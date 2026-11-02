Cosa guardare su Amazon Prime Video – catalogo aggiornato a novembre 2026
Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre? Ogni mese vi proponiamo la nostra selezione di film e serie tv da vedere su Prime Video, con tutte le novità in catalogo, indicandovi quello che vale la pena guardare (o recuperare).
Con un catalogo che cresce di settimana in settimana, scegliere cosa vedere su Amazon Prime Video non è sempre facile. Per questo aggiorniamo l’elenco ogni mese con le novità appena arrivate, i grandi classici da (ri)scoprire e le nuove stagioni delle serie più amate.
Ecco allora quali sono le nuove uscite cinematografiche, le produzioni originali da non perdere e i vecchi film cult in arrivo sulla piattaforma; ma anche le nuove serie da non perdere e quelle che hanno fatto storia da recuperare in binge.
**Qui tutti i nostri consigli su film e serie tv**
Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre
(Continua sotto la foto)
Film da vedere su Amazon Prime Video
Il Natale si avvicina e, con le serate sempre più fredde, non c’è niente di meglio che restare sul divano davanti a un bel film. Su Prime Video a novembre ce n’è per tutti i gusti. Chi cerca adrenalina può partire da The Mongoose, l’action thriller con Liam Neeson in fuga. Per gli amanti delle storie vere c’è Madden, il biopic di David O. Russell sulla leggenda del football americano, con Nicolas Cage e Christian Bale. Chi ama i misteri e le passioni proibite, infine, troverà pane per i suoi denti con Perfetti bugiardi, tra segreti di famiglia e vendette in un campus esclusivo.
Da recuperare
Masterplan Un ladro leggendario mette in piedi il colpo più audace di sempre: rubare la Gioconda. Per riuscirci recluta due giovani che non si conoscono, un’hacker italiana e un esperto francese di esplosivi. Solo a piano avviato rivela loro un segreto: sono fratelli separati da anni e lui è il loro padre. Tra colpi di scena e una famiglia tutta da ricostruire, i tre dovranno fare squadra per mettere a segno il furto del secolo. Con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo, diretti da Thomas Vincent.
L’amore della tua vita Maya (Margaret Qualley) e Charlie (Gabriel Basso) s’incontrano e si innamorano perdutamente. Poi un imprevisto manda all’aria il futuro che avevano sognato insieme. Maya si ritrova davanti a una realtà che non si aspettava e deve capire cosa voglia dire, per lei, tornare ad amare. Regia di Rachel Morrison.
The Love Hypothesis - Il teorema dell’amore Il film è tratto dal romanzo bestseller di Ali Hazelwood. Olive è una studentessa brillante che pensa solo alla sua carriera accademica. Quando la sua migliore amica Anh si avvicina al suo ex, Olive bacia un professore pur di dimostrarle di averlo dimenticato. Il gesto impulsivo diventa prima un’amicizia e poi una finta relazione, con tanto di regole precise. Ma i sentimenti si possono davvero tenere sotto controllo?
Film da vedere su Amazon Prime Video
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The Mongoose Liam Neeson è un eroe di guerra segnato dal disturbo da stress post-traumatico, accusato di un crimine che non ha commesso. Ormai non ha più niente da perdere e si dà alla fuga in auto attraverso il Paese, inseguito dalla polizia. Lo aiutano i suoi ex compagni d’armi, mentre la gente assiste incredula e fa il tifo per lui. In streaming dal 4 novembre.
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Madden Il film racconta la storia vera di John Madden, icona del football americano, e del suo grande amico Al Davis. Si parte dagli anni ai Raiders, culminati con la vittoria del Super Bowl. Poi Madden diventa la voce più famosa del football in tv e infine dà il nome a Madden NFL, il videogioco celebre in tutto il mondo. È anche il ritratto di un uomo carismatico e fuori dagli schemi, sostenuto dalla moglie Virginia e dagli amici di sempre. Regia di David O. Russell, con Nicolas Cage nei panni di Madden e Christian Bale in quelli di Davis. Nel cast anche Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney e Shane Gillis. In streaming dal 18 novembre.
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Perfetti bugiardi All’esclusiva università di Tagus, dietro una facciata perfetta si nascondono potere, privilegi e segreti pericolosi. Jude Derry ci arriva con un piano preciso: entrare nella cerchia dei fratelli Cash e scoprire cosa è successo davvero a suo fratello, morto in circostanze misteriose. Aegan, Adrik e Alex sono gli eredi di un impero di famiglia e regnano sul campus con un fascino irresistibile. La sete di vendetta di Jude si trasforma presto in un gioco pericoloso di seduzione, attrazioni proibite e bugie. Più si avvicina alla verità, più rischia di scoprire segreti che riguardano anche lei. In streaming dal 20 novembre.
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L'amore della tua vita Diretto da Rachel Morrison, il film racconta l'incontro tra Maya (Margaret Qualley) e Charlie (Gabriel Basso), che dà inizio a una storia d'amore travolgente. Ma quando il futuro immaginato insieme viene stravolto, Maya dovrà confrontarsi con una realtà del tutto inaspettata e ridefinire cosa significhi, per lei, amare di nuovo.
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Masterplan Un leggendario ladro recluta due giovani sconosciuti per rubare la Gioconda: un'esperta italiana di crimini informatici e uno specialista francese di esplosivi. Solo dopo rivela loro un dettaglio non da poco: sono fratelli perduti da tempo e lui è loro padre. Tra colpi di scena e dinamiche familiari tutte da gestire, la nuova famiglia dovrà collaborare per portare a termine il colpo del secolo.
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Drive - Cuori in pista Una giovane meccanica di auto da corsa inscena un finto fidanzamento con la star più chiacchierata del circuito, ufficialmente per salvarle la reputazione, in realtà per conquistarsi un posto al volante. Ma la finzione rischia presto di compromettere molto più di una semplice bugia.
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The Runner Durante la sua consueta corsa mattutina, una telefonata sconvolge la vita di Maia Marten (Gal Gadot) : suo figlio è stato rapito. Le istruzioni per riaverlo sono semplici e spietate: continuare a muoversi, seguire ogni indicazione che le verrà impartita e non parlarne con nessuno. Se si ferma, lui muore. Sullo sfondo del labirinto di strade di Londra, The Runner è un’appassionante corsa contro il tempo, ricca di colpi di scena.
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Marfil - Gli opposti Dopo il rapimento e il rilascio, la vita di Marfil Cortés va in frantumi. Per la sua sicurezza, il padre inizia ad affiancarla a una guardia del corpo, Sebastian Moore. Ovviamente tra i due scatta una scintilla che va oltre il rapporto professionale. Ma il ritorno in Spagna e l’emergere di nuove minacce porterà Marfil e Sebastian a unire le forze in un mondo in cui niente e nessuno è ciò che sembra.
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The Love Hypothesis - Il teorema dell’amore Tratto dal romanzo bestseller del New York Times, The Love Hypothesis racconta la storia di Olive, una brillante studentessa concentrata sul suo futuro accademico. Dopo che la sua cara amica Ahn ha baciato il suo ex, Olive fa altrettanto con un suo professore per dimostrare di aver voltato pagina. Ma quello che sembra un gesto avventato si trasforma in un’amicizia e poi in una finta relazione in cui ci sono una serie di regole da seguire. Ma può essere tutto così ingabbiato? Anche i sentimenti che man mano emergono tra i due?
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Anaconda Un gruppo di amici in crisi di mezza età, nostalgico dei tempi che furono, decide di onorare la propria giovinezza rifacendo uno dei loro film preferiti. Ma appena si addentrano nella giungla iniziano i problemi. Commedia da non perdere con Jack Black e Paul Rudd.
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Novak Djokovic: il lupo d’inverno Il documentario analizza ciò che anima questo singolare atleta, svelando gli aspetti più nascosti di un uomo forgiato da circostanze straordinarie. Grazie all’accesso esclusivo al dietro le quinte dei principali tornei, al suo intenso programma di allenamento e ai momenti più intimi trascorsi a casa con la famiglia e gli amici, il film offre uno sguardo rivelatore e senza precedenti sul mondo di Djokovic. Tra le interviste: lo stesso Djokovic, la sua famiglia e alcuni grandi amici-campioni come Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jim Courier e molti altri.
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GOAT: sogna in grande Una giovane capretta può essere un temibile giocatore di “pallaruggente”? Will non ci crede quando viene convocato a giocare nella lega professionistica dello sport. Eppure avrà moltissimo da insegnare sia ai suoi compagni di squadra sia a tifosi e avversari.
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The Last Sunrise - L’estate delle prime volte Tratto dall'omonimo romanzo di successo, il film ha come protagonista Ry (Maia Reficco), una studentessa universitaria affetta da una malattia cronica, che trascorre l'estate a Maiorca insieme alla madre (Eva Longoria). Qui si innamora inaspettatamente di Julián (Fernando Lindez) e inizia a godersi appieno ciò che il presente le riserva. Ma alcune complicazioni minacciano di compromettere l’estate prima ancora che finisca.
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In The Grey Action-thriller di Guy Ritchie con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez, In The Grey ha come protagonisti due specialisti della fuga che iniziano a lavorare per un’avvocatessa di alto livello specializzata nel recupero di fondi e a capo di un gruppo di mercenari sotto copertura.
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Primitive War Durante la guerra del Vietnam, un'unità di ricognizione si avventura in una valle isolata nella giungla per scoprire la sorte di un plotone disperso. Ben presto si ritrovano a lottare per la sopravvivenza contro un nemico inaspettato: dinosauri preistorici.
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Roofman Jeffrey Manchester (Channing Tatum), ex ranger dell'esercito e padre di famiglia, schiacciato dai debiti, escogita un piano singolare per fare soldi: inizia a rapinare le filiali di McDonald's calandosi dai tetti, guadagnandosi così dai media il soprannome di "Roofman". Dopo essere stato catturato e arrestato, Jeffrey riesce a fuggire dal carcere e trova rifugio in un negozio di giocattoli dove rimane nascosto per sei mesi e dove le cose si complicano ulteriormente quando si innamora di Leigh (Kirsten Dunst), una madre single che lavora nel negozio.
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Good Fortune Arj (Aziz Ansari) è un lavoratore precario di Los Angeles. Jeff (Seth Rogen), un ricchissimo e viziato investitore di start-up. Quando la disperazione di Arj attira l'attenzione di Gabriel (Keanu Reeves), un angelo custode custode benintenzionato ma decisamente maldestro, la storia dei due prende una piena inaspettata. Convinto di voler dimostrare ad Arj che il denaro non risolve tutti i problemi della vita, Gabriel decide di intervenire compiendo un miracolo: scambia l'anima e le vite dei due uomini.
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La bocca del diavolo Cinque amici partono per un'avventura lungo la spettacolare costa della Thailandia, unendosi a un'escursione guidata attraverso un remoto sistema di grotte, noto come “La Bocca del Diavolo”. Nel cuore del labirinto composto da stretti passaggi sommersi, la loro avventura si trasforma in un incubo quando scoprono che una violenta tempesta, abbattutasi sulla zona la settimana precedente, ha trascinato nelle grotte numerose creature marine. Quasi tutte sono morte nell'acqua dolce. Ma una è sopravvissuta… e ogni cunicolo si può ora trasformare in una trappola mortale. Un'avventura estiva ad alta tensione.
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Cena di classe A diciassette anni dal diploma, gli ex compagni della sezione 5D si ritrovano per un evento drammatico: il funerale di Pozzi (interpretato da Francesco Mandelli, che del film è anche regista). Dopo la cerimonia, il gruppo decide di fare una classica rimpatriata a cena, ma quello che inizia come un incontro nostalgico, si trasforma presto in una notte folle e fuori controllo.
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Sul tuo cadavere Una coppia in crisi si rifugia in una baita nel tentativo di salvare il matrimonio, ma ciascuno dei due ha un piano nascosto: uccidere l’altro. Smascherati i reciproci intenti, la situazione esplode quando tre pericolosi fuggitivi (tra cui Juliette Lewis e Timothy Olyphant) irrompono e li prendono in ostaggio. Costretti a collaborare per sopravvivere, i due coniugi affrontano una notte di sangue, doppi giochi e humor nero. Con Samara Weaving e Jason Segel, Sul tuo cadavere è un adrenalinico remake del norvegese The Trip (2021).
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Ancora più sexy Tre anni dopo il primo incontro con il suo spirito guida Valentina Nappi, Maddalena (Diana Del Bufalo) sembra avere tutto: successo come scrittrice e un compagno ideale, Vanni, che è anche il suo editore. Il ritorno di Valentina però riapre crepe e domande: amore, carriera, felicità sono davvero come appaiono? L’arrivo di Bruno accelera la crisi e porta Maddalena a una verità più adulta: il partner perfetto non esiste, ma imparare a scegliere - e a scegliersi - sì.
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È colpa tua: Londra Dopo È colpa mia: Londra, Noah e Nick sembrano più uniti che mai. Ma l’università a Oxford per lei e un lavoro totalizzante per lui li spingono su strade diverse. Nuovi incontri accendono gelosie e dubbi, la fiducia vacilla e il rapporto mostra le prime crepe. Di fronte a un bivio, devono decidere se combattere per l’amore che li ha legati o lasciarlo andare. Una prova di maturità sentimentale tra distanza, tentazioni e scelte definitive.
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Non è un paese per single A Belvedere in Chianti, Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce con la sorella e la madre la tenuta Le Giuggiole, ritrova Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia diventato consulente di successo. Il suo ritorno riaccende sentimenti sopiti ma anche tensioni: l’uomo ha ereditato la proprietà e intende venderla per ottenere una promozione, mentre Elisa sogna di trasformarla in un’azienda agricola. Tratto dal bestseller di Felicia Kingsley, un racconto brillante di amori, scelte e seconde occasioni tra le colline toscane.
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Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War Dopo l’acclamata serie TV, Jack Ryan torna sul grande schermo in un nuovo, adrenalinico capitolo. Trascinato di nuovo nel mondo dello spionaggio, Jack (John Krasinski) scopre una rete di cospirazioni che minaccia la sicurezza globale. Con l’agente della CIA Mike November (Michael Kelly), l’ex capo James Greer (Wendell Pierce) e la nuova alleata dell’MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller), dovrà affrontare un’unità speciale fuori controllo e un passato che riemerge con forza. Un thriller ad alta tensione dove nulla è come sembra.
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Una di famiglia - The Housemaid Millie Calloway (Sydney Sweeney) è una giovane donna che vuole lasciarsi alle spalle un passato tormentato. Quando viene assunta come domestica dai benestanti Winchester, Millie pensa di aver trovato finalmente la sua occasione di riscatto, ma ben presto dovrà ricredersi e ammettere che qualcosa di oscuro s’insidia tra le mura di quella sfarzosa e bellissima casa.
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Balls Up - Palle al sicuro Commedia che ha come protagonisti due marketer, Brad (Mark Wahlberg) ed Elijah (Paul Walter Hauser), che lanciano una campagna di preservativi durante i Mondiali. Purtroppo però, l’idea non funziona ed esplode in uno scandalo globale, trasformandoli in bersagli di tifosi, criminali e funzionari senza scrupoli. Tra fughe rocambolesche e caos internazionale, i due dovranno salvare le loro carriere e tornare a casa vivi dal Brasile dove si trovavano con la speranza di festeggiare. Balls Up - Palle al sicuro, con la regia di Peter Farrelly.
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Material Love Lucy (Dakota Johnson) è una combina-matrimoni di successo (matchmaker) che aiuta le persone a trovare il proprio partner ideale seguendo criteri pressoché matematici. Ma nonostante la sua abilità professionale, la sua vita privata entra in crisi quando i suoi sentimenti iniziano a essere divisi tra due diversi uomini: Harry (Pedro Pascal), pressoché perfetto e dallo status elevato, e il suo ex fidanzato (Chris Evans). La regista del film è Celine Song, già autrice del meraviglioso Past Lives.
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Una scomoda circostanza - Caught Stealing New York, anni ’90. Hank Thompson (Austin Butler) è un ex giocatore di baseball la cui carriera è terminata prematuramente a causa di un infortunio. Finito a fare il barista, la sua vita prende una piega inaspettata quando il vicino di casa gli affida un gatto prima di scomparire. Hank scopre così che l’animale nasconde un segreto prezioso e inizia a essere braccato da poliziotti corrotti e sadici criminali. Il regista del film è Darren Aronofsky (Il cigno nero, Requiem For A Dream, The Whale).
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Pretty Lethal Ballerine all’Inferno Thrillerone con protagoniste cinque ballerine in pessimi rapporti tra loro che viaggiano insieme per partecipare a un prestigioso concorso di danza. Il loro pullman, però, subisce un guasto improvviso e si ferma nel bel mezzo di un bosco. Senza alternative, decidono di trascorrere la notte nella locanda della zona, un rifugio inquietante gestito da Devora Kasimer (Uma Thurman), ex ballerina prodigio ora in isolamento. Fin da principio, però, qualcosa non quadra e durante la notte le cinque ragazze si troveranno ad affrontare uno dei peggiori incubi della propria esistenza.
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LOVE ME LOVE ME Dopo la morte del fratello, June si trasferisce a Milano per ricominciare. Nella sua nuova scuola d’élite conosce Will, studente modello che rappresenta sicurezza e stabilità. Ma il suo fragile equilibrio viene scosso da James, il migliore amico di Will: carismatico e tormentato, coinvolto in un mondo segreto di combattimenti clandestini di MMA. Tra rivalità e attrazione, June dovrà scegliere tra ciò che la protegge e un amore capace di cambiare tutto.
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In The Lost Lands Dave Bautista e Milla Jovovich sono i protagonisti di In The Lost Lands, adattamento dell’autore de Il Trono di Spade. La potente maga Gray Alys (Jovovich) viene inviata da una regina in una landa desolata e post-apocalittica, affiancata dall’enigmatico cacciatore Boyce (Bautista). In un viaggio segnato da incontri pericolosi con uomini e demoni, Alys sarà costretta a confrontarsi con il prezzo della propria magia.
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The Bluff Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra Jonas) crede di aver lasciato alle spalle il suo passato da pirata, rifugiandosi alle Isole Cayman con la sua famiglia. Ma il ritorno del suo ex capitano Connor (Karl Urban), deciso a vendicarsi, distrugge ogni equilibrio. Costretta ad affrontare i demoni che aveva sepolto, Ercell viene trascinata in una lotta mortale per proteggere chi ama. Tra combattimenti brutali e paesaggi mozzafiato, The Bluff è un’adrenalinica avventura di sopravvivenza, redenzione e amore materno firmata dai fratelli Russo.
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Man On The Run Man on the Run accompagna gli spettatori in un viaggio intimo nella vita di Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles e la nascita dei Wings con Linda. Diretto dal premio Oscar® Morgan Neville, il documentario racconta la sua evoluzione da solista, tra sfide creative e nuovi inizi. Grazie a filmati inediti e materiali d’archivio rari, il film offre uno sguardo unico sulla trasformazione post-Beatles di una leggenda della musica.
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The Bad Boy And Me - Tratto dal romanzo più letto di sempre su Wattpad, il film racconta la storia di Dallas Bryan, cheerleader determinata a ottenere una borsa di studio di danza, e di Drayton Lahey, quarterback ribelle che incarna tutto ciò che lei dovrebbe evitare. Tra attrazione e resistenze, i due scoprono che seguire i propri desideri può essere difficile, ma anche necessario.
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Fratelli Demolitori - I fratellastri Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), lontani da anni, sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Tra vecchi rancori e segreti di famiglia, i due scoprono una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia e decidono di unire le forze, pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. Ambientato alle Hawaii, il film è un mix di action e comedy.
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Oh. What. Fun. Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) è il cuore della sua caotica ma adorabile famiglia e a Natale fa sempre di tutto: biscotti perfetti, regali impeccabili, decorazioni di vario tipo. Ma quando, dopo una gita organizzata da lei, la lasciano a casa da sola, Claire sbotta e decide di partire per un’avventura tutta sua. Mentre la famiglia, nel panico, la cerca, lei scopre un Natale diverso, sorprendentemente liberatorio. Nel cast ci sono anche Chloë Moretz, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria e molti altri.
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Merv Quando il loro adorato cane Merv perde la sua solita energia dopo la loro separazione, Anna (Zooey Deschanel) e Russ (Charlie Cox) devono affrontare l’inevitabile: dividerne la custodia. Russ porta Merv in Florida per tirarlo su con una meritata vacanze, ma Anna si presenta da loro a sorpresa. Mentre il cane ritrova il buon umore, i due ex scoprono che aiutare Merv a guarire potrebbe far rinascere anche qualcosa tra di loro…
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Dimmelo sottovoce Kamila Hamilton pensava di avere tutto sotto controllo… finché i fratelli Di Bianco non ricompaiono nella sua vita. Sette anni fa c’erano stati il primo bacio con Thiago e la protezione di Taylor, che non aveva mai dimenticato. Ora il loro ritorno cambia di nuovo tutto. Riuscirà a resistere a Thiago? E cosa accadrà con Taylor?
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The Bikeriders Diretto da Jeff Nichols e interpretato da Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer, Michael Shannon e molti altri, il film racconta un’epoca di profondo cambiamento sociale. Dopo l’incontro in un bar, Kathy (Comer) s’innamora di Benny (Butler), nuovo membro dei Vandals, club motociclistico guidato dall’enigmatico Johnny (Hardy). Il club però comincia a trasformarsi così come il loro luogo di ritrovo e Benny si trova a dover scegliere tra Kathy o la fedeltà al gruppo.
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Mothers’ Instinct Con Jessica Chastain e Anne Hathaway il film è un thriller psicologico ambientato nell’America degli anni ’60. Alice e Celine sono amiche inseparabili e vicine di casa, unite dalle famiglie e dai loro figli. Ma quando il bambino di una di loro cade tragicamente dal terrazzo sotto lo sguardo dell’altra, il loro legame si spezza, dando inizio a una spirale di colpa, sospetto e ossessione.
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Playdate Un tranquillo pomeriggio tra papà e figli si trasforma in una folle corsa per la sopravvivenza quando Brian (Kevin James), ex contabile impacciato, si ritrova braccato da un gruppo di mercenari insieme a Jeff (Alan Ritchson), un carismatico papà casalingo. Un’esilarante avventura d’azione tra caos, risate e colpi di scena del regista Luke Greenfield (Bastardi in divisa, La ragazza della porta accanto).
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Educazione criminale Uscito di prigione, Nate (Taron Egerton) tenta di rifarsi una vita, ma la banda criminale per cui lavorava all’interno del carcere minaccia la sua famiglia. Costretto a fuggire insieme alla figlia Polly, scopre la forza e il coraggio della ragazzina undicenne. Insieme impareranno a sopravvivere e a riscoprire l’amore incondizionato tra padre e figlia.
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Natale senza Babbo Quando Babbo Natale (Alessandro Gassman), in crisi esistenziale, decide di sparire proprio alla vigilia delle feste, sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) deve rimboccarsi le maniche per salvare il Natale, mentre Befana e Santa Lucia tentano di rubargli la scena in questa divertente commedia natalizia piena di magia e imprevisti. Il cast di Natale senza Babbo vede anche la partecipazione di Diego Abatantuono, Michela Andreozzi, Angela Finocchiaro e molti altri.
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Play Dirty - Triplo gioco Con Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield e Rosa Salazar, il film del regista Shane Black (Predator, The Nice Guys) ha come protagonista un uomo che, mettendo a segno il colpo più importante della sua vita, si mette contro la mafia newyorchese. Un mix di action e divertimento.
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Boneyard - Il caso oscuro Il capo della polizia Carter e l'agente dell'FBI Petrovick indagano su un serial killer responsabile degli omicidi "boneyard", navigando in una rete di intrighi mentre le forze dell'ordine si scontrano, lasciando tutti sotto sospetto. Nel action-thriller di Asif Akbar ci sono Mel Gibson, 50 Cent, Brian Van Holt e molti altri.
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È colpa nostra? Nuovo capitolo del celebre teen drama, inizia con il matrimonio di Jenna e Lion che diventa teatro della reunion tra Noah e Nick qualche tempo dopo la loro rottura. Lui è erede dell’impero del nonno e incapace di perdonare, lei è all’inizio della sua carriera: tra di loro sembra esserci un muro apparentemente insormontabile. Ma è davvero così?
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Hedda Rivisitazione provocatoria e moderna dell’opera teatrale di Henrik Ibsen, il film ha come protagonista una donna, Hedda appunto, interpretata da Tessa Thompson, che si ritrova sospesa tra un amore passato che ha lasciato il segno e la soffocante routine della sua vita quotidiana. Nel corso di una notte, desideri repressi e tensioni a lungo celate, esplodono in un mix di passione e tradimenti. La regista è Nia DaCosta (Little Woods, Candyman).
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Ice Road - La vendetta Mike McCann si trova in Nepal per esaudire l’ultimo desiderio del fratello scomparso: spargere le sue ceneri sull’Everest. Purtroppo però, mentre si è in viaggio su un pullman che percorre la famosa Via del Cielo, Mike e la sua guida si troveranno a fronteggiare un gruppo di mercenari.
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Detective Knight - La notte del giudizio Con Bruce Willis, il film ha come protagonista un detective di pattuglia nelle strade di New York, che si trova coinvolto in un pericoloso inseguimento, quando un gruppo di rapinatori ferisce in modo grave il suo compagno.
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Il blindato dell’amore Quello che doveva essere un normale ritiro di contanti, prende una piega inaspettata quando due guardie giurate interpretate da Eddie Murphy e Pete Davidson, cadono nell'imboscata orchestrata da un gruppo di spietati criminali.
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La mappa che mi porta a te Dal regista Lasse Hallström (Chocolat, Hachiko - Il tuo migliore amico) un film che racconta la storia di Heather (Madelyn Cline), una giovane donna che parte per un viaggio avventuroso attraverso l’Europa insieme alle sue migliori amiche prima di tronare a una vita pianificata in ogni dettaglio. Quando però incrocia Jack (KJ Apa), uno sconosciuto magnetico e misterioso, l’attrazione immediata tra loro darà sconvolgerà tutto.
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Capi di stato in fuga Il Primo Ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il Presidente U.S.A. Will Derringer (John Cena) hanno un rapporto non proprio amichevole. Ma quando diventano l’obiettivo di un potente e spietato avversario straniero decidono che è arrivato il momento di unire le forze. I due si troveranno a fuggire e a capire come lavorare insieme per evitare una catastrofe globale.
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Shadow Force - Ultima missione Kerry Washington (Kyrah) e Omar Sy (Isaac) interpretano due ex membri di un'unità internazionale d'élite di assassini conosciuta come "Shadow Force”. Innamorandosi, hanno infranto le regole, ma il "vissero felici e contenti" non è certo dietro l’angolo… Undici tra i più letali assassini al mondo li stanno cercando per incassare una taglia di venticinque milioni di dollari.
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Old Guy Christoph Waltz veste i panni di un killer ormai in pensione che viene riportato in azione dalla sua Compagnia con il compito di addestrare un giovane assassino di prodigioso talento.
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Kraven - Il cacciatore Con Aaron Taylor-Johnson e Ariana DeBose, il film ha come protagonista un immigrato russo, Sergei Kravinoff, la cui sola missione è quella di dimostrare al mondo di essere il più grande cacciatore vivente.
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La valutazione Con Alicia Vikander, Elizabeth Olsen e Himesh Patel, il film è ambientato in un futuro prossimo in cui la genitorialità è rigidamente controllata. Una coppia di successo viene esaminata da un valutatore per determinare la propria idoneità a una gravidanza, obbligandoli a mettere in discussione le basi della loro società e cosa significa veramente essere umani.
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Un altro piccolo favore Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritrovano in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Durante le celebrazioni non mancheranno omicidi e tradimenti, rivelandosi più sorprendete di quanto si sarebbero mai potuto immaginare.
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Adagio Il film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea, ha come protagonista Manuel, un sedicenne che una sera si infiltra in una festa col compito di immortalare un ministro per accusarlo di sfruttamento di prostituzione minorile. Mentre filma, però, è costretto a scappare e sulle sue tracce si mette il mandatario del lavoro, Vasco. Un action movie ricco di suspense.
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G20 Quando il vertice del G20 viene messo sotto assedio, il presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (interpretata dall'attrice Premio Oscar Viola Davis) diventa il bersaglio numero uno. Una volta sfuggita agli aggressori, la donna dovrà capire come salvare il proprio Paese e la propria famiglia, in una intrigante corsa contro il tempo.
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Una notte a New York Con Dakota Johnson e Sean Penn, il film dura il tempo di un viaggio dall’aeroporto JFK al centro della città di New York, durante il quale l’autista di un taxi e una donna innescano una profonda conversazione che esplora la complessità dei rapporti umani e delle relazioni.
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Venom: The Last Dance Con Tom Hardy nei panni del mostruoso Venom, il film racconta l’ultima fuga di Eddie e Venom, braccati da entrambi i loro mondi. Sarà così che dovranno prendere una importante decisione da cui sarà impossibile tornare indietro.
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Holland Thriller che vede protagonista Nicole Kidman nei panni della meticolosa Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta. Nancy vive con il marito (Matthew Macfadyen), un pilastro della comunità, e il figlio (Jude Hill) nell'idilliaca Holland, che insieme a un suo affabile collega (Gael García Bernal) scoprirà essere tutt’altro da quello che hanno sempre creduto.
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Scatta l’amore Pia (Simone Ashley), una fotografa dalla vita un po’ complicata, riceve una predizione: il vero amore e il successo la attendono in uno dei prossimi cinque appuntamenti a cui parteciperà. Ma tra il matrimonio della sorella che incombe, la famiglia che prova a organizzarle incontri romantici, la ricomparsa del suo ex (Hero Fiennes Tiffin), diventa un po’ difficile crederci davvero.
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C’è ancora domani L’esordio alla regia di Paola Cortellesi, vincitore di 6 David Di Donatello, ha come protagonista Delia, una donna che nel dopoguerra cerca di districarsi nella sua vita famigliare con un marito “padrone” e manesco, e una figlia ormai grande dalla quale stenta ad avere la stima che invece si merita. L’arrivo di una lettera misteriosa però, le dà una forza che ormai nemmeno lei pensava di avere.
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I ragazzi della Nickel Basato sul romanzo di Colson Whitehead vincitore del Premio Pulitzer, I ragazzi della Nickel racconta la potente amicizia tra due giovani, nata in un rigido riformatorio della Florida nei primi anni ’60, dove l’obiettivo è trasformare i piccoli delinquenti in uomini rispettabili e onesti. Il film, diretto da RaMell Ross, è già candidato agli Oscar 2025 come Miglior film e Miglior Sceneggiatura Originale.
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The Order Con Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e molti altri, il film inizia nel 1983, con una catena di rapine in banca sempre più violenta. Tra la confusione delle forze dell’ordine che si affannano per trovare risposte, un solitario agente dell’FBI giunge alla conclusione che non si tratta di criminali comuni, ma di un gruppo di pericolosi terroristi capeggiati da un sanguinario leader che stanno tramando una devastante guerra contro gli Stati Uniti.
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Broken Rage Il nuovo film di Takeshi Kitano (Dolls, Zatoichi, Hana-bi), che lo vede anche tra gli interpreti, racconta la storia di un sicario che sta lottando per la sopravvivenza, braccato sia dalla polizia sia dalla Yakuza. Un thriller che si evolve in una commedia ironica e inaspettata.
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È colpa mia: Londra Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall'America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick. Al suo arrivo, la diciottenne Noah incontra il bad boy Nick e tra i due nasce un'attrazione immediata. Versione londinese della trasposizione spagnola del film di successo dal romanzo di Mercedes Ron.
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Un matrimonio di troppo Quando la stessa location viene accidentalmente prenotata per due matrimoni diversi nello stesso giorno, i due gruppi di invitati si trovano a difendere ciascuno i propri spazi. Tra di loro, il padre di una delle due spose (Will Ferrell) e la sorella dell'altra (Reese Witherspoon) si affronteranno in un caotico testa a testa.
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Inarrestabile Jharrel Jerome è Anthony Robles che, nato con una gamba sola ma con spirito indomito, oltre all’amore e il sostegno della madre Judy (Jennifer Lopez) e l’incoraggiamento dei suoi allenatori, affronta le avversità per guadagnarsi un posto nella squadra dell’Arizona State Wrestling.
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The Creator Ultimo film del talentoso regista di Godzilla, Monsters e Rogue One, Gareth Edwards, The Creator è un film di fantascienza post-apocalittico ambientato nel 1970. Il mondo è diviso in due blocchi: quello guidato dagli americani che rifiutano le AI e quello asiatico che invece le accoglie. Joshua è sposato con Maya ed è un infiltrato USA per capire chi si celi sotto il nome di “il Creatore” nelle repubbliche asiatiche. Durante un bombardamento americano Joshua crede di aver perso Maya, ma cinque anni dopo gli viene detto che è viva e che ha una nuova possibilità di salvarla. Il patto è che riesca a distruggere l’arma più potente che hanno costruito le AI, che suo malgrado scoprirà celarsi nei panni di una bambina robot.
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Blink Twice Regia di Zoë Kravitz e interpretazione di Channing Tatum per questo thriller psicologico che ha come protagonista una giovane cameriera che, invitata dal miliardario tecnologico Slater King sulla sua isola privata da sogno, scopre a suo discapito che la realtà di quel luogo non è esattamente come se l’era immaginata.
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It Ends With Us - Siamo noi a dire basta Con Blake Lively, Justin Baldoni e Jenny Slate, il film tratto dall’omonimo successo young adult di Coleen Hoover ha come protagonista Lily, una giovane donna che crede di aver trovato il vero amore con Ryle, fino al giorno in cui un incidente fa riaffiorare un trauma del suo passato. Riuscirà l’amore a tenere insieme i pezzi della sua vita?
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È colpa tua? L’attesissimo sequel di È colpa mia? torna con Nicole Wallace e Gabriel Guevara ancora nei rispettivi ruoli di Noah e Nick, il cui amore sembra indissolubile nonostante la contrarietà dei rispettivi genitori. Ma il lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono le loro vite a nuove relazioni. Non solo: la comparsa di un'ex fidanzata in cerca di vendetta e le intenzioni poco chiare della madre di Nick scuoteranno le fondamenta di tutta la famiglia Leister.
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Jack Whitehall Missione Natale In questo divertente film, Jack Whitehall si ritrova bloccato negli Stati Uniti con solo quattro giorni a disposizione per riuscire a tornare nel Regno Unito in tempo per Natale. Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper e Tom Davies sono alcuni dei personaggi famosi che incontrerà lungo questo viaggio incredibile e, secondo alcuni, inverosimile che coinvolge aerei, treni, slitte trainate da husky e bob.
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My Old Ass Elliott (Maisy Stella), durante un trip di funghi allucinogeni in occasione del suo diciottesimo compleanno, si ritrova faccia a faccia con la sua – più saggia – versione futura di 39 anni (Aubrey Plaza). Quando quest’ultima inizierà a dispensare consigli sulle scelte che la giovane versione di sé dovrebbe o non dovrebbe compiere, la ragazza sarà costretta a riconsiderare molti aspetti della sua vita.
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Civil War L’ultimo film di Alex Garland (Ex Machina, 28 giorni dopo) mette in scena la guerra civile che travolge gli Stati Uniti in un futuro prossimo, raccontata da un gruppo di giornalisti che attraversa la nazione.
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Challengers - Il film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mark Faist approda su Prime Video. Sexy e carico di rivalità, ha come protagonisti tre giovanissimi campioni di tennis. Art e Patrick sono amici dall’infanzia e giocano insieme da quando sono teenager, sognando una carriera da professionisti. Ma la loro fratellanza viene messa in discussione dall’arrivo di Tashi, una delle giocatrici più brillanti della loro età.
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Ghostbusters - Minaccia glaciale È piena estate quando New York viene minacciata da una misteriosa e letale forza, che uccide ghiacciando il sangue nelle vene. Chi altro chiamare se non gli Acchiappafantasmi? Tutto riparte da dove si era interrotto anni prima e da dove Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd), Egon Spengler e Winston Zeddemore (Ernie Hudson) hanno iniziato le loro carriere.
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Immaculate - La prescelta Il film horror-thriller ha come protagonista Sydney Sweeney (Euphoria) nei panni di una suora che viene invitata a unirsi a un convento in Italia dove succedono strani accadimenti. La ragazza, che ha preso presto i voti, dopo essere quasi annegata in un lago ghiacciato dal quale sente di essere stata salvata da Dio, inizia ad avere strani incubi e scopre con sua meraviglia di essere incinta.
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House of Spoils Proprio nel mese di Halloween, esce il nuovo film Amazon Original House Of Spoils di Bridget Savage Cole & Danielle Krudy con Ariana DeBose. Il film segue la storia di un’ambiziosa chef che decide di aprire il suo ristorante in un luogo piuttosto isolato. Purtroppo, oltre i problemi di cucina, investitori etc, si aggiunge anche quello dello spirito dell’ex proprietario della tenuta che prova a sabotarla a ogni occasione possibile.
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Brothers Josh Brolin e Peter Dinklage vestono i panni rispettivamente di un ex criminale e suo fratello. I due compiono un lungo viaggio attraverso l’America alla ricerca del grande colpo della loro vita. Tendando di eludere la legge e schivare pallottole, i fratelli dovranno riuscire a ricostruire il proprio legame famigliare prima di uccidersi a vicenda.
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Ari Cassamortari I fratelli Pasti sono a un passo dal vincere il premio più ambito da tutti i cassamortari d’Italia, quando il loro sogno di gloria s’infrange: vengono esclusi per via dell’enorme debito causato dal fratello più piccolo, raggirato da un’astuta ragazza. Quando questa muore, i Pasti conosceranno una realtà ben più inquietante di quella cui sono stati abituati fin da piccoli, rivelando dei segreti che rischiano di mettere in crisi le fondamenta stesse della famiglia. Nel film di Claudio Amendola ci sono Massino Ghini, Gianmarco Tognazzi, Caterina Guzzanti e molti altri.
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Un mondo a parte Michele (Antonio Albanese) decide di lasciare Roma e trasferirsi in un paesino nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Nella scuola dove ha chiesto d’insegnare sono sorti diversi problemi e Michele si trova a far di tutto per salvare la struttura, anche solo per pochi studenti.
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Dumb Money La folle storia vera di un gruppo di persone comuni che si sono arricchite grazie a Wall Street, trasformando il popolare negozio di giochi GameStop nell’azienda più cool al mondo.
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JACKPOT! In un futuro prossimo, in California è stata appena istituita una "Grande Lotteria" – la posta in gioco? Uccidere il vincitore prima del tramonto per reclamare legalmente il suo jackpot multimiliardario. Diretto da Paul Feig e scritto da Rob Yescombe, ha come protagonisti Awkwafina e John Cena.
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Falla Girare 2 - Offline Da più di un anno il mondo è completamente offline. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione “analogica” di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per i suoi amici e quando Arturo si lascia sfuggire che nei bagni del Comune c’è un debolissimo segnale Natan decide di intervenire per Internet nel mondo.
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Tutti tranne te Commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell, racconta il rapporto di una coppia che, dopo un primo appuntamento hot, si affievolisce. Ritrovatisi a un matrimonio con destinazione Australia, dovranno fingere di essere due adulti maturi e una coppia affiatata.
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Il mistero della guerra sporca Il nuovo film di Guy Ritchie (The Gentlemen, The Snatch) si basa su una storia vera mai raccontata, contenuta in una serie di documenti recentemente desecretata dal Dipartimento della Guerra britannico. Action-comedy (come di consueto per il regista) ha come protagonista la prima organizzazione di forze speciali della storia, formata da Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cast ci sono Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson e molti altri.
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Space Cadet - Commedia sul potere di essere se stessi scritta da Liz W. Garcia (Purple Hearts) ha come protagonista Emma Roberts nei panni di Tiffany “Rex” Simpson, una ragazza che non ha mai smesso di sognare di andare nello Spazio anche se la sua vita ha preso una piega diversa. Una domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Ma Rex dovrà riuscire a dimostrare le sue capacità prima di far saltare la sua copertura.
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My Spy - La città eterna Disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano, la coppia composta dal dinamico duo di My Spy, il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne Sophie (Chloe Coleman) ritornano in missione.
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Maschile Plurale Tre anni dopo la morte di Denis, l’amico che li ha uniti, Antonio e Luca incrociano di nuovo le loro esistenze. Antonio, bravissimo pasticcere la cui vita sentimentale ritarda a decollare, capisce di aver sempre provato qualcosa di più per Luca. Con l’obiettivo (anche) di ricoconquistarlo Antonio propone a Luca di rilevare insieme un vecchio forno di famiglia. Ma per Luca, impegnato al momento con un altro ragazzo molto importante per la sua vita, sarà il momento giusto?
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Federer: Gli ultimi dodici giorni Come dice il titolo, il documentario racconta gli ultimi 12 giorni della carriera del tennista. Diretto dal premio Oscar Asif Kapadia (Amy, Senna, Diego Maradona), il film mostra l’atleta nella sua veste più riflessiva e vulnerabile, mentre dice addio allo sport che ha plasmato la sua vita e che è riuscito a plasmare grazie al suo indiscusso talento.
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The Idea Of You - Solène (Anne Hathaway) è una quarantenne single, che inizia un’inaspettata storia romantica con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), membro degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Lo conosce casualmente al Coachella, dove sta accompagnando sua figlia, e tra i due inizia un’appassionata storia d’amore. Riuscirà Solène a far fronte a una vita sotto ai riflettori?
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Joker - Mentre ci stiamo già preparando al prossimo Joker: Folie à Deux in compagnia di Lady Gaga, chi non lo ha ancora visto può correre ai ripari e recuperare in streaming il Joker di Todd Phillips e Joaquin Phoenix. Gotham City: Arthur Fleck è un comico che soffre di disturbi mentali. Rifiutato e bistrattato inizia a commettere una serie di crimini che lo faranno cadere in una inarrestabile spirale d'odio e criminalità.
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Enea - Presentato allo scorso Festival del cinema di Venezia, il film di Pietro Castellitto con Benedetta Porcaroli, Sergio Castellitto e molti altri è un’opera originale che parla di giovinezza e trasgressione, provando a essere qualcosa di narrativamente diverso e unico nel panorama nostrano. Dopo I predatori, Pietro Castellitto si conferma un talento da non perdere di vista.
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Gli addestratori Con Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Lillo e Anita Caprioli, Gli addestratori è una commedia nostrana con protagonista un uomo che, separatosi dalla moglie, apre una scuola di addestramento per farle capire che saprebbe prendersi cura del loro cane. Tra disavventure e misunderstanding, il film è tutto da ridere.
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Road House - Remake del cult anni ’80, anche questa nuova adrenalina versione con Jake Gyllenhaal ha come protagonista un ex combattente UFC che accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa road house nelle Florida Keys, scoprendo che le cose lì non sono così facili come se le sarebbe aspettato. Il regista è Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith, Edge of Tomorrow). Nel cast ci sono anche Billy Magnussen, Jessica Williams, Daniela Melchior e molti altri.
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Pensati sexy - Maddalena (Diana Del Bufalo) ha 30 anni, zero autostima e un’esistenza precaria, sia sul lavoro sia in famiglia. Questo fino a quando si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Entra così nella sua vita un angelo custode, la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a intraprendere un viaggio tragicomico dentro se stessa, alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.
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Land Of Bad - Il pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (Russell Crowe) viene assoldato in una squadra incaricata di portare in salvo un informatore nel sud delle Filippine. Quando la missione volge al peggio, il suo compito diventa quello di guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza attraverso i territori nemici.
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Il nemico - Saoirse Ronan e Paul Mescal sono i protagonisti di questo film diretto da Garth Davis (Lion - La strada verso casa), che lo ha scritto a quattro mani con Iain Reid, l’autore del bestseller da cui è tratto. Ossessionante esplorazione del matrimonio e dell'identità, ha come protagonisti Hen e Junior, una coppia che vive isolata, coltivando un pezzo di terra che appartiene alla famiglia di lui. La vita dei due viene messa in discussione dall’arrivo di uno sconosciuto (Aaron Pierre), che si presenta alla loro porta con una proposta sconvolgente.
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Killers Of The Flower Moon - L’ultimo film di Martin Scorsese sbarca in esclusiva streaming su Prime Video pre-Oscar, dove siamo sicuri ne sentiremo parlare parecchio. Oklahoma, anni Venti. Nella contea di Osage furono molti i giacimenti di petrolio scoperti, che permisero ai nativi locali di arricchirsi. Il fatto catturò l’attenzione della popolazione bianca che, indispettita dall’esclusione dalle ricchezze, cominciò a perpetrare una serie di raggiri e manipolazioni ai danni della tribù Osage. Quando diversi capi tribù furono assassinati lasciando liberi i territori, l'FBI si decise ad aprire una serie di indagini. Un western vecchio stile, tratto dall’omonimo romanzo di David Grann.
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L’ultima volta che siamo stati bambini - Il film diretto da Claudio Bisio e ambientato in piena Seconda Guerra Mondiale ha come protagonisti tre giovanissimi che, dopo aver assistito alla morte di un amico, decidono di partire per un lungo viaggio di speranza che li porterà ad affrontare una serie di pericolose sfide.
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Il tuo Natale e il mio 2 Dopo il successo del primo capitolo uscito l’anno scorso, Prime Video replica la storia di Natale dei fidanzati James (Asa Butterfield) e Hayley (Cora Kirk). Cosa faranno quest’anno per Natale? Riusciranno a passarlo finalmente insieme? Il padre di James ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache. Il problema è che Geoff, il padre di Hayley, ha insistito per gestire la prenotazione, ma qualcosa nella traduzione è andato perso. Le due famiglie finiscono così in alloggi diversi, qualitativamente molto differenti tra loro. James e Hayley riusciranno sopravviveranno anche a questo Natale?
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Buon Natale da Candy Cane Lane Eddie Murphy è protagonista di questa commedia delle feste nei panni di Chris (Eddie Murphy), un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Stringe così per sbaglio un accordo con l’elfa Pepper (Jillian Bell), portando in vita i “12 giorni di Natale” e creando scompiglio in tutta la città. Chris, insieme ai figli e alla moglie, dovrà trovare la soluzione per spezzare l’incantesimo, salvando il Natale a tutti.
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Elf Me Con Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi, il film ha come protagonista Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo un po’ anticonvenzionale, al servizio di Babbo Natale. Trip infatti è un elfo costruttore, ma i giochi che crea a volte sono un po’ fuori controllo. È così che conosce Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli a scuola, con una mamma giocattolaia a cui gli affari non vanno poi così bene. Favola di Natale diretta da YouNuts!, è una commedia di buoni sentimenti.
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Il migliore dei mondi Ennio Storto (Maccio Capatonda) si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo, in cui la tecnologia si è fermata negli anni ’90. Sopravviverà all’analogico? Una commedia surreale che diventa un’avventura straordinaria, in un mondo e in modi di fare ormai (purtroppo) dimenticati.
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The Northman Il film di Robert Eggers con Alexander Skarsgård e Nicole Kidman è ambientato nel X secolo d. C. in Nord Europa. Dopo aver assistito all’omicidio del padre per mano dello zio, il figlio di re Aurvandil, Amleth, riesce a fuggire. Anni dopo, una volta cresciuto, l’ex ragazzo decide però di tornare a vendicare il genitore, salvare la madre e uccidere lo zio.
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Totally Killer Con protagonista Kiernan Shipka (Sabrina), Totally Killer è il film perfetto da vedere la sera di Halloween. 35 anni dopo aver ucciso tre teenager, il temuto “killer delle sedicenni” torna per continuare la sua scia di sangue e fare una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Shipka), scappando dopo essersi trovata faccia a faccia con lui, viene improvvisamente catapultata nel 1987, l’anno dei primi omicidi. Come fare? Jamie cercherà sua madre a quel tempo adolescente e si alleerà con lei con l’obiettivo di sconfiggere una volta per tutte il maniaco.
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The Burial - Il caso O’Keefe Ispirato all’articolo del New Yorker scritto da Jonathan Hart, il film con Tommy Lee Jones e Jamie Foxx racconta una storia vera. Quando un accordo finanziario ormai concluso va a monte, il proprietario di un’impresa funebre si rivolge a un carismatico avvocato per salvare l’azienda di famiglia. Il loro incontro darà vita a un'improbabile alleanza e a un'invidiabile amicizia, in cui non mancheranno importanti risvolti di denuncia alla corruzione e all'ingiustizia razziale.
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After 5 Il quinto, nonché ultimo capitolo della saga, vede Hardin assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa. Bisognoso di ritrovare se stesso e nella speranza di riconquistare la ragazza una volta tornato, parte per un viaggio in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato.
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Una torța per l’uomo giusto Ispirato a una storia vera, ha come protagoniste due amiche ventenni che vivono a Los Angels. Corinne (Odessa A’zion) è estroversa; Jane (Yara Shahidi) invece è estremamente timida, nonché una pasticcera talentosa che esercita a livello amatoriale. Con l’obiettivo di farle prendere coscienza della sua bravura e sviluppare fiducia in se stessa, Corinne convince Jane a sfornare torte per un anno e portarle nei bar così da farsi conoscere. Quello stesso anno però, Corinne riceve una diagnosi che le cambierà per sempre la vita.
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A Million Miles Away Ispirato alla storia vera dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away ripercorre la vita dell’uomo e della sua famiglia in un viaggio lungo decenni: da un villaggio del Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale.
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Women Talking - Il diritto di scegliere Il film di Sarah Polley con Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley e molte altre, tratto dal romanzo della scrittrice Miriam Toews, racconta la presa di coscienza e l’elaborazione della realtà che un gruppo di donne appartenenti a una comunità religiosa isolata e radicata ha rispetto alla propria fede. Women Talking è senza dubbio un film importante, che apre diversi preziosi spunti di riflessione sulla questione femminile, ma non solo.
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L’ultima notte di Amore Uno dei migliori film italiani usciti lo scorso anno, L’ultima notte di Amore racconta quella che avrebbe dovuto essere l’ultima missione del tenente di Polizia Franco Amore (Pierfrancesco Favino) prima del suo ritiro. La scena del crimine è quella della rapina che ha visto ucciso il suo collega di lunga data, nonché grande amico, Dino. Una storia scura e dolorosa; un’indagine perfettamente architettata e raccontata.
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Marry Me - Sposami Jennifer Lopez e Owen Wilson sono protagonisti di questa surreale commedia romantica che racconta la sorprendente decisione di una pop star di fama internazionale che, scoperto sull'altare, davanti a un pubblico mondiale, il tradimento del fidanzato celebrity, decide di sposarsi con uno sconosciuto tra la folla. Come andrà a finire? Forse lo sapete già. Ci si diverte comunque dall’inizio alla fine.
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Rosso, bianco e sangue blu Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno in comune charme, carisma, eleganza… e reciproca antipatia. Celata per anni, diventa cibo per i tabloid dopo una lite pubblica tra i due che rischia di compromettere per sempre il rapporto tra i loro paesi. Le due famiglie e i loro collaboratori, per mettere a tacere i rumors, costringeranno i due a una tregua, che però avrà risvolti più che inaspettati.
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La primavera della mia vita Il film di Zavvo Nicolosi ha come protagonisti Colapesce e Dimartino, due amici che incrociano le proprie strade artistiche per seguire un progetto misterioso e intrigante, che per una volta non ha nulla a che fare con la musica, ma con il passato.
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Belfast Il film di Kenneth Branagh è un omaggio del regista alla sua città natale e alla sua infanzia. Racconta la vita di un bambino e della sua famiglia nella Belfast degli anni ’60, tra fazioni politiche opposte e tumulti. Girato in bianco e nero, è stato candidato a 8 premi Oscar (di cui vinto uno per la Migliore sceneggiatura originale).
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Robots - Commedia ambientata in un futuro prossimo, in America, segue le storie parallele di un donnaiolo, Charles, e di una cacciatrice di dote, Elaine, che ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Dopo aver inconsapevolmente utilizzato questa truffa l'uno contro l'altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono insieme, costringendo i due a collaborare prima che sia troppo tardi.
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Ultima notte a Soho - Con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith, il film firmato Edgar Wright (Baby Driver - Il genio della fuga) racconta la storia di una brillante ragazza appassionata di moda che, dopo essersi trasferita a Londra, sviluppa una curiosa connessione spazio-temporale con Sandy (Anya Taylor-Joy), una cantante iconica degli anni ’60. La giovane inizia a rivivere oniricamente quell’epoca musicale, ma presto quello che sembra un bellissimo sogno si trasforma in un incubo.
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Paradise Highway - Juliette Binoche e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo thriller che racconta la storia di una camionista, Sally (Binoche), che per salvare il fratello finito in giri pericolosi, accetta con riluttanza di contrabbandare un carico illecito: una ragazza di nome Leila (Hala Finley). Mentre le due donne iniziano un pericoloso viaggio attraverso i confini americani, un agente dell’FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce.
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Le otto montagne - Tratto dal romanzo di successo di Paolo Cognetti, il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi è la commovente storia di amicizia di due ex bambini, ora uomini, che vivono due esperienze famigliari e di vita diverse, ma che li legheranno per sempre.
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The Fabelmans - L’ultimo film di Steven Spielberg è un omaggio alla sua infanzia e al cinema. Il piccolo Sammy Fabelman si innamora del grande schermo dopo che i suoi genitori, anche loro appassionatissimi di film, lo portano a vedere Il più grande spettacolo del mondo. Armato di telecamera, Sam inizia così a girare i suoi primi film per casa, con la gioia della madre che lo sostiene da subito. Nel cast ci sono Paul Dano, Michelle Williams e tanti altri. È stato candidato a 7 premi Oscar.
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Grosso guaio all’esquilino: la leggenda del kung fu Con Lillo Petrolo, Carolina Crescentini e Riccardo Antonaci, tra i tanti, il film diretto da YouNuts! è ambientato a Roma, nel quartiere Esquilino, dove un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali sogna di conquistare il cuore della coetanea Yasmin. Nel mentre tenta di scappare dalle angherie del bulletto Nadir. L’arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino, gli consentirà di ritrovare la fiducia in se stesso e scoprire il potere dell’amicizia.
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Judy Blume Forever La scrittrice per bambini e adolescenti Judy Blume - di cui tutti prima o poi si sono trovati un libro fra le mani - racconta la sua adolescenza in questo documentario firmato dalle registe vincitrici di un Emmy Davina Pardo e Leah Wolchok. Da bambina timorosa e fantasiosa a pioniera della narrazione, fino a scrittrice bandita che continua a lottare contro la censura ancora oggi: Judy Blume è raccontata attraverso girato e animazioni divertenti che ne celebrano il talento e la fantasia.
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Bones And All L’ultimo film di Luca Guadagnino fa il suo debutto in streaming su Prime Video. Bones And All racconta il primo amore: quello tra Maren (Taylor Russell), una giovane senza più dimora, e Lee (Timothée Chalamet), un ragazzo solitario. Fondendo romance, dramma e horror, il regista di Chiamami col tuo nome ci porta in un viaggio attraverso l’America rurale, in una storia di scoperta e accettazione.
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Gran voglia di vivere Con Fabio Volo e Vittoria Puccini, il film racconta la storia romantica di Marco e Anna. Lui ingegnere, lei architetta, si conoscono e si innamorano. Si sposano, nasce Tommaso, lei lascia il lavoro. Insoddisfatta, lei propone a lui di trasferirsi a Ibiza e ricominciare insieme, lui rifiuta. A lui viene proposto un trasferimento ad Amsterdam per lavoro, ci pensa e non lo dice a lei. Tra diatribe e malumori, i due decidono comunque di partire per un viaggio in Norvegia in camper, a lungo promesso a Tommaso. Tutto sembra riprendere la trama perfetta degli inizi fino a quando lei scopre della proposta di lavoro.
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Somebody I Used To Know Originale storia romantica, Somebody I Used To Know racconta la storia di Ally (Alison Brie), una produttrice televisiva dedita 100% al lavoro, la cui carriera subisce però una imprevista e brutta battuta d’arresto. Tornata nella sua casa d’origine per riprendere fiato, Allison si mette a ricordare com’era un tempo, ripercorrendo la sua relazione con Sean (Jay Ellis), suo grande amore giovanile. Quando scopre che l’uomo si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons), una donna creativa e sicura, che molto le ricorda se stessa anni prima, la situazione si fa confusa.
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Bullett Train Con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Michael Shannon e molti altri, il film di David Leitch (John Wick, Atomica Bionda, Deadpool: No Good Deed e Deadpool 2) è ambientato su un treno in corsa a bordo del quale ci sono cinque assassini occupati in missioni diverse che però scopriranno essere collegate tra loro.
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Un matrimonio esplosivo Jennifer Lopez e Josh Duhamel sono Darcy e Tom, due prossimi sposi che riuniscono le famiglia, i cui membri sono tutti amorevoli ma invadenti, in occasione delle loro nozze. Peccato che inizino ad avere qualche ripensamento. Come se non bastasse, all’improvviso le vite di tutti gli invitati sono messe in pericolo quando vengono presi in ostaggio. Commedia sentimentale dai risvolti turbolenti, il cast vede tra i tanti Jennifer Coolidge, Cheech Marin, Selena Tan, Steve Coulter, Lenny Kravitz e molti altri.
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Lamborghini Diretto da Bobby Moresco (Crash, Affari di sangue), Lamborghini - The Man Behind the Legend porta sullo schermo una storia tutta italiana. Dalla vita dello storico fondatore alla creazione della sua celebre casa automobilistica, dalla sua rivalità con Enzo Ferrari alla storia dell’Italia anni ’50, un paese che dalla guerra spingeva verso la modernità. Nel cast: Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (La dea dell’amore) e Gabriel Byrne (Treatment).
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Freaky Con Vince Vaughn e Kathryn Newton, il film è una commedia horror che mette in scena uno scambio d’identità inconsueto: quello tra una ragazza del liceo e uno squilibrato serial killer. Una volta avvenuto, la giovane avrà solo 24 ore per fare in modo che l'inversione non rimanga permanente.
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Ipersonnia Con Stefano Accorsi, Ipersonnia è un thriller ambientato in un futuro prossimo dove le carceri sono solo un ricordo e i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo: un sistema efficiente, economico e affidabile. Questo fino al giorno in cui uno psicologo si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto che innesca una catena di eventi che porta a mettere in discussione l'organizzazione.
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Improvvisamente Natale Chiara, 8 anni, ogni anno non vede l’ora che sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario dell’albergo di montagna in cui la famiglia trascorre le feste. Quest’anno però sarà diverso: Alberta e Giacomo, i genitori di Chiara, lo raggiungono in montagna a Ferragosto per farsi aiutare nel difficile compito di dire alla bambina che si stanno separando. Lorenzo accetta, ma a un patto: far prima trascorrere a Chiara un bellissimo Natale, seppure in versione estiva. Oltre a Diego Abatantuono, nel cast ci sono anche Violante Placido, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (o Mago Forest), Nino Frassica e Gloria Guida.
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Your Christmas or Mine? James (Asa Butterfield) e Hayley (Cora Kirk) finiscono a vivere l’uno il Natale nella famiglia dell’altra e viceversa. Dopo essersi salutati in stazione per partire verso le rispettive famiglie, infatti, entrambi prendono la decisione di raggiungere l’altro per trascorrere a sorpresa le feste insieme. Ognuno di loro vivrà il Natale all’opposto rispetto a come è stato abituato, scoprendo tante cose inaspettate dell’altro. Il film è diretto da Jim O’Hanlon (Trying) e nel cast ci sono anche Alex Jennings (The Crown), Harriet Walter (Killing Eve), David Bradley (Harry Potter) e molti altri.
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Hawa Hawa (Sania Halifa), 15 anni, vive con la nonna, ora gravemente malata. Preoccupata di essere data in affido ai servizi sociali, in concomitanza con l’arrivo di Michelle Obama a Parigi, decide che vuole farsi adottare dalla celebrità, che ammira più di chiunque altro al mondo. Un film tenero e originale.
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Nanny Pluripremiato esordio filmico della scrittrice Nikyatu Jusu, Nanny è un horror psicologico con protagonista Aisha (Anna Diop), una donna emigrata dal Senegal che trova occupazione in una famiglia benestante di New York come tata della figlia. Mentre spera che il nuovo lavoro e una rinnovata stabilità le permettano di portare con sé il figlio lasciato in Senegal, Aisha è sempre più turbata dalla vita domestica della famiglia presso cui si trova e da una presenza violenta che inizia a popolare i suoi incubi.
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Wash Me In The River Diretto da Randall Emmett (Fortress: la fortezza), il film con Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald e Jack Huston, racconta la storia di una coppia affiatata, segnata dall’abuso di stupefacenti. Quando la moglie, dopo un periodo in cui è riuscita a rimanere pulita come il marito, ci ricasca e la dose è fatale, l’uomo decide di trovare i responsabili e spezzare per sempre la catena della droga in città.
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My Policeman Basato sul romanzo di Bethan Roberts e diretto dal regista Michael Grandage (Bugs - Le spie senza volto), il film segue le vite del poliziotto Tom (Harry Styles), dell’insegnante Marion (Emma Corrin) e del curatore di un museo Patrick (David Dawson) durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. My Policeman è la storia di un amore proibito e racconta come siano cambiate le convenzioni sociali.
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Licorice Pizza L’ultimo film di Paul Thomas Anderson (Il filo nascosto, Il petroliere), è la storia d’amicizia e amore tra Alana (Alana Haim) e Gary (Cooper Hoffman), a San Fernando Valley negli anni ’70. Il film segue i due ragazzi, da quando si conoscono alla nascita e trasformazione del loro rapporto, proponendo allo spettatore uno spaccato della loro vita insieme e un racconto intimo sulla crescita.
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The People We Hate at the Wedding I fratelli Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), insieme alla madre (Allison Janney), sono stati invitati al matrimonio di Eloise (Cynthia Addai-Robinson), la sorellastra con cui non hanno rapporti ormai da diverso tempo. I due vedono il fatidico giorno come l’occasione per ricongiungersi e tornare tutti affiatati come un tempo. Ma non tutto va secondo i loro piani.
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Catherine Called Birdy Scritto e diretto da Lena Dunham, il film si basa sul romanzo Catherine di Karen Cushman e racconta la storia di Lady Catherine, detta Birdy, la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. Poco abbiente e avido incallito, Rollo vuole usare sua figlia per uscire dal tracollo finanziario in cui naviga, dandola in sposa a un ricco proprietario terriero. Ma Birdy, intelligente e avventurosa, è pronta a respingere qualsiasi corteggiatore. Con Bella Ramsey, Billie Piper e Andrew Scott.
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Argentina, 1985 Presentato in concorso alla 79ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale, impegnati in un coraggioso lavoro d’indagine per offrire giustizia alle vittime della giunta militare, in una frenetica corsa contro il tempo e sotto costante minaccia.
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Goodnight Mommy Quando due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna di famiglia, li attende la madre (Naomi Watts) con il volto coperto di bende. A suo dire è la conseguenza di una recente operazione, ma il comportamento sempre più eccentrico e inquietante della donna, fa supporre ai due che dietro le garze non ci sia affatto la madre.
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My Best Friend’s Exorcism Omaggio alla cultura pop anni ’80, il film racconta la storia delle amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller), una delle quali è impossessata da una forza paranormale. Le due dovranno capire come rispedire il demone all’inferno tra rocambolesche avventure. Diretto da Damon Thomas (Killing Eve) e scritto da Jenna Lamia (Good Girls), è una storia di amicizia e terrore basata sul romanzo bestseller di Grady Hendrix (Satanic Panic).
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Cyrano Peter Dinklage (Game of Thrones) è il protagonista di questo adattamento cinematografico diretto da Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio, Espiazione) dell’omonimo spettacolo teatrale. La storia è nota, ed è quella del celebre triangolo amoroso tra Cyrano de Bergerac, Roxanne e Christian. Il primo è innamorato della seconda, che è innamorata del terzo, che chiede aiuto al primo per conquistarla a suon di lettere che questo si trova a scrivere a suo nome.
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Tredici vite Il film di Ron Howard (Rush, A Beautiful Mind) con Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton, racconta l’incredibile storia vera del salvataggio di una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. Un gruppo di esperti sommozzatori - tra i più abili al mondo, gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unirà alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10mila volontari per tentare il salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore.
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House of Gucci Il film di Ridley Scott racconta il tormentato matrimonio, finito in tragedia, tra Maurizio Gucci, a capo della nota casa di moda, e Patrizia Reggiani. I due sono interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Nel film ci sono anche Jared Leto e Al Pacino.
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Samaritan Sylvester Stallone è Mr. Smyth, un misterioso uomo sulla cui identità inizia a interessarsi Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton), un curioso ragazzino di tredici anni . Sono vent’anni che il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco, ma in molti, tra cui Sam, sperano non sia così. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di svelare i suoi sospetti e di convincere Smyth a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.
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Spencer Diretto da Pablo Larraín (Jackie), il film reinterpreta uno spaccato di vita di Lady Diana (Kristen Stewart). 1991: Diana Spencer inizia a realizzare che il suo matrimonio con il Principe Carlo non sta funzionando e che deve prendere delle decisioni importanti per la sua vita e quella della corte inglese. Nel corso delle vacanze di Natale a Sandringham, dove la famiglia reale trascorre le festività, si trova a passare molto tempo da sola e a riflettere.
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Don’t Make Me Go Max (John Cho) è un padre single che, quando scopre di avere una malattia incurabile, decide di provare a fare il pieno di tutti gli anni che non potrà più vivere con sua figlia. Con la scusa di farle fare lezioni di guida, porta la ragazza in un viaggio dalla California a New Orleans, dove lo attende una rimpatriata con gli amici del college.
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The Contractor Chris Pine è protagonista di questo thriller d’azione nei panni del Sergente delle Forze Speciali James Harper, un uomo congedato contro la sua volontà e sul lastrico dopo essersi visto rifiutare la pensione. In cerca di sostentamento, Harper si arruola con una forza militare clandestina. Ma quando la prima missione va storta, si ritrova in fuga con un unico obiettivo: scoprire chi lo ha tradito e perché.
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La cena delle spie Storia di spionaggio diretta da Janus Metz (Borg McEnroe, ZeroZeroZero), La cena delle spie ha come protagonista un agente della CIA (Chris Pine) incaricato di scovare una talpa che è costata la vita di più di cento persone. L’indagine porta l’uomo dall’Austria all’Inghilterra fino in California, dove si ritrova con una sua collega-amante (Thandie Newton).
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Laura Pausini - Piacere di conoscerti Il film Original italiano con protagonista la celebre cantante nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se, quella sera del 1993, non avesse vinto il Festival di Sanremo? Laura Pausini si apre al pubblico con aspetti del suo mondo mai visti prima, ripercorrendo la sua storia dall’infanzia, attraverso tutte le tappe di una straordinaria carriera, immaginando cosa sarebbe successo se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.
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Sicario - Ultimo incarico Con Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins, il film racconta la strana e rischiosa missione che un sicario deve portare a termine. Deve uccidere una persona, ma conosce solo il luogo e l'ora dell’incarico. Arrivato sul posto, si rende conto di avere diversi possibili bersagli, tra cui lo sceriffo della contea. Rischiando la sua stessa vita, si mette alla ricerca di risposte per portare a termine il lavoro.
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I Love America Lisa (Sophie Marceau) è una donna single che, a figli cresciuti, decide di dare un’altra chance all’amore trasferendosi da Parigi a Los Angeles. Qui riabbraccia il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani), che ha fatto fortuna aprendo un drag queen bar e che l’aiuta a creare il suo profilo su un sito d’incontri grazie al quale, dopo una serie di appuntamenti imbarazzanti, conosce John (Colin Woodell).
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Lucy and Desi Il documentario d’esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America: Lucille Ball e Desi Arnaz (sulla quale, sempre su Prime Video, trovate anche il bel film I Love Lucy con Nicole Kidman e Javier Bardem). L’amore tra i due, che hanno rischiato tutto per stare insieme, ha portato alla creazione di I Love Lucy, uno degli spettacoli più famosi e influenti della storia della tv.
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Master Con Regina Hall, Zoe Renee, Talia Ryder, Talia Balsam e Amber Gray, il film è ambientato in un’elitaria università del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita, dove tre donne provano con tutte le loro forze a trovare il proprio posto. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera, che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola, ognuna di loro dovrà capire come trattare i fatti e individuare la vera minaccia.
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Acque profonde Ben Affleck e Ana de Armas sono Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Quando le provocazioni e i ricatti psicologici tra i due aumentano, il loro rapporto passionale si trasforma in un gioco mortale, soprattutto quando i flirt extra-coniugali della donna iniziano a scomparire. Diretto da Adrian Lyne (Attrazione fatale, Proposta indecente), Acque profonde è un thriller erotico ricco di suspense.
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I Want You Back Commedia romantica, I Want You Back racconta la storia di Emma e Peter, due estranei che si conoscono dopo essere stati lasciati nello stesso fine settimana dai rispettivi partner. La loro autocommiserazione prende un’altra piega quando entrambi scoprono che gli ex sono già andati avanti e stanno frequentando nuove persone. Emma e Peter escogitano così un piano tanto stupido quando disperato per provare a riconquistarli.
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Come ti ammazzo il bodyguard 2 - Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas sono protagonisti di questa action comedy che ha come protagonista una guardia del corpo, Michael Bryce, che dopo essersi ripromessa di non fare più uso della violenza si trova coinvolta in una missione di supporto all’FBI per evitare un cyber attacco. A catalogo è possibile trovare anche il primo capitolo della saga.
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Dangerous Dopo la morte del fratello, Dylan “D” Forrester (Scott Eastwood), un ex detenuto, si dirige verso un’isola lontana per partecipare alla veglia funebre. Qui sopraggiunge una banda di spietati assassini comandata da Cole (Kevin Durand) che prende in ostaggio la famiglia. “D” si trova al centro di un adrenalinico gioco di guardie e ladri quando l’FBI, grazie a una soffiata, riesce ad avvicinarsi a lui e al luogo. “D” però vuole scoprire cosa centri Cole con la morte del fratello e capire le ragioni della sua vendetta.
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Flashback Una famosa avvocata, cinica ed egocentrica, conosce per caso uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo, che la porta a visitare diverse epoche, dal Medioevo alla Rivoluzione Francese, facendole conoscere una serie di donne celebri. Intrappolata in un loop di viaggi da cui sembra impossibile uscire, la donna dovrà scoprire qual è il suo ruolo nella società e imparare a capire come aiutare chi non ha voce, per interrompere la vorticosa magia.
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The Tender Bar Diretto da George Clooney e basato sull’omonimo romanzo autobiografico di J.R. Moehringer, The Tender Bar racconta la storia di J.R.: un ragazzo cresciuto solo con la madre, che viene accolto e amato come un figlio dallo zio Charlie (Ben Affleck), proprietario di un bar e grande amante della letteratura. È lo zio che inizia J.R. ai classici e lo sprona a perseguire la sua passione per la scrittura. The Tender Bar è una tenera storia d’affetto e un racconto di formazione al maschile.
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Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso I famosi mostri della saga cartoon sono tornati con un’avventura tutta nuova. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore”, va in tilt, Dracula e i suoi amici vengono trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro. Riuscirà ciascuno a riprendere le proprie sembianze e poteri?
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Tre sorelle Di Enrico Vanzina con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, Tre sorelle è ambientato a Roma, nel 2019. Tre sorelle alle prese con differenti travagli sentimentali insieme a un’amica decidono di prendersi una pausa nella casa al mare di una di loro. A interrompere la tanto desiderata quiete arriva però Antonio, il nuovo vicino di casa che rompe ogni equilibrio tra loro.
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Being The Ricardos - Nicole Kidman e Javier Bardem sono rispettivamente Lucille Ball e Desi Arnaz nel nuovo film del regista premio Oscar Aaron Sorkin (Molly’s Game, Il processo ai Chicago 7). La coppia, minacciata da assurde accuse personali, diffamazione politiche e taboo culturali, viene ritratta durante la produzione della loro rivoluzionaria sitcom I Love Lucy.
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A Quiet Place 2 - Sequel del sorprendente esordio alla regia di John Krasinski, qui anche interprete insieme alla moglie Emily Blunt, A Quiet Place 2 è un thriller-horror che vede di nuovo la famiglia Abbott alle prese con una strenua lotta per la sopravvivenza nel mondo in cui il rumore è bandito se non si vuole finire divorati da spietate creature aliene.
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Io sono Babbo Natale - Ettore (Massimo Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta che non ha grandi prospettive se non quella di continuare a essere un rapinatore. Finisce così a a casa Nicola (Gigi Proietti), un signore molto simpatico che non ha oggetti di valore da dargli ma una grande rivelazione: “Sono Babbo Natale” gli confessa. Ma sarà vero?
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La furia di un uomo - Wrath of Man Dopo un'imboscata mortale a una delle loro auto blindate, l’agenzia Fortico Securities di Los Angeles assume un misterioso dipendente di nome Patrick Hill (Jason Statham), detto "H". Inizialmente H sembra essere un tipo serio e tranquillo, ma quando insieme al partner Bullet (Holt McCallany) diventa obiettivo di un tentativo di rapina, le sue formidabili e letali abilità vengono rivelate.
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Il visionario mondo di Louis Wain La storia vera dell’eccentrico artista britannico Louis Wain è ora un film con protagonista Benedict Cumberbatch. I lavori di Wain, quadri giocosi, quasi psichedelici, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione degli esseri umani sui gatti. Il film segue le avventure di questo eccentrico e dimenticato eroe che, vissuto tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ha provato a comprendere meglio la propria vita e condiviso un amore profondo con la moglie Emily (Claire Foy).
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Sir Gawain e il cavaliere verde Con Dev Patel (The Millionaire, Lion - La strada verso casa), Sir Gawain e il cavaliere verde è un’epica avventura fantasy basata sulla leggenda dello spericolato e testardo nipote di Re Artù, che ebbe il coraggio di fronteggiare il Cavaliere Verde: un gigante dalla pelle smeraldo. La regia è di David Lowery (Storia di un fantasma, Il drago invisibile) e nel cast ci sono anche Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury e molti altri.
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Welcome to the Blumhouse Primo progetto di una serie tematica di film di genere Amazon Original, Welcome to the Blumhouse è composto da 8 film caratterizzati da suspense e brivido prodotti dalla Blumhouse Television di Jason Blum insieme ad Amazon Studios. Ogni film racconta temi comuni come amore e famiglia, ma da una prospettiva inedita, in cui sono presentati come forze redentrici o distruttive. I titoli sono: The Lie, Black Box, Nocturne e Evil Eye, Bingo Hell, Black As Night, The Manor e Madres.
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Ad Astra Il film di James Gray (Two Lovers, C’era una volta a New York) con protagonista Brad Pitt è la storia di un uomo che sfida i suoi limiti fisici per trovare profonde risposte sulla propria esistenza. Roy McBride è un astronauta che intraprende un viaggio ai confini dei sistema solare per cercare il padre scomparso e risolvere un problema che rischia di compromettere per sempre la sopravvivenza della Terra.
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Cenerentola - Rilettura in chiave musical della celebre fiaba, Cenerentola è scritto e diretto da Kay Cannon (“Pitch Perfect 2 e 3”) con un cast di star che incluse Camila Cabello (nel ruolo della protagonista), Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter, Nicholas Galitzine e Pierce Brosnan. Il film racconta le sorti di un’ambiziosa donna dai grandi sogni che, grazie a un aiuto speciale, riuscirà a trasformare in realtà.
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Le bal des folles - Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria) dirige e interpreta il film scritto con Christophe Deslandes che racconta la storia di una donna, Eugénie, che vive sul finire del XIX secolo e possiede la particolare capacità di parlare coi morti. Quando la sua famiglia lo scopre, Eugénie viene portata in una clinica neurologica, dove sono ricoverate tante donne affette da isteria, “pazzia” o altri disturbi fisici e mentali. Il luogo è diretto dal Dr. Charcot e il loro incontro, cambierà per sempre i destini di entrambi.
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The Protégé - Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody e cresciuta "dall'azienda di famiglia”, Anna è la sicaria più qualificata al mondo. Ma quando Moody, che è stato come un padre per lei, viene brutalmente assassinato, Anna giura vendetta. Action drama al cardiopalma, con un cast di stelle come Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Maggie Q.
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La guerra di domani Il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva nel presente per portare un messaggio di aiuto: di lì a trent’anni la razza umana potrebbe scomparire dopo aver perso una sanguinaria guerra contro una letale specie aliena. L’unica speranza è che civili del presente si arruolino e vengano trasportati nel futuro, in battaglia. Tra di loro c’è anche Dan Forester (Chris Pratt), insegnante di scienze e padre di famiglia, che decide di combattere nella speranza di regalare un futuro migliore a sua figlia Muri. Nel cast ci sono Chris Pratt, J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin e molti altri.
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Jolt Lindy è una donna ironica e bellissima con un segreto: a causa di un problema neurologico che ha dalla nascita, le accade spesso di essere presa da disturbi omicidi rabbiosi, che controlla solo dandosi una scossa elettrica con uno speciale dispositivo. Quando un uomo con cui si sta vedendo viene trovato ucciso, la polizia la mette subito nella lista dei principali sospettati. Lindy, però, è intenzionata a trovare il colpevole e dare un happy end alla sua rabbia. Con Kate Beckinsale, Susan Sarandon, Stanley Tucci e molti altri.
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Gunpowder Milkshake Sam (Karen Gillian) ha solo 12 anni quando sua madre, una sicaria di élite, è costretta ad abbandonarla. Cresciuta da The Firm, la spietata associazione per cui lavorava la madre, Sam segue le sue orme e diventa una killer. È efficiente e fedele, ma quando durante una missione si trova davanti alla scelta se portarla a termine o salvare la vita di una bambina di 8 anni (Chloe Coleman), Sam sa cosa fare, ma anche che, per sopravvivere, dovrà riuscire a trovare sua madre e cercare aiuto nel suo nuovo gruppo di compagne, chiamate The Librarians.
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The Mauritanian Tahari Rahim (The Looming Tower, The Serpent), Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti), Shailene Woodley (Big Little Lies), Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange) e Zachary Levi (La fantastica signora Maisel) sono i protagonisti di questo film di Kevin MacDonald (L’ultimo re di Scozia) basato sull’autobiografia bestseller di Mohamedou Ould Slahi, intitolata Guantánamo Diary. La storia racconta come l’uomo è stato tenuto prigioniero per anni a Guantanamo Bay senza essere processato e la difficile battaglia legale che ne seguì.
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Maschile singolare Antonio (Giancarlo Commare) è costretto a mettere in dubbio tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente sia economicamente. Con l’aiuto dell’amica Cristina (Michela Giraud) si mette alla ricerca di una casa, di uno stipendio e di una nuova stabilità, che trova iniziando a lavorare in un forno e decidendo di dividere la casa con Denis (Eduardo Valdarnini). Ma quando all’orizzonte si affaccia la possibilità di un nuovo rapporto, Antonio rimette di nuovo in discussione tutto.
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Chaos Walking Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow) è il regista di questo dramma ambientato in un futuro non molto lontano in cui le donne sono scomparse e gli uomini sono affetti da una forza che mostra tutti i loro pensieri chiamata “the noise”. Todd Hewitt (Tom Holland) scopre una ragazza, Viola (Daisy Ridley), che si è schiantata inavvertitamente sul suo Pianeta. Mentre Viola prova a sopravvivere in un ambiente a lei inospitale, Todd fa di tutto per proteggerla.
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Dear White People Il film di Justin Simien - da cui è stata tratta la serie Netflix - è ambientato in un college statunitense di fantasia, perlopiù frequentato da bianchi borghesi, dove alcuni studenti appartenenti alle minoranze culturali o etniche vivono diverse vicissitudini legate a fenomeni di discriminazione e rivalsa. La voce narrante guida è quella della protagonista Samantha White che immortala tutto con la sua telecamera e lo denuncia nella trasmissione radio che tiene al campus chiamata, appunto, “Dear White People”.
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Si vive una volta sola Il nuovo film di Carlo Verdone, che lo vede anche tra gli interpreti nel ruolo del Professor Umberto Gastaldi, è un viaggio on the road dai risvolti inaspettati. Nel cast ci sono anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora nei panni dei membri della sua formidabile équipe ospedaliera, riconosciuta non solo per la propria professionalità, ma anche per i temibili scherzi che architettano. Tutti insieme, durante una vacanza verso i mari del Sud Italia, si trovano ad affrontare un’esperienza imprevista e indimenticabile.
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Yesterday Il film di Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire, 127 ore) racconta la stramba storia di un musicista di scarso successo che un giorno, al suo risveglio, scopre di essere l’unico rimasto incolume a un blackout planetario: nessuno sa chi sono i Beatles o si ricorda le loro canzoni. Cosa farà?
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Alice e Peter Prima che Peter diventasse Peter Pan e Alice finisse nel paese delle meraviglie erano fratelli e vivevano spensierati in una casa di campagna con il più grande David e i loro genitori. Ma la partenza di David per un prestigioso collegio seguita da un brutto incidente, diventa la causa di un inabissamento della loro vita famigliare. Quando Alice e Peter, provando a non arrendersi, si recano a Londra per vendere i cimeli di famiglia, inizia per loro un’avventura che cambia le loro esistenze.
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Senza rimorso di Tom Clancy Diretto da Stefano Sollima (Suburra, ZeroZeroZero), il film racconta le origine di John Clark, uno dei personaggi più celebri creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan, un esperto Navy Seal alla ricerca di vendetta per l’assassinio della moglie incinta, vittima di una cospirazione internazionale. Dramma, action e intrighi politici sono alla base del film con protagonisti Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce e molti altri.
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Il castello di vetro Woody Harrelson, Naomi Watts e Brie Larson sono alcuni dei protagonisti del film basato sull’autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls. Il castello di vetro racconta l’infanzia nomade e sui generis dell’autrice che, seconda di quattro fratelli, è cresciuta con una madre totalmente assorbita dalla sua arte e un padre affettuoso ma alcolizzato.
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Miss Sloane - Giochi di potere Diretto da John Madden (Shakespeare In Love, Marigold Hotel), Miss Sloane è un thriller a sfondo drammatico con protagonista Jessica Chastain nei panni di una spietata lobbista disposta a tutto pur di far passare una legge. La trama rivela molte delle dinamiche politiche utili per vincere al Congresso e punta il suo sguardo indagatore verso il potente e controverso mondo delle lobby.
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Il principe cerca figlio Basato sui famosi personaggi creati da Eddie Murphy, qui ancora protagonista insieme all’inseparabile Arsenio Hall, Il principe cerca figlio è il sequel del cult del divertimento di fine anni ’80 Il principe cerca moglie. Tutto ha inizio del prospero regno di Zamunda dove Re Akeem (Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Hall) intraprende un’altra avventura che li porta ad attraversare il mondo diretti nel Queens, New York, dove tutto ha avuto inizio anni fa.
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L’amico del cuore Casey Affleck e Dakota Johnson sono protagonisti della trasposizione cinematografica della storia vera della famiglia Teague. Matt è un brillante giornalista. È sposato con Nicole, a cui viene diagnosticato un cancro terminale. Mentre l'uomo viene sopraffatto dalle responsabilità, il migliore amico della coppia (Jason Segel) decide di dare una mano, mettendo in pausa la sua vita per aiutare i due. Un cast pazzesco per una storia profonda e drammatica.
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The Rental È un thriller inquietante quello che segna il debutto alla regia di Dave Franco. Due coppie sono in vacanza sulle rive dell’oceano. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando i quattro iniziano a sospettare che il padrone della casa in cui alloggiano li stia spiando. Il tranquillo e romantico weekend fuori porta si trasforma così in un’avventura sinistra, in cui affiorano segreti a lungo celati.
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Quello che tu non vedi Adam (Charlie Plummer) è un adolescente brillante e introverso con il sogno di diventare uno chef. Dopo un incidente avvenuto in chiusura dell’anno scolastico, è costretto a cambiare scuola. Il ragazzo soffre infatti di allucinazioni visive, che si presentano nei momenti più disparati. Nel nuovo istituto non conta di adattarsi, ma vuole barcamenarsi in previsione dell’iscrizione alla scuola di cucina. Tutto cambia quando incontra Maya (Taylor Russell), una ragazza schietta e senza paura, di cui s’innamora e che lo aiuterà ad affrontare alcuni dei suoi più grandi problemi. Nel cast ci sono anche Andy Garcia e Taylor Russell.
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Sound Of Metal Candidato agli Oscar 2021 in sei categorie tra cui Miglior Film e Miglior attore protagonista (Riz Ahmed), Sound Of Metal racconta la storia di Ruben, un musicista che sta perdendo progressivamente l’udito. Mentre le persone intorno a lui, tra cui la compagna Lou (Olivia Cooke), si preoccupano che possa ripiombare nella tossicodipendenza da cui è appena uscito, l’uomo decide di rivolgersi a una comunità di non udenti, che lo accoglie donandogli equilibrio e una nuova possibilità.
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Bliss Originale commedia sentimentale con Owen Wilson e Salma Hayek, Bliss è incentrata sulla storia d’amore tra Greg, un neo-divorziato a cui la vita cade a pezzi, e Isabel, una donna convinta che il mondo sia così corrotto da non poter essere reale. Isabel crede di vivere in una simulazione negativa della realtà, dentro un’esistenza che in verità non lo è. Greg, che in un primo momento ha molti dubbi e perplessità sulle teorie complottiste della donna, man mano dovrà ammettere che non sono poi così folli.
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I Care a Lot Marla Grayson (Rosamund Pike) è una donna spietata. Di professione tutrice legale, è affidata dal tribunale a decine di anziani che truffa astutamente sottraendo loro averi e risparmi. Il metodo che Marla porta avanti aiutata dalla complice e amante Fran (Eliza González) sembra infallibile, fino al giorno in cui sceglie come preda Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una pensionata all’apparenza benestante e sola, che però ha alcune connessioni con un potente gangster (Peter Dinklage).
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I morti non muoiono L’ultimo film di Jim Jarmusch (Solo gli amanti sopravvivono, Paterson) ha come protagonisti Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi e molti altri. È una horror comedy che spiazza lo spettatore. Tutto ha inizio quando, a causa dell’abuso spropositato di risorse del pianeta da parte dell’uomo, la calotta polare si rompe e lo spostamento dell’asse terrestre risveglia i morti dal loro riposo. Gli zombie iniziano a mietere vittime ovunque e a Centerville, una cittadina in Ohio, toccherà al capo della polizia e a un suo agente provare a riportare l’ordine.
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I am Greta Il regista Nathan Grossman racconta l’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg in un documentario intimo e interessante, che raccoglie moltissimi filmati inediti della sua storia. Dai suoi scioperi in solitaria fuori dal Parlamento Europeo al suo incredibile viaggio in barca a vela attraverso l’Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all’ONU nel 2019, Grossman delinea l’ascesa e l’influenza di una delle giovani donne più rilevanti della nostra epoca.
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One Night in Miami… È il 1964 quando, durante una notte passata alla storia, quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo s’incontrano per festeggiare una delle rimonte più leggendarie della box: Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco sarebbe diventato Muhammad Ali, batte il campione dei pesi massimi Sonny Liston. Per questo vuole festeggiare con i suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge). Trasposizione cinematografica diretta da Regina King dell’omonimo spettacolo teatrale, One Night in Miami… è un racconto di finzione ispirato alla notte che queste straordinarie personalità hanno trascorso davvero insieme.
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Padrenostro Il film che è valso la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino allo scorso Festival di Venezia, racconta una storia vera. Roma, 1976: Valerio (Mattia Garaci) e Christian (Francesco Gheghi) sono due ragazzini che, durante quell’estate, scoprono l’incomprensibile violenza del mondo adulto e il vero significato della parola amicizia. Valerio è un bambino molto fantasioso, la cui purezza viene intaccata il giorno in cui, insieme alla madre, vede un gruppo di terroristi tendere un agguato al padre Alfonso (Favino). Proprio nel momento in cui tutta la sua famiglia si sente in pericolo, Valerio trova conforto nel legame con Christian, che è di poco più grande di lui, ma molto più spavaldo.
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The Gentlemen - Guy Ritchie (Snatch - Lo strappo, Sherlock Holmes) firma in esclusiva per Amazon l’ultima delle sue ineguagliabili commedie action, con un cast stellare che include Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery e Colin Farrell. Londra: l’emigrato americano Mickey Pearson (McConaughey) è il re della marijuana in città. Quando si sparge la notizia che vuole abbandonare il mercato, vari criminali locali si attivano con una serie di piani per provare a rubargli il dominio.
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I’m Your Woman - Prodotto e interpretato da Rachel Brosnahan, I’m Your Woman è un thriller ambientato negli anni ’70 che affronta tematiche come maternità, famiglia e empowerment femminile. Jean (Brosnahan), appena diventata madre, scappa dal passato criminale del marito e si rifugia in una vita casalinga non priva di paure e continue soluzioni di difesa. Aiutata da Cal e Teri, la donna volge la situazione a suo favore rendendola un’opportunità di crescita personale e di consapevolezza del proprio potere.
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After 2 - Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) si sono lasciati. After 2 segue le storie di entrambi dopo la fine del loro rapporto. Mentre Hardin ricade vittima di vecchie cattive abitudini, Tessa comincia uno stage presso una casa editrice dove conosce l’affascinante Trevor (Dylan Sprouse), con cui inizia un gioco di seduzioni. Nonostante tutto, però, Tessa è ancora legata - ricambiata - a Hardin. Teen drama da bollori, After 2 è in esclusiva su Amazon Prime Video.
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I fratelli Sisters - Il film di Jacques Audiard (Il profeta) con protagonisti Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal è un western originale e divertente. Racconta la storia di due fratelli al servizio del Commodoro che, nel 1951 in Oregon, si mettono sulle tracce di un cercatore d’oro che si dice sia riuscito a mettere a punto un processo per separare il metallo prezioso dagli altri residui minerali. Il film segue le vicende dei due, raccontando perlopiù chi sono e il loro rapporto. Dialoghi e situazioni sono da manuale, il cast è eccellente.
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Ferro Un viaggio nella vita privata e professionale di uno dei cantanti italiani contemporanei più famosi al mondo: Ferro offre a fan o semplici curiosi uno spaccato inedito sulla storia, sulle passioni, sulla vita quotidiana e il lavoro come artista di Tiziano Ferro.
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Uncle Frank È il 1973 quando la giovane Beth (Sophia Lillis) si trasferisce in città per studiare alla New York University, dove suo zio Frank (Paul Bettany) è un riverito professore universitario. Beth scopre che lo zio è gay e vive con l’amato “Wally” (Peter Macdissi) con cui ha da anni una relazione tenuta segreta. Dopo la morte del padre, Frank è costretto a tornare con Beth dalla famiglia per il funerale, dove deve affrontare una verità e un trauma a lungo tenuti lontani. Una dramedy ben realizzata da Alan Ball e interpretata dal suo cast.
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The Courier The Courier è un action-thriller che si svolge nel tempo reale in cui i suoi protagonisti devono sopravvivere a un attacco mortale lottando senza sosta. Al centro della storia troviamo il premio Oscar Gary Oldman (L’ora più buia) nei panni di un boss criminale impegnato a uccidere l’unica persona che può testimoniare contro di lui a un processo.
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Old Man & the Gun Robert Redford è Forrest Tucker, un rapinatore di banche seriale che a 77 anni non ha ancora deciso di smettere. Insieme a due soci, organizza colpi decisamente sui generis utilizzando il suo charme e la sua calma sicura. È così che visita e svuota banche, mai armato. Un poliziotto, però, lo ha scoperto e ha deciso di mettersi sulle sue tracce. Old Man & the Gun è un film perfetto per il protagonista di L’uomo che sussurrava ai cavalli e una sorta di suo testamento simbolico al cinema, che ha deciso di abbandonare come attore, continuando però a lavorare nel dietro le quinte.
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Amiche in affari Mia e Mel sono da sempre migliori amiche e gestiscono insieme un negozio di cosmetici. Per loro contano solo amicizia e carriera. Quando sono costrette a vendere una parte della loro attività in rosso alla potente magnate Claire Luna, il loro “inscalfibile” legame viene messo a dura prova dalla donna, il cui piano è costringere Mia a mollare. Riuscirà l’amicizia tra le due a reggere il peso degli eventi? Commedia pop da guardare per una serata di totale relax con Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish e molti altri.
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Upgrade In un futuro distopico in cui l’abuso della tecnologia ha invaso ogni attività quotidiana, Grey Grace (Logan Marshall-Green) è un meccanico vecchio stile, ormai senza lavoro a causa dell’avvento di macchine con intelligenze artificiali. Uno degli ultimi lavori che è riuscito a rimediare è stato rimettere a nuovo l’auto del ricco Eron Green. È sulla strada per consegnargli la vettura sistemata che, insieme alla moglie, viene aggredito. La donna viene uccisa, lui rimane in fin di vita e paralizzato. Eron prende a cuore la sua storia e si propone di aiutarlo a recuperare la mobilità impiantandogli un chip sperimentale chiamato STEM, che è in grado di controllare il suo corpo e il suo cervello. Grey accetta, deciso a vendicare la moglie. Action-thriller di fantascienza, “Upgrade" è in streaming su Prime.
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Amabili resti Il dramma firmato Peter Jackson (“Il signore degli anelli”) racconta la storia della giovane Susie (Saoirse Ronan), una ragazzina brutalmente uccisa, il cui spirito si trova a vagare tra terra e cielo in una sorta di limbo di ricordi e fantasie, mentre è costretta ad assistere al dolore dei suoi cari e alla vita del suo omicida nel mondo reale. “Amabili resti” è un film duro e commovente, cinematograficamente costruito benissimo. Oltre Saoirse Ronan nel cast ci sono anche Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon e Stanley Tucci.
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Made in Italy Liam Neeson è protagonista insieme a Micheál Richardson, Lindsay Duncan e Valeria Bilello, di questa commedia ambientata in Toscana e diretta da James D’Arcy. Robert (Liam Neeson) è un artista londinese che ha ereditato dalla defunta moglie una casa in Italia, in cui decide di recarsi con suo figlio Jack, con cui ha un ottimo rapporto. Una volta arrivati sul luogo, però, i due scoprono che la dimora è in rovina. La cosa porta malumore tra i due, finché non decidono di chiedere aiuto agli abitanti del luogo per il restauro. È così che Robert incontra Kate e Jack s’innamora di Natalia. Un sereno film da divano.
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Figli Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono i protagonisti di quello che avrebbe dovuto essere il terzo film di Mattia Torre (Boris), scomparso lo scorso anno. Diretto da Giuseppe Bonito, è basato sul famoso monologo che Mattia Torre ha scritto per parlare con ironia e disincanto di cosa voglia dire per una coppia l’arrivo dei bambini. Nicola (Mastandrea) e Sara (Cortellesi) sono felici insieme. Hanno già una bambina di sei anni, quando la loro tranquillità viene mandata nuovamente a gambe all’aria dall’arrivo di Pietro. I nuovi squilibri fanno emergere vecchi rancori e ogni cosa diventa motivo di litigio. L’unica soluzione possibile sembra quella di trovare una babysitter, ma come riuscirci tra esigenze, dubbi e crisi? Figli è un film tenero e ben fatto, raccontato in modo originale.
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Bombshell Basato su fatti realmente accaduti, Bombshell racconta la storia delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne molto differenti tra loro (interpretate da Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie), che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato. Il film, protagonista degli ultimi premi cinematografici, in Italia sarebbe dovuto uscire al cinema a fine Marzo.
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Mamma mia! Ci risiamo Dopo dieci anni esatti dal primo, esplosivo episodio di Mamma mia! firmato Phyllida Lloyd, torniamo sull’isola greca di Kalokairi, dove Sophie (Amanda Seyfried) ha deciso di restaurare l’albergo di famiglia per omaggiare sua madre Donna (Meryl Streep), che lì l’ha avuta e cresciuta da sola.Mentre lavora alla riapertura, Sophie ripercorre la vita di sua madre, dal diploma a quella famosa vacanza sull’isola di molti anni prima, da cui Donna decise di non tornare mai più. Colonna sonora degli ABBA, romanticismo e un cast iconico sono gli ingredienti che hanno reso celebre questa storia e che non mancheranno di stupirvi e divertirvi anche in questo nuovo capitolo.
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Il filo nascosto Elegante e sofisticato, l’ultimo film di Paul Thomas Anderson (Magnolia, Il petroliere) è un omaggio alla bellezza. Siamo nella Londra anni ’50: Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis al suo ultimo film) è un celebre stilista, un artigiano della moda le cui creazioni vengono richieste dalle donne più facoltose del paese. Per Woodcock esiste solo la sua arte. Le donne per lui sono degli incantevoli suppellettili alla vita, ma non lo toccano mai fino in fondo. Questo fino al giorno in cui incontra e inizia una relazione con la giovane Alma (Vicky Krieps), che trova un modo d’imporsi su di lui attraverso un pericoloso gioco di ossessioni.
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Lady Bird Lady Bird è il nome d’arte che si è data Christine (Saoirse Ronan), una giovane ragazza di Sacramento ritratta da Greta Gerwig nel pieno atteggiamento adolescenziale di rifiuto della propria vita passata, famigliare e non, alla ricerca di una se stessa futura, diversa e unica. Per questo Christine odia la città in cui è nata e cresciuta, sognando New York. Per questo ha un rapporto di grande affetto e dipendenza, ma allo stesso tempo conflittuale, con la madre, da cui sa di doversi separare per trasformarsi nella donna che vuole diventare. Greta Gerwig firma un film intimo e generazionale sulla formazione di una giovane ragazza oggi.
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Maria Maddalena Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono i protagonisti, nel ruolo rispettivamente di Gesù e Maria Maddalena, di questa versione autorale e femminista della storia religiosa. Il film di Garth Davis (Lion - La strada verso casa) si focalizza sulla donna che, fervente religiosa restia al matrimonio, abbandona la famiglia di stampo patriarcale per seguire Gesù di Nazareth. Nonostante la sua presenza non venga vista di buon occhio dagli Apostoli, Maria Maddalena diventa una spalla fondamentale per Cristo: soccorre gli oppressi, accoglie gli ultimi, ma soprattutto apre il dialogo con le donne. Maria Maddalena non è un film adatto allo svago, ma un’opera complessa, per chi ama il cinema lento e ricco di significato.
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La profezia dell’armadillo Adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto firmato Zerocalcare, La profezia dell’armadillo racconta la storia di Zero. Il ventenne con la passione per il disegno ha un amico, Secco, e un grande amore, Camille. Quando la ragazza viene a mancare, sopraffatta da un male che la consuma da tempo, Zero deve trovare il modo di affrontare il lutto. Ci riuscirà insieme alla sua ormai iconica voce interiore, l’armadillo, all’amicizia e alla sua città. La profezia dell’armadillo è un racconto generazionale, tenero e ironico, che piace soprattutto ai più giovani.
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The Aeronauts Con protagonisti Felicity Jones e Eddie Redmayne, The Aeronauts è un film Amazon Original. 1862: la temeraria pilota di mongolfiere Amelia Wren e il pioniere della meteorologia James Glaisher si uniscono in un’avventura professionale che li porta a volare più in alto di quanto sia mai stato fatto nella storia, per avanzare nuove scoperte in campo metereologico. Per riuscirci, la coppia si trova però ad affrontare notevoli prove sia fisiche sia psicologiche, che li riporteranno a terra cambiati.
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L’ora più buia Con l’ora più buia si fa riferimento a quella stagione che l’Europa ha vissuto agli inizi degli anni ’40, durante l’ascesa del Nazismo. Mentre il Belgio era caduto, la Francia stava per capitolare e le truppe inglesi erano imprigionate sulle spiagge di Dunkirk, a Londra la Camera destituiva Chamberlain come Primo Ministro, eleggendo il burbero Winston Churchill come suo successore. L’uomo riuscì ad affrontare una serie di ardue prove sia sul piano istituzionale sia su quello personale, dimostrando la sua integrità, il suo coraggio e la sua competenza come politico, a dispetto di qualsiasi previsione. Gary Oldman per questo film è stato premiato con un Oscar come Miglior attore protagonista.
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Cinquanta sfumature di rosso Capitolo finale della trasposizione cinematografica della trilogia erotica firmata E.L. James, Cinquanta sfumature di rosso vede Anastasia (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) alle prese con il matrimonio. L’essersi trasformati in una ‘coppia di fatto’, per i due non è certo motivo per spegnere i bollenti spiriti. Tutt'al più trovare nuovi modi di accenderli. Se siete stati fan dei primi due episodi, ovviamente non potete mancare il The End di questa favola hot.
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The Report Produzione Amazon Original, The Report è un thriller affascinante tratto da una storia vera con protagonisti Adam Driver, Annette Bening e Jon Hamm. Scritto e diretto da Scott Z. Burns (Contagion, The Informant!) ha come protagonista un giovane idealista (Driver) membro dello staff della senatrice Dianne Feinstein (Bening), a cui viene assegnato il compito di condurre un’indagine sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato post 11 settembre. Scopre così fino a che punto i servizi segreti si siano spinti a nascondere verità scomode per il proprio paese, sovvertendo la legge.
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Chiara Ferragni Unposted Il documentario presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia è disponibile in tutto il mondo dal 29 novembre. Chiara Ferragni Unposted racconta il percorso professionale e personale di una delle fashion blogger più influenti del mondo, tra moda e vita privata. Il film contiene interviste sia a Chiara Ferragni sia alle persone a lei vicine come familiari, amici e collaboratori, con il contributo di giornalisti, sociologi e docenti che sono stati chiamati ad analizzare il fenomeno. Chiara Ferragni Unposted indaga come l’avvento dei Social abbia cambiato tutto, tra cui le modalità di avere successo e fare business.
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Un amore di testimone Commedia romantica con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan, Un amore di testimone racconta una classica storia di amicizia uomo-donna che si rivela amore nel momento in cui uno dei due sta per convolare a nozze. Tom è uno sciupa-femmine seriale, che si scopre innamorato di Hannah, sua migliore amica e suo unico punto di riferimento, quando lei accetta di sposare un ragazzo scozzese e di trasferirsi oltreoceano. Tom si rassegnerà a fare la damigella o deciderà di mandare a monte le nozze?
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Instant Family Mark Wahlberg e Rose Byrne interpretano una coppia che di professione ristruttura e rivende case. Sono felici, ma vogliono diventare genitori. Decisi ad aiutare i bambini abbandonati dalle proprie famiglie, accantonano l’idea di avere figli propri e scelgono l’adozione. È così che Lizzy e i suoi due fratellini, Juan e Lita, trovano una casa. Una commedia che affronta il delicato tema dell’adozione, analizzando il binomio senso di gratificazione - responsabilità che questo genera.
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A Ghost Story Un fantasma torna nella casa in cui aveva vissuto con il suo grande amore, che ancora la abita. La loro è stata una storia ricca di sentimento, ma ora che lui (Casey Affleck) non c’è più, la vita di lei (Rooney Mara)deve andare avanti. E lui può solo rimanere a osservarla, come intrappolato tra quelle mura che aveva tanto amato. Un film delicato, coinvolgente, originale e drammatico che racconta le fasi di una storia romantica, in presenza e in assenza.
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Beautiful Boy Steve Carell e Timothée Chalamet sono rispettivamente padre e figlio in questo film che racconta il dramma di una famiglia distrutta dalla tossicodipendenza. Nick non è solo un bellissimo ragazzo, è anche buono e intelligente. Cresciuto in una famiglia in cui l’amore non gli è mai mancato, Nick da adolescente incomincia a sperimentare qualche droga. La sua curiosità, però, si trasforma presto in dipendenza. Nick vorrebbe uscirne, ma non ci riesce. Beautiful Boy è la storia del calvario che la sua famiglia, soprattutto suo padre, decide di percorrere per aiutarlo.
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Steve Jobs Michael Fassbender diventa Steve Jobs per Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire), in questo film che parte dal backstage del lancio del primo Macintosh nel 1984 per raccontare una delle figure più strambe, geniali e rivoluzionarie dell’epoca contemporanea. La storia è nota a tutti, ma Danny Boyle la arricchisce con la sua regia eccellente e con una sceneggiatura - non a caso scritta dal grande Aaron Sorkin (The Social Network, The Newsroom - la serie) - che accosta la scalata professionale di Jobs al suo difficile successo umano.
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The Kid Un western con Chris Pratt e Ethan Hawke che racconta le due facce della leggenda che è stato Billy the Kid, bandito americano di fama leggendaria, che viene presentato in veste "umana", con i retroscena di quello che è stato poi il suo percorso criminale ben noto fino alla cattura da parte di Pat Garrett, uno sceriffo locale incaricato dalle forze dell’ordine del governo federale di rintracciare e consegnare alla giustizia il giovane e famigerato ladro e assassino. Dal primo Settembre
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Chasing Happiness Attesissimo documentario sui Jonas Brothers, con video inediti che risalgono ai loro esordi, dà uno sguardo personale e commovente sulla storia dei Jonas Brothers, da una famiglia che faticava ad arrivare a fine mese, alla fama, fino alla pausa che ha sconvolto il mondo. Mentre Nick, Joe e Kevin intraprendevano nuove strade individualmente, Chasing Happiness li ha seguiti dietro le quinte, mostrando la costruzione delle loro vite e delle loro carriere di successo al di fuori della band fino alla riscoperta del loro rapporto tra fratelli e della loro scintilla musicale che ha portato alla creazione del nuovo album in arrivo “Happiness Begins”.
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Hugo Cabret Il film per ragazzi (ma non solo) di Martin Scorsese arriva su Prime Video per un pieno di magia e avventura. Il piccolo orfano Hugo Cabret vive nelle stazione metrò di Parigi Montparnasse dove si occupa di far funzionare i tanti orologi presenti. Il suo sogno è quello di aggiustare l’uomo meccanico che tiene nascosto nel suo rifugio segreto e che è il più grande ricordo che possiede di suo padre. Per questo inizia a sottrarre a un giocattolaio gli utensili che gli servono per il lavoro, ma quando l’uomo se ne accorge gli rende il torto sottraendogli il prezioso quaderno con i disegni del padre. Riaverlo per Hugo è indispensabile e si trova costretto ad elaborare un piano. Hugo Cabret è una bellissima favola, un incanto per gli occhi e per lo spirito.
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Romanzo di una strage - Il film di Marco Tullio Giordana (I cento passi) con protagonisti Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino racconta la famosa strage di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969. Giuseppe Pinelli (Favino) è un ferroviere milanese e un anarchico. Luigi Calabresi (Mastandrea) è il vice-responsabile della Polizia Politica della Questura di Milano. Nonostante le loro opinioni siano divergenti, i due sono accomunati dalla costanza in quello che fanno e da un intelligente impegno politico. Quando, in seguito all’esplosione in Piazza Fontana, Pinelli viene convocato dalla Polizia per poi morire in circostanze misteriose precipitando dalla finestra dell’ufficio di Calabresi - assente però al momento della tragedia - si apre un caso di rilevanza nazionale.
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Lazzaro Felice - Alice Rohrwacher (Corpo celeste, Le meraviglie) è autrice di un cinema profondo e colto, mistico e sospeso in un tempo che non esiste più. Con Lazzaro Felice, che è stato anche tra i nostri film preferiti del 2018, la regista accentua ulteriormente questa sua chiave narrativa, portandoci a conoscere la storia di Lazzaro (Adriano Tardiolo), un giovane la cui bontà viene calpestata dalla mancanza di valori del presente e dalla cattiveria umana. Vincitore del premio per la Miglior sceneggiatura allo scorso Festival di Cannes, Lazzaro felice è un film non semplice, ma di struggente candore.
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Hot Fuzz - Classico della comicità britannica, Hot Fuzz è iconicamente interpretato da Simon Pegg e Nick Frost. Nicholas Angel incarna lo stereotipo del poliziotto secchione e un po’ pedante che tutto il resto del distretto mal sopporta. Con la scusa di una promozione a sergente, viene inviato in un paesino di poche anime a 250 Km da Londra, in cui la missione più complessa sembra tenere a bada gli ubriachi molesti del sabato sera. Ma una serie di morti all’apparenza accidentali scatena il dubbio e la curiosità dell’instancabile agente che si mette subito all’opera per trovare una pista. Hot Fuzz gioca con lo stereotipo del detective tutto d’un pezzo per cavarne una miscela esplosiva di comicità e nonsense.
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La saga di Indiana Jones - Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (1981), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008) sono tutti presenti a catalogo su Prime Video. In attesa dell’ultimo episodio della saga, la cui uscita è prevista per il 2021 con la regia di Steven Spielberg, vi consigliamo un bel ripasso delle avventure dell’imbattibile Indi. Sembra che ad interpretare l’intrepido avventuriero sarà ancora Harrison Ford e dunque siamo curiosi di capire - vista l’età dell’attore - come sarà la trama dell’ultimo episodio.
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La guerra di Charlie Wilson - I Premi Oscar Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman sono protagonisti della trasposizione cinematografica della vera storia di Charlie Wilson, un deputato americano che negli anni ’80 finanziò l’invio di armi in Afghanistan per respingere un’invasione sovietica del paese. Vizioso cronico e politico lungimirante, Wilson riuscì a lavorare su un’improbabile alleanza per far avere alla resistenza afghana i mezzi per sconfiggere i russi. Diretto da Mike Nichols (Una donna in carriera, Closer), La guerra di Charlie Wilson sceglie di alleggerire una storia intricata e drammatica con i toni del classico hollywoodiano sporcato di commedia.
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Young Adult - Jason Reitman (Juno, Thank You For Smoking, Tully) è uno degli autori più innovativi e sorprendenti del cinema americano. Young Adult racconta la storia di Mavis Gray (Charlize Theron), ghostwriter di una collana di libri per teenager di successo. Single irriducibile ed ex reginetta della scuola, quando Mavis riceve l’invito al battesimo del primogenito del suo ex fidanzato del liceo, decide di tornare nel paese di provincia in cui è cresciuta non tanto per partecipare all’evento, quanto per riprendersi la vecchia fiamma.
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Fight Club - Dal romanzo cult di Chuck Palahniuk è stata tratta questa versione cinematografica tutta machismo e botte firmata David Fincher (Seven, Zodiac, Gone Girl). Brad Pitt e Edward Norton ne sono i protagonisti, in una spirale di violenza che lascia senza fiato. Cos’è il Fight Club? È un luogo in cui ci si picchia per sfogarsi e migliorare se stessi, seguendo alcune regole ferree. Un film che non potete non aver visto, un ritratto scomodo delle nevrosi umane contemporanee.
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La saga di Il padrino - La saga più famosa di Francis Ford Coppola, nonché una delle più celebrate della storia del cinema, si trova completa su Prime Video. Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Andy Garcia e Robert Duvall sono solo alcuni dei suoi grandi interpreti. I tre film ripercorrono la storia e le vicissitudine dei Corleone, una delle più potenti famiglie della mafia newyorchese, in un arco di tempo che va dai primi del Novecento al 1997.
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Forrest Gump - Tom Hanks interpreta uno dei personaggi più straordinari della sua ricca carriera. Forrest Gump è un uomo qualunque. O almeno così sembra quando si siede sulla panchina accanto alla fermata dell’autobus e inizia a raccontare il suo passato a una serie di sconosciuti. Dal rock di Elvis alla guerra in Vietnam, Forrest Gump ripercorre trent’anni di storia americana attraverso la sua vita e il suo amore non corrisposto per la ribelle Jenny (Robin Wright). La metafora della scatola di cioccolatini o l’elenco dei piatti a base di gamberi dell’amico Bubba (non a caso in America è stata fondata una catena di ristoranti a tema) sono entrati di diritto nella cultura di massa.
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Watchmen - Zack Snyder (300, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League) ha realizzato uno dei migliori film sui supereroi visti a oggi, indimenticabile a partire dalla narrativa dei suoi titoli di testa. In un 1985 dal retrogusto futuristico, in cui la tensione tra U.S.A. e Russia è altissima, i supereroi un tempo venerati come dei dagli umani, vivono un momento di declino. Rorschach (Jackie Earle Haley), mentre cerca di scoprire chi ha assassinato uno dei suoi primi colleghi e amici, viene a conoscenza di un complotto atto a screditare e uccidere tutti i supereroi. Riunisce dunque la sua vecchia squadra per fronteggiare e sventare l'imminente pericolo.
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Fantastic Mr. Fox - Tratto da un racconto di Roald Dahl, Fantastic Mr. Fox è il primo lavoro d’animazione di Wes Anderson (I Tenenbaum, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel) ed è girato in stop motion. Il film racconta le avventure di una furba volpe e della sua famiglia, costretti a fuggire da un gruppo di contadini affamati e stanchi di dover dividere i propri polli con loro. George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray e Jason Schwartzman sono solo alcuni degli attori che hanno dato voce ai protagonisti del film.
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Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre: oltre ai film, tutte le serie tv imperdibili
Serie tv da vedere su Amazon Prime Video
Novembre è un mese ricchissimo per le serie in streaming e su Prime Video arrivano novità attese e ritorni importanti.
Si comincia con The Greatest, la prima serie autorizzata sulla vita di Muhammad Ali. Gli amanti del romance possono puntare invece su Campus Drivers, storia d’amore e convivenza forzata in un campus universitario. Per chi ama la fantascienza, imperdibile Blade Runner 2099, il nuovo capitolo della saga con Michelle Yeoh e Hunter Schafer.
E non è finita qui, perché novembre porta su Prime Video anche alcuni ritorni molto attesi. A inizio mese arriva una nuova puntata di Tintoria con protagonista Corrado Guzzanti. Poi è la volta della seconda stagione di The Traitors Italia, con un cast di volti noti tutto nuovo, da Lorella Cuccarini a Camihawke fino a Filippo Magnini. I fan della Terra di Mezzo possono invece segnarsi in calendario la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in otto episodi distribuiti nel corso del mese.
I titoli da recuperare
Ingorgo Una sera, un gigantesco ingorgo blocca la città e costringe un gruppo di persone diversissime a condividere lo stesso spazio, come in un tempo sospeso. Tra situazioni surreali e segreti che vengono a galla, questa comedy italiana racconta con ironia il caos della vita di tutti i giorni. Diretta dagli YouNuts!, è l’adattamento della serie spagnola Atasco. Nel cast corale ci sono Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino, Matilde Gioli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Lucia Ocone e Marina Massironi.
Carrie Mike Flanagan porta per la prima volta in serie il romanzo di Stephen King e ambienta la storia di Carrie White ai giorni nostri. Carrie vive reclusa in casa dalla madre Margaret e a scuola subisce un bullismo che i social rendono ancora più crudele. Poi scopre di avere poteri telecinetici che non riesce a controllare.
Roast in Peace È tornato il comedy show più spietato, in cui cinque celebrità vengono “commemorate” come se fossero morte. Questa volta tocca a Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. A celebrarne la memoria a colpi di ironia e sarcasmo, guidati da Michela Giraud, ci sono quattro comici senza pietà. Sono le new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, Eleazaro Rossi e Stefano Rapone, vincitore della scorsa stagione.
Serie tv da vedere su Amazon Prime Video
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The Greatest È la prima serie autorizzata dedicata a Muhammad Ali, prodotta tra gli altri dalla vedova Lonnie Ali. Racconta la vita fuori dal comune del pugile, filantropo e simbolo amato in tutto il mondo. Il punto di vista è inedito e va oltre i trionfi e le cadute che lo hanno reso una leggenda, sul ring e fuori. Con Jaalen Best nei panni di Cassius Clay/Muhammad Ali, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham, Michael Ealy. In streaming dal 4 novembre.
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Tintoria Prime Arrivano su Prime Video nuovi episodi inediti del podcast cult di Daniele Tinti e Stefano Rapone. Seguiranno altri appuntamenti mensili, con volti noti dello spettacolo, oltre a una selezione degli episodi più amati del podcast - circa cinquanta - già disponibili sulla piattaforma. Seconda puntata con Corrado Guzzanti in streaming dal 3 novembre.
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The Traitors Italia Nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi, The Traitors Italia è carico di suspense, con un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare diverse missioni e accumulare un montepremi in denaro. Nel cast della seconda stagione Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Stagione 2 in 6 episodi, ep. 1-3 dal 6 novembre, ep. 4-5 dal 13 novembre, ep. 6 dal 20 novembre.
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Campus Drivers Lois sembra avere tutto: è entrata alla prestigiosa Belrose University insieme a Max, il ragazzo di cui è innamorata da sempre. Lane invece fa solo quello che vuole. Ha inventato Campus Drivers, l’app più popolare dell’università, ed è noto per il suo sorriso irresistibile e per la sua allergia alle relazioni serie. Una notte Lois, con il cuore a pezzi, si presenta alla sua porta e i due si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto. Tra scontri e un’attrazione sempre più difficile da ignorare, l’amore rimette tutto in discussione, anche vecchie ferite che sembravano chiuse. In streaming dal 6 novembre.
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Il signore degli anelli: gli anelli del potere La serie si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Porta gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Stagione 3 in 8 episodi: ep. 1-4 dall’11 novembre, ep. 5-6 dal 18 novembre, ep. 7-8 dal 25 novembre
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Blade Runner 2099 Sono passati cinquant’anni da Blade Runner 2049 e Los Angeles è risorta, ma non per merito degli esseri umani. Cora è una fuggitiva stanca di scappare e decide di diventare una Blade Runner. Al suo fianco c’è Olwen, una Replicante a cui restano pochi giorni di vita. Insieme danno la caccia a un ricercato che custodisce un segreto capace di distruggere per sempre la città. Protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer, con Dimitri Abold e Lewis Gribben. In streaming dal 25 novembre.
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Ingorgo Un enorme blocco del traffico al calar della sera diventa il pretesto per intrecciare le vite di personaggi diversissimi tra loro, costretti a condividere lo stesso spazio sospeso nel tempo. Tra situazioni surreali e segreti che vengono a galla, la serie comedy italiana racconta con ironia il caos quotidiano.
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Carrie Mike Flanagan firma la prima trasposizione seriale del romanzo di Stephen King, aggiornando la storia di Carrie White ai nostri giorni: dalla segregazione domestica imposta dalla madre Margaret alla violenza del bullismo amplificata dai social media, fino al risveglio di poteri telecinetici incontrollabili. 8 episodi binge dal 7 ottobre.
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LOL Halloween Special Sei storici protagonisti di LOL: Chi ride è fuori (tra cui Maccio Capatonda, Katia Follesa e Herbert Ballerina) tornano per una sfida al doppio brivido: niente risate, ma anche niente spaventi, per quattro ore filate. Tra mostri pronti a irrompere nel gioco e il commento della Gialappa's Band, in palio c'è un montepremi di 100mila euro che verrà devoluto in beneficenza. 3 episodi binge dal 23 ottobre.
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The Grand Tour Il famoso show torna con Francis Bourgeois, famoso appassionato di treni e auto, affiancato da James Engelsman e Thomas Holland, i creatori del fenomeno YouTube Throttle House. Insieme, i tre affronteranno appassionanti sfide nel mondo dell’automobilismo, spostandosi sui terreni di tutto il mondo.
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A Love Other Than Yours Namgung Ho e Lee Mi-do stanno insieme da dieci anni. La loro passione, una volta ardente, si è trasformata in reciproca fiducia. La serie racconta il momento della loro relazione in cui si trovano di fronte a un importante bivio: sposarsi o scegliere entrambi un amore di verso da quello che comunque provano l’una per l’altro?
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Neagley Frances Neagley (Maria Sten) fa l’investigatrice privata a Chicago, ed è un’ex compagna d'armi di Jack Reacher (Alan Ritchson) nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell’Esercito. Quando viene a sapere che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia.
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Roast in Peace Sono cinque le celebrità che che verranno commemorate in questo spietatissimo comedy show come se fossero morte: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. Guidate da Michela Giraud, a “onorare” la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno quattro spietati comici: le due new entry Max Angioni, Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Seconda stagione.
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Reacher La serie segue la storia di Jack Reacher (Alan Ritchson), personaggio inventato dalla penna di Lee Child, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Nella quarta stagione, dal tredicesimo libro della saga: Jack Reacher (Alan Ritchson) viene coinvolto in un gioco complesso e mortale che lo porta a confrontarsi con nemici spietati, provenienti dai più alti livelli del potere.
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Starling Point - L’isola dei segreti Cresciuta a New York City insieme al fratello gemello e all’affettuoso padre adottivo, la vita di Annie cambia radicalmente quando eredita l’isola del misterioso nonno in Canada. Lì conoscerà nuovi amici, vivrà le prime storie d’amore e scoprirà segreti di famiglia mai svelati. Racconto di formazione con Amélie Elisabeth Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye e molti altri.
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Elle Atteso prequel di La rivincita delle bionde, Elle segue Elle Woods prima che si trasformi in un pesce fuor d'acqua ad Harvard. La incontriamo nel 1995, al liceo, alle prese con un forte legame famigliare e soprattutto materno, amicizie complicate, storie d'amore proibite e scelte di moda discutibili. A ogni sfida che affronta, Elle si avvicina sempre di più alla Elle Woods che abbiamo già incontrato e imparato ad amare.
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Corri o muori Due migliori amiche, Debbie Claybourne (Octavia Spencer) e Judith Burton (Hannah Waddingham), sono convinte di sapere tutto l’una dell’altra, ma non è così. In realtà Judith è una spietata killer internazionale. Quando una misteriosa figura riemerge dal suo passato e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta.
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Super Market Nuova serie comedy Prime Original scritta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, ha al centro le disastrose vicende di un caotico supermercato di quartiere, l’Eury, che rischia la chiusura. Riusciranno i dipendenti, dopo l’ultimatum della capoarea interpretata da Katia Follesa “O si cambia o si chiude”, a svoltarne le sorti? Nel cast ci sono Alessandro Betti, Marta Zoboli, Francesco Arienzo, Gaia Bavaro e molti altri.
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Un anno dopo l’altro Ambientata tra Barry’s Bay e nel corso di sei estati (più una settimana), Un anno dopo l’altro è una storia d’amore nostalgica sui primi battiti del cuore e sulle scelte che ci cambiano per sempre. Tratta dal bestseller di Carley Fortune “Un’estate dopo l’altra” - fenomeno da oltre un milione di copie e hit su BookTok - segue Percy (Sadie Soverall) e Sam (Matt Cornett) tra incontri, distanze e ritorni. Nel cast anche Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu ed Elisha Cuthbert.
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Off Campus Ambientata alla Briar University, Off Campus segue le vite dei giocatori di hockey e delle ragazze che li circondano, tra passioni, amicizie e sfide di crescita. La prima stagione racconta la relazione fra Hannah, cantautrice introversa, e Garrett, carismatico campione della squadra: due opposti che si attraggono in un intenso percorso di amore e scoperta di sé. Tratta dai bestseller mondiali di Elle Kennedy, la serie è adattata da Louisa Levy.
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Spider - Noir Serie live action basata sul personaggio Marvel Spider-Man Noir, ha come protagonista Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta. A seguito di una tragedia personale, Reilly dovrà fare i conti con il suo passato da supereroe della città.
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Good Omens La Fine del Mondo sta arrivando, il che significa che un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un’inaspettata alleanza per fermare l’Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l’Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all’Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un’avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi. La seconda, nuova e attesissima stagione della serie si addentra ancora di più nelle dinamiche d’amicizia tra i due.
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THE BOYS 5 The Boys è una delle serie più divertenti e scorrette in circolazione. Protagonista è un manipolo di sgangherati difensori della giustizia, i “Boys” appunto, che fanno di tutto per smascherare il lato perfido e scorretto dei “Seven”, i supereroi di casa Vought, idolatrati dal marketing e dalle masse inconsapevoli del fatto che sono loro “i cattivi” da cui si dovrebbero difendere. Nella quinta e ultima stagione, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Nel frattempo: Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”; Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super; Kimiko non si trova da nessuna parte… ma quando Butcher riappare pronto a usare un virus che promette di sterminare i Super, innescherà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo.
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LOL: chi ride è fuori Torna il comedy show Original, questa volta con protagonisti Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive. Ad osservare la gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus. La sesta stagione sarà disponibile in esclusiva dal 23 aprile con i primi 5 episodi e dal 30 aprile con l’ultimo episodio.
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La casa degli spiriti Ispirata al romanzo di Isabel Allende, La casa degli spiriti è una saga in otto episodi che segue tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - in un paese sudamericano segnato da lotte di classe, tensioni politiche e tocchi di magia. 8 episodi: ep. 1-3 in streaming dal 29 aprile, poi un episodio alla settimana fino al finale del 13 maggio.
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Scarpetta È super attesa la serie crime tratta dal personaggio cult creato da Patricia Cornwell e interpretato da Nicole Kidman. Implacabile medico legale pronto a dare voce alle proprie vittime, in questa prima stagione Scarpetta si trova a indagare su un misterioso serial killer che la farà tornare a uno dei suoi primi casi, avvenuto più di vent’anni prima, dando inizio alla sua carriera. Nel cast ci sono anche Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen e molti altri.
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Amor Animal Serie drama che ha come protagonisti Kaia, un’artista di strada proveniente dalla periferia della città, e Nico, un giovane dell'alta borghesia afflitto da angoscia esistenziale. Nonostante le loro diverse realtà e le forze esterne che tentano di separarli, i due cercano di trovare uno spazio per stare insieme e cresce il loro amore, anche se questo finirà per scatenare una guerra tra bande rivali.
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Bait fuori parte La nuova serie creata dal Premio Oscar e vincitore di un Emmy Award Riz Ahmed (Sound Of Metal) ha come protagonista Shah Latif, un attore in difficoltà. Un'audizione a cui deve partecipare è anche la sua occasione irripetibile di sfondare in quel mondo. Così, nel corso di quattro giorni, la sua vita finirà per precipitare nel caos e la sua famiglia, la sua ex fidanzata, ma non solo, si chiederanno se sia davvero quello il lavoro giusto per lui.
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Alex Cross La serie crime/thriller segue le vicende di Alex Cross (Aldis Hodge), decorato detective della omicidi di Washington e psicologo forense. La seconda stagione spinge la serie verso territori ancora più audaci e pericolosi della prima, quando il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) chiede la protezione dell’FBI dopo una minaccia di morte che lo collega all’omicidio di un playboy miliardario. Il detective Alex Cross e l’agente Kayla Craig vengono coinvolti in una nuova indagine per proteggere Durand e smascherare un killer che lascia dietro di sé indizi inquietanti.
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Soul Power Soul Power è la prima docuserie che racconta la storia completa dell’American Basketball Association, dalla nascita nel 1967 alla sfida diretta con la NBA per nove stagioni. La serie ripercorre l’eredità dell’ABA sul basket moderno: dall’introduzione del tiro da tre punti alla gara delle schiacciate, fino al passaggio di storiche franchigie e all’ascesa di leggende come Julius Erving e Moses Malone. Un racconto fondamentale, nel cinquantesimo anniversario della fusione tra ABA e NBA.
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Fallout - Basata su un celebre franchise di videogiochi, Fallout è ambientata 200 anni dopo un’apocalisse. Una volta riusciti a uscire dai loro lussuosi bunker, gli umani sopravvissuti sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle, scoprendo che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. La nuova stagione riparte dall’epico finale della prima e ci porta in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave, fino alla decadente New Vegas. Nel cast ritroviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner.
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Gigolò per caso- La sex guru - Nella seconda stagione, padre e figlio affrontano nuove avventure tra comicità e conflitti. L’attività dei Bremer è minacciata da Rossana Astri (Sabrina Ferilli), guru femminista che spinge le donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee mettono in crisi Giacomo (Christian De Sica) e la vita di Alfonso (Pietro Sermonti), soprattutto quando Margherita (Ambra Angiolini) diventa sua seguace. Alfonso si ritrova così coinvolto in una ironica guerra tra i sessi.
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Steal - La rapina - Steal – La Rapina è un thriller ad alta tensione su una delle rapine del secolo. Zara (Sophie Turner), impiegata di una società d’investimenti, viene presa in ostaggio insieme all’amico Luke (Archie Madekwe) da una banda che li costringe a collaborare. Mentre emerge un misterioso piano ai danni delle pensioni di migliaia di persone, l’ispettore Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) indaga su cosa stia accadendo.
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Maxton Hall - Il mondo tra di noi Dopo la notte trascorsa con James a Oxford, tutto sembra andare alla perfezione nella vita di Ruby. Ma alcuni accadimenti nella vita del ragazzo portano i due ad allontanarsi. Ruby è sconvolta e vorrebbe solo tornare ai tempi in cui a Maxton Hall non la considerava nessuno. Ma non riesce a dimenticare James e lui sembra disposto a tutto per riconquistarla.
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Malice Ambientata tra Londra e la Grecia, la serie tv ha come protagonista l’affascinante Adam Healey (Jack Whitehall) che riesce a infiltrarsi come babysitter nella ricca famiglia Tanner, con lo scopo di distruggerla. Adam disprezza perlopiù il padre, Jamie Tanner (David Duchovny). La serie punta a svelare gradualmente i motivi che lo spingono in un groviglio di segreti, manipolazioni e tradimenti.
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Lazarus di Harlan Coben Basata su un'idea del celebre scrittore Harlan Coben, la serie segue le vicende di un uomo (Sam Claflin) che torna a casa dopo il suicidio del padre (Bill Nighy) e inizia a vivere una serie di esperienze inquietanti, che apparentemente non hanno spiegazione. È così che si trova coinvolto in una serie di omicidi irrisolti, mentre cerca di far luce sulla misteriosa morte del genitore.
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Holiday Crush I The Jackal commentano dal loro divano la vacanza di un gruppo di giovanissimi. Con l’aiuto di un travel planner (Jacopo Becchetti) e una spiritual coach (Jessica Venturi), i ragazzi si troveranno ad affrontare i propri limiti, superando sfide complesse e un percorso costellato da imprevisti. I The Jackal con una serie d’ospiti d’eccezione (da Cristina D’Avena a La Pina e Diego) commenteranno nel loro modo ironico e dissacrante ogni passo dei protagonisti dello show.
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La fidanzata Tratto dall'omonimo romanzo di Michelle Frances, con Robin Wright, Olivia Cooke, Laurie Davidson e molti altri, la serie segue la storia di Laura (Wright), una donna che sembra avere tutto.La sua vita inizia però ad andare a rotoli quando Daniel, il figlio adorato, porta a casa una nuova fidanzata. Dopo un inizio teso, Laura si convince infatti che Cherry nasconde qualcosa. Ed è disposta a tutto per scoprirlo.
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Gen V Dal mondo della serie The Boys fa il suo debutto su Prime Video Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V. Una serie di giovani iper competitivi i cui poteri non sono innati, ma iniettati, che presto si troveranno a scoprire i lati oscuri di sé e della struttura universitaria che li ospita. Seconda stagione.
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Hotel Costiera La serie che unisce action e commedia racconta la storia di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre ai compiti da assolvere per i facoltosi clienti della struttura, Daniel ha anche una missione: scoprire cosa sia accaduto ad Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa in circostanze misteriose.
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Butterfly Serie spy thriller, ha come protagonista un enigmatico e alquanto imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani, David Jung, che vive in Corea del Sud. In seguito a una serie di sfortunati eventi, l’uomo si trova braccato da una giovane agente incaricata di ucciderlo.
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Upload Creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations), Upload è una commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove gli esseri umani posso scegliere di essere “uploadati” in un aldilà virtuale quando si avvicinano alla morte. È così che Nathan Brown (Robbie Amell), finito in ospedale in seguito a un incidente, viene caricato a “Lakeview”, il lussuoso aldilà dei genitori della sua fidanzata Ingrid, dove incontra il suo angelo dell’assistenza Nora (Andy Allo).
In questo finale di stagione, l'IA senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di spazzare via Lakeview (e il mondo!). L'unico modo per superare tutto questo e salvare l'umanità dalla cancellazione sarà collaborare insieme un'ultima volta.
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Ballard Maggie Q è Renée Ballard, detective a capo della nuova e mal finanziata divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles alle prese con i delitti più difficili della città. Proprio mentre è impegnata ad indagare su casi irrisolti da decenni, la detective non tarderà a scoprire una pericolosa cospirazione all'interno della polizia di Los Angeles. Adattamento dei romanzi bestseller di Michael Connelly.
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Una notte nell’Idaho: sangue al college Arriva in streaming una serie in quattro puntate binge basata su una delle storie di cronaca di maggior risonanza mediatica dell’ultimo decennio. È il 13 novembre 2022 quando, nel cuore della notte, quattro studenti dell’Università dell’Idaho vengono accoltellati a morte in una casa fuori dal campus. Tra le famiglie regna sgomento e paura. Chi è stato? Colpirà ancora?
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L’estate nei tuoi occhi Dramma multigenerazionale che si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. Serie drama diventata cult soprattutto tra i più giovani, è basata sulla trilogia di libri bestseller firmata da Jenny Han. Terza stagione in streaming.
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Il Baracchino Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Nel cast ci sono anche Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Michela Giraud e molti altri nomi della comicità italiana.
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Pesci piccoli - Un’agenzia. Molte idee. Poco budget - Ciro, Fabio, Aurora e Fru, o meglio i The Jackal, sono i protagonisti di questa serie da ridere che ben racconta le avventure-disavventure di una piccola agenzia di comunicazione social di provincia tra brand un po’ sfigati e influencer tragicomici, mentre ciascuno di loro prova a trascorrere una vita normale. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.
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L’Estate dei segreti perduti La serie segue l’aristocratica Cadence Sinclair Eastman e la sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”. I Sinclair sono noti per il loro bell’aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti sembrano avere qualcosa da nascondere.
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Nove perfetti sconosciuti Nove sconosciuti vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Legati tra loro in modi inaspettati, verranno portati dalla guru sull'orlo del baratro. Riusciranno a resistere? Con Nicole Kidman, Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander e molti altri.
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Sorelle sbagliate Sorelle sbagliate è una miniserie thriller in 8 episodi che ha come protagoniste Chloe (Jessica Biel), una media executive di alto profilo che vive una vita da sogno con l’affascinante marito Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan), e sua sorella Nicky (Elizabeth Banks), separata e in lotta continua per arrivare a fine mese rimanendo pulita. Quando Adam viene assassinato, le due sorelle si riuniscono per cercare di sbrogliare la loro complicata storia familiare e scoprire la verità dietro la sua morte.
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Overcompensating - L’inganno Serie comedy corale ambientata in un college americano, Overcompensating è incentrata sulla vita caotica e spericolata di Benny, ex giocatore di football e re del Prom, che diventa amico di Carmen, outsider al liceo, decisa ad integrarsi a tutti i costi. Uno show divertente e profondo che parla degli sforzi continui che ciascuno fa per adattarsi all’ambiente che lo circonda.
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The Bondsman Un cacciatore di taglie assassinato, interpretato da Kevin Bacon, viene resuscitato dal Diavolo allo scopo di catturare e rispedire indietro i demoni fuggiti dalla prigione dell'Inferno. Mentre gli dà la caccia però, l'uomo inizia a comprendere cosa lo abbia portato fino a lì e prova a trovare una via di redenzione.
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#1 Happy Family USA Serie Original animata per adulti creata da Ramy Youssef, #1 Happy Family ha come protagonista una famiglia musulmana di inguaribili ottimisti, che affrontano i primi anni Duemila sotto gli occhi vigili dei loro terrorizzati vicini.
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Étoile Ambientata fra New York e Parigi, la serie in otto episodi segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di danza che, per salvare le reciproche istituzioni, tenteranno una mossa folle: scambiarsi gli allievi di maggior talento. Creata da Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino (quelli de La fantastica Signora Maisel e Una mamma per amica) Ètoile è composta da 8 episodi.
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Sconfort Zone Maccio Capatonda sta attraversando un periodo di profonda crisi, personale e professionale, credendo di aver perso l’ispirazione. Quando decide di consultare il Professor Braggadocio, questi lo obbligherà a uscire dalla sua comfort zone sottoponendolo a una serie di prove che sconvolgeranno la sua esistenza.
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La ruota del tempo Una delle saghe fantasy più famose di sempre, basata sui romanzi bestseller di Robert Jordan, La ruota del tempo è ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. In particolare, la serie segue la storia di Moiraine (Rosamund Pike), componente della potente organizzazione femminile delle Aes Sedai che, dopo il suo arrivo a Two Rivers, inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo in compagnia di alcuni uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o distruggere l’umanità.
Nella terza stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, le seguaci dell'Aja Nera sono senza freni, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all'inseguimento del Drago…
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Red Carpet – Vip al tappeto Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta sono protagonisti con Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato del nuovo game show Original condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa’s Band. Tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.
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The Sticky - Il grande furto Da Blumhouse Television, The Sticky - Il grande furto è una serie dark comedy ispirata a un furto realmente avvenuto nel 2012, divenuto un caso di cronaca internazionale: 18 milioni di dollari di sciroppo d’acero rubato dalle riserve del Quebec.
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The Bad Guy Luigi Lo Cascio è Nino, un pubblico ministero siciliano che ha combattuto per tutta la vita la mafia, per poi essere accusato di farne parte. In seguito all’ingiusta condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide così di mettere a segno uno spietato piano di vendetta, diventando davvero il “bad guy” che tutti credono sia. La seconda stagione della dark comedy con Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Antonio Catania e molti altri si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato.
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Citadel: Honey Bunny Citadel: Honey Bunny è la serie indiana nata dal mondo di Citadel, un thriller spionistico mozzafiato ambientato negli anni '90. Quando lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) recluta l'attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, i due vengono catapultati in un mondo fatto di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato tornerà a cercarli, i due dovranno fare di tutto per proteggere Nadia, la figlia che hanno avuto insieme.
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Secret Level Dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS una nuova serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow e molti altri, fanno parte del suo strepitoso cast.
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Dinner Club Dinner Club torna per la sua terza stagione con un cast incredibile, composto dagli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme a uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti.
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Citadel: Diana - Milano, 2030: sono otto anni che l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando le si presenta l’occasione di cambiare le carta in tavola, dovrà però riuscire a fidarsi del più inaspettato degli alleati.
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Cruel Intentions In questo nuovo adattamento del celebre film del 1999, Cruel Intentions segue le vicende dei privilegiati studenti del Manchester College, un'università adiacente a Washington D.C., dove la reputazione è tutto, confraternite e sororities sono modelli di riferimento e due spietati fratellastri, Caroline Merteuil e Lucien Belmont, sono disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale.
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The Office - Hannah Howard è la direttrice dell'azienda di imballaggi Flinley Craddick. Quando riceve la notizia che la sua filiale verrà chiusa e che tutti dovranno lavorare da casa, Hannah inizia a fare promesse che non è in grado di mantenere pur di tenere unita la sua “work family”.
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Killer Cakes - Dai visionari dell'horror Blumhouse Television e dai creatori di Cake Boss High Noon Entertainment, Killer Cakes è un competition show in cui i concorrenti lavoreranno con i migliori professionisti di Hollywood in materia di effetti speciali horror per creare torte da incubo.
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Sono Lillo Nella seconda stagione ritroviamo Lillo che, grazie a Posaman gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera.
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Batman: Caped Crusader La serie animata è una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo visionario degli executive producers J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm.
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Those About to Die La serie diretta da Roland Emmerich (Independence Day, Godzilla) con Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, è ambientata nella Roma del 79 a.C. La città è all’apice della sua ricchezza e un grande numero di schiavi sta giungendo da ogni parte dell’Impero come manodopera. La popolazione della città, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo solo grazie al cibo gratuito e all’intrattenimento spettacolare di bighe e gladiatori. Nel cast ci sono anche Iwan Rheon (Il trono di spade), Tom Hughes (The English), Sara Martins (Non dirlo a nessuno) e molti altri.
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Prisma Scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo (entrambi conosciuti per Skam Italia), Prisma ha come protagonisti due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), ritratti in un percorso di scoperta di sé, gioioso e turbolento. Nel secondo capitolo della serie young adult i due gemelli, insieme ai loro amici, affronteranno nuovi amori e desideri, segreti e incomprensioni, attraversando tutte le sfumature di colore che l’adolescenza porta con sé.
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My Lady Jane La storia (vera) vuole che Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor, sia stata regina nove giorni prima di venire decapitata nel 1553. La serie riscrive la storia, proponendo la versione di come sarebbe dovuta andare ovvero, la damigella in pericolo riesce a salvarsi da sola. Un racconto epico di amore, avventura e divertimento ambientato in un universo alternativo che piacerà agli amanti delle serie in costume ma anche a quelli del fantasy.
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Celebrity Hunted - Caccia all’uomo L’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez con la sorella Cecilia, i rapper Guè ed Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani sono i protagonisti della quarta edizione dello show. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker.
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Antonia - Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea sono i protagonisti di questa ironica serie dramedy. Antonia racconta la storia di una donna che, dopo il suo 33mo compleanno scopre di soffrire di endometriosi. In fuga da se stessa fino a quel momento, troverà nella malattia l’occasione per conoscersi e fermarsi. Nel cast ci sono anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.
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The Baxters - Basata sui romanzi di Karen Kingsbury, la serie è un affascinante dramma familiare che segue le vicende di Elizabeth e John Baxter e dei loro cinque figli ormai adulti, ognuno alle prese con problemi personali e sentimentali. La prima stagione è incentrata sulla figlia Kari, che ha appena scoperto il tradimento del marito con uno dei suoi studenti universitari.
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Mr. & Mrs. Smith - Due sconosciuti lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan in cambio di una nuova identità e... del loro matrimonio combinato. A cosa sopravviveranno i due: alle missioni o al matrimonio? Nei panni di John e Jane Smith, che nel film del 2005 furono di Brad Pitt e Angelina Jolie, ci sono Donald Glover - anche co-showrunner - e Maya Erskine.
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Wolf Like Me La serie ha come protagonista un padre vedovo, Gary, e sua figlia, entrambi ancora in lutto per la perdita familiare. In seguito a un tamponamento in macchina, conoscono Mary (Isla Fisher), che entra subito in sintonia con la ragazzina, tanto da spingere l’uomo a volerla rincontrare per un appuntamento. Tutto va per il meglio, ma la donna nasconde un segreto che non ritarda a venire a galla: è un licantropo. Nella seconda stagione della serie ritroviamo Mary e Gary sono in attesa della nascita del proprio figlio, cosa che pone una serie di domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Sarà un bambino o un lupo?
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No Activity - Niente da segnalare Con Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi, ma anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono, No Activity- Niente da segnalare è la nuova serie Original italiana da non perdere. Protagonisti sono due criminali che stanno aspettando un carico che non arriva, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e due operatrici in collegamento dalla centrale per inviare rinforzi in caso di necessità. Come ingannare il tempo?
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Karaoke Night - Sei concorrenti, nessun cantante professionista, con la passione per il karaoke si sfidano per una intera notte a suon di hit e vecchi successi italiani e internazionali. Tra bravure inaspettate, stroncature assicurate, parrucche e travestimenti di ogni genere, si aggiudicherà la vittoria solo chi saprà rendere la propria performance indimenticabile. Lo show è condotto da Dargen D’Amico. I concorrenti sono Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi.
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Expats - 2014, Hong Kong. Le vite di tre donne amicane, Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), si intrecciano in seguito a una improvvisa tragedia famigliare. La serie in sei episodi si interroga sul significato di destino e colpa: Margaret deve far i conti con una perdita impensabile, Hilary con il tradimento in contrasto con il suo desiderio di maternità, Mercy con un animo scosso da turbolenze.
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Amazing Fabio De Luigi Fabio De Luigi ha appena ricevuto un premio alla carriera quando si ritrova in un lussuoso hotel dove succedono una serie di cose molte strane. Tra i partecipanti del “one prank show” ci sono Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni e molti altri.
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Monterossi Basata sui romanzi di Alessandro Robecchi, la serie ha come protagonista Fabrizio Bentivoglio nei panni di Monterossi, un uomo dal passato doloroso e un detective per caso che, per curiosità umana e rabbia, con ironia e indolenza, si trova a indagare su una serie di misteriosi fatti. Nella seconda stagione, tratta dal romanzo “Torto marcio”, Monterossi si trova coinvolto in una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico.
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Noi siamo leggenda Coming of age che unisce dramma, azione e ironia, Noi siamo leggenda ha come protagonista un gruppo di cinque ragazzi dai poteri speciali (tutti differenti tra loro, ognuno che affonda la propria origine in una paura). È una serie in cui la metafora adolescenza- superamento delle avversità si fa sentire forte e chiara. Il racconto è uno specchio ben costruito su un’età in cui tutti avremmo voluto essere dei supereroi almeno una volta e una critica a volte speranzosa, altre disincantata, sul mondo d’oggi.
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Everybody Loves Diamonds Ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, uno dei furti di diamanti più famosi della storia, la serie in otto episodi ha come protagonista lo squinternato gruppo di ladri protagonista dell’impresa, capeggiato da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart). Nella serie, oltre a Kim Rossi Stuart, ci sono Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con alcune star internazionali come Rupert Everett e Malcolm McDowell.
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Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe Jeff e Shaleia Divine sono i gestori del gruppo online Twin Flames Universe, la cui promessa è quella di far incontrare i membri del gruppo con il partner perfetto. La giornalista Alice Hines, volendone sapere di più su questa community, ha scoperto quanto a volte può essere complicato e controverso trovare il partner perfetto. Il gruppo esiste ancora oggi. Interviste di ex partecipanti, unite a filmati d’archivio, rivelano scioccanti verità sul Twin Flames Universe.
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Prova prova sa sa Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, con Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo si sfidano, condotti da Frank Matano, in questo show tutto da ridere, incentrato su improvvisazione e intrattenimento. Nelle puntate i comici si esibiranno in una serie di sketch con prove talvolta decise dal conduttore, altre basate sui suggerimenti del pubblico e degli ospiti in studio. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: un’enorme scatola che nasconde un ospite misterioso con cui i comici devono improvvisare un gioco.
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The Ferragnez: Sanremo Special L’episodio speciale dello show che racconta la vita di coppia (e non) di Chiara Ferragni e Fedez, segue i due nella settimana che ha visto lei protagonista come co-conduttrice del 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.
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Wilderness: Fuori controllo New York. Liv e Will sembrano avere una vita perfetta insieme, finché lei non scopre il tradimento di lui. Nonostante questo, partono per il viaggio che hanno sempre sognato di fare: lui con la speranza di farsi perdonare, lei con quella di una vendetta. Scritta e diretta da Marnie Dickens e basata sull’omonimo romanzo di B.E. Jones, la serie è interpretata da Enna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.
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Ascolta i fiori dimenticati Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland, la serie in 7 episodi racconta l’emozionante storia di Alice Hart (Alycia Debnam-Carey) che, in seguito alla tragica perdita dei suoi genitori all’età di 9 anni, si trasferisce a vivere con la nonna June (Sigourney Weaver) alla Thornfield flower farm. Qui nel tempo scopre numerosi segreti legati al suo passato e a quello della sua famiglia.
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Harlan Coben’s Shelter Dopo la morte improvvisa del padre, Mickey inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey, dove si trova da subito coinvolto nella scomparsa di Ashley, una giovane studentessa della scuola locale. Con l’aiuto degli amici Spoon ed Ema, il giovane scardina la solo apparente tranquillità della cittadina per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.
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Cruel Summer La seconda stagione della serie antologica presenta un cast e un mistero da svelare completamente nuovi. Ambientata in una tranquilla cittadina del Pacifico nord-occidentale, il nuovo capitolo segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale, raccontandoli attraverso tre diverse linee temporali.
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Jack Ryan John Krasinski è la versione televisiva di Jack Ryan, eroe creato da Tom Clancy in una saga di romanzi che ha raggiunto il successo internazionale e che è già stata portata al cinema cinque volte. Jack Ryan è un analista della C.I.A. che, dopo aver rintracciato strani movimenti internazionali - di denaro o armi, come accade rispettivamente nella prima e nella seconda stagione - si trova a dover proseguire le sue ricerche sul campo. Nella quarta e ultima stagione della serie Ryan è alle prese con quella che si rivela la sua missione più complicata e pericolosa finora: portare alla luce la corruzione interna alla CIA, rivelando verità che rischiano di compromettere la sicurezza del paese.
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Deadloch - Deadloch è una cittadina della Tasmania, un borgo tranquillo di mare, sconvolto dal ritrovamento di un uomo del posto senza vita. Due detective vengono messe in squadra insieme per risolvere il caso: l’esigente Dulcie Collins (Kate Box) e la ruvida Eddie Redcliffe (Madeleine Sami). Insieme a loro c’è la volenterosa agente junior Abby (Nina Oyama). Deadloch è una serie in otto puntate che unisce commedia e crime, ideata dal famoso duo comico australiano Kate McCartney- Kate McLennan.
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The Ferragnez - Il docu-reality Amazon Original offre ai fan della coppia un accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, tra vita privata e professionale. La seconda stagione vede come new entry la piccola Vittoria.
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La fantastica signora Maisel Ambientato nella New York di fine anni ’50: Midge è una casalinga ebrea dell’upper-class dedita al marito che, con scarso successo, tenta una carriera da stand up comedian. Quando l’uomo la lascia per la sua segretaria, Midge si ubriaca e sale sul palco del comedy club dove si esibiva il marito, lanciandosi in un'esilarante performance sulla sua situazione sentimentale. Arrestata per i suoi modi scurrili, una volta fuori dal carcere viene raggiunta e incoraggiata a coltivare il suo talento per la risata da Susie, la proprietaria del club. La quinta - e ultima - stagione vede Midge pronta ad “andare avanti” e a lottare per la sua tanto attesa ascesa alla fama. I primi tre episodi della nuova stagione firmata Sherman Palladino e Palladino, saranno online il 14 aprile, seguiti da nuovi ogni settimana.
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Citadel Quando Citadel, agenzia indipendente di spionaggio internazionale, è caduta otto anni prima, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati. Nonostante questo, i due sono riusciti a salvarsi e da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Questo fino alla notte in cui Mason viene raggiunto da un ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. I fratelli Anthony e Joe Russo sono i produttori di questo thriller ad alta velocità.
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Greek Salad Spin off di L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad è ambientata 20 anni dopo il celebre film e segue le vite dei figli di Xavier e Wendy mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Mia è una diciannovenne dallo spirito libero che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori; Tom invece ha 25 anni, è più equilibrato, ma piuttosto insicuro di sé. I due finiscono per condividere un appartamento con ragazzi da tutta Europa. La loro esperienza, però, sarà molto diversa di quella dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000.
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Inseparabili Rivisitazione del thriller di David Cronenberg del 1988, la serie firmata Sean Durkin (La fuga di Martha), ha come protagonista Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle, entrambe affermate ginecologhe, che condividono pressoché tutto, dagli amanti alle droghe, oltre che un desiderio totalizzante di raggiungere nuove scoperte nel loro settore.
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Ragazze elettriche Tra i titoli più attesi dell’anno, la serie tratta dal celebre romanzo di Naomi Alderman è prodotta da SISTER, la casa di produzione di successi come Chernobyl. La storia: in un mondo pressoché identico al nostro, le ragazze adolescenti iniziano a sviluppare la capacità di accumulare elettricità e utilizzarla a loro piacere. Cosa farne di questo grosso e potenzialmente pericoloso potere? Nel cast ci sono Toni Collette, John Leguizamo, Toheeb Jimoh, Eddie Marsan e molti altri.
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Daisy Jones And The Six Musical drama tratto dal bestseller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones And The Six racconta l’incredibile ascesa e la precipitosa caduta della famosa rock band anni ’70. Daisy Jones e Billy Dune, i due carismatici cantanti del gruppo, sono interpretati da Riley Keough e Sam Claflin. Ci sono anche Suki Waterhouse nel ruolo di Karen Sirko, Tom Wright in quello di Teddy Price e Timothy Olyphant in quello di Rod Reyes.
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La classe del 2007 Serie original austriaca interpretata da Emily Browning (American Gods), La classe del 2007 è una commedia al femminile che racconta una reunion tra liceali su cui scaglia un’apocalittica onda anomala a cui le superstiti dovranno far fronte. La sfida non sarà tanto capire come sopravvivere alle condizioni avverse, quanto l’una all’altra.
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Luden - Il re del quartiere a luci rosse Amburgo, anni ’80: la rivoluzione sessuale e l’esplosiva ondata disco portano con sé un rinnovato interesse per le droghe e la prostituzione. Klaus Barkowsky diviene il protettore di Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Mentre la rivalità tra “protettori” di quartiere si fa sempre più pericolosa, una minaccia chiamata AIDS inizia a far implodere il business portando scompiglio nelle strade.
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The Consultant - Thriller e commedia si fondono in questa nuova serie basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little, in cui viene esplorato l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. Il boss in questione è Regus Patoff, interpretato dal sempre impeccabile Christoph Waltz, un consulente a cui viene chiesto di migliorare le attività della CompWare, una compagnia che lavora su app. Con lui, i dipendenti ricominciano a mettere in discussone la propria vita professionale e personale.
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Harlem - Serie comedy creata da Tracy Oliver, Harlem racconta le vicende di un gruppo di amiche, tutte provenienti dalla famosa zona di New York. Camille è professoressa di antropologia alla Columbia e ha una vita sentimentale travagliata; Tye è la creatrice di una dating-app per persone queer; Quinn è una stilista benestante la cui attività però fa fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante che abita a scrocco da Quinn. Insieme vivono il passaggio dalle aspirazioni dei vent’anni alle concretizzazioni professionali, amorose e aspirazionali del periodo successivo. Seconda stagione.
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Star Trek Picard Sir Patrick Stewart è stato l’iconico Jean-Luc Picard nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation. Start Trek: Picard riprende le vicende del personaggio, seguendolo in un altro capitolo spaziale della sua vita, e dunque del franchise. Nella seconda stagione della serie, ritroviamo Jean-Luc Picard e e il suo equipaggio coinvolti in un nuovo viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo. Terza stagione.
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The Rig Ambientata sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord, The Rig segue le vicende di un team che, dopo aver concluso un lavoro, prova a tornare sulla terraferma prima di venire avvolto da una misteriosa nebbia. Isolati dal mondo esterno in seguito a una serie di forti scosse che portano i membri del gruppo a temere per la loro stessa vita, fra loro iniziano a formarsi amicizie, alleanze e misteriosi intrighi.
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Hunters New York, 1977. Un gruppo conosciuto come I Cacciatori, dopo avere scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango continua a vivere tra le persone comuni pianificando la creazione di un quarto Reich negli U.S.A., decide di ostacolare il piano genocida. Creata da David Weil e prodotta dal premio Oscar Jordan Peele (Get Out - Scappa, Noi), la serie tv disponibile su Prime Video ha come protagonista Al Pacino insieme a Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor e molti altri. Seconda e ultima stagione in streaming.
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È questa la vita che sognavo da bambino Luca Argentero racconta la storia di tre personaggi dalle vite straordinarie: il ciclista Luisin Malabrocca, l’alpinista Walter Bonatti e lo sciatore e campione olimpico Alberto Tomba. Ognuno di loro viene presentato sia da un punto di vista umano sia sociale, con uno sguardo particolare al tempo storico in cui ha vissuto.
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Mammals La serie in sei episodi con James Corden, Sally Hawkins, Melia Kreiling e Colin Morgan, è una dark comedy che racconta i numerosi risvolti della vita matrimoniale tra amicizia, amore, tradimento, lutto, tristezza, tensione etc. Jamie è uno chef la cui vita viene sconvolta dall’emergere di alcuni segreti su sua moglie Amandine, da cui aspetta un figlio. Jamie si mette alla ricerca di risposte con l’aiuto del cognato Jeff, la cui vita coniugale con Lue, subisce a sua volta un duro colpo.
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Savage x Fenty Show Il fashion show creato per celebrare le collezioni disegnate da Rihanna, unendo moda, danza e musica in uno scenario iconico, arriva al suo “Vol. 4”. Per il quarto anno di fila, la fashion experience prova a mettere in discussione il concetto di “sexy” attraverso una ricca line-up di modelle, attori-attrici e performer in scena per presentare le ultime creazioni del brand.
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Inverso - The Peripheral Tratta dal romanzo di William Gibson, la nuova serie di fantascienza Amazon Original firmata Lisa Joy e Jonathan Nolan (Westworld) racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che in un angolo dimenticato dell'America futura cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia. Intelligente, ambiziosa e predestinata, sembra non avere futuro finché questo non bussa alla sua porta.
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Un affare privato Con Aura Garrido (The Ministry of Time) e Jean Reno (Le Grand Bleu) la serie è ambientata alla fine degli anni ’40 in Galizia. Marina, una coraggiosa e giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector, un uomo discreto e disponibile, con cui non solo dovrà trovare la verità, ma anche superare una serie di pregiudizi non da poco e la resistenza del commissario di polizia locale.
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Making the Cut La famosa competizione di moda presentata da Heidi Klum e Tim Gunn è arrivata alla sua terza stagione. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici, insieme a tanti ospiti speciali che verranno svelati man mano.
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A League Of Their Own Uscito in Italia con il titolo Ragazze Vincenti (1992), il film di Penny Marshall è la storia tutta al femminile di un gruppo di donne con il sogno di giocare a baseball a livello professionistico. La serie - basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele - riprende la trama originale introducendo nuovi personaggi e ampliando il loro straordinario percorso.
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Terminal List Tratta dal bestseller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) che, dopo un’imboscata ai danni della sua squadra Navy Seal di cui fa parte, nel corso di un’operazione ad alto rischio, torna dalla sua famiglia con ricordi confusi su quanto accaduto. Decidendo di far chiarezza sui fatti, capisce che forze oscure stanno operando contro di lui.
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Paper Girls 1988: la mattina dopo la notte di Halloween, quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - si trovano coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo. Trasportate nel futuro, dovranno capire come tornare nel passato. La ricerca le porta però a venire a contatto con le versioni adulte di se stesse. Basata sulla graphic novel di Brian K. Vaughan.
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Senza confini Storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, Senza Confini è un’avventura epica con protagonista un gruppo di marinai in viaggio verso l’ignoto. Diretta da Simon West (Lara Croft: Tomb Raider) la superproduzione è formata 6 episodi, girati tra Spagna e Repubblica Domenicana.
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Chloe - Le maschere della verità Becky Green (Erin Doherty) osserva da tempo Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) e la sua vita all’apparenza perfetta sui social media. Mentre Chloe ha un marito e tanti amici interessanti, Becky è segregata in un piccolo appartamento di Bristol con la madre affetta da demenza senile precoce. Quando Chloe muore, Becky decide di infilarsi nella vita della ragazza assumendo una nuova identità e cercando di scoprire cosa le sia accaduto.
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The Wilds - Survival drama con echi alla Lost e un tocco di mistero, The Wilds racconta l’esperienza di un gruppo di ragazze che lottano per la sopravvivenza su un’isola deserta dove sono approdate in seguito a un incidente aereo. Nella seconda stagione della serie ritroviamo le protagoniste alle prese con la narrazione degli accadimenti svoltisi sull’isola da cui sono riuscite a salvarsi, sullo svelamento che si tratta di un esperimento sociale e che ne esiste uno corrispondente di solo ragazzi. Seconda stagione.
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Bang Bang Baby Crime drama ambientata nel 1986, la nuova serie italiana Prime Video racconta la storia di Alice, un’adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia, la cui vita cambia all’improvviso quando scopre che il padre, che credeva morto, in realtà è ancora vivo. Per amore del genitore, la ragazzina si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal crimine.
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Bosh: Legacy Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con "Money" Chandler, nemica di una volta e avvocato di prim’ordine. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si avventura nel mondo della polizia di Los Angeles. Stagione 3.
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Outer Range Josh Brolin (Milk, Non è un paese per vecchi, Dune) è Robert Abbott, il proprietario di un ranch nel Wyoming, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura intorno alla sua tenuta. Tra humor e misteri soprannaturali, Outer Range indaga il nostro modo imprevedibile di rapportarci con l’ignoto.
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The Boys presents: Diabolical Serie antologica animata, The Boys presents: Diabolical è costituita da 8 episodi della durata di 12-14 minuti, ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione, che rivelano storie inedite ambientate nell’universo della ormai celebre serie The Boys.
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With Love Sono cinque gli episodi di questa romantic comedy, ognuno ambientato durante una festività diversa dell’anno e con protagonisti i fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla continua ricerca del vero amore, la cui vita viene raccontata tra alti e bassi nel corso di dodici mesi.
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As We See It Jack, Harrison e Violet sono tre ragazzi autistici poco più che ventenni, coinquilini. La serie in 8 episodi segue le loro vite mentre faticano per ottenere e mantenere il proprio posto di lavoro, fanno amicizie, si innamorano e provano a barcamenarsi con l’aiuto delle famiglie, degli assistenti e del legame che li unisce.
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Tampa Baes - La docu-serie in 8 episodi segue un gruppo di giovani amiche gay a Tampa Bay, in Florida. Le ragazze, sempre pronte per una festa o un’avventura, combattono stereotipi ed etichette con i loro caratteri tosti, ambiziosi e divertenti, affrontando unite qualsiasi sfida.
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Vita da Carlo Serie comedy in 10 puntate, Vita da Carlo intreccia realtà e finzione in un racconto con protagonista Carlo Verdone che svela inediti aspetti della sua personalità, regalando allo spettatore una buona dose di quell’humor che lo ha reso famoso e tanti momenti esilaranti.
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Always Jane La serie è un racconto intimo del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare casa per andare al college. Nei suoi quattro episodi, Always Jane si concentra sulla narrazione dell'amore da parte della sua famiglia e sull'appoggio fornito affinché possa vivere in modo libero e autentico la sua vita.
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Hanna Basata sull’omonimo film del 2011 diretto da Joe Wright e interpretato da Saoirse Ronan, la serie Prime Original racconta le vicende di Hanna, una ragazzina cresciuta in totale isolamento nelle foreste dell’Europa dell’Est, dove si è allenata duramente col padre per riuscire a fuggire ad alcuni nemici misteriosi che sono da sempre sulle loro tracce. Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria figura femminile interpretata da Esme Creed-Miles.
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So cosa hai fatto Basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973 - da cui è stato tratto anche l’omonimo e celebre film del 1997 con Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar - la serie è scritta e prodotta da Sarah Goodman. Un anno dopo il fatale incidente che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di ragazzi si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprirne l’identità, i giovanissimi portano a galla lati oscuri di loro stessi e della propria città.
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The Walking Dead: World Beyond Dopo The Walking Dead e Fear the Walking Dead, questo nuovo capitolo della saga creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno “i buoni”, altri “i cattivi”, ma ciascuno consoliderà una propria identità ben definita. Nel cast ci sono Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e molti altri affiancati da guest star come Natalie Gold (Succession), Ted Sutherland (Fear Street) e Scott Adsit (30 Rock).
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Maradona: Sogno Benedetto La serie biografica segue le sfide e i successi del famoso calciatore argentino interpretato nelle varie fasi della sua vita da Nazareno Casero (Historia de un clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Dalle origini umili alla rivoluzionaria carriera nel Barcellona, fino a quella leggendaria nel Napoli e in Nazionale con la vittoria della Coppa del Mondo nel 1986 in Messico, Maradona: Sogno Benedetto è composta da 10 episodi che ripercorrono i momenti chiave della vita e della carriera di un'icona del calcio internazionale.
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Motherland: Fort Salem Siamo in America, in un presente alternativo. Da tre secoli le streghe hanno visto cessare le persecuzioni nei loro confronti grazie a un accordo con il Governo U.S.A. che prevede, in cambio della tregua, il loro impegno a difendere il paese in caso di attacchi. La serie in 10 episodi prodotta da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick, e ideata da Eliot Laurence, segue le avventure di tre ragazze dall’addestramento in “combattimento magico” all’azione sul campo. Le protagoniste sono Raelle (Taylor Hickson), una recluta la cui madre è caduta in servizio; Sally (Jessica Sutton), una ragazza gentile e determinata arruolatasi nonostante il parere contrario della famiglia; Abigail (Ashley Nicole Williams), discendente di una stirpe di alto rango. La seconda stagione di Motherland: Fort Salem è già disponile.
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Voltaire High - È il 1963 quando il Voltaire diventa un liceo misto e, per la prima volta, un gruppo di ragazze si trova a fare lezione con centinaia di ragazzi. La serie francese si propone come tramite storico per affrontare tematiche ancora molto attuali.
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Goliath Billy Bob Thornton (Fargo - la serie, Monster’s Ball, L’uomo che non c’era) è Billy McBride, uno dei migliori avvocati della California, anche se sempre al verde e con seri problemi d'alcolismo. Nel corso delle stagioni di Goliath, Billy si trova ad affrontare alcuni casi molto impegnativi: nella prima accetta d’intentare causa per omicidio colposo contro il cliente più facoltoso dello studio legale che ha contribuito a creare, mentre nella seconda affronta un caso di duplice omicidio. Una serie d’indagine molto appassionante, con un ottimo cast, ora giunta alla sua quarta e ultima stagione.
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Modern Love - La serie ispirata all’omonima rubrica del New York Times arriva alla sua seconda stagione con nuove storie d’amore e un cast di stelle come Minnie Driver, Tobias Menzies, Anna Paquin, Kit Harington e molti altri. Modern Love è una commedia romantica con episodi della durata di mezz’ora che esplorano l’amore in tutte le sue forme. Ogni puntata mette in scena una storia a sé, con un piccolo cast pensato ad hoc.
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Kevin Can F**k Himself - Allison (Annie Murphy) sembra incarnare tutti gli stereotipi della “moglie da sitcom”. Solo che a un certo punto, la donna apre gli occhi e manda al diavolo tutte le ingiustizie della sua vita. In un mix di commedia e dramma la serie intrattiene facendoci riflettere e domandare di chi e cosa abbiamo riso per tanti anni.
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Them Una famiglia afroamericana si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. Sono gli anni ’50, nel pieno del periodo noto come “The Great Migration”. La casa in cui si trovano a vivere si trasforma in un vero inferno, popolato da demoni reali e soprannaturali che minacciano di distruggerli. Miniserie antologica horror, Them è creata da Little Marvin (Covenant) e prodotta da Lena Waithe.
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Solos Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba e molti altri, sono i protagonisti di questa serie antologica in sette episodi che riflette sulla profondità dei legami umani attraverso l’esperienza di singoli personaggi. Tra i registi degli episodi ci sono anche Zach Braff (La mia vita a Garden State) e Tiffany Johnson (Girls Room).
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Bosch Ispirata ai best seller di Michael Connelly, Bosch è una detective story con protagonista Titus Welliver (Lost) nei panni dell’investigatore che dà il nome alla serie e che si trova a indagare su una serie di casi insieme al resto della squadra omicidi di cui fa parte. Jamie Hector (The Wire), Amy Aquino (Being Human), Madison Lintz (The Walking Dead) e Lance Reddick (The Wire) sono altri membri del cast di questa serie di successo arrivata alla sua settima e ultima stagione. In streaming dal 25 giugno.
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Noi, ragazzi dello zoo di Berlino La serie tedesca Amazon Original racconta in otto episodi la famosa storia di “Christiane F.” e del suo gruppo di amici del Bahnhof Zoo - stazione ferroviaria di Berlino - in una nuova e moderna interpretazione del bestseller internazionale. Noi, ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti alle prese con i propri sogni di felicità, mentre vivono la propria età con sregolatezza.
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The Underground Railroad Il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight) è showrunner, regista - di tutti i dieci episodi - ed executive producer di questa miniserie tratta dal famoso romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead. The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga della giovane Cora Randall (Thuso Mbedu) nell’America del Sud pre-Guerra Civile. È una storia drammatica, dura, ma carica di speranza, che vede tra i protagonisti anche Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim e molti altri.
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Veleno Docuserie in cinque episodi scritta e diretta per Amazon Prime Video da Hugo Berkeley, Veleno racconta la controversa storia di cronaca de “I diavoli della bassa modenese”, il cui appellativo è legato a diversi casi di pedofilia e satanismo che dal 1997 portarono all’allontanamento di 16 bambini dalle proprie famiglie. Le indagini svelarono infatti l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici a cui erano costretti a partecipare anche i bambini. Tutti gli imputati furono condannati durante il maxi processo che si tenne nel giugno del 2000. È stata un’inchiesta giornalistica, vent’anni più tardi, a mettere in dubbio l’intera vicenda grazie a nuove rivelazioni.
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Soulmates Serie antologica ambientata in un futuro molto prossimo - circa tra 15 anni - Soulmates racconta di una scoperta scientifica che ha radicalmente cambiato la vita umana: un test che stabilisce chi sia la tua anima gemella. Ogni episodio ha una storia e un cast diversi, ciascuno dei quali esplora un differente impatto del test sulla vita delle persone. Soulmates è scritta dal premio Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) insieme a Brett Goldstein (Superbob, Adult Life Skills).
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El Internado: Las Cumbres Serie spagnola in 8 episodi, El Internado: Las Cumbres è ambientata in un collegio vicino a un antico monastero, isolato e inaccessibile a causa delle montagne. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che si trovano lì per ricevere una rigida educazione. La foresta che circonda la struttura, però, nasconde antiche leggende e misteriosi pericoli che coinvolgeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.
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Tutta colpa di Freud È tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese la serie che racconta le avventure famigliari di Francesco (Claudio Bisio), uno psicanalista con tre figlie ormai adulte. Quando tutte e tre tornano a casa, Francesco incomincia ad avere una serie di attacchi di panico che lo costringono ad andare a sua volta in terapia. Nel cast, oltre a Claudio Bisio, ci sono Caterina Shulha, Marta Gastini, Luca Bizzarri, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi, Stefania Rocca e Max Tortora.
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American Gods Tratta dal romanzo cult di Neil Gaiman, American Gods è stata trasformata in uno dei prodotti televisivi più sorprendenti degli ultimi anni da Bryan Fuller e Michael Green. La serie racconta l’epica battaglia tra i Vecchi Dei della Mitologia e i Nuovi Dei della Tecnologia. Shadow (Ricky Whittle) è un ex galeotto al servizio del misterioso Mr. Wednesday (Ian McShane), che si rivela essere non solo il dio Odino, ma anche suo padre. Nella terza stagione, Shadow prova a scappare dal suo destino rifugiandosi nella cittadina di Lakeside, in Wisconsin, dove però scopre che la tranquillità del luogo e dei suoi abitanti hanno radici profonde e oscure. Non gli rimane dunque che accettare la sua natura e decidere che tipo di dio vuole essere.
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Utopia Conspiracy thriller in 8 episodi creato da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), Utopia racconta le avventure di un gruppo di appassionati di fumetti che si conoscono in rete a causa della loro comune ossessione per una graphic novel intitolata Utopia. Ian, Becky, Samantha, Wilson Wilson e Grant porteranno alla luce messaggi nascosti tra le pagine del fumetto che predicono una minaccia per l’umanità. I cinque si trovano così catapultati in un’avventura che li conduce a conoscere la celebre protagonista di Utopia Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unisce a loro nella missione per salvare il mondo. Nel cast compare anche John Cusack, nel suo primo ruolo in una serie tv.
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Truth Seekers Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori di questa nuova serie comedy soprannaturale che segue le avventure di una squadra d’investigatori paranormali, uniti per documentare le apparizioni di fantasmi nel Regno Unito. Il loro equipaggiamento è amatoriale, ma i rilevamenti sono sempre più frequenti. È così che lo strano team scopre una cospirazione che potrebbe mettere la parola “fine” al genere umano. Nel cast, oltre a Nick Frost e Simon Pegg, ci sono anche Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy e Susan Wokoma. In streaming dal 30 ottobre.
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Doom Patrol Basata sui personaggi creati da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani, la serie riscrive le gesta di uno dei gruppi di supereroi più amati della DC Comics. Ognuno dei membri di questa stramba squadra ha acquisito i poteri in seguito a un trauma di cui porta ancora i segni visibili sul corpo. È grazie all’iniziativa di The Chief che, dopo il trauma, i quattro ritrovano uno scopo iniziando a indagare sui fenomeni più strani dell’esistenza. Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura dotati di superpoteri che lottano per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro.
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Buffy Le 7 stagioni dell’ammazzavampiri più famosa della tv sono arrivate su Prime Video. Per chi non c’era negli anni ’90: Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) abita e frequenta il liceo a Los Angeles. Potrebbe sembrare una ragazza come tante, ma non è così: Buffy è una cacciatrice di vampiri e demoni vari, che compie le sue missioni aiutata da un fedele gruppo di amici.
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Lost Le 6 stagioni della serie che ha trasformato la tv sono disponibili su Prime Video. Riassumere Lost è un’impresa impossibile, che possiamo solo introdurre così: un areo in volo da Sydney a Los Angeles precipita su un’isola all’apparenza deserta. I sopravvissuti si accampano in attesa di soccorso, che però tarda ad arrivare. Scienza, religione, mitologia… Lost è cultura pop. Se non lo avete mai visto, questa è l'occasione da non perdere.
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Fargo La serie tratta dal noto e omonimo film dei fratelli Coen è un’opera antologica che sviluppa ogni stagione con una storia a sé stante, che ruota intorno a un crimine. Alcuni dei suoi interpreti sono stati: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Ted Danson e Ewan McGregor (tra i tanti). Se vi piacciono i racconti cupi di suspense, Fargo è la serie che fa per voi.
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Absentia Serie thriller in cui l’agente dell’FBI Emily Byrne (Stana Katic, nota per il suo ruolo in Castle) è stata dichiarata morta dopo aver investigato su uno dei più famosi serial killer di Boston ed essere scomparsa senza lasciare traccia. Sei anni più tardi, Emily viene trovata in una casetta nel bosco, semi viva e senza memoria degli anni trascorsi. Tornata a casa apprende che suo marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), si è risposato e che suo figlio, Flynn, è stato cresciuto da un’altra donna. Inoltre si ritrova implicata in una nuova serie di omicidi.
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Glee Le sei stagioni della celebre serie tv creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan arrivano su Prime Video l’1 luglio. La storia è quella del professor Will Schuester, intenzionato a riportare in vita il “glee club”, ovvero un gruppo di canto e ballo, all'interno della scuola in cui insegna. I suoi studenti non sembrano molto interessati, ma nonostante questo Schuester riesce a mettere insieme un numero diversificato di giovani talentuosi, che danno vita a un gruppo di successo.
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Mad Men Le sette stagioni delle avventure pubblicitarie del talentuoso Don Draper (Jon Hamm) e degli altri membri dell’agenzia in cui lavora, tra gare di creatività al servizio dei brand e vite private, arrivano su Prime Video il 3 luglio. Mad Men è una delle serie meglio scritte e messe in scena di sempre, che racconta un universo molto maschile di sigarette, liquori e ore piccole, da cui è impossibile non rimanere affascinati.
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Dispatches From Elsewhere Composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno, Dispatches From Elsewhere è una serie antologica che racconta le vicende di quattro personaggi nelle cui vite manca qualcosa, anche se non sanno dire esattamente cosa sia. Per una serie di fortuiti eventi, i quattro iniziano ad affrontare alcune misteriose sfide, che aprono loro gli occhi su un mondo di possibilità e di magia. La serie è prodotta e interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother), protagonista insieme a Sally Field (Forrest Gump), Eve Lindley (Mr. Robot) e Andre Benjamin degli Outkast.
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Future Man Josh Futterman è un gamer di fama mondiale che vive ancora con i suoi genitori e ha un lavoro senza molte prospettive. Totalmente incapace d’intrattenere relazioni sociali, soprattutto con le donne, Josh è un vero campione di Biotic Wars, un videogame distopico in cui il suo avatar, Future Man, è primo in una classifica mondiale. La terza e ultima stagione della serie inizia con Josh (Josh Hutcherson), che insieme agli amici Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), è costretto a partecipare a un torneo televisivo dove i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena.
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Homecoming Homecoming è una serie thriller che ha visto, nella sua prima stagione, Julia Roberts nei panni di Hedi Bergman, una consulente del Geist Group, una società che si occupa di supportare i soldati di ritorno da missioni di guerra con il progetto Homecoming, nascondendo scomode verità. Protagonista della seconda stagione è Janelle Monáe (Il diritto di contare), una donna che si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago. Non si ricorda più chi è, né come sia finita lì. La ricerca della verità, porterà anche lei nel cuore del Geist Group.
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Tales From The Loop Surreale e incantata, la serie prodotta da Matt Reeves (regista di Cloverfield) e basata sui lavori dell’artista svedese Simon Stålenhag, racconta di una cittadina in cui gli abitanti vivono sotto il “Loop”, una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibile l’impossibile. Nel cast ci sono tra i tanti Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (I due papi, Il trono di spade).
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The Man In The High Castle La serie tratta dal romanzo di Philip K. Dick (in Italia pubblicato col titolo La svastica sul sole) arriva alla quarta, nonché ultima, stagione.The Man In The High Castle è ambientata in un universo distopico in cui le potenze dell’Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale e dunque il mondo contemporaneo, compresi gli U.S.A., è diviso tra Germania nazista e Giappone imperialista. Una serie che per messa in scena, personaggi, intreccio e curiosità è ancora tra le più famose di Amazon Prime Video.
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Made in Italy Otto episodi che raccontano la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale, raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue del gruppo Mediaset. Protagonisti di “Made in Italy” Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.
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Riverdale Un teen drama che racconta la vita di Archie Andrews a Riverdale, una piccola città che dietro l'immagine perfetta nasconde come sempre molte oscurità. Finita l'estate, in cui Jason Blossom è rimasto ucciso in un incidente in barca, Archie nasconde un segreto: il giorno in cui è scomparso ha sentito un colpo di arma da fuoco.
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Desperate Housewives Tutte le 8 stagioni arrivano su Amazon Prime. La serie racconta le vicessitudini di un gruppo di donne, vicine di casa nel ricco quartiere di Wisteria Lane, dopo il misterioso suicidio di una di loro.
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Sneaky Pete Racconta la storia di un truffatore, Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), che si impossessa dell’identità del suo ex compagno di cella, Pete, ed usa la famiglia da cui Pete si era allontanato per scappare dal suo passato. Ma chi è Marius Josipovic? Allo stesso Marius piacerebbe saperlo. Sente un forte legame con la famiglia Bernhardt, ma non è realmente parte della famiglia. È un ciarlatano. Un impostore. E Marius prova così un grande conflitto interiore. È ormai un abile truffatore che, da una parte, è attirato dall’idea di condurre una vita normale, dall’altro ne è spaventato. Terza stagione dal 10 Maggio
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Fleabag Tagliente commedia britannica scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge con protagonista una over 30 cinica e sessualmente emancipata, che adora mettere in discussione qualsiasi tipo di relazione o situazione sociale condivisa e apprezzata dai più. Con una parlantina irrefrenabile e battute divertenti, Fleabag propone un modello femminile disincantato e strafottente di cui non potrete che innamorarvi.
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Shameless Siamo a Chicago, dove si seguono le vicende quotidiane dei Gallagher, una famiglia povera e disfunzionale, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e i suoi sei figli.
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Doctor Who Serie tv britannica di fantascienza prodotta a partire dal 1963 con protagonista un alieno buono ed eccentrico, Doctor Who, che viaggia attraverso spazio e tempo per risolvere problemi e combattere le ingiustizie in tutto l'universo a bordo del suo TARDIS, un veicolo che ricorda una vecchia cabina della polizia britannica, e con l'aiuto di strumenti tecnologicamente avanzatissimi quali il cacciavite sonico.
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The Widow Georgia Wells (Kate Beckinsale di Pearl Harbor, Underworld) vive da eremita in una casa di campagna nel Galles, da quando suo marito Will è morto tre anni prima in un incidente aereo nella Repubblica Domenicana del Congo. Tutto cambia quando la donna, guardando la tv, intravede Will sullo sfondo di un servizio giornalistico girato in Congo. Georgia decide di partire e, arrivata a Kinshasa, si unisce a Judith Gray (Alex Kingston), ex partner in affari di Will, per scoprire cosa sia davvero accaduto a suo marito e se sia ancora vivo.
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Mozart in the Jungle Ideata dal fratello più ‘matto’ di casa Coppola, Roman, insieme al cugino Jason Schwartzman, a Alex Timbers e a Paul Weisz, Mozart In The Jungle racconta le avventure on e off stage di Rodrigo De Souza (Gael García Bernal), ex bambino prodigio oggi votato all'importante ruolo di giovanissimo direttore dell’Orchestra Filarmonica di New York. La serie, ora alla sua quarta stagione, è ispirata alle stravaganti memorie di Blair Tindall, un oboista di alto profilo che suonò proprio alla Filarmonica.
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The Romanoffs La nuova serie antologica del creatore di Mad Men Matthew Weiner racconta attraverso otto episodi le avventure dei discendenti immaginari della nobile famiglia russa decaduta in seguito alla rivoluzione d’ottobre dei primi del Novecento. Ogni episodio è un piccolo film a sé stante: ci porta in un luogo diverso del mondo, a personaggi e situazioni che cambiano di puntata in puntata. Le difficili relazioni umane e familiari tra i protagonisti sono il fil rouge narrativo di questa serie, splendidamente interpretata da attori del calibro di Aaron Eckhart, Corey Stoll, Marthe Keller, John Slattery e molti altri.
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The Terror Serie antologica prodotta tra i tanti anche da Ridley Scott, The Terror sviluppa un dramma storico introducendo elementi di paura. La prima stagione - 10 episodi - è tratta dal romanzo di Dan Simmons e racconta la scomparsa di due navi, la HMS Erebus e la HMS Terror, partite nel 1846 per cercare il famoso passaggio a nord dell’Atlantico e mai tornate. La seconda stagione, invece, è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e narra di strane morti che colpiscono una comunità Nippo-Americana.
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The Office Serie cult - qui nella sua versione americana - con Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ed Helms e molti altri, il suo upload completo su Prime Video è stato festeggiato come un vero e proprio evento dai fan e da chi finalmente ha la possibilità di recuperarsela completa per un binge watching da lacrime agli occhi. Trasmessa originariamente su NBC dal 2005 al 2013, The Office racconta le vicissitudini di un gruppo d'impiegati intenti a non perdere il proprio posto di lavoro, mentre giornalmente risolvono beghe e intrighi da ufficio, oltre che essere vessati dallo humor fuori luogo del proprio capo (Steve Carell).
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Forever Fred Armisen e Maya Rudolph sono Oscar e June, una coppia che vive una comoda, ma routinaria vita in California. Negli anni i due hanno saputo starsi accanto con affettuosa simbiosi decidendo di non avere figli e condividendo alcune passioni che, ovviamente, dopo un po' sono cadute nella noia. Quando June inizia a pensare di volere di più e per dare una ventata di novità alla loro relazione propone a Oscar un weekend in montagna al posto del solito lago, l’ignoto presenta loro il conto. Forever riflette sui pro e i contro delle relazioni lunghe una vita, sugli effetti che hanno in presenza e in assenza dell'altro nella vita del singolo. Fa ridere e piangere. E conferma l'immenso talento di Maya Rudolph.
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Crisis in Six Scenes Scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, Crisis In Six Scenes si svolge negli anni ’60 a New York, durante le proteste per la guerra nel Vietnam. Un evento che sembra sfiorare solo esternamente una coppia della classe media cittadina, fino al giorno in cui una strana ospite di orientamento radicale, si trasferisce a casa loro e tenta in tutti i modi di cambiare la loro prospettiva politica. Logorroica e divertente come nella migliore tradizione di Allen, la serie in sei puntate è interpretata anche da Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel ) e Miley Cyrus.
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I Love Dick Il romanzo di Chris Kraus è inscrivibile tra le opere di narrativa che più ha ridefinito la femminilità contemporanea grazie all’irriverenza con cui la sua autrice affronta, senza far ricorso a stereotipi, tematiche complesse come quelle amorosa e sessuale. I Love Dick si focalizza sulla vita di una coppia sposata, la cui esistenza viene sconvolta dalla conoscenza di un artista magnetico e rivoluzionario per cui la donna inizia a provare un’irrefrenabile attrazione. Nel cast: Kathryn Hahn (I sogni segreti di Walter Mitty, Revolutionary Road) e Kevin Bacon (Mystic River, Apollo 13, Sleepers).
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The Looming Tower I fan delle storie di spionaggio internazionale stile Homeland non possono di certo perdere questa miniserie in dieci puntata basata sull’omonimo romanzo di Lawrence Wright. Fine anni ’90: The Looming Tower racconta di come la storica rivalità tra FBI e CIA possa aver inavvertitamente compromesso le indagini su Osama bin Laden e Al-Qaeda, non arrivando così a sventare la tragedia dell’11 settembre 2001. La serie ha un super cast: Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg e Tahar Rahim.
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Preacher Ideata da Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin, Preacher è tratta dall’omonima serie di fumetti, in un mix di horror, sovrannaturale e commedia. Jesse Custer (Dominic Cooper) è un giovane predicatore che predica senza molta soddisfazione in una piccola comunità del Texas. Quasi sul punto di perdere la fede, viene posseduto da una strana entità che gli fa sviluppare un potere molto pericoloso: farsi obbedire da chiunque lo ascolti. Affiancato dalla sua ex fidanzata e da uno strano vampiro alcolizzato, Jesse affronta un nuovo cammino di diffusione del Verbo.
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Mr. Robot Elliot (Rami Malek) è un giovanissimo informatico di New York che lavora come esperto di sicurezza. Sociopatico e dipendente da morfina, Elliot vive in un costante stato di ansia che gli provoca allucinazioni. Per questo preferisce il rapporto coi computer a quello con gli esseri umani, su cui però adora scovare i segreti più torbidi e intimi attraverso vere e proprie operazioni di hackeraggio. Per il suo talento viene notato e avvicinato da Mr. Robot, un misterioso anarchico-insurrezionalista, che lo invita nella sua fsociety: un gruppo di hacker che si propone di liberare l’umanità dai debiti con le banche, smascherando i veri corruttori.
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