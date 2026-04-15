Dopo il successo della prima stagione, Phoebe Dynevor parla della sua assenza nella serie Bridgerton e della possibilità di un ritorno futuro

Negli ultimi anni, il pubblico ha continuato a chiederselo: perché Phoebe Dynevor (aka Daphne Bridgerton) non è mai tornata nella serie Bridgerton nonostante il successo della prima stagione?

Finalmente abbiamo una risposta. Ed è più semplice (e sorprendente) del previsto.

È sta la stessa Phoebe Dynevor a chiare tutto. Durante una recente intervista, l'attrice ha infatti rivelato che la sua assenza non è stata una scelta personale, ma il risultato di una mancata chiamata da parte della produzione.

“Voglio solo dire che non ho ricevuto alcuna chiamata”, ha spiegato senza giri di parole. “E quando arriverà, ci sarò, se potrò”.

Una dichiarazione che cambia la prospettiva su una delle uscite più discusse della serie Netflix, soprattutto considerando quanto il personaggio di Daphne Bridgerton abbia contribuito al successo globale dello show.

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Il (possibile) ritorno di Phoebe Dynevor in Bridgerton

Nell'intervista di Phoebe Dynevor, emerge un retroscena interessante legato agli inizi della serie. Quando è uscita la prima stagione, il team creativo non aveva ancora chiaro come sviluppare i personaggi nel lungo periodo. “Siamo un po’ quelli che sono sfuggiti di mente, in un certo senso” ha raccontato l'attrice, riferendosi anche al collega Regé-Jean Page (aka il Duca di Hastings).

Non c’è però, da parte sua, una chiusura definitiva alla serie. Al contrario, Phoebe Dynevor ha ribadito più volte la sua disponibilità a tornare: “Posso parlare solo per me, ma tornerei sempre se mi venisse chiesto”.

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Nel frattempo, la sua carriera ha preso una direzione diversa. Dopo Bridgerton, l’attrice ha scelto di esplorare nuovi ruoli e nuovi progetti, realizzando quello che da sempre era il suo obiettivo: “All’improvviso mi sono resa conto di avere l’opportunità di interpretare tante donne diverse. Ed è tutto quello che ho sempre voluto”.

Nel frattempo, Bridgerton ha continuato a evolversi, spostando il focus su altri membri della famiglia e nuove storie d’amore. Ma il legame con Daphne (e con la prima stagione) resta uno dei più forti per il pubblico.