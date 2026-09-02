Nuovo mese, nuova sessione di shopping! Se siete in cerca di idee su cosa comprare nelle prossime settimane, ecco i capi e gli accessori che potete iniziare a mettere in wishlist.

Il capitolo vacanze è ufficialmente archiviato, il ritorno al solito tran tran è già iniziato e con lui sono tornati anche i mille impegni quotidiani da incastrare in agenda.

Tra la malinconia per l’estate che sta per concludersi e la voglia di nuovi inizi, Settembre ci invita a voltare pagina e a guardare alla nuova stagione che verrà.

E naturalmente, con l’avvicinarsi dell’autunno, torna anche la voglia di rinnovare un po’ il guardaroba e di far spazio nell’armadio a qualcosa di nuovo.

Cosa comprare a Settembre per affrontare questa ripartenza con il piede (e con lo stile) giusto?

***Bye bye look estivi! Questi 10 outfit in puro stile autunno sono l'unica cosa che vogliamo indossare ora!***

Considerando che le condizioni meteo sono ancora imprevedibili, meglio non accantonare definitivamente tutti i capi leggeri. Pezzi come una camicia bianca, una polo in lino e cotone, un abito midi smanicato, dei pantaloni barrel e una gonna in satin potrebbero ancora fare comodo, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Per affrontare con la giusta dose di stile i primi sbalzi di temperatura, puntare su alcuni dei grandi capisaldi delle mezze stagioni, come i jeans, un blazer a stampa check e un pullover dai colori caldi e avvolgenti, può rivelarsi una strategia vincente.

Se poi avete voglia di investire su qualche nuovo accessorio che possa aiutarvi ad esaltare al meglio anche ai look più basic, con delle Mary Jane, una borsa in suede, degli orecchini a cerchio e un foulard floreale non potete sbagliare.

Ma ecco nel dettaglio i capi e gli accessori da aggiungere subito alla shopping list.

Cosa comprare a Settembre: i nostri fashion crush del mese

ARKET Blazer a stampa check dal fit rilassato

Credits: arket.com

ARTKNIT STUDIOS Polo leggera in lino e cotone

Credits: artknit-studios.com

LEVI’S Jeans Ribcage alla caviglia a gamba dritti

Credits: levi.com

GONDOLINA Mary Jane in cotone con doppio cinturino

Credits: gondolinaofficial.com

MANGO Vestito incrociato a collo alto

Credits: shop.mango.com

MARIA DE LA ORDEN Foulard a stampa floreale

Credits: mariadelaorden.com

ZARA Gonna lingerie con bordo in pizzo

Credits: zara.com

SODINI Orecchini a cerchio con boule a spirale

Credits: sodini.com

SÉZANE Maglione color cioccolato dal fit oversize

Credits: courtesy of press office

& OTHER STORIES Camicia in cotone con coulisse in vita

Credits: stories.com

TOMMY HILFIGER Pantaloni barrell in cotone beige

Credits: it.tommy.com

TOSCA BLU Mini bauletto con zip

Credits: courtesy of press office