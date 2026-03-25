

Bridgerton 5 è già in produzione: ecco tutto quello che sappiamo su trama, protagonisti e quando potremo vedere la nuova stagione su Netflix

Dopo il successo di tutte e quattro le stagioni precedenti, l’attesa è già tutta per Bridgerton 5.

La serie Netflix continua a conquistare con le sue storie d’amore d'epoca, i costumi spettacolari e quel mix perfetto di romanticismo e scandali che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica.

E se ogni stagione porta con sé una nuova storia, una nuova coppia e nuove dinamiche, è inevitabile chiedersi cosa ci aspetta nel prossimo capitolo.

Tra annunci ufficiali, (pochi) indizi lasciati dal cast e anticipazioni della produzione, Bridgerton 5 inizia a prendere forma. Ecco allora tutto quello che sappiamo finora.

Tutto quello che sappiamo finora su Bridgerton 5

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Di cosa parlerà Bridgerton 5

La quinta stagione di Bridgerton metterà al centro Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd. Dopo gli eventi della stagione precedente, che l’hanno vista affrontare la perdita del marito John Stirling, la storia riprenderà due anni più tardi.

Francesca tornerà a Londra con un obiettivo molto chiaro: rientrare nel “mercato matrimoniale”, ma questa volta con un approccio più pragmatico che romantico.

Tuttavia, le cose si complicheranno con il ritorno di Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza, figura chiave del suo passato e dei suoi sentimenti.

Il cuore narrativo di Bridgerton 5 sarà proprio questo conflitto: scegliere tra ciò che è giusto e ciò che si sente davvero. Una linea narrativa che promette di essere più matura, intensa e, per la prima volta nella serie, anche profondamente innovativa, visto che la relazione tra Francesca e Michaela segnerà una svolta importante per l’universo Bridgerton.

Il cast: chi torna (e chi arriva)

Accanto alla nuova protagonista, molti volti amati dal pubblico torneranno anche in Bridgerton 5. È molto probabile rivedere Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), così come i fratelli più giovani Hyacinth e Gregory, ancora in attesa della loro stagione.

Non mancheranno poi i pilastri della serie: Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Lady Danbury (Adjoa Andoh), la Regina Charlotte (Golda Rosheuvel) e, naturalmente, la voce iconica di Lady Whistledown, narrata da Julie Andrews.

Come da tradizione, ci sarà spazio anche per nuovi ingressi: personaggi destinati a movimentare la stagione e ad arricchire il mondo del Ton con nuove dinamiche e intrecci.

E non è escluso che la nuova Lady Whistledown (dopo il cambiamento introdotto nella stagione precedente) giochi un ruolo ancora più incisivo nella narrazione.

Quando esce Bridgerton 5

Al momento, Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita per la nuova stagione di Bridgerton. Tuttavia, una cosa è certa: la produzione è già iniziata.

Considerando i tempi di lavorazione della serie (tra riprese, post-produzione e adattamenti per i diversi mercati) è probabile che la nuova stagione arrivi nel giro di circa due anni.

Negli ultimi mesi, però, il team creativo ha dichiarato di voler accelerare i tempi, cercando di ridurre l’attesa tra una stagione e l’altra. Se questo obiettivo verrà raggiunto, potremmo vedere Bridgerton 5 prima del previsto.

Cosa sappiamo sul futuro della serie

Una buona notizia per i fan: Bridgerton non si fermerà alla quinta stagione. Netflix ha già confermato anche una sesta stagione, continuando così il percorso ispirato ai romanzi di Julia Quinn.

Ogni stagione è dedicata a uno dei fratelli Bridgerton e tutto lascia pensare che, dopo Francesca, sarà il turno di Eloise. Un dettaglio che era stato anticipato anche dalla showrunner Jess Brownell, che aveva lasciato intendere come entrambe le sorelle sarebbero state protagoniste delle prossime stagioni.

Nel frattempo, il mondo di Bridgerton continua ad espandersi: tra possibili spin-off, nuove storie e sviluppi futuri, l’universo creato da Shonda Rhimes sembra avere ancora molto da raccontare.