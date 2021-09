Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Pillole di Fashion Week.

Tra presentazioni delle collezioni Primavera Estate 2022 e MET Gala, la settimana che sta per finire è stata più ricca ed eccitante che mai. Un red carpet tira l’altro e sono tantissime le fashion news e curiosità che hanno caratterizzato questi speciali giorni di rientro.

Come sempre Grazia.it ha fatto una selezione delle più esclusive ma anche lodevoli, che questa settimana in particolare coinvolgono iniziative anche benefiche tutte al femminile.

Scoprite di cosa stiamo parlando, pillola dopo pillola! #FashionWeekInPills





Fashion Pills: lunedì e Swatch X Supriya Lele





(Credits: courtesy of press office)

Che ore sono? Ce lo dicono gli Swatch più colorati, divertenti e light di sempre, frutto di una collab con Supriya Lele, designer emergente londinese sulla cresta dell’onda.

La collezione si compone di 5 varianti di colore scelte dall'artista, sull’iconico modello Skin Classic di Swatch, l’orologio più sottile e leggero al mondo.

Non credete che sia l’accessorio perfetto per illuminare le giornate d’autunno che ci aspettano? #SwatchXSupriyaLele





Fashion Pills: martedi e Nigo è il nuovo direttore artistico di Kenzo

(Credits: courtesy of press office)

Nuovo capitolo per Kenzo che ha annunciato la nomina di Nigo come nuovo direttore artistico della maison. Dal 20 settembre 2021, il designer giapponese prenderà le redini del brand francese fondato da Kenzo Takada nel 1970 e appartenente al gruppo LVMH dal 1993. Nello stesso anno, Nigo lanciò il proprio marchio indipendente a Tokyo, brand che lo ha portato alla fama internazionale, a creare nel 2020 una capsule per Louis Vuitton e oggi, a dirigere il gruppo Kenzo. #NigoXKenzo





Fashion Pills: mercoledì e nasce Zara Origins





(Credits: courtesy of press office)

Il 15 settembre, il gruppo Zara ha presentato al mondo una nuova edizione di abbigliamento di alta manifattura e design, Zara Origins. Dopo due anni di ricerca con la missione di ripensare i fondamentali del guardaroba in chiave contemporanea e secondo un nuovo algoritmo, è finalmente disponibile alla vendita una collezione di debutto. Si tratta di capi uomo e donna dalla linea classica e timeless in materiali tracciabili e di pregio, 205 pezzi complementari che insieme formano un guardaroba minimalista e per ogni occasione. Curiose di scoprire l’edit Origins? Cliccate qui per sbirciare sul sito. #ZaraOrigins





Fashion Pills: giovedì e Nicola Peltz e Brooklyn Beckham posano per Pepe Jeans





(Credits: courtesy of press office)

Just us, solo noi. Pepe Jeans ha appena rivelato una campagna epica che ritrae la coppia più cool e social del momento formata dai promessi sposi Nicola Peltz e Brooklyn Beckham. La collezione e le immagini celebrano lo stare insieme proprio come i protagonisti, innamoratissimi e inseparabili ma anche molto riservati poiché sono ancora poche le occasioni a cui hanno presenziato come coppia (l’ultima è stata il MET Gala di lunedì!). Per questo vederli insieme indossando i capi iconici A/I 21 di Pepe Jeans, brand made in UK con cui Brookyn collabora stabilmente da tempo, è ancora più Wow! #NicolaAndBBForPepe





Fashion Pills: venerdì e la partnership tra Mantero e Franciacorta





(Credits: courtesy of press office)

Si rinnova la partnership tra il leader delle sete made in Italy Mantero e Franciacorta, che dal 2016 insieme promuovono il progetto benefico Dee di Vita. Si tratta di una raccolta fondi destinati alle pazienti oncologiche, mediante la vendita di un turbante in edizione limitata firmato Mantero, con motivo dedicato al Franciacorta. Un’iniziativa al femminile con una madrina d’eccezione, Nabou Thiam (in foto), che ha posato tra le vigne davanti all’obbiettivo del fotografo Guido Taroni. Questo ritratto bucolico e significativo verrà esposto alla mostra fotografica “Donne con turbanti” come emblema della forza femminile nei momenti di difficoltà. #DeeDiVita