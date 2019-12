Come fiocchi di neve i pois "contagiano" gli abiti di stagione portando con sé una folata di brio al guardaroba invernale.

Giornate cupe e tristi? Niente paura! A dare quel tocco frizzante in più al look saranno i pois. La tendenza “polka dots”, infatti, ha contagiato tutto e tutti portando con sé effetti collaterali mai visti a prova di pattern grafici ed illusioni optical.

Direttamente dagli anni 50 e 60 donano all'outfit quel tocco di charme ispirazione vintage che piace sempre tanto! Perché non scegliere allora un vestito a pois da sfoggiare anche durante le feste!

Siete pronte? Anche per l'inverno 2019 è arrivato il momento di mettere i puntini sulle “i” (e non solo…) anche su maxi, midi e mini dress! "Punto e basta". Ecco a voi la nostra selezione di favolosi vestiti a pois eleganti da non lasciarsi scappare

BENETTON Vestito lungo a pois bianchi con sfondo nero.

Credits: it.benetton.com

C&A Abito blu navy a pois bianchi.

Credits: c-and-a.com

DIXIE Abito midi a pois con tasche.

Credits: dixiefashion.com

EMPORIO ARMANI Abito lungo in creponne con motivo in jacquard a pois.

Credits: armani.com

GUESS Vestito con motivo a pois in tessuto stretch.

Credits: guess.eu

IMPERIAL FASHION Abito in tulle a pois con fodera.

Credits: imperialfashion.com

LITTLE MISTRESS SU ZALANDO Abito a pois con cintura in vita.

Credits: zalando.it

MARELLA Abito in satin a pois dalla linea svasata.

Credits: it.marella.com

MOTIVI Vestito lungo in velluto con glitter a pois.

Credits: motivi.com

RALPH LAUREN Abito con pois in rilievo e fiocco.

Credits: ralphlauren.it

SALONI Abito con maniche in tulle e balze a pois.

Credits: farfetch.com

ZARA Vestito a pois plissettato.

Credits: zara.com