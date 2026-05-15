Jennifer Lopez, Amal Clooney, Margot Robbie e tutte le star meglio vestite della settimana
C’è chi punta sull’archivio couture, chi rispolvera codici anni Duemila e chi trasforma il tailoring in una dichiarazione di stile moderna. Siamo felici di scoprire come le celebrity di questa settimana abbiano scelto look molto diversi tra loro. Tra silhouette scolpite, dettagli couture e richiami nostalgici, Amal Clooney, Jennifer Lopez e Margot Robbie in particolar modo si prendono la scena con tre interpretazioni impeccabili.
Amal Clooney: il fascino senza tempo dell’archivio McQueen
Per celebrare il 50° anniversario del The King's Trust alla Royal Albert Hall, Amal Clooney ha scelto di affidarsi al fascino immortale dell’archivio moda. Accanto a George Clooney, l’avvocata ha indossato un abito firmato Alexander McQueen della collezione Fall 2007, interamente ricoperto di paillettes dorate e attraversato da motivi geometrici ispirati all’Art Déco. Amal conferma ancora una volta la sua capacità di rendere attuale anche un look d’archivio.
Jennifer Lopez: nostalgia Y2K in versione diva
Per il roast di Kevin Hart durante il festival Netflix Is a Joke Festival in California, Jennifer Lopez ha riportato in auge tutta l’estetica sexy e scintillante che ha definito i suoi anni Duemila.
La cantante ha scelto un abito rosso fuoco firmato Michael Costello, aderente e sensualissimo, caratterizzato da scollo profondo, drappeggi strategici e spacco centrale. Il design, con il suo mood da “Baywatch couture”, evocava immediatamente l’immaginario iconico della J.Lo dei primi anni 2000, ma con una costruzione più raffinata e contemporanea.
Margot Robbie: tailoring teatrale e spirito ribelle
In occasione della première di 1536 all’Ambassadors Theatre di Londra, Margot Robbie ha scelto un look della collezione Spring/Summer 2026 di McQueen.
L’attrice ha indossato una giacca utility destrutturata in lana mohair nera, arricchita da ricami dorati in stile frogging, abbinata a pantaloni bumster coordinati dal taglio deciso e contemporaneo. Il contrasto tra la severità del nero e i dettagli gold creava un effetto potente e sofisticato, perfettamente in linea con l’estetica dark-romantic della maison. A completare il look, la clutch Manta in pelle nera, accessorio iconico che aggiungeva ulteriore carattere all’ensemble.
Le star di questa settimana hanno dimostrato che il vero stile nasce dalla capacità di reinterpretare la moda secondo la propria personalità. Sfogliate la gallery per scoprire tutte le Best Dressed of the Week.
Jennifer Lopez, Amal Clooney, Margot Robbie e tutte le Best Dressed
Jennifer Lopez in MICHAEL COSTELLO e borsa CHANEL
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Amal Clooney in ALEXANDER MCQUEEN FALL 2007
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Margot Robbie in MCQUEEN SPRING/SUMMER 2026
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Simone Ashley in BURBERRY
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Molly Gordon in CHLOE
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Lily Collins in CAROLINA HERRERA FALL 2026 e gioielli CARTIER
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Ayo Edibiri in CHANEL PRE-FALL 2026
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Priyanka Chopra in AMIT AGGARWAL COUTURE
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Tessa Thompson in un completo nero dal taglio netto, con giacca doppiopetto abbinata a pantaloni morbidi
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Eileen Gu in ANDREW KWON FALL 2024 COUTURE
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Gillian in HUISHAN ZHANG e sandali AQUAZZURA
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Lukita Maxwell in CHLOE
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Kate Hudson in TOD'S
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Rosie Huntington-Whiteley in BURBERRY
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