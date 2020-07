Bassi o con tacco altissimo, per un'occasione speciale o da portare tutti i giorni: ecco i nostri modelli preferiti firmati Zara

In estate cosa c'è di meglio che mettere da parte per qualche tempo scarpe chiuse e sneakers e indossare per quasi tre mesi solo sandali?

Bassi per camminare senza problemi (che siate in vacanza o no) oppure con tacchi altissimi per concedersi una serata speciale, insomma i sandali sono i nostri BFF di stagione.

Perché non fare allora un po' di shopping online scoprendo i modelli che Zara ha in serbo per noi quest'estate? Meglio puntare su una ciabattina posh o su un sandalo alla schiava in pelle intrecciata? Oppure un modello infradito con tacco e listini (vero must dell'estate 2020)? O ancora un bel sabot in pelle nude per calcare con stile il trend del momento.

Che siate fan del minimalismo estremo o dei trend più colorati e bold poco importa, nella nostra selezione troverete il modello che fa per voi (anzi, scommettiamo ben più di uno)!

Insomma, siete pronte a scoprire i sandali Zara più belli dell'estate 2020?

Sandalo con tacco squadrato e listini color giallo lime, ZARA

Zeppa in corda con cinturino alla caviglia, ZARA

Ciabattina piatta con fascioni, ZARA

Sabot con tacco a rocchetto e pelle effetto "croc", ZARA

Ciabattina con maxi perle, ZARA

Sandalo infradito con listini e tacco medio, ZARA

Sabot infradito con tacco a rocchetto, ZARA

Sandalo con listini in pelle intrecciata color corallo, ZARA

Sandalo "sporty" con fasce in ecopelle, ZARA

Sandalo in ecopelle effetto snake multicolor con tacco alto e cinturino alla caviglia, ZARA

Sabot in pelle imbottita e intrecciata, ZARA

Infradito con listini in pelle gold, ZARA

Mule con tacco in plexi e fascia in pvc, ZARA

Espadrilla bassa con fasce in pelle, ZARA

Sandali gladiator in pelle intrecciata, ZARA