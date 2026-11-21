Relax, divano, comfort food e amiche: che film guardare insieme in streaming? Ecco i nostri consigli

Ci sono serate che non necessitano programmi complicati. Bastano un divano comodo, qualcosa di buono da sgranocchiare e le persone giuste accanto. Quelle con cui commentare ogni scena, ridere per le stesse battute o commuoversi senza ritegno. Le proprie amiche.

Per queste serate servono film che non tradiscono: storie da cui lasciarsi trasportare, perlopiù romantiche e con happy end con cui poi addormentarsi felici insieme.



Per evitare lo scrolling infinito sulle diverse piattaforme streaming, abbiamo selezionato per voi dieci film perfetti per una serata tra amiche, tra classici intramontabili, commedie romantiche cult e qualche sorpresa da scoprire. Preparate i cuscini, il gelato e premete play.

**Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato**

**Cosa guardare su Amazon Prime Video - catalogo aggiornato**

10 film perfetti da guardare per una serata tra donne



(Continua sotto la foto)

Crazy Stupid Love - Netflix

Cal (Steve Carell) ha un buon lavoro, una bella casa e una moglie che ama da tempo immemore. Quando lei gli chiede il divorzio, Cal si ritrova suo malgrado single e finisce a bere da solo in un bar dove incontra Jacob (Ryan Gosling), un playboy giovane, elegante e irresistibile, che decide di prenderlo sotto la sua ala e trasformarlo in un uomo capace di riconquistare fiducia in sé stesso. Carell-Gosling sono un’inaspettata e riuscitissima coppia comica in un film che intreccia amore e una sceneggiatura brillante, ricca di colpi di scena.

Messaggi per Isabelle - Netflix

San Francisco. Jill è una pasticcera che deve affrontare il lutto per la morte della sorella Isabelle a cui era legatissima. Anche se Isabelle non c’è più, Jill non riesce a smettere di lasciarle messaggi vocali in segreteria, senza sapere che ora quel numero appartiene a Wes, un agente immobiliare di Austin che, ascoltandola, finisce per innamorarsi di lei. Con Zoey Deutch e Nick Robinson, una rom-com dolceamara che parla di perdita e nuovi inizi. Da guardare con qualche fazzoletto a portata di mano.

Office Romance - Netflix

Jennifer Lopez e Brett Goldstein vestono i panni di due colleghi che si detestano, seppur provino a salvare le apparenze il più possibile in ufficio: lei è ambiziosa e precisissima, lui è caotico e allergico alle regole. Quando un progetto li costringe a lavorare insieme, le scintille di antipatia si trasformano in qualcos'altro. Una enemies-to-lovers da ufficio con un buon ritmo e tante battute taglienti. È il film ideale per chi ama le dinamiche alla Come far perdere la testa al capo - sempre su Netflix con Zoey Deutch e Glen Powell - e vuole qualcosa di leggero ma ben scritto.

Cheerleader per sempre - Netflix

Anni '90. Durante una performance la liceale e capo delle cheerleader Stephanie Conway (Rebel Wilson) finisce in coma a causa di un'acrobazia non riuscita. Risvegliatasi nel 2022, torna a scuola a 37 anni, sebbene mentalmente ne abbia ancora 17, con l'obiettivo di realizzare finalmente il suo sogno: diventare reginetta del ballo. Un film caotico e molto divertente, con una sempre super Rebel Wilson.

La rivincita delle bionde - Prime Video

Elle Woods (Reese Witherspoon) ha tutto: è presidente della sua confraternita, è fidanzata con il ragazzo perfetto ed è in procinto di laurearsi. Quando lui la lascia perché "troppo bionda" per la sua carriera politica, Elle decide di seguirlo ad Harvard per dimostrare a lui, ma non solo, che l'hanno davvero sottovalutata. Per chi è reduce dalla visione delle serie tv Elle o per chi la vuole vedere, il film che ha reso Reese Witherspoon un’icona è un passaggio imprescindibile. Tanto rosa shocking, battute memorabili e un insegnamento che non muore mai.

The Idea Of You - Prime Video

Solène (Anne Hathaway) è una gallerista divorziata di quarant'anni che, accompagnando la figlia adolescente al concerto della sua boy band preferita, incontra la pop star Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), frontman ventiquattrenne. Quello che inizia come un flirt impossibile diventa una storia d'amore che sfida età, tabloid e aspettative sociali. Anne Hathaway e Nicholas Galitzine sono pazzeschi insieme. Un po’ poco credibile come trama, ma per una serata di svago va benissimo.

La La Land - Prime Video

Mia (Emma Stone) vuole fare l'attrice. Sebastian (Ryan Gosling) vuole aprire un club jazz. S'incontrano a Los Angeles, s’innamorano e provano entrambi a inseguire uniti i propri sogni, finché la vita non li mette di fronte a scelte difficili. Damien Chazelle ha firmato un musical che è già un classico: colori da technicolor, canzoni memorabili e un finale che vi farà di certo chiacchierare molto post visione. Un film perfetto per una serata in cui avete voglia di qualcosa di cinematograficamente molto bello. La La Land è una delle storie romantiche più emozionanti che il cinema ci ha regalato negli ultimi anni.

Material Love - Prime Video

Triangolo amoroso tra Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans nel film scritto e diretto da Celine Song (Past Lives). La trama ruota attorno a Lucy, una matchmaker di successo, che si trova a dover scegliere tra il suo ex John (Evans) e un nuovo amore, Harry (Pascal), ricco e affascinante. Chi avrà la meglio? Un film che sotto il primo strato di romanticume, ha molto da dire sulle relazioni di oggi. Guardatelo se vi piacciono i tre - che valgono il film - e se avete voglia di una storia con un pizzico di carattere.

Roofman - Prime Video

Ispirato a una storia vera, racconta di un uomo (Channing Tatum) che dopo numerose rapine, finisce per nascondersi tra i reparti di un negozio di giocattoli. Qui si innamora di una delle commesse (Kirsten Dunst), finendo per rimettere tutto in discussione. Una crime-comedy un po’ surreale, perfetta per una serata sul divano. Channing Tatum è l’antieroe per cui tutte vogliamo tifare.

Romeo+Giulietta - Disney+

Baz Luhrmann prende Shakespeare e lo catapulta in una Verona Beach immaginaria e pop fatta di pistole, feste in maschera psichedeliche e una colonna sonora anni Novanta indimenticabile. Leonardo DiCaprio e Claire Danes sono i protagonisti, bellissimi e condannati, della storia d’amore più famosa al mondo, qui proposta in una versione che anche decenni dopo - il film ha compiuto trent’anni dall’uscita a febbraio 2026 - ha molto da dire in messa in scena e stile. Se vi viene voglia di continuare la serata in tema, su Disney+ trovate anche Titanic e 10 cose che odio di te: praticamente la trinità del romanticismo millennial.