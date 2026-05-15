All’Eurovision Song Contest 2026 i numeri incoronano Sal Da Vinci re dello streaming con “Per Sempre Sì”. Ma tra Spotify, YouTube e quote dei bookmaker il verdetto finale resta tutto da capire.

Ventisei milioni e rotti di ascolti su Spotify, oltre 36 milioni complessivi sulle piattaforme, più di 5 milioni di visualizzazioni del live su YouTube. Bastano questi numeri per capire che, all’Eurovision Song Contest 2026, il dominatore assoluto dello streaming si chiama Sal Da Vinci.

A 48 ore dalla sua prima esibizione sul palco di Vienna con Per Sempre Sì, l’Italia è già in finale come paese Big Five, ma nello “show parallelo” delle piattaforme la partita sembra quasi chiusa: Sal è davanti a tutti. Resta da capire se questa supremazia digitale si tradurrà anche in punti in finale sabato 16 maggio.





I numeri che incoronano Sal Da Vinci re dello streaming

Secondo la rilevazione al 28 aprile, Per Sempre Sì ha superato i 26,2 milioni di stream su Spotify, con una crescita di circa 3 milioni nelle ultime settimane. È l’unico brano dell’Eurovision 2026 ad aver varcato la soglia dei 20 milioni: un distacco netto, quasi imbarazzante, sul resto del cast.

La seconda in classifica è la svedese Felicia con My System, ferma intorno ai 19,3 milioni di ascolti. Terza la Finlandia con Liekinheitin, circa 13 milioni. Tutti gli altri concorrenti restano sotto quota 10 milioni. In pratica, solo tre canzoni in gara hanno superato i 10 milioni su Spotify e una di queste è italiana, largamente in testa.

Se allarghiamo lo sguardo oltre Spotify, diversi media generalisti parlano di oltre 36 milioni di streaming complessivi per Per Sempre Sì su tutte le piattaforme, con più di 25 milioni attribuiti solo a Spotify. Un risultato che avvicina Sal Da Vinci ai numeri dei grandi casi italiani recenti, da Sanremo in poi, e che conferma quanto il trampolino del Festival 2026 abbia giocato un ruolo fondamentale.

Per voi che vivete con le cuffie sempre accese, il quadro è semplice: aprite la classifica Eurovision su Spotify e l’Italia è in cima, con un margine che Svezia e Finlandia, almeno sul piano degli ascolti, possono solo inseguire.





YouTube e social: il boom di “Per Sempre Sì” oltre Spotify

Lo strapotere di Sal Da Vinci non si ferma alla musica in audio. Sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision, dopo 24 ore dal caricamento delle esibizioni della prima semifinale, il video di Per Sempre Sì risultava già il terzo più visto, con circa 693 mila visualizzazioni, alle spalle di Akylas (Grecia) e Alicja (Polonia). Un giorno dopo la messa in onda, quindi, l’interesse era già altissimo.

Aggiornando lo sguardo, il dato complessivo citato da diverse testate parla di oltre 5,2 milioni di visualizzazioni del live, che lo rendono il video più visto tra quelli della prima semifinale e lo portano davanti proprio alla polacca Alicja, ferma intorno ai 4,7 milioni. Numeri da hit consolidata più che da brano “in gara”.

Qui entra in gioco anche la componente visiva. La messa in scena di Per Sempre Sì - il matrimonio sul palco, la sposa tricolore, la coreografia pensata come grande festa popolare - è perfetta per essere tagliata in clip da 15 secondi e ricondivisa nelle storie o nei reel. Per molti di voi, probabilmente, il primo contatto con il brano non è stato il player audio, ma proprio un frammento di performance finito su social.





Streaming vs pronostici: perché l’Europa è ancora prudente

Eppure, mentre le piattaforme incoronano Sal Da Vinci, i bookmaker internazionali restano freddi. Le quote per la sua vittoria all’Eurovision lo collocano circa al nono posto, con una quota intorno a 41. La grande favorita, la Finlandia, viaggia invece intorno a 2,5, seguita da altre proposte nordiche.

In Italia il film è diverso. Il mercato nazionale delle scommesse vede Per Sempre Sì almeno da podio: le quote per la vittoria oscillano tra 5 e 10, mentre l’ipotesi “top 3” viene offerta a circa 3 volte la posta. Tradotto: per chi guarda la gara con occhi italiani, Sal è uno dei nomi caldi della finale.

Perché questo scarto così evidente? I bookmaker stranieri considerano lo streaming di Per Sempre Sì troppo legato al territorio italiano. In altre parole, tantissimi ascolti arrivano da casa nostra, ma ancora non è chiaro quanto il brano stia davvero penetrando nei mercati del Nord Europa o dell’Est, che spesso fanno la differenza al televoto.

Gli analisti musicali ricordano che, negli ultimi anni, il dominio sulle piattaforme ha spesso anticipato ottimi risultati all’Eurovision: pensate ai Måneskin o a Mahmood & Blanco, entrambi fortissimi in streaming e poi premiati in classifica. Non sempre però succede il contrario. Una parte del pubblico che streamma compulsivamente non è detto che la sera della finale voti, e le giurie nazionali hanno parametri ancora diversi.





Cosa ci dicono questi numeri sul futuro di “Per Sempre Sì”

Una cosa, però, la potete dare per certa: al di là del punteggio finale, la hit di San Da Vinci è già uscita dalla “bolla” dell’Eurovision. L’onda lunga dei 36 milioni di ascolti, il primato su Spotify e il boom di visualizzazioni su YouTube dicono che il brano ha una vita propria, che continuerà anche dopo la serata di Vienna.

Le analisi di settore raccontano di una crescita significativa degli ascolti di Sal Da Vinci anche fuori dall’Italia, con incrementi percentuali interessanti in alcuni paesi europei meno scontati. I dati per ora non sono dettagliati paese per paese, ma l’idea di un pubblico internazionale che scopre il brano a ondate sembra tutt’altro che fantasiosa.

Per voi, spettatrici e ascoltatrici, la sintesi è semplice: il trofeo dell’Eurovision lo decideranno giurie e televoto. Ma la gara digitale, quella dei play e delle view, Sal Da Vinci l’ha già vinta con largo anticipo. E questa, comunque vada sabato sera, è una vittoria che resta.