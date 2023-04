Piccoli, pratici e super cool: gli zaini e zainetti sono gli accessori must have per la bella stagione da aggiungere alla vostra wishlist

Se siete bag addicted come noi, non potrete lasciarvi scappare una delle tendenze più cool per la primavera – estate 2023. Stiamo parlando proprio di loro: gli zaini e zainetti. Versatili e dinamici, questi accessori non possono mancare nel nostro guardaroba. Quest’anno poi, le collezioni primaverili puntano tutto sul design, che viene declinato in tutte le forme e materiali.



Si va dai modelli classici con toni pastello, a quelli più particolari dai colori accesi e vibranti dall’effetto “wow”, perfetti per chi non ha paura di osare. Non mancano per la stagione modelli più sobri e raffinati per chi è alla ricerca di qualcosa di più classico e formale, e modelli sofisticati con interazioni di pelle e tessuto e con dettagli gioiello.

Pratici e capienti, gli zaini sono gli alleati perfetti per completare i vostri outfit con quel pizzico in più di originalità.

A questo punto non vi resta che scegliere il modello più adatto a voi e iniziare questa primavera con il giusto zaino in spalla! Vi lasciamo per aiutarvi nella vostra ricerca, la nostra selezione con gli zaini donna per la primavera 2023.

COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

DESIGUAL

Credits: desigual.com

CARPISA

Credits: carpisa.it

GIANNI CHIARINI

Credits: giannichiarini.com

FURLA

Credits: furla.com

PRADA

Credits: prada.com

IL BISONTE

Credits: ilbisonte.com

PIQUADRO

Credits: piquadro.com

POLLINI

Credits: pollini.com

TOMMY HILFIGER

Credits: tommy.com

GUESS

Credits: guess.eu

LIU JO

Credits: liujo.com

LONGCHAMP

Credits: longchamp.com

MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it

LOUIS VUITTON

Credits: louisvuitton.com

MANDARINA DUCK

Credits: Courtesy of Press Office