Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato ad Agosto 2026

foto di Valentina Barzaghi Valentina Barzaghi
L’uomo dei sussurri dekstopL’uomo dei sussurri mobile
Cosa guardare su Netflix ad Agosto: la nostra selezione di film e serie tv da vedere aggiornata ogni mese

Cosa guardare su Netflix ad Agosto? Film e serie tv sono perfetti per farci compagnia con tantissime novità e farci godere al massimo queste serate da trascorrere sul divano durante le vacanze estive.

Considerata la vastità dei titoli disponibili e in costante aumento, per non farvi perdere tempo nella scelta, ogni mese aggiorniamo l'elenco di serie tv e film che vale la pena vedere su Netflix scegliendo tra le numerosissime novità in catalogo, i film storici da (ri)vedere e le nuove stagioni in arrivo delle serie tv più belle.

Cosa guardare su Netflix ad Agosto

Ecco quali sono le nuove uscite cinematografiche, le produzioni originali Netflix da non perdere e i vecchi film cult in arrivo sulla piattaforma; ma anche le nuove serie da non perdere e quelle che hanno fatto storia da recuperare in binge. 

I primi titoli sono quelli caricati nel mese in corso, man mano che si prosegue a sfogliare ci sono quelli già disponibili.

Non vi resta che scegliere cosa guardare su Netflix stasera!

**Qui tutti i nostri consigli su film e serie tv**

The Last House

Film da vedere su Netflix

Se avete voglia di qualcosa da iniziare e finire nel corso di una sera, tra i film da vedere su Netflix non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Tra le nuove uscite di Agosto quella più attesa è senza dubbio L’uomo dei sussurri, il film thriller che inizia con la scomparsa di un bambino e la riapertura di un vecchio caso legato alla figura di un serial killer che si pensava essere in carcere. Interpreti del film sono Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan. 

Da recuperare: 

72 Hours Commedia ambientata durante un addio al celibato in cui un gruppo di giovani amici viene traviato completamente da un uomo più grande (Kevin Hart) che si imbuca tra di loro facendo succedere davvero di tutto. 

Pare parecchio Parigi Con Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini, il film ha come protagonisti tre fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo per prendersi cura del padre malato. Un'avventura on the road, seppur bizzarra, potrebbe essere l’idea giusta per risanare il loro rapporto e i vecchi rancori. 

Costa Concordia: incubo in mare Il film documentario ripercorre i fatti accaduti venerdì 13 gennaio 2012 quando la lussuosa nave di crociera, in mare, subisce una brutta collisione che costringe l’equipaggio a evacuare la nave, tra paura e panico. Il film si basa sui racconti di chi c’era e su filmati d’archivio di quella sera. 

Film da vedere su Netflix

  • The Last House
  • j edgar
  • L’uomo dei sussurri
  • Enola Holmes 3
  • Office Romance
  • La mano di Dante
  • Creature luminose
  • Ladies First
  • Suzu sta bene da sola. Single venticinquenne, l’intimità non fa per lei. Abita in un minuscolo appartamento in un quartiere anonimo e fa l’aiuto cameriera in un famiresu. La frequentazione più ass (8)
  • apex
  • Peaky Blinders – The Immortal Man
  • It Ends With Us
  • Joe’s_College_Road_Trip_n_00_57_09_21_R-2
  • ZAK_7272_Johan Stjernéus_Netflix-2
  • the rip-2
  • jay kelly
  • Wake Up Dead Man
  • dune parte 2
  • frankenstein del toro
  • troppo cattivi
  • in your dreams
  • train dreams
  • steve film
  • A House Of Dynamite
  • The Wrong Paris
  • il mio anno a oxford
  • la notte arriva sempre
  • priscilla
  • ogni maledetto fantacalcio
  • il club del giovedì
  • The Old Guard 2
  • La città proibira
  • Io sono la fine del mondo
  • Dirty Dancing 2
  • Nonnas
  • Little_Siberia_Netflix
  • lista-dei-miei-desideri-netflix
  • squad-36
  • amore-a-copenaghen
  • back-in-action-netflix
  • ad-vitam-netflix
  • 6888-netflix
  • carry-on-netflix
  • JOY_Netflix
  • Let-Go-Netflix
  • piano-lesson
  • due-vite-parallele
  • ITS_WHATS_INSIDE
  • lonely-planet-netflix
  • Napad_Netflix
  • The_Menendez_Brothers-netflix
  • trouble-netflix
  • his three daughter Netflix
  • rebel ridge Netflix
  • uglies Netflix
  • nice girls Netflix
  • the union Netflix
  • find-me-falling
  • Skywalkers_ALoveStory-Still1__
  • Black Barbie. Cr. Courtesy of Netflix © 2024
  • family affair
  • ricchi a tutti i costi Ph.Loris T. Zambelli
  • trigger-warning
  • Unfrosted: The Pop-Tart Story
  • Sei nell’anima – foto Ralph Palka
  • scoop-netflix
  • city-hunter-netflix
  • shirley-netflix
  • netflix-irish-wish
  • mea-culpa
  • players-netflix
  • Bitconned_netflix
  • Maestro
  • il mondo dietro netflix julia roberts
  • Chicken Run: Dawn of The Nugget. Babs. Cr. Courtesy of Netflix © 2023
  • NYAD
  • the-killer-netflix
  • leo
  • rustin-netflix
  • Pain Hustlers
  • fair play
  • (L to R) Shahine El-Hamus as Amir & Minne Koole as Roy in Crypto Boy
  • The_Wonderful_Story_of_Henry_Sugar_n_00_21_26_13
  • probabilita-statistica
  • el-conde
  • out-laws-netflix
  • hanno-clonato
  • iNumberNumber-JoziGold_Netflix
  • en-US_themother_main_snow_vertical_27x40_rgb_pre_1-2
  • appuntamento-netflix
  • Luther Netflix
  • da me o da te netflix
  • glass onion
  • enola holmes 2
  • rapiniamo mussolini
  • All Quiet On the Western Front_Reiner Bajo
  • la ragazza piu fortunata del mondo
  • blonde Netflix
  • lou netflix
  • the gray man Netflix
  • KnivesOut Netflix
  • 06
  • 07
  • 05
  • 05
  • 06
  • 04
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  • 09
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  • 04
  • 03
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • The Guilty Netflix
  • Army of Thieves Netflix
  • il nido dello storno
  • Blood Brothers Malcolm X & Muhammad Ali
  • Afterlife of the Party
  • 02 piccole donne
  • come vendere droga online Netflix
  • Beckett Netflix
  • sweet girl Netflix
  • Audible_ Netflix
  • dancing queen netflix film
  • donna alla finestra Netflix
  • monster Netflix
  • blue miracle Netflix
  • concrete cowboy Netflix
  • MADAME_CLAUDE Netflix
  • lady-bird-5
  • Girl power Netflix
  • Malcolm and Marie-2
  • A star is born
  • la tigre bianca
  • Pieces_of_a_Woman
  • Perfetti sconosciuti
  • the prom-2
  • incredibile storia isola delle rose-2
  • ma raney-2
  • Mank-2
  • midnight sky-2
  • gone-girl-2
  • elegia americana
  • The Trial of the Chicago 7
  • REBECCA
  • hubie halloween
  • love actually
  • enola holmes
  • sto pensando di finirla qui
  • django unchained dicaprio
  • aeroporto terminal 4
  • POWER_netflix
  • Hoops Netflix
  • unbreakable Kimmy film Netflix
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  • the lovebirds
  • The_Half_Of_It Netflix
  • Going Clear Netflix
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  • The-Breakfast-Club Netflix
  • lo_squalo Netflix
  • storia infinita Netflix
  • Truman show Netflix
  • giorno di ordinaria follia Netflix
  • Spenser Confidential
  • sex and the city amicizia
  • the founder Netflix
  • porco rosso netflix
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  • chiamami col tuo nome netflix
  • rimanzo criminale
  • scarface netflix
  • IRISHMAN_netflix
  • KLAUS netflix
  • colazione da tiffany netflix
  • quei bravi ragazzi netflix
  • el camino film di breaking bad
  • Whiplash_netflix
  • avvocato del diavolo
  • mio fratello figlio unico
  • magic mike xxl netflix
  • operazione uncle
  • 2001_A_Space_Odyssey
  • pulp fiction
  • le ali della liberta
  • COLLATERAL
  • 50 volte il primo bacio netflix
  • Murder Mystery
  • Via col vento
  • THE LAST SUMMER
  • VOGLIO UNA VITA A FORMA DI ME
  • WINE COUNTRY
  • the perfect date
  • Ryan Gosling Le pagine della nostra vita
  • il curioso caso di benjamin button
  • TRIPLE FRONTIER
  • ULTIMA IMBOSCATA
  • THE SOCIAL NETWORK
  • PROVA A PRENDERMI
  • MAMMA MIA
  • THE BOURNE IDENTITY
  • IL LATO POSITIVO
  • VELVET BUZZSAW
  • NON È ROMANTICO
  • american sniper
  • The-Twilight-Saga-BREAKING-DAWN-Parte-2
  • close
  • basilicata coast to coast
  • il discorso del re
  • lion netflix
  • roma netflix
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  • natale a 5 stelle
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  • la ballata di buster
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  • 22 July
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  • SULLA MIA PELLE
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  • Chicago
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  • Drive
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  • WINSLET CARREY
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Serie TV da vedere su Netflix

Cent’anni di solitudine

Agosto è un mese ricco di ritorni. Ecco dunque la nuova stagione di due attesissimi titoli: Cent’anni di solitudine 2eUno splendido errore 3.

La prima è perfetta per chi ama i classici. È una trasposizione del celebre romanzo di Gabriel García Marquez: la storia di una famiglia che nella bella Macondo si confronta con amore, tragedia e destino. 

La seconda, invece, è una storia di un triangolo amoroso che consigliamo a tutti coloro che amano le storie romantiche con continui tira-molla sentimentali. 

I titoli da recuperare

Ovunque tu sia di Harlan Coben Con Sam Worthington, la serie ha come protagonista un padre che, scoperto che il figlio che credeva morto potrebbe essere ancora vivo, fa di tutto per trovarlo e capire cosa sia davvero accaduto. 

GIGN - Forze speciali Adrenalina a profusione per questa serie che vede un’unità d’élite occupata su diversi fronti, tra esplosivi rubati e segreti sepolti da risolvere. Una serie perfetta per chi ama i prodotti action. 

Oasis Resort Resort di lusso. Quella che potrebbe essere un’estate meravigliosa si trasforma in un incubo quando una giovane ospite scopare misteriosamente. 

Serie tv da vedere su Netflix

  • Let’s Marry Harry
  • 100-anni-di-solitudine
  • Uno splendido errore 3
  • La casa nella prateria
  • The Hawk
  • Heartstopper Forever
  • Nuova Scena 3
  • STORIA-DELLA-MIA-famiglia
  • Nuova Scena 3
  • The Boroughs
  • Due spicci
  • come uccidono le brave ragazze
  • The Four Seasons
  • The Boroughs
  • Suzu sta bene da sola. Single venticinquenne, l’intimità non fa per lei. Abita in un minuscolo appartamento in un quartiere anonimo e fa l’aiuto cameriera in un famiresu. La frequentazione più ass (5)
  • unchosen
  • unchosen
  • Something Very bad Is Going To Happen
  • Les Lionnes
  • MOTORvalley
  • Strip_Law
  • The_Lincoln_Lawyer
  • How to Get to Heaven from Belfast
  • BRIDGERTON_401_Unit_00291R-2
  • Run Away
  • His & Hers
  • prisma amore
  • sette quadranti-2
  • stranger things 5
  • killing eve
  • sicilia express
  • emily in paris 5
  • ricky gervais mortality
  • mrs playmen
  • Sesame Street
  • RIV4LI
  • Monster: La storia di Ed Gein
  • Il mostro serie
  • nobody wants Netflix
  • 01
  • mercoledì 2
  • black rabbit
  • Il rifugio atomico serie
  • haunted hotel
  • house of guinness
  • hostage
  • The Sandman
  • Too much
  • Untamed
  • Leanne grazia
  • Sara – La donna nell’ombra
  • The Waterfront
  • mare fuori ok 1
  • Olympo
  • la storia di squid game 2
  • Maschi veri
  • Sirens
  • 04
  • Karma
  • Pulse
  • Asterix & Obelix
  • L’Eternauta
  • ILGATTOPARDO
  • manuale-signorine-netflix
  • RESIDENCE_netflix
  • segreti-e-scommesse-netflix
  • zeroday
  • AppleCiderVinegar_Netflix
  • gli-omicidi-di-are
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  • siviglia-1992
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