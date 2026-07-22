Abbiamo visto in anteprima Pompei: Fuori dal tempo: la nuova serie Disney+ racconta l'eruzione del Vesuvio con uno sguardo completamente nuovo

Ci sono storie che pensiamo di conoscere già. Sicuramente la distruzione di Pompei, travolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., è una di queste. Eppure Pompei: Fuori dal tempo, la nuova serie National Geographic disponibile su Disney+ dal 23 luglio, riesce nell'impresa di ribaltare il punto di vista, trasformando uno degli eventi più studiati della storia in un racconto sorprendentemente contemporaneo.

Abbiamo visto gli episodi della serie in anteprima e la sensazione, fin dai primi minuti, è quella di trovarsi davanti a qualcosa di diverso dal classico documentario storico.

Qui l'archeologia incontra il linguaggio delle serie tv, la ricostruzione cinematografica si alterna alle più recenti scoperte scientifiche e Tom Hiddleston diventa il filo conduttore di un'indagine che ha il ritmo di un thriller. L'attore britannico, volto di Loki, veste infatti i panni di una sorta di "detective del tempo", accompagnando lo spettatore tra reperti, analisi forensi e ricostruzioni per cercare di rispondere a una domanda tanto semplice quanto affascinante: cosa accadde davvero nelle ultime ore di vita di Pompei?

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Un'indagine che cambia il modo di raccontare Pompei

L'idea più interessante della serie è proprio questa: non limitarsi a raccontare come la città sia stata distrutta, ma provare a ricostruire le vite delle persone che la abitavano.

Accompagnato da archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, Tom Hiddleston segue gli indizi lasciati da scheletri, edifici, oggetti quotidiani e nuove analisi scientifiche per ricomporre il mosaico delle ultime ore prima dell'eruzione. Le ricostruzioni cinematografiche danno volto e voce a personaggi realmente esistiti (nello specifico un giovane apprendista, una potente imprenditrice e una guardia pretoriana) trasformando dati archeologici in storie profondamente umane.

Ma il vero colpo di scena arriva dalle conclusioni degli studiosi. La serie mette infatti in discussione una convinzione radicata: non tutti erano inevitabilmente destinati a morire.

Secondo le ricerche presentate, molte persone avrebbero avuto concrete possibilità di salvarsi e furono invece le decisioni prese nelle ore decisive a determinarne il destino. È questa prospettiva a rendere Pompei: Fuori dal tempo qualcosa di molto più vicino a un racconto sulle scelte umane che a una semplice cronaca di una catastrofe.

Tom Hiddleston è la guida perfetta per questo viaggio nel tempo

Chi conosce Tom Hiddleston per i suoi ruoli al cinema potrebbe rimanere sorpreso dalla naturalezza con cui accompagna il pubblico in questa esplorazione storica. Mai invadente, mai troppo didascalico, riesce a trasmettere un entusiasmo autentico per il mondo antico.

Nel corso della serie racconta il suo legame con la storia classica con parole che spiegano bene anche lo spirito del progetto: «Il mondo antico ha sempre stimolato la mia immaginazione e la mia curiosità, fin da quando ho memoria». E ancora: «Studiamo chi eravamo per capire chi siamo. Pompei è una porta d'accesso a questa conversazione».

Sono forse queste le frasi che sintetizzano meglio ciò che distingue Pompei: Fuori dal tempo da tanti altri documentari. Non c'è solo il desiderio di ricostruire un evento storico con rigore scientifico, ma anche quello di ricordare che dietro i calchi conservati nel sito archeologico c'erano persone reali, con famiglie, paure, sogni e progetti improvvisamente interrotti.

Anche dal punto di vista visivo la serie convince. Le ricostruzioni hanno un'impronta quasi cinematografica, la fotografia restituisce tutta la forza drammatica dell'eruzione e il montaggio mantiene alta la tensione per tutti e tre gli episodi. L'impressione finale è quella di assistere a una fusione riuscita tra documentario investigativo e drama storico, un linguaggio che rende la storia accessibile anche a chi normalmente non sceglierebbe un prodotto dedicato all'archeologia.

Il risultato è una serie capace di parlare tanto agli appassionati di storia quanto a chi cerca semplicemente un racconto coinvolgente.