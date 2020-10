Dal modello a vestaglia a quello doppiopetto, a ciascuna il suo coat di stagione. Pronte?

Ok, ormai l'autunno è arrivato, e con lui sono cominciate le giornate di pioggia e le temperature sono scese (parecchio), insomma è tempo di cominciare a tirar fuori il cappotto dall'armadio. O almeno a farci un pensiero.

Se siete alla ricerca del modello perfetto per questo autunno ma avete ancora le idee confuse e vagate tra shop online e negozi, eccoci qui a darvi una mano. Con una selezione speciale di cappotti Zara perfetti per questo inverno!

Abbiamo selezionato per voi 10 modelli dall'e-store di Zara che rispecchiano alla perfezione i trend di stagione. C'è il classico modello doppiopetto o quello a vestaglia per le più amanti dello stile pù rigoroso e "posh", quello "fluffy" per le più freddolose e, per le fashioniste, la mantella, grande protagonista delle tendenze cappotti autunno 2020.

*** Cappotti: 15 modelli top per l'autunno inverno 2020 ***

Insomma, ci sono modelli per tutti gli stili e tutti i gusti, non resta che scoprirli e scegliere il cappotto Zara che fa per voi!

Cappotto in misto lana a vestaglia, ZARA

Cappotto misto lana (57%) e alpaca (14 %) effetto "peluche", ZARA

Cappotto mantella in lana, ZARA

Cappotto monopetto limited edition stampa check, ZARA

Cappotto corto doppiopetto color ghiaccio, ZARA

Cappotto lungo doppiopetto con bottoni, ZARA

Cappotto midi in lana color caramello, ZARA

Cappotto oversize con revers ampi e maniche a kimono, ZARA

Cappotto doppiopetto 75% lana con bottoni dorati, ZARA

Cappotto in misto lana stampa leopardata, ZARA