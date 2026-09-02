Fashion crush del mese: cosa comprare a Settembre
Il capitolo vacanze è ufficialmente archiviato, il ritorno al solito tran tran è già iniziato e con lui sono tornati anche i mille impegni quotidiani da incastrare in agenda.
Tra la malinconia per l’estate che sta per concludersi e la voglia di nuovi inizi, Settembre ci invita a voltare pagina e a guardare alla nuova stagione che verrà.
E naturalmente, con l’avvicinarsi dell’autunno, torna anche la voglia di rinnovare un po’ il guardaroba e di far spazio nell’armadio a qualcosa di nuovo.
Cosa comprare a Settembre per affrontare questa ripartenza con il piede (e con lo stile) giusto?
***Bye bye look estivi! Questi 10 outfit in puro stile autunno sono l'unica cosa che vogliamo indossare ora!***
Considerando che le condizioni meteo sono ancora imprevedibili, meglio non accantonare definitivamente tutti i capi leggeri. Pezzi come una camicia bianca, una polo in lino e cotone, un abito midi smanicato, dei pantaloni barrel e una gonna in satin potrebbero ancora fare comodo, specialmente nelle ore centrali della giornata.
Per affrontare con la giusta dose di stile i primi sbalzi di temperatura, puntare su alcuni dei grandi capisaldi delle mezze stagioni, come i jeans, un blazer a stampa check e un pullover dai colori caldi e avvolgenti, può rivelarsi una strategia vincente.
Se poi avete voglia di investire su qualche nuovo accessorio che possa aiutarvi ad esaltare al meglio anche ai look più basic, con delle Mary Jane, una borsa in suede, degli orecchini a cerchio e un foulard floreale non potete sbagliare.
Ma ecco nel dettaglio i capi e gli accessori da aggiungere subito alla shopping list.
Cosa comprare a Settembre: i nostri fashion crush del mese
ARKET Blazer a stampa check dal fit rilassato
Credits: arket.com
ARTKNIT STUDIOS Polo leggera in lino e cotone
Credits: artknit-studios.com
LEVI’S Jeans Ribcage alla caviglia a gamba dritti
Credits: levi.com
GONDOLINA Mary Jane in cotone con doppio cinturino
Credits: gondolinaofficial.com
MANGO Vestito incrociato a collo alto
Credits: shop.mango.com
MARIA DE LA ORDEN Foulard a stampa floreale
Credits: mariadelaorden.com
ZARA Gonna lingerie con bordo in pizzo
Credits: zara.com
SODINI Orecchini a cerchio con boule a spirale
Credits: sodini.com
SÉZANE Maglione color cioccolato dal fit oversize
Credits: courtesy of press office
& OTHER STORIES Camicia in cotone con coulisse in vita
Credits: stories.com
TOMMY HILFIGER Pantaloni barrell in cotone beige
Credits: it.tommy.com
TOSCA BLU Mini bauletto con zip
Credits: courtesy of press office
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