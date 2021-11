Alla ricerca di un colore che ravvivi il guardaroba invernale? Ecco tre nuance che confermano il verde come must dell'Autunno-Inverno 2021

La tendenza green ha invaso le passerelle e conquistato le star! Sono molte le proposte di abiti e accessori in diverse gradazioni, perfette per ogni occasione. Da sempre associato alla speranza, il verde è noto simbolo della sostenibilità e di un approccio responsabile al mondo (non solo della moda).



Audace ed evocativo, gli stilisti, soprattutto in questa stagione, lo hanno scelto nelle sue versioni più accese, esaltandone però anche le tonalità più delicate. Siete pronte a scoprire quali?



Ecco tre varianti di verde per l'autunno inverno 2021 da non perdere per affrontare le basse temperature con un tocco glamour!





Verde Smeraldo



Elegante come la pietra da cui prende il nome, il verde smeraldo ci accompagnerà nella stagione fredda diventando una tonalità essenziale per illuminare anche i look più formali e sofisticati grazie al suo fascino quasi d'altri tempi e al sottotono caldo e brillante. Lo abbiamo visto in passerella declinato su maglioni, abiti e trench, esaltato da tessuti come il raso e la seta, ideali per farlo splendere.



In versioni più casual e sportivo, il verde smeraldo renderà sofisticati i vostri look total black. Ma attenzione, non dimenticate gli accessori!

In questa sfumatura diventano una risorsa di stile per non passare mai inosservate. Siete pronte a lasciarvi tentare?



MANGO

Credits: Zalando.it



THE ATTICO

Credits. Theattico.com



RASARIO

Credits: Mytheresa.com



Verde Prato



Sentiremo parlare molto del verde prato, assolutamente uno dei colori più di tendenza per la prossima primavera estate 2022. Simbolo del legame che ci unisce alla natura, questa nuance di verde sarà il vostro asso nella manica per un guardaroba carico di energia e ottimismo e per affrontare le temperature più rigide con capi irresistibili.



Potrete indossarlo come total look, o abbinato al marrone, colore "affine" e con il nero, per un look più classico ma allo stesso tempo intrigante. Per le più audaci, perché non osare con il lilla? Le sue sfumature brillanti e gioiose rendono il verde prato bello da vedere e facile da indossare. Proposto anche per accessori dall'effetto sparkling, renderete tutti verdi...d'invidia.



BOTTEGA VENETA

Credits: Mytheresa.com



STELLA McCARTNEY

Credits: Mytheresa.com

JEFFREY CAMPBELL

Credits: courtesy press office





Verde Oliva

Il vostro guardaroba non sarà lo stesso senza un tocco di verde oliva! Via libera ad audaci look total green che la rendono la tonalità neutra perfetta per le giornate invernali. Perfetto per essere indossato in monocromo, è chic negli abbinamenti con il color cammello, l'arancione e persino con sofisticati punti di lavanda. Raffinato e magnetico, simboleggia la crescita e il cambiamento, in linea con il periodo post pandemico. Che sia questa un'occasione di rinascita? Una cosa è certa: per l'inverno potrete divertirvi a giocare con questa nuance, dando vita a look che riflettono al meglio la vostra personalità.

Siete pronte a mettervi in gioco?



SAINT LAURENT

Credits: Mytheresa.com



BALMAIN

Credits: Mytheresa.com



MANILA GRACE

Credits: Yoox.com