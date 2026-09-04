Dai look dark e sofisticati di Practical Magic 2 alle silhouette più sorprendenti della settimana: ecco le star che hanno brillato sul red carpet

Tra première cinematografiche e grandi ritorni sul red carpet, la settimana appena trascorsa ha regalato diversi look degni di nota. A prendersi la scena sono state soprattutto Nicole Kidman e Sandra Bullock, protagoniste di Practical Magic 2, che per la première di Los Angeles hanno scelto due look capaci di riflettere il lato più sofisticato e misterioso del film. Due interpretazioni molto diverse, ma entrambe riuscite a trasformare il tappeto rosso in un momento "magico".



Nicole Kidman in Versace



Per Nicole Kidman, la première di Practical Magic 2 a Los Angeles segna un cambio di direzione rispetto ai look Chanel scelti durante gli appuntamenti londinesi. L'attrice infatti ha indossato un abito custom di Versace, firmato da Pieter Mulier, alla sua prima uscita ufficiale per la maison da direttore creativo.

Una scelta che punta tutto sulla sensualità, con una silhouette aderente e un delicato gioco di trasparenze dato dal pizzo nero. A completare il look, un choker coordinato che aggiunge una nota più dark e quasi stregonesca, perfettamente in sintonia con l'universo di Practical Magic 2. Anche le décolleté nere di Manolo Blahnik seguono la stessa linea, lasciando all'abito il ruolo da protagonista.



Sandra Bullock in Louis Vuitton



Sandra Bullock, invece, sceglie un'eleganza più composta e cinematografica, affidandosi a Louis Vuitton. Dopo alcuni look londinesi che avevano diviso le opinioni, l'attrice sembra aver trovato per la première di Los Angeles la formula perfetta. Il lungo abito nero in velluto gioca sul contrasto tra una linea sofisticata e dettagli più sensuali, grazie soprattutto al colletto e ai polsini bianchi che interrompono il total black. Il risultato è discreto ma tutt'altro che semplice: un look raffinato, deciso e con quella dose di teatralità che rende speciale una vera uscita da red carpet.



Benedetta Porcaroli in Prada



Nuova avventura internazionale per l'attrice italiana. Benedetta Porcaroli infatti si è unita al cast di The Gentlemen 2 e, in occasione della première londinese ha rubato la scena indossando una splendida creazione firmata Prada. Si tratta di un abito nero a colonna con dettagli in taffetà con stampa floreale arricchito da un fiocco di origami sulla schiena. A completare il look décolleté sempre Prada.

E le best dressed della settimana non finiscono certo qui: tra abiti scenografici, styling impeccabili e qualche sorpresa, sono ancora molte le star che meritano un posto nella nostra selezione.



Nicole Kidman, Sandra Bullock e tutte le Best Dressed of the Week!





Nicole Kidman in VERSACE

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Sandra Bullock in LOUIS VUITTON

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Benedetta Porcaroli in PRADA

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Joey King in ILYA MINGMOON

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Emma Roberts in FERRAGAMO

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Jodie Comer in GIVENCHY

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Laetitia Casta in JACQUEMUS SPRING 2027

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Kaya Scodelario in PAOLO SEBASTIAN SPRING SUMMER 2026 COUTURE

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Giulia Maenza in LOUIS VUITTON

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Rosie Huntington-Whiteley in SAINT LAURENT

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Julianne Hough in MICHAEL KORS

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Barbara Ronchi in LOUIS VUITTON

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