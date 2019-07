Il bianco in estate è sempre un'ottima idea. Ecco i look da copaire al volo!



C'è poco da dire: il bianco è il colore "principe" dell'estate!

Luminoso, chic e, tra l'altro, esalta l'abbronzatura che è un piacere. Insomma, è impossibile non cedere al suo fascino!

Per molte di noi non è facilissimo da indossare ma in realtà, un po' come con il nero, è il passe-partout capace di risolvere mille abbinamenti e dilemmi.

Ma il vero segreto è indossarlo in total look per un effetto decisamente "summer"! Basta abbinarlo a dovere: con l'oro, ad esempio, dà il suo meglio!

Non siete ancora convinte? Vi assicuriamo che è più semplice di quanto pensiate e per dimostarvelo abbiamo scelto 10 look favolosi ispirati allo street style alle infleuncer!

Vestirsi di bianco in estate non è mai stato così easy, provare per credere!





La "combo" più easy dell'estate: cargo pants e canotta portati con la cintura in cuoio e sandali ultra flat, come insegna Julie Pelipas.





Un "trittico" meraviglioso, tutto da provare: la gonna con i bottoni si indossa con la camicia portata aperta sul top cropped. Tutto bianchissimo, of course!





Bon ton nell'animo? L'abito avorio con gonna "a petali", indossato da Pernille Teisbaek, acquista quel tocco in più se mixato ai sandali rossi abbinati al rossetto "red passion".





Le piume esaltano il lato più etereo del bianco: l'influencer Sonia Lyson ha scelto la combo di camicia e gonna con le frange di Zara, in abbinata alle pumps di Jimmy Choo e alla Saddle bag di Dior.





La tuta è ancora più chic se è "white". Fate come Caroline Daur e indossatela con una bag dai volumi "over" e stivaletti "statement".





In coppia è meglio: il bianco è perfetto per esaltare la sartorialità di un abito.





50 sfumature di bianco? Sì grazie! Top basic con maxi gonna con le ruches e bag Chanel per l'influencer Lisa Hahnbueck.





La semplicità è il completamento ideale del bianco: Lena Perminova indossa un lungo abito fluido con una tracolla di Valentino Garavani e sandali con listini. Simply chic!

Super posh l'outfit di Giovanna Battaglia che sfoggia una jumpsuit panna di Chanel con accessori gold perfettamente en pendant.





Tutte le foto sono @GettyImages