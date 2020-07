Dopo la piccola anticipazione, avuta con il video teaser “Of Grace and Light” presentato durante la Digital Paris Fashion Week, Pierpaolo Piccioli ha svelato oggi a Roma la nuova collezione Haute Couture di Valentino.

Non il classico fashion show, ma una performance unica nel suo genere in cui due mondi apparentemente così distanti, come quello artigianale e quello digitale, sono apparsi più vicini che mai: il sogno di Pierpaolo Piccioli di raccontare i valori della Couture in modo inedito ed emozionante ha preso forma questo pomeriggio durante la presentazione della nuova collezione Haute Couture di Valentino per l’Autunno-Inverno 2020-2021.

In scena a Roma, in diretta dagli studi di Cinecittà e trasmesso live sui canali ufficiali, lo show è nato infatti con una mission importante: esaltare al massimo la maestria dell’atelier e le magnifiche creazioni realizzate a mano dalle sapienti sarte della Maison, creando al tempo stesso un legame più forte tra l’aspetto umano e quello digitale.

Ed è così che le modelle sospese, in mezzo a uno spettacolo di luci, con addosso i loro abiti vaporosi e scintillanti, hanno prima fluttuato in aria, spinte sempre più su dalle altalene o sedute su grandi hula hoop, e sono poi apparse in alto, immobili, al centro della scena.

Alle loro spalle, passata su uno schermo, la scritta “Non vogliamo essere subito già così, senza sogni”, citazione di Pasolini che il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha fatto sua per diffondere, in un periodo così duro come quello che sta attraversando il mondo della moda, il suo messaggio di speranza e ottimismo e il suo invito a non smettere di sognare.

Grazia e leggerezza sono il leitmotiv della collezione in cui l’assoluto protagonista è il bianco, colore che rappresenta un nuovo inizio, un’altra possibilità, una nuova pagina della vita da scrivere.

Preziosissimi i 15 abiti che compongono la collezione. Lunghi, sontuosi e ricchi di ricchi di ruches, piume e frange metallizzate, queste creazioni ci proiettano direttamente in un mondo magico e incantato.

Del resto il direttore creativo di Valentino lo aveva detto "Una creazione Couture prende vita solo attraverso il movimento, la luce, i colori e la musica, ma soprattutto attraverso l'essere umano che si trova in essa, avvolto, accolto dal tessuto. Che danza e che sogna. La Couture è viva, e così il sogno".

E con la collezione Haute Couture della Maison per l’Autunno-Inverno 2020-2021 sembra proprio di vivere un sogno a occhi aperti.