Dopamina, ossitocina e attaccamento: ecco come cambia il cervello quando l’innamoramento lascia spazio a un amore più stabile e maturo

"C'è qualcosa che non va. All'inizio non riuscivo a smettere di pensare a lui, ora non provo più quella sensazione". È una delle paure più frequenti nelle relazioni. Dopo alcuni mesi, o magari dopo un paio d'anni, l'entusiasmo si affievolisce. Le farfalle nello stomaco sembrano sparire, il desiderio di vedersi ogni minuto lascia spazio alla quotidianità e molte persone interpretano questo cambiamento come un segnale: l'amore è finito.

Ma è davvero così?

La risposta della psicologia e delle neuroscienze è molto più rassicurante. Nella maggior parte dei casi non è il sentimento a spegnersi, bensì il cervello che smette di funzionare come durante la fase dell'innamoramento.

L'innamoramento è una vera rivoluzione biologica

Quando innamoriamo qualcuno che ci piace, il cervello entra in una condizione del tutto particolare.

Si attivano i circuiti della ricompensa, gli stessi coinvolti nella motivazione e nella ricerca del piacere. La dopamina aumenta, rendendo ogni incontro con la persona amata estremamente gratificante. Per questo pensiamo continuamente all'altro, aspettiamo con impazienza un messaggio e proviamo una sensazione di euforia anche per piccoli gesti.

A questa si aggiungono adrenalina e noradrenalina, responsabili di molti sintomi fisici tipici dell'innamoramento: il cuore che accelera, le mani sudate, l'appetito che diminuisce, la difficoltà a dormire e quella sensazione di energia inesauribile.

Contemporaneamente, alcuni studi hanno osservato una diminuzione dell'attività di aree del cervello coinvolte nel giudizio critico e nella valutazione razionale. In pratica diventiamo meno obiettivi.

Ecco perché all'inizio tendiamo a minimizzare i difetti del partner, a idealizzarlo e a vedere soprattutto ciò che conferma la nostra attrazione.

Perché questa fase non può durare per sempre

Se il cervello mantenesse a lungo questo livello di attivazione, probabilmente sarebbe insostenibile. Pensare costantemente a una persona, dormire poco, avere il battito accelerato e vivere in uno stato di continua eccitazione emotiva richiede un enorme dispendio di energie.

Per questo motivo l'innamoramento è, per sua natura, una fase temporanea.

Generalmente dura da alcuni mesi fino a circa due anni, anche se la durata varia molto da coppia a coppia.

Il cervello, gradualmente, torna in uno stato di maggiore equilibrio. La dopamina diminuisce, mentre acquistano un ruolo sempre più importante sostanze come l'ossitocina e la vasopressina, legate all'attaccamento, alla fiducia e alla costruzione del legame stabile.

È il passaggio dalla passione travolgente all'amore maturo.

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Il problema è che molti scambiano la calma per disamore

Viviamo in una cultura che celebra continuamente l'intensità. Film, serie televisive e social ci raccontano amori fatti di colpi di scena, emozioni fortissime e passione continua. Così, quando la relazione diventa più prevedibile, molte persone pensano che qualcosa si sia rotto.

In realtà è normale che il cervello smetta di reagire come se ogni incontro fosse il primo.

L'abitudine riduce l'effetto della novità, ma questo non significa che riduca necessariamente l'amore. Anzi, è proprio quando finisce l'effetto della novità che inizia la parte più autentica della relazione.

L'amore maturo è meno euforico ma più sicuro

L'innamoramento ci fa perdere un po' il controllo. L'amore stabile, maturo, invece, ci restituisce sicurezza.

Ci sentiamo accolti, possiamo essere vulnerabili, smettiamo di dover continuamente conquistare l'altro e iniziamo a costruire una quotidianità condivisa.

È una forma di benessere meno spettacolare, ma spesso molto più profonda.

Per questo alcune persone, abituate a relazioni caratterizzate da continui alti e bassi emotivi, possono interpretare la serenità come noia. In realtà, ciò che manca non è sempre la passione. A volte manca semplicemente il caos a cui erano abituate.

È possibile mantenere viva la passione?

Sì, ma non aspettandosi che il cervello resti per sempre nella fase dell'innamoramento.

Le coppie che mantengono alto il desiderio nel tempo non sono quelle che vivono costantemente emozioni estreme ma quelle che continuano a introdurre elementi di novità nella relazione.

Fare esperienze nuove insieme, viaggiare, imparare qualcosa in coppia, coltivare interessi personali, mantenere spazi di autonomia e non dare il partner completamente per scontato aiutano il cervello a riattivare, almeno in parte, i circuiti della ricompensa.

Anche la curiosità reciproca è fondamentale. Pensiamo spesso di conoscere perfettamente chi abbiamo accanto, ma le persone continuano a cambiare. Continuare a fare domande, ascoltare e sorprendersi mantiene vivo il senso di scoperta.

Quando invece il cambiamento è un campanello d'allarme

Naturalmente non sempre la diminuzione dell'entusiasmo è solo una questione biologica.

Se insieme alla perdita dell'euforia compaiono disprezzo, evitamento, assenza di dialogo, mancanza di rispetto o totale disinteresse per il benessere dell'altro, allora potrebbe essere il segnale che la relazione sta attraversando una crisi più profonda.

La differenza è sottile ma importante.

Non chiederti soltanto: "Provo ancora le farfalle nello stomaco?" Chiediti piuttosto: "Con questa persona mi sento ancora al sicuro? Mi sento visto, rispettato, libero di essere me stesso? Abbiamo ancora voglia di costruire qualcosa insieme?"

Perché le farfalle, prima o poi, si posano sempre.

La fiducia, la complicità e il desiderio di scegliersi ogni giorno, invece, sono ciò che trasforma un innamoramento in un amore capace di durare nel tempo.