Dopo aver conquistato passerelle e guardaroba, i pois arrivano anche sulle unghie. A rilanciare il trend è Dua Lipa, che sceglie una manicure grafica e rétro destinata a diventare una delle più richieste della stagione.

Le tendenze beauty più interessanti spesso nascono dall'incontro tra moda e manicure. È esattamente quello che sta accadendo con le polka dot nails, le unghie a pois che nelle ultime settimane stanno conquistando Instagram, Pinterest e i saloni di bellezza. A consacrarle definitivamente è stata Dua Lipa che, durante un soggiorno a Portofino, ha mostrato una manicure caratterizzata da una base bianco latte e maxi pois neri distribuiti sulle unghie, trasformando un motivo classico in un dettaglio beauty contemporaneo.

Le polka dot nails di Dua Lipa

Da sempre attenta alle tendenze, Dua Lipa ha scelto una versione audace e minimalista allo stesso tempo. Nelle immagini condivise sui social, la cantante sfoggia una manicure dal fondo lattiginoso e luminoso su cui spiccano grandi pois neri dall'effetto grafico. Un look che richiama l'estetica rétro degli anni Sessanta ma che, grazie alle dimensioni oversize dei puntini e al contrasto netto tra bianco e nero, appare estremamente moderno. La manicure è stata realizzata seguendo la logica del "jumbo polka dot", un'evoluzione più decisa dei classici pois delicati che hanno dominato le nail art degli ultimi mesi.

Perché le unghie a pois stanno tornando di moda

Il ritorno dei pois non riguarda soltanto il mondo beauty. Negli ultimi mesi questa fantasia è riapparsa sulle passerelle e nei look delle celebrity, diventando uno dei motivi più forti della stagione. Le polka dot nails seguono la stessa tendenza, offrendo una manicure che riesce a essere allo stesso tempo elegante, divertente e versatile.

Gli esperti del settore spiegano che il loro successo deriva proprio dalla capacità di adattarsi a stili diversi: possono risultare minimal se realizzate con micro puntini e tonalità neutre oppure più scenografiche, come nel caso della versione scelta da Dua Lipa.

A chi stanno bene

Uno dei motivi per cui le polka dot nails stanno diventando così popolari è la loro versatilità. Funzionano su unghie corte e naturali, ma anche su forme mandorla o squoval, particolarmente adatte a valorizzare il disegno.

Inoltre, possono essere personalizzate attraverso colori e dimensioni differenti: dal classico bianco e nero alle varianti colorate, fino alle versioni ton sur ton per chi preferisce un risultato più discreto.

Come replicare il look

Per ottenere l'effetto visto su Dua Lipa basta partire da una base lattiginosa o nude molto chiara e creare poi i pois con uno strumento da nail art o con la punta di uno spillo. Il segreto è evitare una disposizione troppo perfetta: i puntini devono apparire leggermente irregolari per mantenere quell'effetto spontaneo e sofisticato che caratterizza la manicure della cantante. A completare il tutto, un top coat ultra glossy che rende il risultato ancora più elegante.

Tra nostalgia e contemporaneità, le polka dot nails dimostrano che anche il più classico dei motivi può trasformarsi nella manicure più desiderata del momento. E se il trend ha già conquistato Dua Lipa, c'è da scommettere che continuerà a far parlare di sé ancora a lungo.