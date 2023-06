Se sono midi, mini, maxi poco importa. Ecco la nostra selezione di vestiti bianchi estivi da cui prendere ispirazione quest'estate!

Inutile negarlo, i vestiti bianchi sono una certezza, da avere assolutamente nel nostro guardaroba estivo! Forse perché hanno la capacità di rendere super chic i nostri outfit in pochi secondi, per la sensazione di freschezza che trasmettono o per il mix and match che si crea con l'abbronzatura. Insomma qualunque sia la motivazione, i vestiti total white rimangono i nostri preferiti rispetto ad ogni altro colore durante la stagione estiva.

Non stupisce infatti che anche le nostre Influencer li sfoggino in varie occasioni; sia con look semplicissimi da giorno sia con look un po' più elaborati da sera.

Dipende poi da come li vogliamo indossare e con cosa li vogliamo abbinare. Come dicevamo prima, un vestito bianco da giorno sfoggiato con un sandalo, una borsa 24h e un paio di occhiali da sole può benissimo essere considerato uno di quei capi passe-partout.

Se poi cambiamo gli accessori, e quindi, optiamo per delle slingback, una borsetta dalla forma classica preferibilmente da portare a mano, il vestito bianco potrebbe diventare una chicca per l'aperitif time!

E ancora, avete in ballo una bella serata estiva all'insegna del divertimento? Scarpa con tacco, pochette ed accessori super shining potrebbero fare al caso vostro!

Ecco 10 vestiti bianchi da non lasciarsi scappare quest'estate.

Tagli asimmetrici, cut-out, volant, arricciature sono tutti dettagli che fanno da cornice ai favolosi vestiti bianchi estivi in lino, in cotone, in pizzo e in seta, selezionati per voi!

Vestito bianco estivo in cotone di Mango

Credits: aboutyou.com

Vestito bianco estivo in pizzo di Bershka

Credits: bershka.com

Vestito bianco estivo in lino di Zara

Credits: zara.com

Vestito bianco estivo in lino di H&M

Credits: h&m.com

Vestito bianco estivo in cotone di GUESS

Credits: guess.com

Vestito bianco estivo in cotone di LeGer By Lena

Credits: aboutyou.com

Vestito bianco estivo in lino di Pinko

Credits: pinko.com

Vestito bianco estivo in lino di COS

Credits: cos.com

Vestito bianco estivo in seta di Y.A.S

Credits: yas.com

Vestito bianco estivo in cotone di Reserved

Credits: reserved.com

A cura di Elisa Pietrosanti