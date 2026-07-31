Cosa guardare su Amazon Prime Video - catalogo aggiornato ad Agosto 2026

foto di Valentina Barzaghi Valentina Barzaghi
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Cosa guardare su Amazon Prime Video ad Agosto: la nostra selezione di film e serie tv da vedere aggiornata ogni mese

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad Agosto? Ogni mese vi proponiamo la nostra selezione di film e serie tv da vedere su Amazon Prime Video, con tutte le novità in catalogo, indicandovi quello che vale la pena guardare (o recuperare).

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad Agosto

Ecco quali sono le nuove uscite cinematografiche, le produzioni originali da non perdere e i vecchi film cult in arrivo sulla piattaforma; ma anche le nuove serie da non perdere e quelle che hanno fatto storia da recuperare in binge. 

**Qui tutti i nostri consigli su film e serie tv**

(Continua sotto la foto)

The Last Sunrise

Film da vedere su Prime Video

Tra i titoli da non perdere questo mese ci sono il dramma romantico The Last Sunrise - L’estate delle prime volte, storia di una ragazza alle prese con una malattia e il primo amore estivo che si vuole godere appieno, sebbene il presente le riservi diverse complicazioni. Per gli appassionati di tennis, ma non solo, imprescindibile il docufilm Novak Djokovic: il lupo d’inverno, con tanti video d’archivio e interviste realizzate ad hoc, per ripercorrere i momenti più salienti della carriera di questo straordinario sportivo e conoscerlo più in profondità.

Se non li avete ancora visti, è arrivato anche il momento di recuperare In The Grey di Guy Ritchie e il film d’animazione GOAT: sogna in grande.

Film da recuperare

Good Fortune - Arj (Aziz Ansari) è un lavoratore precario di Los Angeles. Jeff (Seth Rogen), un ricchissimo e viziato investitore di start-up. Quando la disperazione di Arj attira l'attenzione di Gabriel (Keanu Reeves), un angelo custode custode benintenzionato ma decisamente maldestro, la storia dei due prende una piena inaspettata.

La bocca del diavolo - Cinque amici partono per un'avventura lungo la spettacolare costa della Thailandia, unendosi a un'escursione guidata attraverso un remoto sistema di grotte, noto come “La Bocca del Diavolo”. La loro avventura si trasforma in un incubo quando scoprono che una violenta tempesta ha trascinato nelle grotte mostruose creature marine, di cui una è riuscita a sopravvivere. 

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War - Trascinato di nuovo nel mondo dello spionaggio, Jack (John Krasinski) scopre una rete di cospirazioni che minaccia la sicurezza globale. Dopo il successo della serie tv, Jack Ryan torna in streaming con un nuovo, esplosivo capitolo. 

Film da vedere su Amazon Prime Video

  • Suzu sta bene da sola. Single venticinquenne, l’intimità non fa per lei. Abita in un minuscolo appartamento in un quartiere anonimo e fa l’aiuto cameriera in un famiresu. La frequentazione più ass (10)
  • Anaconda
  • GOAT film
  • The Last Sunrise
  • In The Grey
  • Primitive War
  • Suzu sta bene da sola. Single venticinquenne, l’intimità non fa per lei. Abita in un minuscolo appartamento in un quartiere anonimo e fa l’aiuto cameriera in un famiresu. La frequentazione più ass (10)
  • Good Fortune
  • Roofman
  • cena di classe
  • sul tuo cadavere
  • Ancora più sexy
  • È colpa tua Londra
  • Non è un paese per single
  • Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
  • The Housemaid
  • Balls Up
  • A Big Bold Beautiful Journey:
  • Caught Stealing
  • Pretty Lethal
  • Love Me Love Me
  • in the lost lands
  • the bluff
  • man on the run
  • The Bad Boy And Me
  • Fratelli Demolitori
  • Oh. What. Fun.
  • Merv
  • Dimmelo sottovoce
  • The Bikeriders
  • mothers’ instinct
  • playdate
  • educazione criminale
  • Natale senza Babbo
  • Play Dirty
  • Boneyard
  • È colpa nostra
  • hedda
  • ice road
  • Detective Knight – La notte del giudizio
  • il blindato dell’amore
  • La mappa che mi porta a te
  • Capi di stato in fuga
  • Shadow Force
  • Old Guy
  • Kraven
  • La valutazione
  • Un altro piccolo favore
  • Adagio
  • G20
  • Una notte a New York
  • Venom: The Last Dance
  • Holland grazia
  • Scatta l’amore grazia
  • c’è ancora domani grazia
  • i ragazzi della nikel grazia
  • the order grazia
  • broken rage grazia
  • è colpa mia londra
  • Un matrimonio di troppo
  • Inarrestabile
  • The Creator grazia
  • Blink twice grazia
  • It Ends With Us
  • È colpa tua
  • ack Whitehall Missione Natale
  • My Old Ass grazia
  • Civil War grazia
  • Challengers grazia
  • Ghostbusters – Minaccia glaciale grazia
  • Immaculate grazia
  • House of Spoils grazia
  • Brothers grazia
  • Ari Cassamortari
  • un mondo a parte
  • Dumb Money
  • Jackpot
  • Falla girare 2
  • Tutti tranne te
  • Il mistero della guerra sporca grazia
  • Space Cadet grazia
  • My Spy La città eterna grazia
  • Maschile plurale grazia
  • Federer grazia
  • The Idea Of You
  • Joker
  • Enea
  • GLI ADDESTRATORI grazia
  • Road House grazia
  • Pensati sexy grazia
  • Land Of Bad grazia
  • Il nemico grazia
  • Killers Of The Flower Moon grazia
  • L’ultima volta che siamo stati bambini grazia
  • COVER PRIME DICEMBRE Il tuo Natale e il mio 2 grazia
  • Buon Natale da Candy Cane Lane grazia
  • Elf Me grazia
  • Il migliore dei mondi grazia
  • The Northman grazia
  • Totally Killer_grazia
  • The Burial_grazia
  • After 5_grazia
  • una torta per l’uomo giusto_grazia
  • A MILLION MILES AWAY_GRAZIA
  • WOMEN TALKING_GRAZIA
  • l’ultima notte di amore_grazia
  • MARRY ME_GRAZIA
  • rosso, bianco e sangue blu_grazia
  • la primavera della mia vita_grazia
  • belfast_grazia
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  • Grosso guaio all’esquilino grazia
  • Judy Blume Forever grazia
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  • La cena delle spie grazia
  • Laura Pausini serie grazia
  • sicario grazia
  • I Love America, photo by Darren Michaels, smpsp for Amazon Studios © 2021
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  • 6 amiche in affari
  • 3 upgrade
  • 4 amabili resti
  • 5 made in italy
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  • Bombshell_CharlizeTheron_NicoleKidman_MargotRobbie
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  • 08
  • 07
  • 03 maria maddalena
  • 02 la profezia dell’armadillo
  • The Aeronauts
  • l’ora più buia
  • cinquanta sfumature di rosso
  • the report
  • chiara ferragni unposted
  • un amore di testimone
  • instant family
  • A ghost story
  • beautiful boy
  • steve jobs
  • the kid
  • jonas chasing amazon
  • hugo cabret
  • romanzo di una strage
  • lazzaro felice
  • 03 hot fuzz
  • 05 indiana jones
  • 07 la guerra di charlie wilson
  • 35 young adult
  • 13 fight club
  • 16 il padrino
  • 19 forrest gump
  • 21 watchmen
  • 31 fantastic mr fox
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Serie tv da vedere su Prime Video

Sempre più produzioni originali Amazon tengono il pubblico incollato allo schermo, affiancati a numerosi titoli famosi e non, da recuperare d'un fiato.

Commedie, drammi, thriller psicologici o politici: abbiamo selezionato i titoli da non perdere che aggiorniamo di mese in mese con le nuove uscite.

All'inizio della gallery le più nuove.

Reacher 4

I titoli da recuperare

Elle - Atteso prequel di La rivincita delle bionde, Elle segue Elle Woods nel 1995, al liceo, alle prese con un radicale cambio di scuola, da Los Angeles a Seattle, amicizie complicate, rapporti famigliari non sempre idilliaci, amore e tanti, tanti vestiti. Riuscirà la bionda più rosa e amata del cinema a farsi amare dalle “camicie a quadri” di Seattle?

Corri o muori - Due migliori amiche, Debbie Claybourne (Octavia Spencer) e Judith Burton (Hannah Waddingham), sono convinte di sapere tutto l’una dell’altra, ma non è così. Judith è una spietata killer internazionale e trascina Debbie in una fuga on the road ad alto tasso di adrenalina. 

Off Campus - Serie molto amata dal pubblico più giovane, Off Campus segue le vite dei giocatori di hockey di un college e delle ragazze che li circondano, tra passioni, amicizie e sfide di crescita. È una serie ricca di romance e sport, adatta per chi cerca qualcosa di leggero. 

Serie tv da vedere su Amazon Prime Video

  • Starling Point – L’isola dei segreti
  • Reacher 2
  • Elle
  • Corri o muori
  • Super Market
  • Un anno dopo l’altro
  • Off Campus
  • Spider – Noir
  • 02
  • THE BOYS 5
  • Progetto senza titolo
  • La casa degli spiriti
  • Scarpetta
  • amor animal
  • Bait
  • alex cross 2
  • Soul Power
  • FALLOUT grazia
  • Gigolò per caso 2
  • Steal – La rapina
  • maxton hall 2
  • Malice
  • The Traitors
  • Roast in Peace
  • Lazarus
  • holiday crush
  • La fidanzata
  • gen v_grazia
  • hotel costiera
  • butterfly serie
  • upload 4
  • Ballard
  • Una notte nell’Idaho: sangue al college
  • L’estate nei tuoi occhi 3
  • Il Baracchino
  • 05
  • L’Estate dei segreti perduti
  • Nove perfetti sconosciuti 2
  • Sorelle sbagliate
  • Overcompensating
  • The Bondsman
  • #1 Happy Family
  • Etoile
  • SconfortZone
  • 03
  • Red Carpet grazia
  • Sticky grazia
  • 07
  • Secret Level
  • Citadel Honey Bunny
  • Dinner club 3 grazia
  • Citadel: Diana grazia
  • Cruel Intentions grazia
  • The Office grazia
  • Killer Cakes grazia
  • 02
  • 01
  • Batman: Caped Crusader
  • Those About to Die grazia
  • Prisma grazia
  • My Lady Jane grazia
  • Celebrity Hunted
  • Antonia grazia
  • The Baxter grazia
  • Mr & Mrs Smith grazia
  • Wolf Like Me grazia
  • No Activity – Niente da segnalare grazia
  • Karaoke Night grazia
  • Expats grazia
  • Amazing Fabio De Luigi grazia
  • 01
  • Noi siamo leggenda grazia
  • Everybody Loves Diamonds – First Look
  • Twin Flames Universe_grazia
  • 01
  • FERRAGNEZ SANREMO_GRAZIA
  • WILDERNESS GRAZIA
  • ascolta i fiori dimenticati_grazia
  • harlan cober’s shelter_grazia
  • cruel summer_grazia
  • 12 jack ryan
  • 01
  • ed6b4cce-79d9-4a4f-9163-a8ca22a72863
  • The Marvelous Mrs. Maisel Season 5 – First Look
  • Citadel grazia
  • Greek Salad grazia
  • Inseparabili grazia
  • 05
  • 02
  • 04
  • 03
  • 03
  • 02
  • 02
  • 06