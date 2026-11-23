Come far dialogare tutte le nuove tendenze blush con forme, colori e personalità delle montature

C'è un nuovo dettaglio da considerare quando si costruisce un beauty look: gli occhiali. Non soltanto da scegliere in armonia con il viso, l'acconciatura o l'outfit, ma anche con il make-up. Perché una montatura importante può cambiare completamente la percezione dei lineamenti, attirare l'attenzione sugli occhi e diventare il punto di partenza per giocare con il colore sulle guance. E allora perché non scegliere il blush proprio a partire dagli occhiali? Non si tratta di abbinarli tono su tono, come in un esercizio di stile un po' prevedibile, ma capire come combinarli tra forme, sfumature e finish, perché lo sappiamo: anche semplice tocco di blush può fare la differenza.

Le tendenze Autunno-Inverno 2026/27 ci danno una mano grazie all’ampio repertorio cromatico dei blush: dai rosa freddi dall'allure romantica alle sfumature berry, passando per i toni terracotta e gli effetti vellutati del blurred blush, la varietà è davvero infinita, come sottolinea il Pinterest Beauty Trend Report 2026. La sfida, a questo punto, è trovare il giusto equilibrio tra il carattere della montatura e quello del make-up. Ecco gli abbinamenti da provare, con un occhio alle numerose tendenze che girano intorno a questo prodotto must del beauty case.

Cold Girl Blush e montature romantiche

Il fascino del Cold Girl Blush continua a conquistare chi ama un make-up fresco, quasi rubato a una giornata trascorsa all'aria aperta. Il segreto è ricreare quel rossore naturale che compare sulle guance quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo, utilizzando tonalità rosa freddo, lampone chiaro e confetto. Il colore si concentra sulle gote e può essere sfumato leggermente anche sul ponte del naso. L’occhiale giusto per chi ama questo trend? Funzionano particolarmente bene gli occhiali dalle linee arrotondate, soprattutto se caratterizzati da montature sottili, trasparenti o dai colori chiari. Le forme morbide assecondano infatti la freschezza del trucco senza introdurre contrasti troppo marcati. Se invece la montatura è scura, si può optare per un rosa più polveroso, mantenendo una sfumatura leggera.

Blush draping e montature importanti: il colore segue i volumi

Quando gli occhiali hanno una presenza importante, il make-up può rispondere con un gioco di proporzioni. È il caso del blush draping, tecnica che utilizza il fard per scolpire i lineamenti, portando il colore dagli zigomi verso le tempie. Il risultato è una sfumatura ascendente che accompagna la struttura del viso e crea un effetto lifting. Le montature ampie, spesse o particolarmente strutturate sono perfetta quando il blush è applicato in modo più deciso e declinato nelle tonalità berry, malva o rosa intenso. L'importante è distribuire il prodotto con attenzione, evitando di concentrarlo troppo vicino al bordo inferiore degli occhiali: la sfumatura deve seguire la direzione degli zigomi, senza “sovrapporsi” alla montatura.

Barely-there blush e montature colorate: quando il make-up lascia spazio all'accessorio

Non sempre serve aggiungere colore per ottenere un risultato interessante. Il barely-there blush, con le sue sfumature nude rosate, beige pesca e rosa desaturato, è la scelta ideale quando gli occhiali sono già il dettaglio più evidente del look. Pensiamo alle montature bordeaux, verdi, blu o agli acetati dalle tonalità particolari: in questi casi una polvere appena percettibile restituisce tridimensionalità all'incarnato senza creare un'ulteriore zona di attenzione. La texture giusta è leggera, preferibilmente cremosa o satinata, da sfumare fino a farla fondere con la pelle. Il risultato è un make-up discreto ma curato, che mette in primo piano il colore degli occhiali.

Berry blush e montature scure: il contrasto diventa sofisticato

Lampone, ciliegia, prugna e vino: il berry blush è una delle interpretazioni più interessanti del trucco invernale, soprattutto per chi ama un tocco di colore più intenso sulle guance. Le tonalità profonde dialogano particolarmente bene con gli occhiali dalle montature scure, nere o marrone intenso, creando un contrasto deciso ma elegante. Per evitare che l'insieme risulti troppo “dark” e pesante, si può scegliere un'applicazione sfumata, che lasci intravedere il colore naturale della pelle. Chi desidera un risultato più audace può invece intensificare il blush sugli zigomi, accompagnandolo a labbra nude e occhi essenziali. In questo caso gli occhiali diventano parte di un look dal carattere più grafico.

Blurred blush e montature sottili: il fascino del soft-focus

Il make-up dai contorni sfumati e dalle texture vellutate è un'altra interpretazione da provare. Il blurred blush, in particolare, punta su un colore diffuso, privo di bordi netti, che sembra fondersi con l'incarnato come un filtro soft-focus. È un'estetica che si sposa bene con gli occhiali dalle montature sottili, metalliche o quasi invisibili, perché segue la stessa leggerezza visiva. Le nuance più interessanti sono dusty rose, malva e pesca desaturato, da applicare con pennelli morbidi o con le dita per ottenere un effetto naturalmente diffuso. La pelle rimane protagonista, con una luminosità discreta e un finish morbido, mai eccessivamente costruito.

Terracotta blush e montature tartarugate: un'armonia di tonalità calde

Per chi preferisce i colori caldi sul volto, il terracotta blush è una delle alternative più interessanti della stagione. Le sue sfumature, a metà strada tra rosa bruciato, mattone e arancio, regalano alle guance un aspetto naturalmente riscaldato. L'abbinamento con gli occhiali dalle montature tartarugate è particolarmente riuscito: i riflessi miele, cognac e caramello dell'acetato richiamano infatti la stessa famiglia cromatica del fard. Si può anche sperimentare con il blonzing, tecnica che unisce blush e bronzer per ottenere un effetto leggermente abbronzato e tridimensionale. Il colore va sfumato sugli zigomi e verso le tempie, con una mano leggera, per evitare di appesantire la zona già incorniciata dagli occhiali.

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