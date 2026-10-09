Netflix annuncia un nuovo spin-off di Bridgerton dedicato alla giovane Lady Violet e alla sua storia d'amore con Edmund: ecco cosa sappiamo

Prima di Daphne e Simon, di Anthony e Kate, di Colin e Penelope, c'è stata una storia d'amore senza la quale nessuna delle altre sarebbe mai esistita. Quella tra Violet Ledger ed Edmund Bridgerton, i futuri genitori degli otto fratelli protagonisti della serie Netflix.

Una storia che, fino a oggi, abbiamo conosciuto soprattutto attraverso i ricordi dei personaggi, ma che presto avrà finalmente uno spazio tutto suo.

Netflix ha infatti annunciato ufficialmente un nuovo spin-off di Bridgerton dedicato alla giovane Lady Violet, la matriarca della famiglia interpretata da Ruth Gemmell. Una miniserie che riporterà gli spettatori indietro nel tempo, molto prima dei balli organizzati per trovare marito alle figlie e dei consigli sentimentali dispensati ai figli, per raccontare come tutto sia cominciato.

Dopo il successo di La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, l'universo creato da Shonda Rhimes si prepara dunque ad allargarsi ancora. E questa volta al centro della scena ci sarà una delle figure più amate della serie, che per quattro stagioni ha aiutato gli altri a trovare l'amore, spesso mettendo da parte la propria vita sentimentale.

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Di cosa parlerà il nuovo spin-off di Bridgerton su Lady Violet

La nuova serie racconterà la giovinezza di Violet Ledger e soprattutto la sua storia d'amore con Edmund Bridgerton, l'uomo che sarebbe diventato suo marito e il padre dei suoi otto figli.

Chi segue Bridgerton sa bene quanto questa relazione abbia influenzato la famiglia. A differenza di molti matrimoni dell'alta società londinese, spesso combinati per ragioni economiche o di prestigio, quello tra Violet ed Edmund era nato da un sentimento autentico. Un amore così profondo da diventare il modello a cui Violet continua a guardare quando incoraggia i figli a scegliere il proprio partner seguendo il cuore, anziché le convenzioni sociali.

Sappiamo anche che la loro felicità ebbe un epilogo tragico. Edmund morì improvvisamente, lasciando Violet vedova mentre era incinta della loro ultima figlia, Hyacinth. Una perdita che segnò profondamente la donna e il primogenito Anthony, costretto ad assumersi molto presto le responsabilità del titolo di visconte.

Il nuovo spin-off permetterà quindi di conoscere un lato completamente diverso di Lady Violet: non più soltanto la madre premurosa e determinata che abbiamo imparato ad amare, ma una giovane donna alle prese con il suo primo grande amore, i desideri personali e le aspettative della società dell'epoca.

Non sarà, peraltro, la prima volta che incontreremo Violet da ragazza. In La regina Carlotta, il personaggio era già apparso nella sua versione più giovane, interpretata da Connie Jenkins-Greig. Resta però da capire se sarà proprio lei a tornare nei nuovi episodi.

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Quando uscirà il nuovo Bridgerton e cosa sappiamo del cast

Per il momento Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita né il titolo ufficiale della miniserie. Anche il cast è ancora da confermare, quindi non sappiamo chi interpreterà Violet ed Edmund da giovani o se Ruth Gemmell comparirà nella nuova produzione.

Una certezza riguarda invece il team creativo: Shonda Rhimes tornerà a occuparsi personalmente della serie, affiancata da Nicholas Nardini, con cui condividerà scrittura, produzione esecutiva e ruolo di showrunner. Al progetto parteciperanno anche Tom Verica e Betsy Beers, già coinvolti nell'universo di Bridgerton.

La scelta di dedicare uno spin-off a Violet, del resto, non arriva del tutto inaspettata. Negli ultimi mesi Shonda Rhimes aveva già espresso il desiderio di approfondire la storia del personaggio, mentre la quarta stagione aveva dato nuovo spazio alla sua vita sentimentale.

La relazione con Lord Marcus Anderson aveva infatti mostrato una Violet diversa, finalmente pronta a interrogarsi sui propri desideri dopo anni trascorsi a occuparsi della famiglia. Un percorso che rende ancora più interessante la possibilità di scoprire chi fosse prima di diventare Lady Bridgerton.

Intanto, l'universo di Bridgerton continuerà ad ampliarsi anche con la serie principale. Le riprese della quinta stagione sono già in corso a Londra e i nuovi episodi saranno dedicati a Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, e alla sua storia con Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza.

Per conoscere il prossimo capitolo della saga dovremo quindi aspettare ancora un po'. Ma una cosa è certa: dopo tante storie d'amore nate tra i salotti e i balli dell'alta società londinese, Bridgerton è pronto a raccontarci quella che ha dato origine a tutte le altre.