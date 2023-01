Pantone l'ha eletto colore del 2022: il Viva Magenta, un rosso carico di energia e personalit, costellerà i nostri look dei prossimi mesi. Ma quali sono le tinte con cui abbinarlo? Abbiamo chiesto a una vera esperta di colori e sfumature, Rossella Migliaccio!

Un rosso pieno di energia, carisma e fascino: è Viva Magenta, il colore eletto da Pantone come tinta regina del 2023!

Una nuance appartenente alla famiglia dei rossi, definita come "espressione di un nuovo segnale di forza, un colore coraggiosa e intrepida, un colore vibrante la cui esuberanza esprime una celebrazione piena di gioia e ottimismo, scrivendo una nuova narrativa".

Un colore audace e pieno di personalità senza dubbio e, proprio per questo, non proprio facilissimo da abbinare (a meno di non ricorrere ad alcuni colori "base").

Per osare e, soprattutto, giocare un po', abbiamo chiesto a una delle massime esperte di Armocromia e sfumature, Rossella Migliaccio - che ha pubblicato proprio prima di Natale un libro interamente dedicato al mondo (Colori. La guida completa, edito da Vallardi) - di proporci 5 abbinamenti che hanno per protagonista il colore Pantone 2023 e con quali nuance abbinarlo!





Partiamo dagli inizi: il Viva Magenta è un colore brillante ma ha un forte componente fredda, bluastra, per questo in Armocromia lo assegnamo alla palette Inverno, ci spiega Rossella. Valorizza infatti chi è caratterizzato da un incarnato freddo, chiaro e rosato come quello di Katy Perry ma anche olivastro o più scuro, come quello di Lupita N’yongo.

Pertanto gli abbinamenti che vedrete saranno tutti giocati per analogia su tinte fredde, profonde e brillanti.

Pronte a scoprirli? Ecco i 5 abbinamenti con il Viva Magenta proposti da Rossella Migliaccio per Grazia.it









Come abbinare il Viva Magenta: con il Blu Majorelle









"Come dicevamo all'inizio, il Viva Magenta è un rosso freddo che ha una componente bluastra, e questo gli permette di trovare armonia con la gamma dei blu. Questo in particolare è un tono vibrante che ne esalta l’intensità", spiega Rossella .





Come abbinare il Viva Magenta: con il Giallo Citrino





"È un abbinamento può sembrare azzardato, in realtà è molto sofisticato perché l’accoppiata magenta-giallo funziona molto bene, pensate alla triade dello schema CYMK (ovvero la quadricromia).







Come abbinare il Viva Magenta: con il Bianco Ottico

"L’ho scelto perché il Viva Magenta è un colore che in Armocromia associamo alla palette Winter e il bianco ottico è uno dei colori base di questa palette. In più funziona sia per outfit estivi che invernali".







Come abbinare il Viva Magenta: con il Grigio fumo di Londra





"Questo tono scuro e profondo può essere l’ideale per chi non ama i colori troppo accesi. Ed è una splendida alternativa al classico nero".







Come abbinare il Viva Magenta: con il verde Petrolio







"Il gioco di toni complementari sulla ruota dei colori esalta questo match. Ancora meglio se declinato su tessuti che garantiscono una bella resa cromatica, come il velluto o il raso".