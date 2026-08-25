Hailey Bieber ha sfoggiato il perfetto look di fine estate (e noi vi sveliamo come copiarlo alla perfezione in poche e semplici mosse).

Dopo gli ultimi avvistamenti in Italia, prima a Sciacca e poi a Panarea, le vacanze di Hailey Bieber insieme al marito Justin sembrano essere giunte al termine.

La modella è tornata a casa e qualche giorno fa è stata paparazzata fuori da un ristorante di Los Angeles con quello che potremmo definire il perfetto look di fine estate.

La fondatrice di Rhode, che con i suoi outfit riesce sempre a dettare tendenza e ad essere una grande fonte di ispirazione, anche questa volta ci ha dimostrato di non sbagliare un colpo e, proprio come vogliono gli ultimi trend, ha puntato tutto su uno dei capi più amati della stagione, offrendoci uno spunto molto interessante su come indossare il top lingerie.

***Margot Robbie e quel top lingerie che è già il capo più desiderato dell'estate***

Se il top lingerie giallo lime con inserti in pizzo (un modello vintage di Dolce&Gabbana) che ha sfoggiato per la sua uscita serale, infatti, è già finito nella wishlist di migliaia di fashion addicted, ciò che è piaciuto a noi è soprattutto il modo in cui ha deciso di abbinarlo.

Hailey Bieber ha scelto di renderlo l’unico protagonista del suo look, mixandolo a capi e accessori neri super basic: un paio di pantaloni a gamba dritta, delle mules con kittens heels, una tote bag dalle linee essenziali e degli occhiali da sole con le lenti ovali.

Il risultato? Una combinazione che possiamo subito copiare anche noi per prepararci all’arrivo della nuova stagione con la giusta dose di glamour.

Anche a voi è venuta voglia di replicare il suo outfit? Se la risposta è sì, scoprite nella gallery tutto quello che vi serve per riuscirci a occhi chiusi.

Come indossare il top lingerie, come Hailey Bieber: get the look

FAITHFULL Top lingerie in satin con dettagli in pizzo

Credits: mytheresa.com



ROUJE Pantaloni blu a gamba dritta

Credits: rouje.com

ALDO Mules con il tacco basso

Credits: aldoshoes.com

JIL SANDER Tote bag con i manici annodati

Credits: jilsander.com

TBD EYEWEAR Occhiali da sole con le lenti ovali

Credits: tbdeyewear.com

Foto in apertura: GettyImage