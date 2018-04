Pratici e cool, i denim dress in primavera sono la soluzione perfetta per il giorno (e non solo)...



Da indossare con un paio di sneakers sui look daily più casual. Ma anche di sera, mixati a capi e accessori chic.

Parliamo degli vestiti di jeans, il giusto compromesso tra comodità e glamour.

Dai modelli smanicati, perfetti nella combo con t-shirt di cotone o blusa in seta in base all'occasione, agli chemisier, declinati su tante lunghezze diverse, da scegliere in base allo stile che preferite.

In denim chiaro o scuro, con maxi tasche o con impunture a vista. E ancora dalla silhouette a ruota per un tocco rétro oppure impreziositi da bottoni dorati e inserti di paillettes luccicanti, la scelta sta a voi.

Ecco una selezione con le varianti must have della primavera estate 2018.





Abiti di jeans: i modelli per la primavera 2018 ARMANI Con zip asimmetrica e cintura in vita.

Credits: armani.com

BALMAIN Maxi abito smanicato con bottoni dorati.

Credits: net-a-porter.com

CO Abito midi con gonna a ruota.

Credits: net-a-porter.com



FENDI In denim scuro con impunture a vista.

Credits: mytheresa.com

GABRIELA HEARST Abito midi con cintura in vita.

Credits: net-a-porter.com

GUESS Abito corto con spalline scese.

Credits: guess.eu



HATCH Abito fluido in denim con fiocchi.

Credits: net-a-porter.com

H&M Chemisier con zip dorata.

Credits: hm.com

MANGO Minidress con balze sul fondo.

Credits: shop.mango.com



MARELLA Chemisier con cuciture a vista.

Credits: marella.com





ALEXANDER MCQUEEN Abito svasato con orlo in tulle plissé.

Credits: net-a-porter.com



MIU MIU Tubino in denim con colletto di paillettes.

Credits: mytheresa.com



NANUSHKA Abito a chemisier con taschini.

Credits: net-a-porter.com

STELLA MCCARTENEY Abito corto con ruchese sulle maniche e sul fondo.

Credits: mytheresa.com

TIBI Chemisier con maniche arrotondate.

Credits: net-a-porter.com



ULLA JOHNSON Smanicato in denim con impunture e bottoni a contrasto.

Credits: mytheresa.com

