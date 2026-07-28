Cachet delle star, location mozzafiato ed effetti speciali ma non solo: ecco i film che hanno avuto le produzioni più colossali a oggi

L’uscita nelle sale di Odissea di Christopher Nolan sta facendo molto chiacchierare per il costo di produzione stellare, che si aggira sui 250 milioni di dollari, utilizzati dal regista di Inception e Oppenheimer tra cast da kolossal, girato in IMAX 70 mm, ricreazione di ambienti e di immaginari senza l’utilizzo di computer grafica etc... la lista è lunga.

**The Odyssey: ecco come sono stati spesi 250 milioni di dollari per un solo film**

Ma Odissea è il film più costoso della storia del cinema?

Assolutamente no. Sono diversi i film che lo battono per budget. Quelli che a oggi rimangono imbattuti, sono Star Wars Episodio VII - Il risveglio della Forza (2015) con i suoi 447 milioni di dollari e Jurassic World: il Dominio (2022) che, realizzato tra mille difficoltà di ritardi e di sicurezza della troupe durante la pandemia di COVID, avrebbe toccato secondo recenti stime i 658 milioni di dollari.

I costi che a livello produttivo sono più impattanti sul budget finale di un film derivano da voci come il cachet delle star coinvolte, dalla logistica e dalla scelta dei set - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011) con le sue numerose riprese in mare aperto, su navi reali, in location caraibiche e con all’epoca costosissime telecamere, oltre che lo stipendio faraonico di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, è arrivato a costare 379 milioni di dollari - per non parlare degli effetti speciali.

Non è un caso che tra i film più costi di sempre troviamo titoli di saghe di grande intrattenimento scenico come i già citati Jurassic World e Star Wars, ma anche i colossal Marvel con protagonisti gli Avengers (Avengers: Age Of Ultron del 2015 ha toccato i 365 milioni di dollari; Avengers: Endgame del 2019 i 356 milioni di dollari), i film dell’immaginario Avatar creato da James Cameron (Avatar: La via dell’acqua è costato circa 350 milioni di dollari), ma anche titoli come Fast & Furious 10 o Fast X dove problemi in corso d’opera come l’abbandono del progetto da parte del regista Justin Lin e l’entrata in gioco di Louis Leterrier hanno fatto lievitare i costi (a 340 milioni di dollari).

Insomma, Odissea è un film con un budget assolutamente importante, ma nonostante le forze dispiegate tra cast, set e marketing promozionale non è tra i film più costosi mai realizzati per il cinema.