alla sua seconda stagione. Mentre Carole Baskin sta per mettere le mani sullo zoo di Joe Exotic, finito dietro le sbarre, emergono nuove rivelazioni sui moventi, i retroscena e i segreti dei più famosi proprietari di felini degli Stati Uniti.
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Pretty smart Dopo essere stata piantata all'improvviso dal fidanzato, Chelsea (Emily Osment), un'intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, è costretta a trasferirsi sulla costa Ovest e andare ad abitare con Claire (Olivia Macklin), la spumeggiante, spensierata e non troppo intellettuale sorella, e con i suoi tre coinquilini adorabilmente eccentrici e anch'essi ben poco intellettuali: Grant, un personal trainer dal fascino prorompente, Solana, ex avvocato diventata guaritrice e Jayden, un influencer sui social. Chelsea abbandona a poco a poco i pregiudizi e la dura corazza man mano che conosce meglio i suoi nuovi amici, creando così un'insolita famiglia acquisita.
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Maid Una miniserie ispirata all'autobiografia di Stephanie Land Donna delle pulizie, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre.
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Baking Impossible Un nuovo reality in cui i pasticceri più fantasiosi e innovativi collaborano con degli ingegneri per creare dolci che vanno oltre ogni immaginazione... senza aver mai lavorato insieme prima! In ogni episodio, squadre di pastingegneri (1 pasticciere + 1 ingegnere) gareggiano nella progettazione e creazione di torte che dovranno superare non solo il test del gusto, ma anche prove tecniche di resistenza: tra le delizie commestibili, una barca che galleggia, campi da minigolf e un grattacielo che deve resistere a un terremoto simulato.
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Lucifer La stagione finale di Lucifer è arrivata. Questa volta per davvero. Il diavolo è diventato Dio... o quasi. Stanco e infelice di essere il Signore degli inferi, Lucifer ormai sei stagioni fa ha abbandonato trono e regno per la follia scintillante di Los Angeles, dove si è dilettato ad aiutare la polizia locale in generale... e l'abile detective Chloe Decker in particolare. Sesta e ultima stagione
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Cocaine Cowboys: The Kings of Miami Gli esuli cubani Augusto "Willy" Falcon e Salvador "Sal" Maguta, alias "Los Muchachos", sono stati accusati di aver contrabbandato oltre 75 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti negli anni '80, mettendo in piedi un impero da 2 miliardi di dollari che li ha resi due delle più grandi celebrità di Miami. Una saga in sei parti incentrata sui trafficanti della Florida meridionale incriminati in uno dei più grandi casi di droga nella storia degli Stati Uniti.
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Il suo regno Dopo l'assassinio del rivale, un leader religioso diventa il principale candidato alla presidenza. Mentre coglie questa grossa opportunità, si indaga sull'omicidio.
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La direttrice La serie racconta l'esperienza della dottoressa Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) nel suo nuovo ruolo di preside della facoltà di inglese della prestigiosa Pembroke University. Ji-Yoon si ritrova ad affrontare una serie di sfide uniche come prima donna a capo del dipartimento, nonché una dei pochi collaboratori non bianchi dell'università.
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Young Royals Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali... ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.
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Generazione 56K Tra una Procida degli anni '90 e la Napoli di oggi, tra le videocassette registrate e sovraregistrate mille volte e le App di dating online, la generazione 56K, aka i Millennials, vengono raccontati nel loro rapporto con l'amore tra continui flashback e ricordi - che solo chi ha aspettato che il modem finisse di gracchiare per fare una (lentissima) ricerca online su uno schermo a due colori può apprezzare davvero fino in fondo. La nuova produzione Netflix Italia è realizzata in collaborazione con The Jackal, che fanno anche parte del cast.
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Halston Una miniserie che racconta il percorso del leggendario stilista Halston (Ewan McGregor) e dell'omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni '70 e '80... finché un'aggressiva acquisizione non lo costringe a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome.
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I figli di Sam: verso le tenebre La caccia al "figlio di Sam" ha tenuto il mondo con il fiato sospeso alla fine degli anni '70, ma poi la storia di uno dei più noti serial killer d'America è stata quasi dimenticata. Fino a oggi. Se l'arresto e la condanna di David Berkowitz avevano messo fine all'incubo di molti newyorchesi, per il giornalista e autore di "The Ultimate Evil" Maury Terry, il vero mistero era appena cominciato. Convinto che Berkowitz non avesse agito da solo, Terry ha indagato per decenni su quella che secondo lui era l'oscura e complessa rete responsabile degli omicidi, senza capire che la ricerca della verità gli sarebbe costata cara. Attraverso filmati d'archivio, conversazioni con i protagonisti dell'inchiesta, parole e documenti dello stesso Terry, il regista Joshua Zeman approfondisce il racconto di un uomo che non ha mai trovato l’uscita dal labirinto in cui era entrato. Ma quindi la teoria di Terry era solo un abbaglio oppure i veri figli di Sam sono ancora tra noi?
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Selena Prima di diventare la regina della musica Tex-Mex, Selena Quintanilla era una giovane ragazza texana con una grande voce e tanti grandi sogni. La serie segue la vita della cantante, dai piccoli concerti al successo che l'ha resa la più celebre artista di musica latinoamericana di tutti i tempi, senza dimenticare gli anni di duro lavoro e sacrificio dell'intera famiglia Quintanilla.
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Il metodo Kominsky Michael Douglas interpreta Sandy Kominsky, un ex attore di successo, ora stimato insegnante di recitazione a Hollywood. Lo affianca Alan Arkin. Dal creatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre, vi farà ridere tantissimo. Nella terza e ultima stagione (disponibile dal 28 Maggio) Sandy dovrà affrontare i problemi della vecchiaia senza il miglior amico Norman Newlander (Alan Arkin) al suo fianco. La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo a Los Angeles di Roz Volander (Kathleen Turner), ex moglie di Sandy, in città per passare del tempo con la figlia Mindy (Sarah Baker) e il suo ragazzo Martin (Paul Reiser).
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Master of None La serie, premiata agli Emmy, torna per una nuova stagione in cui racconta la storia del rapporto tra Denise (lLena Waithe) e la sua partner Alicia (Naomi Ackie). Una storia d'amore moderna che getta uno sguardo intimo sugli alti e i bassi del matrimonio, sui problemi legati alla fertilità e sulla crescita personale individuale e di coppia. Brevi momenti di passione si intrecciano a terribili perdite personali nel quadro di questioni esistenziali come l'amore e la vita. La terza stagione offre un'evoluzione della serie che la mantiene collegata a quelle precedenti, ma propone una linea narrativa del tutto innovativa. Terza stagione
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The serpent Ispirata a eventi reali, ma con dialoghi totalmente fittizi, The Serpent narra la storia del truffatore seriale Charles Sobhraj (Tahar Rahim) che, fingendosi un commerciante di pietre preziose, viaggia insieme alla fidanzata Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) attraverso Thailandia, Nepal e India tra il 1975 e il 1976, commettendo una serie di crimini lungo "l'Hippie trail" in Asia. I due diventano gli indiziati principali di una catena di omicidi di giovani turisti occidentali. Dopo essere rimasto inaspettatamente coinvolto in questa intricata rete di crimini, il giovane diplomatico presso l'ambasciata olandese a Bangkok Herman Knippenberg (Billy Howle) con l'aiuto della moglie Angela (Ellie Bamber), della polizia di tutto il mondo e di testimoni della crudele manipolazione di Sobhraj, lo trasforma nell'uomo più ricercato dall'Interpol, con mandati di cattura in diversi continenti.
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New Amsterdam Il dottor Max Goodwin viene nominato direttore del primo e più grande ospedale pubblico di New York in cui vengono curati tutti, anche chi non possiede un'assicurazione sanitaria. Fin dal suo arrivo, e non senza qualche perplessità generale, mette in chiaro a tutti che il suo unico interesse, a dispetto da quanto fatto finora dai suoi predecessori, sono i pazienti, e non il guadagno o le raccolte di fondi. Max farà di tutto per far tornare l'ospedale al suo antico splendore, anche grazie all'aiuto di una equipe di responsabili di reparto molto legati. Se vi piaceva E.R e siete fan di Grey's Anatomy, non perdetevelo per niente al mondo.
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Sky Rojo Dagli ideatori della serie La casa di carta arriva un nuovo titolo pieno di azione, umorismo nero e tanta adrenalina. Coral, Wendy e Gina scappano in cerca della libertà inseguite da Moisés e Christian, che sono gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Insieme queste donne si lanciano in una corsa frenetica durante la quale devono affrontare mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.
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La coppia quasi perfetta Tratta dal romanzo di John Marrs, questa serie sulle relazioni sentimentali parte da una nemmeno troppo futuristica premessa: e se potessimo trovare il partner ideale con un test del DNA? La coppia quasi perfetta è una serie ambientata cinque minuti nel futuro, in un mondo in cui un test del DNA è in grado di trovare il partner perfetto, l’unica persona di cui possiamo innamorarci perdutamente grazie a una predisposizione genetica. Anche se siamo felici in amore, chi tra noi può affermare con onestà di non aver mai pensato alla possibilità di trovare di meglio? E se bastasse un campione di capelli per farlo? L'idea è semplice, ma le implicazioni sono esplosive.
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Last Chance U: Basketball Uno sguardo onesto e crudo al mondo del basket universitario americano. Gli otto episodi della serie seguono la squadra degli East Los Angeles College Huskies (ELAC) nel loro importante e insolito tentativo di vincere il campionato di basket dello stato della California. Sotto la guida del travolgente allenatore John Mosley, il team degli ELAC include ex cestisti della Division 1 e altri formidabili atleti che danno il meglio di sé per realizzare un sogno e avere un'ultima chance di giocare a livello professionistico. La squadra è messa alla prova da avversità tra i giocatori, demoni interiori ed emozioni dentro e fuori dal campo.
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Il leader Franck, un regista di video musicali, si infiltra in un quartiere violento nel Sud della Francia per filmare Tony, il carismatico ma imprevedibile leader di una gang coinvolta nel narcotraffico che vuole sfondare sulla scena rap. Utilizzando la sua telecamera per mostrare il vero volto dello spaccio di droga, Franck resterà coinvolto in una sanguinosa guerra tra bande. Un thriller found footage a ritmo serrato.
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Modern family Tre distinti nuclei familiari vengono seguiti con la tecnica del falso documentario mentre si evolvono e interagiscono tra di loro. Jay Pritchett è il patriarca di famiglia, sposato per la seconda volta con una donna colombiana di molti anni più giovane, Gloria, che aveva già avuto un figlio da un precedente matrimonio, Manny, e con la quale dà alla luce Joe. La seconda famiglia è quella composta da Claire, figlia primogenita di Jay, suo marito Phil e dai loro tre figli: Haley, Alex e Luke. La terza è composta da Mitchell, il figlio omosessuale di Jay, e dal suo compagno Cameron, padri adottivi di una bambina vietnamita, Lily. La sitcom fin dall'esordio ha ottenuto un enorme (e meritato) successo, tanto da vincere 22 Emmy e un Golden Globe.
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L'estate in cui imparammo a volare Due inseparabili migliori amiche (tra cui Katherine Heigl), e il loro legame tanto duraturo quanto complicato, attraversano 4 decenni tumultuosi. Basato sul libro Bestseller del New York Times, Firefly Lane.
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Funerali in stile Bernard Nel 2017 Ryan Bernard apre i battenti delle onoranze funebri R Bernard, impresa a conduzione familiare che offre pacchetti completi e accessibili a chi non può permettersi i costi sempre più proibitivi dei funerali. Dramedy familiare, la serie racconta le attività e l'impegno dei Bernard per la comunità attraverso il loro servizio attento ed empatico che non trascura mai il sorriso, neppure nei momenti più difficili. I Bernard sanno quanto sia importante il sostegno reciproco per fare bene questo lavoro e hanno trovato la loro personale ricetta per mantenere saldi i rapporti: una buona dose di comprensione, un pizzico di sarcasmo e una cucchiaiata di schiettezza. Queste pompe funebri sono fuori dagli schemi... proprio come la famiglia che le gestisce!
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The Good Place Eleonor (Kristen Bell) muore in un incidente stradale e viene catapultata nell'aldilà. Qui ad accoglierla trova il suo mentore Michael, che le rivela di essere nella parte buona dato che lei ha aiutato molti innocenti ad uscire dal braccio della morte. Eleonor, che in realtà è sempre stata egoista e non ha mai compiuto nulla di cui sopra, si rende quindi conto di essere stata scambiata per un'altra persona.
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Storia delle parolacce Nicolas Cage presenta Storia delle parolacce, una serie sfrontata e senza peli sulla lingua che esplora la nascita, l'uso nella cultura pop, la scienza e l'impatto culturale del linguaggio scurrile. Tramite interviste con esperti di etimologia e di cultura pop, storici e intrattenitori, la serie in sei episodi esplora l'origine di "F**k", "Sh*t", "Bitch", "D**k", "Pu**y" e "Damn" in un vero e proprio corso sulle imprecazioni.
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Dawson's Creek Arriva tutta in un colpo solo la serie completa di sei stagioni di Dawson's Creek, il teen drama che ha conquistato il mondo a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000 raccontando le vicende quotidiane, emotive ed amorose di alcuni adolescenti di Capeside, una piccola cittadina di provincia nel Massachusetts.
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Suits Mike Ross (Patrick J. Adams) è un genio indiscusso, ma non ha una laurea in legge. Eppure quando Harvey Specter (Gabriel Macht) lo conosce lo assume come associato in uno degli studi più importanti di New York. Un legal drama dà dipendenza. Nel cast anche Meghan Markle, aka la moglie del principe Harry. Stagione 9
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Tiny pretty things Serie ambientata all'interno della Archer School of Ballet, un'esclusiva accademia di danza di Chicago in cui si segue l'ascesa e la caduta di alcuni giovani che vivono lontani da casa, ognuno a un passo dal successo o dalla rovina. La Archer infatti è l'unica scuola di danza ad alto livello di Chicago e serve da vivaio per la compagnia professionale più famosa della città, la City Works Ballet. Frequentata da studenti provenienti da vari luoghi ed estrazioni sociali molto diverse tra loro, ciò che li accomuna sono il raro talento, la passione per la danza, un senso di appartenenza alla comunità e, quando si tratta di realizzare i loro sogni, l’assenza di un piano B...
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Love & Anarchy La serie in otto parti ha come protagonista Sofie, una consulente arrivista sposata e madre di due figli. Che dopo aver ricevuto l'incarico di modernizzare una vecchia casa editrice, incontra Max, un giovane informatico con cui inizia un flirt inaspettato fatto di sfide segrete a compiere azioni che mettono in discussione le norme sociali. Il gioco comincia innocentemente, ma procede in modo sempre più provocatorio e con conseguenze incalcolabili.
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La regina degli scacchi Miniserie drammatica tratta dal romanzo di Walter Tevis che esplora il prezzo della genialità. La protagonista è la giovane Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), che crescendo in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni '50, scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi mentre sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour, decisa a superare i confini tradizionali del mondo prettamente maschile delle gare di scacchi.
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Social distance Ambientata nei primi mesi della pandemia di COVID-19, è una serie antologica in otto parti che dimostra il potere dello spirito umano nell'affrontare incertezze e isolamento. Ogni episodio è narrato attraverso un punto di vista virtuale e riprende la singolare esperienza emotiva della separazione forzata a causa delle circostanze e dell'obbligo di comunicazione remota tramite la tecnologia per sentirsi in qualche modo collegati. Raccontando storie diverse e profondamente umane, Social distance vuole fornire uno spaccato di questo particolare momento storico. La serie è stata concepita e girata interamente durante la quarantena con un cast messo insieme a distanza.
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The haunting of Bly Manor Inghilterra, anni '80. Dopo la tragica morte dell'istitutrice, Henry Wingrave assume una giovane bambinaia americana per prendersi cura dei nipoti orfani che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen, la giardiniera Jamie e la governante, la signora Grose. Ma al castello l'apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d'amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre.
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Deaf U Una docuserie di formazione che segue un gruppo affiatato di studenti sordi della Gallaudet University, una celebre università per persone sorde e con disabilità uditive di Washington D.C, mentre affrontano insieme la vita del college, coi suoi alti e bassi, e le sue relazioni. Le loro storie offrono un ritratto inedito, senza censure e spesso inaspettato, della comunità sorda.
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Suburra - la serie, stagione 3 La prima serie tv originale prodotta da Netflix Italia, prequel dell'omonimo film, arriva alla stagione 3. Al centro Roma, tra sacro, profano, criminalità e la storia di tre ragazzi molto diversi tra di loro ma costretti a stringere delle alleanze per raggiungere i loro obiettivi. Loro sono Numero 8 (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini). Con nuove alleanze e spietate strategie, i protagonisti sono pronti a tutto per conquistare il controllo di Roma. Tre stagioni
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Ratched Mildred Ratched è un'infermiera che nel 1947 arriva nella California del nord con la speranza di poter lavorare in un prestigioso ospedale psichiatrico dove si svolgono esperimenti nuovi e inquietanti sulla mente umana. Mildred ha una missione segreta da completare e si presenta come l'immagine perfetta di un'infermiera appassionata. Poi però la situazione cambia e, mentre lei si infiltra tra le persone coinvolte nel sistema sanitario di salute mentale, la sua apparente eleganza incomincia a celare una natura oscura che da tempo sta crescendo dentro di lei, a riprova che mostri non si nasce, ma si diventa. Con Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Judy Davis e Sharon Stone.
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Il giovane Wallander Tratto dai besteller di Henning Mankell, la serie è una moderna reinterpretazione del leggendario detective Kurt Wallander, impegnato a barcamenarsi nella sempre più violenta Svezia dei nostri giorni. Incapace di salvare una giovane vita da un'aggressione brutale, Wallander deve imparare a convivere con il senso di colpa per riuscire a risolvere il caso.
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Jack Whitehall: travel with my father L’anno scorso Jack e Michael hanno affrontato un’odissea nel Sud-Est asiatico, realizzando il sogno di una vita di Jack di prendersi un anno sabbatico, e contro ogni aspettativa sono sopravvissuti. Quest’anno si rimettono in viaggio in Europa, ma ora tocca a Michael prendere il controllo della situazione… e le sue idee sono molto diverse da quelle del figlio. Presto sarà il compleanno di Michael e il suo desiderio è che Jack si liberi dagli impegni e si unisca a lui in un viaggio attraverso l'Europa.
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The Duchess The Duchess segue le scelte forti e problematiche di una madre single moderna e controcorrente a Londra. La figlia Olive è il suo più grande amore, perciò la donna valuta se avere un altro figlio dal suo acerrimo nemico: il padre della bambina. Meglio lasciare o raddoppiare?
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Away Emma Green (Hilary Swank) è un'astronauta statunitense che si sta preparando a guidare un equipaggio internazionale su Marte. Per farlo, deve accettare il fatto di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti e gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra.
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Julie and the Phantoms Julie ha perso la sua passione per la musica dopo la morte della madre, ma quando i fantasmi di tre musicisti le appaiono davanti, ritrova l'ispirazione e torna a scrivere musica e a cantare... insieme a loro, con cui fonda una band, Julie and the Phantoms, appunto. Una serie musicale incentrata sugli alti e bassi della vita e sull'importanza di seguire i propri sogni trovando in essi la propria forza.
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Le regole del delitto perfetto Per gli amanti di serial thriller, ci sono Viola Davis e i Keating 5, i cinque studenti di legge che la professoressa Annalise Keating ha scelto come assistenti, tra un caso in tribunale e un omicidio da occultare. Ehm, più di un omicidio.
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Baby Terza stagione della produzione italiana originale Netflix che segue le vite segrete di alcuni adolescenti romani con un disperato bisogno d’amore e che alla prima stagione ha fatto parlare parecchio di sé. Ispirata a una storia vera,segue le vicende di un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli di Roma, che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Terza stagione
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3% Siamo in un futuro in cui il mondo è diviso tra progresso e devastazione. Il 97% della popolazione vive in una grande favela e ogni anno, chi raggiunge l’età di vent’anni, ha la possibilità di migliorare la propria condizione e finire nel 3%, il lato migliore chiamato Offshore. Per farlo devono superare test e prove fisiche. Stagione 4
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Come vendere droga online (in fretta) Cosa accadrebbe se un adolescente costruisse un impero della droga direttamente dalla sua cameretta? Una serie ispirata ad eventi reali, ambientata in Germania. Stagione 2
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Le ragazze del centralino Serie tv spagnola, ambientata a Madrid nel 1928. Al centro la storia di quattro donne (Lidia, Carlota, Ángeles e María Inmaculada detta Marga), che lavorano per la prima grande compagnia telefonica nazionale e sognano la parità con gli uomini. Però la strada verso l'indipendenza non sarà facile, soprattutto in una Spagna dove i diritti delle donne non sono ancora riconosciuti, nemmeno giuridicamente. A vestire i panni delle protagoniste: Bianca Suarez, Ana Fernandez Garcia, Maggie Civantos e Nadia de Santiago.
Ultima stagione: Parte 2
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Al passo con i Kardashian (Keeping Up with the Kardashians, abbreviato in KUWTK) Si tratta del reality che ha reso famosa la famiglia Kardashian in tutto il mondo e racconta semplicemente la vita personale e professionale della famiglia allargata dei Kardashian-Jenner. In onda dal 2007 è diventata uno dei reality televisivi più longevi degli USA. Viene spesso usata dai suoi protagonisti (le sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner, oltre che i loro genitori Kris e Caitlyn Jenner, precedentemente noto come Bruce Jenner, e il fratello Rob Kardashian) per promuovere i propri business o svelare i propri gossip personalmente. Stagioni 1 e 2
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The Politician Serie tv originale Netflix prodotta da Ryan Murphy (il produttore di Glee per intenderci) e da Brad Falchuk (il marito di Gwyneth Paltrow, presente nel cast). Protagonista è Payton Hobart (Ben Platt), che fin da quando ha 7 anni ha una sola certezza: diventerà il Presidente degli Stati Uniti. Un giorno. Prima però deve riuscire a cavarsela nella scuola superiore di Saint Sebastian (Santa Barbara, California), farsi eleggere Presidente del Corpo Studentesco, e assicurarsi così un posto ad Harvard. Stagione 2
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Tredici Non può fare a meno di turbare «Tredici», serie in cui un ragazzo di nome Clay (interpretato da Dylan Minnette) scopre ciò che c'è dietro alla morte della sua compagna di classe Hannah (Katherine Langford), attraverso delle registrazioni che lei gli ha lasciato. La seconda stagione racconta il periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah e il complicato percorso che porta gli altri personaggi verso il superamento del trauma. La terza ha come focus un'indagine per la scomparsa di un ragazzo, in cui Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Stagione 4
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New Girl Ambientata a Los Angeles, ha per protagonista Zooey Deschanel nel ruolo di Jess, una ragazza che, dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgere le loro vite coi suoi bizzarri modi di fare. Stagione 7
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Hollywood Miniserie drammatica in cui un ambizioso gruppo di aspiranti attori e registi nella Hollywood del secondo dopoguerra fa di tutto per realizzare i propri sogni nel mondo dello spettacolo. Sette puntate in cui si sbircia dietro le quinte degli studios degli anni Quaranta, tra citazioni cinematografiche per intenditori.
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The Eddy La nuova serie originale Netflix diretta dal vincitore Oscar Damien Chazelle (La La Land), racconta in otto episodi la vita di una Parigi moderna e multiculturale. Il protagonista è Elliot Udo, un musicista un tempo celebre di New York che oggi è proprietario di un jazz club di Parigi, il The Eddy appunto, alle prese con la band del locale, i debiti e i loschi affari del suo socio.
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Dynasty Reboot della soap cult degli anni '80 (quella, per intenderci, che ha consacrato attrici come Joan Collins e Linda Evans). Qui viene raccontata la storia di Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) che scopre il desiderio del padre di sposare Cristal (Nathalie Kelley), una donna molto giovane di lui e con un passato pieno di segreti. Da qui partono una serie di intrighi, tra affari, amore e tradimenti.
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Unorthodox Miniserie basata sull'autobiografia del 2012 di Deborah Feldman, «Ex ortodossa. Il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche». Esty è una ragazza ebrea chassidica che vive nel quartiere di Williamsburg, a Brooklyn, dove è costretta a seguire le rigide regole imposte alle donne dalla sua comunità. Dopo un anno di matrimonio combinato però scappa a Berlino per rifarsi una nuova vita.
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Vis a vis Serie spagnola con protagoniste (tra le altre) Maggie Civantos ("Le ragazze del centralino") e Alba Flores ("La casa di carta"). Racconta di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), una giovane donna che, per amore del proprio capo, commette alcune gravi irregolarità fiscali e si ritrova imprigionata in un carcere femminile di massima sicurezza e impara in fretta a sopravvivere in una nuova e dura realtà.
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Narcos Terzo capitolo di una delle serie più amate dal pubblico: Narcos: Messico. Con due interpreti del calibro di Michael Peña e Diego Luna seguiremo le origini del cartello della droga messicano negli anni '80.
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Community Una delle migliori sitcom della storia della tv americana, racconta la storia di un gruppo di studenti del Greendale Community College e arriva al completo in un colpo solo su Netflix. Decine di episodi da 25 minuti ciascuno dedicati ad amicizia, amore e problemi tipici della crescita personale dei vari personaggi.
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Outer Banks Un gruppo di adolescenti di un quartiere malfamato di Outer Banks, una località balneare nel Nord Carolina, sono conosciuti come i "Pogue" e dopo un blackout causato da un uragano (che dà il via a una serie di crimini) si ritrovano a portare alla luce un segreto sepolto da tempo mentre cercano il padre del loro capo. Outer Banks nel linguaggio comune sta a indicare qualcuno che appartiene a un gruppo periferico.
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I am not okay with this Dai creatori di Stranger Things e The End of the F***king World, I am not okay with this racconta la vita di un'adolescente che si giostra tra le difficoltà a scuola, la famiglia e la sessualità, facendo i conti con i suoi superpoteri. Tratta dal fumetto di Charles Forsman. Stagione 1
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Locke & Key Dopo l'omicidio del padre tre fratelli vanno a vivere con la madre nella casa degli antenati paterni, scoprendo segreti e chiavi magiche che sbloccano poteri speciali. Produzione web horror soprannaturale basata sull'omonima serie di fumetti di Joe Hill.
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Homeland Dopo che erano arrivate in un colpo solo le prime cinque stagioni di Homeland finalmente arriva su Netflix anche la sesta. La serie ha per protagonista Carrie Mathison (Claire Danes), un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare, alle prese con i rischi del terrorismo e le minacce di al-Qaida.
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Dracula Claes Bang è Dracula in questa nuovissima miniserie dei creatori di "Sherlock", ispirata al romanzo classico di Bram Stoker.
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Messiah Messiah è una serie televisiva statunitense del 2020 creata e prodotta da Michael Petroni in cui una diffidente agente della CIA indaga su un personaggio carismatico che genera un movimento spirituale e tensioni politiche. Chi è davvero? E cosa intende fare?
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Le terrificanti avventure di Sabrina Ve la ricordate Sabrina Spellman, quella di vita da strega? Ecco, è tornata in versione un po' più dark che nel telefilm degli anni '90. Seguiamo sempre le sue avventure a partire da quando, compiuti 16 anni, Sabrina scopre di essere metà umana e metà strega. Peccato che insieme ai poteri magici arrivi anche il compito di combattere delle forze maligne che minacciano la sua vita. Nella seconda parte, poi, vedremo Sabrina districarsi in un triangolo amoroso tra il sexy stregone Nicholas Scratch e il suo primo amore “terreno” Harvey Kinkle, mentre è ancora una volta alle prese con i guai che il Signore Oscuro, Madame Satan e Padre Blackwood combinano nella città di Greendale. Parte 3 disponibile
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Grace and Frankie Le settantenni più cool del mondo seriale, interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin si ritrovano a vivere insieme e parecchio impegnate tra new business, ex mariti e nuove amicizie. Stagione 7 - finale - disponibile dal 29 aprile.
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Ray Donovan Los Angeles: Ray Donovan è un faccendiere che risolve con spregiudicatezza i problemi più incoffessabili dei suoi clienti facoltosi clienti, ma ha serie difficoltà a gestire la sua vita privata, a causa (non solo) di un padre difficile uscito di prigione. Stagione 7
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Living with yourself Produzione originale Netflix che racconta la strana vicenda di un uomo ferito dalla vita e dall'amore che si sottopone a una misteriosa cura, per poi scoprire di essere stato sostituito da una versione migliore di se stesso. Con Paul Rudd.
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Pose New York, 1987. Le ballroom sono i saloni newyorkesi in cui gay, afroamericani, ispanici e donne transgender potevano essere se stessi ed è in una di queste che si segue la storia di Blanca, una trans icona della ball culture, Damon, un ragazzo omosessuale cacciato dalla famiglia e con il sogno di diventare ballerino e di una serie di personaggi con storie molto diverse e tutte commoventi. Seconda stagione
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Daybreak Serie umoristica che prende spunto dai fumetti horror di Brian Ralph, ambientata in un mondo post apocalittico popolato di zombie e bande alla Mad Max, dove un adolescente emarginato cerca l'amore perduto.
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Criminal Serie tv antologica dallo stile insolito: ogni episodio è ambientato interamente in una sala interrogatori di una stazione di Polizia, ogni volta per un interrogatorio diverso. Ogni tre episodi poi si cambia stato: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il risultato è un crime incentrato sul gioco psicologico che si instaura tra il poliziotto e il sospettato.
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Unbelievale Miniserie drammatica ispirata a una storia vera, racconta quello che succede quando un'adolescente denuncia il proprio stupro e poi ritratta: due investigatrici seguono alcune prove che potrebbero portare alla verità.
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Mindhunter Super serie tv diretta da David Fincher. Protagonisti sono due agenti dell’FBI (interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany) che iniziano a intervistare i grandi serial killer per cercare di identificare dei tratti comuni delle loro personalità, per catturarli prima e potenzialmente identificare le personalità a rischio prima ancora che inizino a uccidere. In pratica viene raccontata la nascita dell'unità comportamentale dell'FBI. La seconda stagione è incentrata sugli Omicidi di Atlanta: 24 bambini e 6 adulti sono stati ritrovati uccisi per strangolamento tra il 1979 e il 1981.
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Orange Is The New Black Su Netflix si trovano tutte e sei le stagioni di «Orange Is The New Black», serie tv che ci porta all'interno di un carcere femminile dove vengono raccontate le storie personali, sentimentali e penali di un gruppo di donne, a partire dalla protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), finita dentro per amore. Settima stagione
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Tales of the City La nuova miniserie targata Netflix è tratta dai libri di Armistead Maupin e racconta la storia di Mary Ann Singleton (Laura Linney), che dopo vent'anni di assenza torna a San Francisco, dove ritrova la figlia Shawna (Ellen Page) e l'ex marito Brian (Paul Gross), che aveva abbandonato per dedicarsi alla carriera.
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Glee Arrivano in un colpo solo tutte le sei stagioni di Glee, serie musical di super successo ambientata nel liceo William McKinley, dove un insegnante cerca di riaccendere la passione per la musica reinventando il club di canto della scuola e spingendo un gruppo di studenti emarginati ad evidenziare il proprio talento.
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Designated Survivor Terza e appassionante stagione in arrivo per la serie che vede Kiefer Sutherland nei panni di un Presidente americano finito alla Casa Bianca in seguito ad un attentato che aveva ucciso quello in carica oltre a tutto il congresso degli Stati Uniti. Nei nuovi episodi (che andranno in onda, ancora una volta, a scadenza settimanale) continueremo a vedere come se la caverà a gestire questo suo incarico. Nel cast troviamo anche Italia Ricci e Maggie Q. Stagione 3
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What / if Serie thriller neo-noir di produzione Netflix in cui una coppia di giovani sposi al verde accetta un'offerta redditizia, ma moralmente discutibile, da parte di una misteriosa benefattrice interpretata da Renée Zellweger. La serie è firmata da Mike Kelley, autore di Revenge.
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When they see us Ispirata alla storia che ha tenuto gli Stati Uniti con il fiato sospeso, la miniserie narra la vicenda tristemente nota di cinque adolescenti di colore soprannominati "i cinque di Central Park", accusati di uno stupro che non avevano commesso.
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Quicksand Dopo la tragedia che sconvolge una scuola privata di un facoltoso quartiere di Stoccolma, la studentessa Maja Norberg si ritrova sotto processo per omicidio. La verità verrà lentamente rivelata, così come i dettagli privati riguardanti la relazione di Maja con Sebastian Fagerman e la sua famiglia disfunzionale.
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Il nostro pianeta Dagli ideatori dell'acclamata serie Pianeta Terra, una docu-serie in otto parti alla scoperta delle meravigliose bellezze naturali del nostro pianeta. Uno sguardo alla ricchezza e alla varietà degli habitat di tutto il mondo, tra cui la natura più remota dell'artico, le misteriose profondità oceaniche, i maestosi paesaggi africani e le ricchissime foreste del Sud America.
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Osmosis Osmosis è un'innovativa app per appuntamenti in grado di decodificare l'amore vero e individuare partner tra loro compatibili al 100% scandagliando i dati che trova nei loro cervelli. Ma qual è il prezzo da pagare quando si lascia scegliere a un algoritmo la propria anima gemella?
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Turn Up Charlie La serie racconta la storia di Charlie (Idris Elba), un DJ in crisi e scapolo incallito, che decide di diventare la “tata” della problematica figlia del suo migliore amico e di provare un ultimo disperato, tentativo di raggiungere il successo provando a fare l'attore.
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Santa Clarita Diet Drew Barrymore è Sheila, agente immobiliare e zombie per caso. Per placare la sua fame di carne umana la donna si macchia, insieme al marito, di numerosi omicidi. Questo mentre cercano di trovare un modo per fermare l'origine del virus che si sta diffondendo, trasformando sempre più persone in non morti. Terza stagione
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Dirty John Una serie crime antologica in otto parti ispirata all'omonimo podcast del Los Angeles Times con protagonisti Eric Bana e Connie Britton. Ossessione e inquietudine in un thriller ispirato ad una storia vera: una relazione sentimentale nata online sconvolge la vita di due innamorati e dei loro cari, finendo per occupare le prime pagine dei principali quotidiani.
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Gossip Girl Non ha bisogno di presentazioni la serie evento che arriva con tutte le sue sei stagioni al completo sulla piattaforma. La descrizione dello show ha dato di che parlare, ma ben riassume la trama: «Ricchi e eccessivamente attraenti studenti una prestigiosa scuola si fanno cose orribili e scandolose a vicenda. Ripetutamente».
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American Crime Story II L'assassinio di Gianni Versace La seconda stagione della serie antologica American Crime Story è incentrata sul "Delitto Versace", che monopolizzò l'attenzione dei media nella seconda metà degli anni '90: la mattina del 15 luglio 1997 il noto stilista italiano Gianni Versace viene assassinato fuori dalla sua villa a Miami Beach. Viene identificato come colpevole dell'omicidio Andrew Cunanan, già noto alle forze dell'ordine in quanto ricercato per una serie di omicidi ai danni dei suoi amanti. La serie racconta il punto di vista del killer.
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Una serie di sfortunati eventi Violet, Klaus e Sunny Baudelaire sono tre ragazzini rimasti orfani, che devono costantemente stare attenti al Conte Olaf, loro tutore. Si tratta, infatti, di un uomo malvagio che vuole impossessarsi della loro eredità. Intanto i tre fratelli trovano nuovi indizi sulla misteriosa morte dei genitori. Terza stagione
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Prison break Arriva la stagione 5 di una delle serie di maggior successo di Netflix. Durante la scarcerazione dal penitenziario di Fox River, tra gli oggetti che gli vengono restituiti, Theodore "T-Bag" Bagwell trova una misteriosa lettera che contiene una foto in bianco e nero che ritrae Michael Scofield in piedi a fianco di una finestra, come se qualcuno volesse fargli sapere che è ancora vivo.
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1983 Prima serie tv polacca di Netflix, racconta di una cospirazione segreta e un futuro distopico in cui uno studente e un detective caduto in disgrazia scoprono che nel 1983 un attacco terroristico ha modificato il corso della storia così come lo conosciamo, impedendo la caduta della cortina di ferro e dell'Unione Sovietica e lasciando la Polonia soggetta a uno stato di polizia. La scoperta dei due potrebbe cambiare le carte in tavola, sempre che non vengano fermati prima...
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Making a Murderer Secondo capitolo della docuserie che segue le vicende senza precedenti di Steven Avery, prima scagionato per lo stupro e il tentato omicidio di Penny Beerntsen e poi nuovamente condannato per l’omicidio di Teresa Halbach. Le registe vincitrici del premio Emmy Laura Riccardi e Moira Demos tornano a Midwest per intervistare Steven Avery e Brendan Dassey, suo nipote e co-imputato, le loro famiglie e le squadre legali che lottano per ottenere giustizia. Nel corso di 10 episodi, Making a Murderer – Parte 2, analizza accuratamente il processo relativo alla richiesta di scagionamento dei due imputati, sottolineando il prezzo emotivo che tutte le persone coinvolte devono pagare.
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Unbreakable Kimmy Schmidt Se si ha bisogno di assoluta leggerezza non si può fare a meno di vedere la sit-com «Unbreakable Kimmy Schmidt». Protagonista è una ragazza di nome Kimmy (interpretata da Ellie Kemper), che per 15 anni ha vissuto in un bunker convinta da un finto-santone che ci fosse la fine del mondo. Una volta salvata e tornata in superficie decide di andare a vivere a New York, dove trova nuovi amici e una società completamente diversa da come se la ricordava. La serie vede tra i suoi creatori la mitica Tina Fey in veste di psicologa. Quarta stagione
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Maniac Debutto in contemporanea mondiale per la serie tv con Emma Stone. La serie più attesa dell'autunno racconta la storia di Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), due sconosciuti che arrivano all'ultima fase di una sperimentazione farmaceutica. Ma le cose non vanno come previsto.
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The good cop Dall'autore di Detective Monk arriva The Good Cop, una nuova serie originale Netflix con Tony Danza, che interpreta un disonorato, ex ufficiale della polizia di New York che non ha mai seguito le regole, e Josh Groban, nel ruolo di suo figlio Tony, un serio, ossessivamente onesto Detective della polizia di New York che ha il dovere di seguire sempre le regole. Una serie poliziesca sì, ma con i toni della commedia.
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La Casa de las Flores Protagonista di questa serie originale Netflix Messico è una ricca famiglia messicana, proprietaria di un prestigioso negozio di fiori.
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Shooter Ispirata al romanzo «Una pallottola per il presidente» di Stephen Hunter e all'omonimo film del 2017, ha per protagonista Bob Lee Swagger ovvero un ex cecchino delle forze speciali dell'United State Marines Corps che viene incastrato dal governo per un tentato omicidio che non ha commesso. A interpretarlo l'affascinante Ryan Philippe.
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Bordertown L'ispettore Kari Sorjonen è un ufficiale del National Bureau of Investigation in Finlandia. Quando sua moglie riesce a sopravvivere a una brutta malattia, accetta di trasferirsi in una piccola cittadina vicino al confine con la Russia per una vita più pacifica e per poter passare più tempo con la famiglia. Ma non sarà così, perché è presto attratto da una rete di casi di omicidio inquietanti.
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The Story of God with Morgan Freeman La docu-serie, prodotta da National Geographic, segue Morgan Freeman in giro per il mondo, nei luoghi più densi di fede dell'umanità (dal Muro del Pianto di Gerusalemme al Vaticano passando per l'albero della Bodhi in India e i templi Maya) alla ricerca di Dio e della fede. Non solo da un punto di vista esistenziale o teologico ma anche scientificamente, attraverso esperimenti e simulazioni (per creare l'Universo o rispondere alle domande che arrovellano il genere umano dalla notte dei tempi).
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13 novembre: attacco a Parigi Un documentario in tre parti in cui Jules e Gédéon Naudet raccontano le vicende umane dietro gli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015. Seguendo la cronologia degli eventi di quel giorno, il documentario mostra le testimonianze di persone accomunate dalla tragedia, dai sopravvissuti ai vigili del fuoco, dagli agenti di polizia ai leader del governo francese.
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Glow Seconda stagione in arrivo della serie che ci fa immergere negli anni '80, nel periodo d'oro del wrestling femminile. Protagonista è Ruthe Wilder (Alison Brie), attrice disoccupata di Los Angeles che trova in questo sport l'ultima possibilità per entrare a far parte dello Star-System. Intorno a lei altre dodici artiste di Hollywood sulla via del tramonto, tra cui l'ex attrice di soap opera Debbie Eagan (Betty Gilpin). Al timone l'ex regista Sam Sylvia (Marc Maron).
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Safe La figlia adolescente di Tom Delaney (Michael C. Hall) scompare dopo una festa. Il chirurgo, che la cresce da solo in quanto vedovo, comincia a scoprire gli oscuri segreti delle persone che gli stanno intorno nel ricco quartiere in cui vivono.
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Non c'è bisogno di presentazioni, con David Letterman David Letterman esce dal pensionamento e torna in televisione con una serie Netflix di 6 episodi da 60 minuti l'uno. Il primo episodio ha debuttato nel gennaio 2018, gli altri sono seguiti a cadenza mensile. Tra i prestigiosi ospiti di Dave George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern e il presidente Barack Obama.
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Dear white people Arrivata alla seconda stagione, e ispirata al celebre film indipendente, questa serie ironizza sull'America post-razziale, raccontando le vicende di un gruppo di studenti di colore in una prestigiosa università frequentata prevalentemente da bianchi.
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Gotham James Gordon (Benjamin McKenzie) lavora nel dipartimento di polizia di Gotham City e si trova a indagare sul crudele assassinio dei coniugi Thomas e Martha Wayne. Incontra così il loro giovanissimo figlio Bruce, che si trova sotto la tutela del maggiordomo Alfred. E mentre si mette alla ricerca dell'assassino, James si imbatte in personaggi oscuri, rimanendo coinvolto nella guerra tra le bande criminali più potenti della città.
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L'alienista Siamo a New York City, a fine '800. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) è un brillante alienista, ovvero un medico specializzato nel trattamento di patologie mentali. Si mette sulle tracce di un serial killer, che sta uccidendo dei giovani usando sempre la stessa tecnica. A fargli una mano l'illustratore John Moore (Luke Evans) e la segretaria del dipartimento Sara Howard (Dakota Fanning) aspirante detective.
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Jessica Jones Dopo aver detto basta alla sua breve carriera da supereoina, Jessica decide di ricominciare da zero e tornare a fare l'investigatrice privata nella sua New York. Però prima o poi dovrà tornare a fare i conti con il passato.
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Everything Sucks! Ambientato nella cittadina di Boring, in Oregon, nel 1996, la serie racconta le vicende degli studenti della High School locale. In particolare protagonisti sono i membri di due club, uno dedicato agli audiovisivi e l'altro al teatro, che uniscono le forze per realizzare un film. Quale modo migliore per affrontare l'inferno della scuola?
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Glacé Una serie tv definibile thriller glaciale. La narrazione parte da un macabro ritrovamento sui Pirenei francesi, che trascina l'investigatore Martin Servaz (Charles Berling) in una danza perversa con un serial killer.
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Lovesick Arrivano alla 3a stagione le vicende di Dylan Witter (Johnny Flynn). Dopo che gli è stata diagnosticata la clamidia è stato costretto a contattare tutte le sue ex per informarle della malattia e questo tuffo nel passato sentimentale gli ha creato non pochi problemi.
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Dark Prima produzione originale tedesca di Netflix. Siamo ai giorni nostri, in una cittadina tedesca, dove scompaiono due ragazzi e questo porta a scoprire le doppie vite e le relazioni frammentate all'interno di quattro famiglie. Andando avanti con le puntate la storia avrà degli sviluppi sorprendenti, che porteranno lo spettatore indietro nel tempo, fino al 1986, sempre nello stesso luogo. Nel cast di questa serie mistery-drama Louis Hoffman e Oliver Masucci.
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The Ranch Sitcom che vede protagonista Ashton Kutcher nei panni di Colt Bennet, giocatore di football semi-professionista e senza ingaggio che si ritrova suo malgrado a tornare nel natio Colorado. Qui infatti vivono il fratello Rooster e il padre Beau, che gestiscono il ranch di famiglia. Nel cast anche Danny Masterson, Debra Winger e Sam Elliott.
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Greenleaf Serie che racconta le vicende di una potente famiglia afroamericana di Memphis, capitanata dal carismatico e manipolatore James Greenleaf (Keith David). Quest'ultimo è un vescovo, ma ciò non impedisce a lui e ai suoi cari di muoversi in un covo di iniquità, avidità e adulterio.
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L'altra Grace Un altro romanzo di Margaret Atwood (già autrice di «The Handmaid's Tale») diventa una serie tv. Stavolta l'ispirazione è la vera storia di Grace Marks, una domestica irlandese immigrata in Canada, che nel 1843 finì in prigione per l'omicidio del suo datore di lavoro Thomas Kinnear, forse ingiustamente. La protagonista è interpretata da Sarah Gadon, intorno alla quale ruotano altri attori noti come Zachary Levi e Anna Paquin.
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She's Gotta Have It Spike Lee cede per la prima volta alle lusinghe del piccolo schermo con la versione seriale del suo omonimo film del 1986. Protagonista è Nola Darling (DeWanda Wise), artista quasi trentenne di Brooklyn che cerca di dividersi tra lavoro, amici e amore. Quest'ultimo è un campo minato per lei dato che ha ben tre amanti: il modello acculturato Greer Childs (Cleo Anthony), il consulente finanziario protettivo Jamie Overstreet (Lyriq Bent) e l'eccentrico ballerino Mars Blackmon (Anthony Ramos).
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White Gold Serie tv comedy che ci catapulta nell'Essex nel 1983, raccontandoci la storia di Vincent, Brian e Martin, venditori di finestre in PVC a doppi vetri nel fittizio negozio Cachet Windows, disposti anche a non rispettare le regole pur di concludere un affare. Nel cast Ed Westwick, James Buckley e Joe Thomas.
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American Vandal Divertimento garantito con «American Vandal», che prende in giro il genere true-crime-televisivo. Al centro il caso scottante di 27 auto trovate vandalizzate e piene di immagini falliche, su cui cerca di far chiarezza un giovane documentarista indagando negli ambienti liceali. Con Tyler Alvarez, Eduardo Franco e Gabriela Fresquez.
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Compagni di università A vent'anni di distanza dalla laurea, un gruppo di ex compagni piuttosto affiatati all'epoca dell'università si ritrova. Confrontandosi si renderanno conto che, nonostante il passare del tempo, le questioni di cuore continuano a rimanere piuttosto spinose. Nel cast troviamo Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Billy Eichner, Fred Savage e Nat Faxon.
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La Nebbia Gli amanti dell'horror saranno felici di sapere che «La Nebbia» (titolo originale «The Mist»), racconto di Stephen King del 2007, è diventato una serie tv. Dave Drayton vive con la sua famiglia in una casa fuori città e un giorno, dopo una violenta tempesta, si diffonde una strana nebbia che non sembra trovare alcuna giustificazione meteorologica. Dietro, infatti, pare ci sia un misterioso progetto. Nel cast Morgan Spector, Frances Conroy e Alyssa Sutherland.
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Girlboss È una storia vera quella raccontata da «Girlboss», serie tv che vede tra i suoi produttori Charlize Theron. Protagonista è l'attrice Britt Robertson nei panni di Sophia Amorouso, giovane donna complicata e intraprendente che decide ad un certo punto di dare una svolta alla sua vita e di trasformare la sua passione per gli abiti vintage in un business. Nasce così il brand di moda Nasty Gal.
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Jane The Virgin Una ragazza rimasta incinta del suo capo senza averci mai fatto sesso, la madre che vuole diventare la nuova Paulina Rubio e il padre (che non aveva mai conosciuto) che è una star delle telenovele sudamericane e che ha un grosso problema di ego. Una delle serie più divertenti degli ultimi anni e che piacerà soprattutto a chi ama i colpi di scena.
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Black Mirror Serie antologica diventata un cult, per via delle sue storie che muovono delle critiche (più o meno velate) nei confronti delle nuove tecnologie. Ogni puntata è una storia a sé, che affronta un tema diverso legato alle nuove tecnologie e alla società moderna.
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Sherlock Fortunata (e pluripremiata) serie con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del celebre investigatore, con al fianco l'immancabile John Watson interpretato da Martin Freeman. La differenza rispetto a tutte le altre produzioni legate al personaggio di Sherlock Holmes? Questa è ambientata sempre a Londra, ma ai giorni nostri.
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Sense8 Lana e Lilly Wachowski, diventati famosi per avere creato la saga cinematografica di «Matrix», sono autori della serie tv fantascientifica «Sense8». Al centro le vicende di otto persone provenienti da diverse parti del mondo che scoprono di essere legati tra di loro da una connessione telepatica: elemento che li rende forti, ma al tempo stesso vulnerabili nei confronti di cui vuole catturarli.
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Breaking Bad Se siete tra i sfortunati che ancora non hanno visto Breaking Bad, rimediate subito e non ve ne pentirete. Protagonista è Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica che dopo aver scoperto di avere un tumore decide di cucinare metanfetamina per racimolare un po' di soldi, con tutte le conseguenze del caso. Disponibili tutte e cinque le stagioni.
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Una mamma per amica: di nuovo insieme Dopo la bellezza di nove anni torna, grazie a Netflix, «Una mamma per amica». Ritroveremo così Lorelei (Lauren Graham) e la figlia Rory (Alexis Bledel), ma anche la capostipite della famiglia, ovvero Emily (Kelly Bishop). Ci immergeremo nuovamente nell'atmosfera unica di Stars Hollow e, tra le varie cose, festeggeremo la riapertura del Dragonfly Inn, il locale di Luke (Scott Patterson). Ovviamente va visto dopo aver recuperato la serie per intero, disponibile su Netflix
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