E non parliamo solo della serata di Halloween!

Femminili e con quel tocco misterioso e un po' dark che ci piace sempre tanto. Sono questi gli ingredienti vincenti che rendono gli abiti in velluto un grande must della stagione fredda.

Protagonisti assoluti del dress code autunnale, i modelli realizzati con questo tessuto dal fascino "regale", sono anche un alleato prezioso in vista di occasioni speciali in vista delle feste (da Halloween fino ai party natalizi). Specialmente se declinati sui colori più intensi e vibranti dell'intera palette, come il viola, il nero, il blu notte, il verde scuro e il burgundy.

Ma anche le tonalità del rosso, dell'ocra e del giallo acceso doneranno subito una marcia in più ai vostri look più eleganti. Di sera.

Di giorno, invece, vanno sdrammatizzati rigorosamente con sneakers passe-partout o con un paio di anfibi rock.

Tra le tante proposte, quella a portafoglio, o il classico wrap dress, è senza dubbio la versione più cool del momento. Ma non è certo l'unica, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Ecco i nostri 13 velvet dress preferiti!









Wrap dress in velluto blu notte & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Midi dress giallo oro ATTICO

Credits: net-a-porter.com





Abito burgundy a portafoglio 10 COLLECTION BY SEVENTY

Credits: seventy.it









Abito midi giallo ocra con drappeggio in vita GAZEL

Credits: gazel.it





Velvet dress a sottoveste con inserto in pizzo STELLA MCCARTNEY

Credits: mytheresa.com





Longdress con tagli cut-out sui fianchi COMPAGNIA ITALIANA

Credits: compagniaitaliana.it





Mini dress in velluto lavorato con scollo profondo SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





Minidress in velluto a fiori con gonna plissé MAX & CO.

Credits: maxandco.it





Abito midi in velluto froissé celeste con strass su colletto e polsini MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Abito in velluto con sciarpa staccabile di seta MARELLA

Credits: it.marella.com





Abito corto dalla silhouette svasata con stelle stampate KOCCA

Credits: kocca.it





Nuance cognac e linea essenziale per la proposta di ZARA

Credits: zara.com





Abito a vestaglia con nappine RACHEL ZOE

Credits: net-a-porter.com