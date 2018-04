Femminili e super romantici, gli abiti di pizzo sono sempre una grande certezza, specialmente in primavera



Il pizzo, ad ogni primavera degna di questo nome, torna puntualmente protagonista: in particolar modo sugli abiti e abitini più femminili di stagione.

Provvidenziale più che mai, in effetti, visto il ricchissimo carnet di cerimonie eleganti di questo periodo. Matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e via dicendo sono davvero l'occasione perfetta per sfoggiarli al meglio.

Dal midi dress con ricami floreali, tubini sofisticati e abitini corti e bon ton, impreziositi da fiori, volant e maniche a sbuffo.

La palette colori più glamour? Si tuffa nelle sfumature pastello, dal rosa all'azzurro, passando per il verde chiaro, ma c'è spazio anche per il vivace rosso corallo e per l'intramontabile e sempre elegantissimo nero.

Se volete sfoggiarli anche di giorno, provateli con un paio di sneakers bianche e una giacca in denim, e sarete easy-chic al punto giusto.

Insomma una scelta versatile a cui non potrete proprio dire di no!





Abiti di pizzo: i modelli più chic per la primavera TEMPERLEY LONDON Longdress in pizzo verde con ricami floreali.

Credits: net-a-porter.com

DOLCE & GABBANA Abito midi in pizzo cipria con gonna plissé.

Credits: store.dolcegabbana.com

PINKO Minidress a ruota in pizzo floreale con cintura a fiocco in vita.

Credits: pinko.com



MOTIVI Abito corto in pizzo rosso con maniche a sbuffo.

Credits: motivi.com

SELF-PORTRAIT Abito midi in pizzo bicolor con spalline scese.

Credits: mytheresa.com

MIU MIU Tubino corto in pizzo lavorato.

Credits: net-a-porter.com



OTTOD'AME Abito midi in pizzo a fiori con profili a contrasto.

Credits: ottodame.it

EMPORIO ARMANI Tubino rosso in pizzo ricamato.

Credits: armani.com

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Longdress in pizzo e tulle rosa con polsini a contrasto.

Credits: mytheresa.com





GUESS Abito corto a monospalla in pizzo nero.

Credits: guess.eu

REDVALENTINO Abito midi in pizzo avorio con volant e fiocco in vita.

Credits: mytheresa.com

10 COLLECTION BY SEVENTY Abito a girocollo in pizzo floreale con maniche svasate.

Credits: seventy.it



