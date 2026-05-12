Un borgo dove l’amore è la regola, tra colline toscane da cartolina. Ma il paese di "Non è un paese per single" sulle mappe si trova davvero?

L’8 maggio 2026 il film Non è un paese per single, tratto dal bestseller di Felicia Kingsley, è arrivato su Amazon Prime Video. Una commedia romantica ambientata in un borgo toscano dove tutti cercano l’anima gemella, tranne la protagonista Elisa, madre single interpretata da Matilde Gioli.

Mentre seguite le sue avventure nella tenuta Le Giuggiole, è facile pensare: questo paese sembra perfetto per un weekend. E qui scatta la domanda cruciale: il paese del film Non è un paese per single esiste davvero, e dove si trova sulle mappe?





Belvedere in Chianti: il paese del film… che sulle mappe non c’è

Nella storia, Elisa vive e lavora a Belvedere in Chianti, borgo toscano dove l’amore è quasi un obbligo sociale. Il nome fa subito pensare al Chianti classico, alle colline tra Firenze e Siena e alle etichette di vino famosissime.

Belvedere in Chianti però è un’invenzione di Felicia Kingsley. Il paese del film Non è un paese per single non corrisponde a un comune reale: è un mix ideale di vicoli medievali, piazzette e campagne coltivate. La buona notizia è che quel set esiste comunque, solo con un altro nome.

Dove si trova davvero il paese di “Non è un paese per single”

Secondo il portale istituzionale Italy for Movies, le riprese sono state girate a fine 2024 in Toscana, in provincia di Siena. Il borgo che vedete sullo schermo nasce dall’unione di due luoghi reali: Montalcino e la sua frazione Sant’Angelo in Colle, nel territorio della Val d’Orcia.

Montalcino è un centro storico raccolto, perfetto da girare a piedi. Nel film riconoscerete le atmosfere del Duomo (Concattedrale del Santissimo Salvatore), del Palazzo dei Priori con la vicina Piazza del Popolo e dei Musei Riuniti, che ospitano collezioni civiche e di arte sacra. Soprattutto, la grande fortezza pentagonale che domina il paese offre una vista diretta sulle colline ondulate che diventano la scenografia naturale di Elisa e Michele.

Sant’Angelo in Colle è il volto più riconoscibile del “paese” del film. È una frazione di Montalcino, ma ha un impianto medievale intatto e una personalità tutta sua. In Piazza Castello trovate la chiesa romanica di San Michele Arcangelo e Palazzo Franceschi: qui sono state girate molte scene di piazza, chiacchiere tra vicini, sguardi rubati. Poco distante c’è la caratteristica Piazzetta del Pozzo, affiancata da Palazzo dei Tolomei, altra location perfetta per gli incontri romantici.

Da Sant’Angelo parte anche la cosiddetta Via del Sole, un semplice percorso pedonale panoramico. Camminando lì, con vista su Val d’Orcia, Monte Amiata e Maremma, rivedrete gli stessi paesaggi bucolici che nel film rappresentano la terra come lavoro, memoria e identità. Non a caso la Val d’Orcia è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2004, proprio per il suo paesaggio agrario da cartolina rinascimentale.





Weekend sulle tracce del paese del film

Se il film vi fa venire voglia di salire realmente in auto, l’idea più semplice è organizzare un weekend. In auto, Montalcino si raggiunge facilmente sia da Firenze e Siena sia da Roma, combinando autostrada e strade provinciali; chi preferisce il treno può puntare su Siena o Chiusi e proseguire con bus o auto a noleggio.

Il periodo ideale? Primavera e inizio autunno, quando la luce è morbida, i vigneti sono verdi e i campi dorati, esattamente come nelle inquadrature della pellicola. Un possibile programma: primo giorno a Montalcino tra Duomo, Palazzo dei Priori, camminata sulle mura della fortezza e degustazione di Brunello in enoteca panoramica. Secondo giorno a Sant’Angelo in Colle, colazione in Piazza Castello, foto in Piazzetta del Pozzo e passeggiata al tramonto lungo la Via del Sole. L’atmosfera “non per single” viene praticamente da sola.





Domande rapide sul paese di “Non è un paese per single”

Belvedere in Chianti esiste davvero?

No. È un borgo immaginario creato da Felicia Kingsley. Nel film è ricreato grazie alle location reali di Montalcino e, soprattutto, di Sant’Angelo in Colle.

In che paese è stato girato Non è un paese per single?

In Toscana, in provincia di Siena. Le riprese si sono concentrate a Montalcino e nella frazione di Sant’Angelo in Colle, nel territorio della Val d’Orcia.

La tenuta Le Giuggiole è visitabile?

La tenuta che vedete nel film è una location narrativa, non un agriturismo specifico aperto al pubblico con quel nome. Nella realtà, però, l’area di Montalcino è piena di aziende agricole e casali tra vigne e ulivi che riproducono la stessa atmosfera.

La piazza del film si riconosce dal vivo?

Sì. Le scene di piazza sono state girate in gran parte in Piazza Castello e nella vicina Piazzetta del Pozzo a Sant’Angelo in Colle. Se ci andate dopo aver visto il film, vi sembrerà di incrociare Elisa all’uscita dal bar del paese.