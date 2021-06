Ok, la wishlist dell’estate è pronta, cosa manca? Il prossimo fashion drop è: lo zaino! L’accessorio più cool per la calda stagione…

Più che una borsa potremmo definirlo il re dei baggage perché lo zaino o zainetto è un accessorio chiave per funzionalità ma è anche un catalizzatore di tendenze! Insomma, alleato perfetto per completare il proprio outfit con stile e per dare quel pizzico in più di originalità.

Ormai lo sappiamo bene: lo zaino è versatile, tanto da essere stato sdoganato su infinite tipologie di look. Quest’anno le collezioni estive puntano tutto sul design che viene declinato in tutte le forme e materiali.

La versione mini backpack è sicuramente la più trendy ma anche il colore diventa protagonista con i golosi pastello, il carta da zucchero, il corallo e il menta che tinge sofisticati intrecci, intarsi, tra interazioni di pelle e tessuto con irresistibili dettagli funny fino al matelassé elegantemente trapuntato.



Insomma, ce n’è per tutti i gusti! Non vi resta che accendere il vostro summer mood: zaino in spalla e…via! Ecco la nostra selezione con gli zaini firmati più eleganti e cool dell'estate 2021!



COCCINELLE Zaino in pelle martellata con maxi fibbia color oro.

Credits: coccinelle.com

CHANEL Zaino trapuntato effetto matelassé colore carta da zucchero.

Credits: chanel.com

THE BRIGDE Zaino in pelle color cognac linea Murakami.

Credits: thebridge.it

LOUIS VUITTON Zaino in pelle naturale monogram.

Credits: it.louisvuitton.com

ORCIANI Zaino Iris Soft in pelle martellata.

Credits: orciani.com

GUCCI Zino in pelle e tessuto Yuko Higuchi.

Credits: gucci.com

GIANNI CHIARINI Zaino Luna on tasca over frontale.

Credits: giannichiarini.com

DIOR Zaino travel in jacquard tecnico oblique blu.

Credits: dior.com

MANILA GRACE Zaino flor color corallo.

Credits: manilagrace.com

IL BISONTE Zaino color caramello in pelle di vacchetta.

Credits: ilbisonte.com

CROMIA Zaino Perla dal design minimal color turchese.

Credits: cromia.it

Prada Zaino nero in nylon con doppie tasche frontali.

Credits: prada.com

POLLINI Mini zaino in matelassé color menta.

Credits: pollini.com