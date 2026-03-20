Mistero, tensione e profondità emotiva: se la trama di Scarpetta vi ha conquistato, abbiamo per voi altre 7 serie tv da vedere

Ci sono serie che si guardano, e poi ci sono quelle che restano addosso. Scarpetta appartiene decisamente alla seconda categoria. Con il suo mix di indagine forense, tensione psicologica e dinamiche familiari complesse, la serie con Nicole Kidman riesce a costruire un racconto stratificato, dove ogni dettaglio (dal caso da risolvere ai rapporti tra i personaggi) contribuisce a creare un’atmosfera densa e coinvolgente.

**Perché la nuova serie crime Scarpetta, con Nicole Kidman, è assolutamente imperdibile**

E forse è proprio questo il motivo per cui, una volta finita, viene subito voglia di trovare qualcosa che restituisca le stesse sensazioni.

Non solo un altro crime, ma una storia capace di tenere insieme mistero, emozioni e profondità. Perché se Scarpetta ha dimostrato qualcosa, è che il genere crime può andare ben oltre l’indagine, entrando nelle zone più intime e irrisolte dei suoi protagonisti.

Se anche voi state cercando una nuova serie da iniziare dopo Scarpetta, ecco alcuni titoli che, per atmosfere, temi o personaggi, possono regalarvi lo stesso tipo di coinvolgimento.

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7 serie tv da vedere simili a Scarpetta

(Continua sotto la foto)

Bones

Se vi affascina il lato scientifico di Scarpetta, Bones è una scelta naturale. La serie segue l’antropologa forense Temperance Brennan, che collabora con l’FBI per risolvere casi complessi.

Ma al di là delle indagini, ciò che rende Bones memorabile è il rapporto tra i protagonisti: una dinamica costruita lentamente, stagione dopo stagione, che aggiunge profondità a ogni episodio. È il perfetto equilibrio tra procedurale e racconto umano.

Bosch

Per chi ha amato il tono più realistico e investigativo, Bosch è una delle serie crime più solide degli ultimi anni. Ambientata a Los Angeles, segue il detective Harry Bosch alle prese con casi che si sviluppano nel tempo, senza fretta ma con grande attenzione ai dettagli.

La forza della serie sta proprio nel ritmo: meno spettacolare, ma incredibilmente coinvolgente. Ideale per chi cerca una narrazione più adulta e stratificata.

Ballard

Spin-off dell’universo Bosch, Ballard sposta il focus sui cold case, quei casi irrisolti che tornano a galla anni dopo. La protagonista, Renée Ballard, guida un’unità con poche risorse ma grande determinazione.

Qui l’indagine si intreccia con temi come la frustrazione, la resilienza e la ricerca della verità a ogni costo. Una serie che mantiene la tensione alta, ma con uno sguardo più intimo sui personaggi.

His & Hers

Se quello che vi ha colpito è la dimensione relazionale di Scarpetta, His & Hers è una scelta interessante. La serie racconta un omicidio attraverso due punti di vista: quello di un detective e quello di una giornalista, un tempo legati sentimentalmente.

Il risultato è un gioco di prospettive che mette in discussione verità e percezioni. Più che un classico crime, è un thriller psicologico che esplora le crepe nelle relazioni.

Dept. Q

Tra passato e presente, Dept. Q costruisce un racconto investigativo ricco di tensione e mistero. Al centro, un’unità speciale dedicata ai casi irrisolti e un team segnato da fragilità personali.

La serie si distingue per il modo in cui intreccia indagine e introspezione, creando un’atmosfera densa e coinvolgente. Perfetta per chi cerca una storia che tenga insieme mistero e complessità emotiva.

Mindhunter

Per chi vuole spingersi ancora più a fondo nella psicologia del crimine, Mindhunter è una tappa obbligata. Ambientata negli anni ’70, segue due agenti dell’FBI che iniziano a studiare la mente dei serial killer attraverso interviste dirette.

È una serie più lenta, ma estremamente intensa, che mostra quanto sia sottile il confine tra osservazione e coinvolgimento emotivo.

The Undoing – Le verità non dette Se avete apprezzato Nicole Kidman in Scarpetta, vale la pena recuperare The Undoing – Le verità non dette, miniserie che gioca su un registro diverso ma altrettanto coinvolgente. Qui l’indagine non è solo esterna, ma profondamente personale: al centro c’è una donna la cui vita apparentemente perfetta inizia a sgretolarsi dopo un omicidio. Tra segreti, ambiguità e relazioni che si incrinano, la serie costruisce una tensione psicologica costante, puntando più sulle sfumature emotive che sulla pura procedura investigativa.